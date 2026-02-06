Новини
Проверяват гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

Проверяват гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

6 Февруари, 2026 14:37

Окръжната прокуратура в града пое случая със салоните за красота

Проверяват гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проверява се версия за видеозаснемане в гинекологичен кабинет и в Бургас, съобщи Нова ТВ.

Теч на кадри в сайт за възрастни вече бе засечен от кабинет в София. След като бяха задържани за 24 часа, д-р Венелин Иванов, който практикува в него, както и съпругата му, бяха освободени с мотив, че няма доказателства той да е публикувал записите.

Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас пое случая с незаконните видеа от салони за красота. До момента по случая работи само държавното обвинение на районно ниво. По незаконните заснемания на места, където клиентите са голи, вече са сезирани РЗИ-Бургас и Комисията за защита на лични данни, а проверка е започната и от НАП.

Днес на директора на РЗИ-Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас.

Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студиа, извършващи лазерна епилация в града. Разпитите на пострадали лица продължава и днес.


  • 1 всичко е свинщина

    12 1 Отговор
    в тая кочина

    14:37 06.02.2026

  • 2 Теч на кадри в сайт за възрастни

    8 2 Отговор
    я дайте линка
    да дадем мнения и ние дали си струват
    да разберем що тез каки ги е яд че някви са им видяли котета

    14:41 06.02.2026

  • 3 Сър Стенли Ройс

    5 1 Отговор
    Вижда ли се шалапуртата ?

    14:44 06.02.2026

  • 4 Нямаме овце и

    9 2 Отговор
    Скубането на вълна станало направо национален спорт. По-интерено ми е къде и как я потребяват тоя суровина?

    Коментиран от #7, #10

    14:44 06.02.2026

  • 5 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Не знам какво проверяват и разследват до сега органите на Къдравата Сю,но както винаги в БГ виновни НЯМА,да га ду..... пациентите !

    14:46 06.02.2026

  • 6 Жива да не бях

    7 0 Отговор
    Ех защо не са свободни оръжията в България че да се свърши всичко набързо.

    14:48 06.02.2026

  • 7 Сър Стенли Ройс

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нямаме овце и":

    Садят я на плешивите кубета

    14:48 06.02.2026

  • 8 Сатана Z

    7 2 Отговор
    И К’во? Потърпевшата ще отиде в полицията с две снимки да доказва ,че “мушмулите”са еднакви или ще си свали гащите пред следователя за да сравни доказателствата?

    Коментиран от #13

    14:52 06.02.2026

  • 9 Щазеем нешо

    5 0 Отговор
    Гледам едни малки незабележими камери.Мисля да пратя жевата ,сама да се киризи и да ги съдиме тия гадове.

    14:52 06.02.2026

  • 10 Зидар

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нямаме овце и":

    Кипувам я от гинеколозите по пет евро кофата , и като я забъркам в мазилката - чак внуците ти ще правят ремонт отново!

    15:02 06.02.2026

  • 11 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    То откъде вече не са изтекли и протекли вашите записи

    15:25 06.02.2026

  • 12 има ли го на сайт

    3 1 Отговор
    Кой салон изкастри на Лена мустака?

    15:52 06.02.2026

  • 13 Не хитрувай

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Не можеш да ги съдиш с чужда кифличка.Гинеколога ще познае от километър.

    16:00 06.02.2026

  • 14 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Бургас е вече серозен еросцентър. Кога ще се състои официалното откриване?

    16:21 06.02.2026