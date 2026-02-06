Проверяват гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

Проверява се версия за видеозаснемане в гинекологичен кабинет и в Бургас, съобщи Нова ТВ.
Теч на кадри в сайт за възрастни вече бе засечен от кабинет в София. След като бяха задържани за 24 часа, д-р Венелин Иванов, който практикува в него, както и съпругата му, бяха освободени с мотив, че няма доказателства той да е публикувал записите.
Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас пое случая с незаконните видеа от салони за красота. До момента по случая работи само държавното обвинение на районно ниво. По незаконните заснемания на места, където клиентите са голи, вече са сезирани РЗИ-Бургас и Комисията за защита на лични данни, а проверка е започната и от НАП.
Днес на директора на РЗИ-Бургас е указано да предостави всички актове за условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в Бургас.
Указано е също така Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени за удостоверяване на администрирането на лични данни от студиа, извършващи лазерна епилация в града. Разпитите на пострадали лица продължава и днес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всичко е свинщина
14:37 06.02.2026
2 Теч на кадри в сайт за възрастни
да дадем мнения и ние дали си струват
да разберем що тез каки ги е яд че някви са им видяли котета
14:41 06.02.2026
3 Сър Стенли Ройс
14:44 06.02.2026
4 Нямаме овце и
Коментиран от #7, #10
14:44 06.02.2026
5 ШЕФА
14:46 06.02.2026
6 Жива да не бях
14:48 06.02.2026
7 Сър Стенли Ройс
До коментар #4 от "Нямаме овце и":Садят я на плешивите кубета
14:48 06.02.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #13
14:52 06.02.2026
9 Щазеем нешо
14:52 06.02.2026
10 Зидар
До коментар #4 от "Нямаме овце и":Кипувам я от гинеколозите по пет евро кофата , и като я забъркам в мазилката - чак внуците ти ще правят ремонт отново!
15:02 06.02.2026
11 Kaлпазанин
15:25 06.02.2026
12 има ли го на сайт
15:52 06.02.2026
13 Не хитрувай
До коментар #8 от "Сатана Z":Не можеш да ги съдиш с чужда кифличка.Гинеколога ще познае от километър.
16:00 06.02.2026
14 Присмехулник
16:21 06.02.2026