Христанов за случая "Петрохан": Операция, характерна или за отрядите на Таки, или за сенчесто килър-звено на държавата

Твърди се, че групата в хижата на Петрохан (НАКЗТ) не е имала подкрепата на чиновниците заради страх от Борисов и Пеевски. Това написа в профила си във Фейсбук бившият зам.-земеделски министър и лидер на "Единение" Иван Христанов по повод тройното убийство край хижата, по което власите все още не внасят достатъчно яснота, цитиран от novini.bg.
"Първо искам да изразя съболезнования към близките на убитите и дано Бог се смили над душите на мъртвите! Длъжен съм обаче да поясня някои неща като тогава ресорен заместник-министър на Изпълнителна агенция по горите: На НАКЗТ през 2022 г. е съставен акт за нарушения - спиране на туристи и заграждане на държавна собственост. Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение. Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ, която да ги легитимира. Отказана е с два аргумента: 1) ИАГ не може да сътрудничи с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения, и 2) ИАГ е единственият орган с право да координира и контролира защитата на българските гори, който може да работи с НПО-та за опазване от вредители или научна дейност, но не и да делегира функциите си по физическа охрана от бракониери. Разбира се, всеки има свободата и гражданския дълг да подава към ИАГ сигнали за нарушения. В нито един момент Борисов и Пеевски, или техни проксита, или дървената мафия, не са ни повлияли. Точно обратното, през 2022 г. ние бяхме в яростна война с техните безчинства в горите.
По време на проведената среща и след отказа за подписване на подобно споразумение, екипът ни се сблъсква с агресивно поведение, довело до бързо прекратяване на разговорите. В района на Петрохан не сме имали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание. Дори бих казал, че проблеми там почти нямаше. От друга страна Сливен, Кнежа, Силистра, Ихтиман, Борино и др. бяха площадки на постоянна война с дървената мафия", заявява Христанов.
"За мен буди притеснение факта, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв. м. Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на земя. Считам упреците за чиновнически страх и бездействие за напълно безпочвени. Нещо повече - в посочения период на 2021-2022 г. увеличавахме постоянно броя проверки, създадохме нови мобилни екипи, ротирахме инспектори, подобрихме контрола върху сеч и преработка, спряхме много схеми чрез електронните търгов", посочва бившият зам.-земеделски министър.
"Макар да имам свои подозрения за случващото се на Петрохан през годините и вероятните причини за екзекуциите, ще си позволя единствено да споделя, че версията "наказателна акция от дървената мафия" граничи с фантастиката или прогнозите на телевизионна врачка. Дървена мафия? Представяйте си побой, хаотична стрелба с пушки и хаос. Вместо това имаме операция, характерна или за отрядите на Таки и Ами, или за сенчесто килър-звено на държавата (отдавна знаем, че съществува). Такъв е почеркът на дрогата, а не на дървосекачите. И така се обяснява странният ред на поява на силите на реда, точно обратен на логичния", коментира Иван Христанов.
"Сарафов и висши кадри на ДАНС, близки до Пеевски, искат да ни накарат да повярваме в някаква тяхна версия. Очевидно е, че става въпрос за скандал в огромни размери, който налага хладнокръвна екзекуция на поне трима души и усърдно замитане на следите. Затова #ОСТАВКИТЕ на шефа на ДАНС и #ИЗХВЪРЛЯНЕТО на Сарафов са задължителни. Нещо страшно става и те са част от него!!!", подчертава Христанов.
"Единение" поемаме ангажимент като част от следващото Народно събрание и в бъдеще - изпълнителната власт, да дадем според силите си и закона пълен достъп на разследващи и правозащитни организации до архивите и досиетата на всички подобни скандални случаи за последните 15-17 години", заявява още лидерът на формацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #8, #43
15:30 05.02.2026
2 Винкело
Коментиран от #53
15:31 05.02.2026
3 кой му дреме
кой загуби сашко ?
огън следвай ме...
Коментиран от #11
15:31 05.02.2026
4 Бай Араб
Коментиран от #9, #56
15:34 05.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Поне да ни замаже очите , че МВР "работи" по случая❗
Коментиран от #17
15:40 05.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Само да питам
15:42 05.02.2026
8 Смехоран
До коментар #1 от "обективен":Е че в ЕС не са ли същата стока?
Коментиран от #49, #50, #51, #52
15:42 05.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Бай Араб":Ами ЦветаРка Лизова можеше с два три въпроса в нейн стил:
"Ама верно ли!?" , "Ама наистина ли!?"....
да замаже скандала ❗
Явно са спорели кой да изрине снега пред хижата и .....❗
15:44 05.02.2026
10 Отряди
Коментиран от #38
15:44 05.02.2026
11 Мунчо от село Бузовград
До коментар #3 от "кой му дреме":Совите не са това, което са
15:48 05.02.2026
12 Тоалетната хартия
15:51 05.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Според мен
Няма добри цялата държава на ръководните държавни, общински, полицейски, прокурорски, и така нататък длъжности. Всички, които са допускат до такава длъжност, са повече или по-малко престъпници. Това нещо може да се изчисти само с много тежка и кръвопролитна гражданска война. За съжаление нямаме народна армия и такава война няма как да се случи. Това беше една от причините да съсипят армията, за да няма кой да вземе властта на мутрите.
Коментиран от #41
15:58 05.02.2026
15 България е завладяна
Коментиран от #18, #54, #55
16:07 05.02.2026
16 n√Варна
То беше първото от последвалите го към 200 подобни убийства.
И сегашното тройно убийство може би ще допълни бройката.
По всичко изглежда, че държавата подготвя и извършва ликвидирането на неудобни за нея хора –бройката близо 200 по категоричен начин насочва към това допускане.
16:08 05.02.2026
17 Къдравела
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нали веднъж набързо излезе да обяснява за русенския шериф помниш какъв резил стана. Вече не така емоционален. Държавност посягане и срам срам срам. И сега е същото.
16:09 05.02.2026
18 Един от боклуците
До коментар #15 от "България е завладяна":В държавата постави минус. С кое не си съгласен бе боклук, не си съгласен с това че си боклукли или че твоите господари са боклуци?
Коментиран от #26
16:19 05.02.2026
19 Парадокс БГ
Коментиран от #59
16:21 05.02.2026
20 Кругер
"КОЧИНА" е място за прасета, кои са прасетата? Боко и Шиши?
Коментиран от #25
16:22 05.02.2026
21 Ирония
„Ко.чи.на“ е метафора за хаос, корупция или неморална среда.
Човек казва: „Тая ко.чи.на не може да се оправи“ → има предвид корупция, бюрокрация, беззаконие.
В личен контекст: „ко.чи.на“ може да означава токсична група хора, неорганизирана среда или опасна ситуация.
Кои са „прасетата“ в този контекст?
Метафорично „прасетата“ са хората, които създават хаос, несправедливост или опасност.
16:23 05.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 среднощен
Изказване на бивш държавен служител - "без коментар"...
А, може "почистването да е по-отвисоко и по-отдалече"...
Убийството е показно, за да си "опичат акъла и много други"...
16:30 05.02.2026
24 Истината
16:36 05.02.2026
25 Нежен горски рейнджър
До коментар #20 от "Кругер":Прасета са само тия на Шиши, Боко и неговите са с нас!
16:38 05.02.2026
26 Не иcтерясвай излишно, бе джeн 3и
До коментар #18 от "Един от боклуците":Минусът ти може да е защото умишлено пропускаш и мафията на Кривоглавия, Прокопи и Мавъра, а и не си ги броил колко хиляди са мафиотите. Пък те са много повече от 4-5 000.
Нарочно ще ти тесна още един минус, да почнеш да се тръшкаш по земята от злоба и яд. Kелeмe!
Коментиран от #31
16:44 05.02.2026
27 Дедо Мраз
16:46 05.02.2026
28 Щом още тогава е знаел
Те всичките такива; ние знаехме всичко, ама сега ще кажем.
Само дърдорковци
16:46 05.02.2026
29 Даниел Немитов
16:47 05.02.2026
30 И тоя екс-ППДБ палячо
16:49 05.02.2026
31 Няма Надежда
До коментар #26 от "Не иcтерясвай излишно, бе джeн 3и":За България с мнозинство от такива дебили като теб. Продължавай да лижеш косматите и смрадливи дирници на тиквата и прасето, може да ти сипят още малко помийка.
Коментиран от #32
16:58 05.02.2026
32 Не иcтерясвай излишно, бе джeн 3и
До коментар #31 от "Няма Надежда":Кокорчо не може да ти даде бъдеще, а само един вмирисан мек.
17:05 05.02.2026
33 Бай Данчо
17:36 05.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Напротив
До коментар #34 от "щирлиц":не го бе страх, той спря частната лаборатория на Капитан Андреево. Смел е, защото баща му Маркос Христанов е от ДС. Напусна ПП и основа партия Единение, а сега направиха Антикорупционен блок със Зелените, разбирай Сандов и Тома Белев, и европейската партия на Бачийски . Не знам защо се отделиха, но вероятно са били внедрени от ДС в новата партия ПП. Такъв е и Лорер.
18:00 05.02.2026
36 Това пък и ТО
18:18 05.02.2026
37 А защо са им
18:21 05.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хмм
19:36 05.02.2026
40 Тити на Кака
19:44 05.02.2026
41 Цъ цъ
До коментар #14 от "Според мен":не проблема в "съсипаната" ни армия. Проблемът е в манталитета ни. Давам ти пример - казваш, имало било армия, но я съсипали. Ако армията ни наистина беше читава, нямаше да се остави да я "съсипят" без бой. В онова размирно време на промени - разтуряне и разграбване - хората като цяло бяха объркани и разделени (умишлено - разделяй и владей), а българина преобладаващо действа на принципа оцелявай сам и преклонена главица сабя не я сече. В общи линии това е основата на проблема - матриала ни, както казват някои.
22:16 05.02.2026
42 българин
Коментиран от #44, #45, #46, #47, #48
07:21 06.02.2026
43 Ирония
До коментар #1 от "обективен":А ти какво искаш, ЕС да дойдат да ни оправят държавата ли? Нали уж искаме суверенитет! Ами те не могат да се бъркат в нашите вътрешни работи. Това е наша работа - да си оправим държавата. Ама явно на народа му е добре така, 62 % не гласуват, а мнозинството си гласува от 15 години за Мафията!!
08:22 06.02.2026
44 Недоверието към НПО-тата не е от нищото.
До коментар #42 от "българин":Недоверието към НПО-тата не е от нищото.
В България има реален проблем с прозрачността. Когато една организация има споразумение с министерство, а:
не е ясно какви точно дейности извършва,
няма публичен отчет,
не се знае кой я финансира,
тогава е напълно нормално хората да се дразнят и да подозират схеми. Това не е „конспиративно мислене“, а здрав разум.
08:23 06.02.2026
45 Има НПО-та и НПО-та.
До коментар #42 от "българин":Проблемът не е, че съществуват НПО, а че Държавата не ги контролира откъм отчетност.
Има организации, които реално вършат смислена работа (екология, социални услуги, култура),
Има и такива, които са на хартия, или се активират само когато има проект, пари или политически интерес.
08:25 06.02.2026
46 Мнение
До коментар #42 от "българин":Когато НПО започва да: „охранява“, контролира, замества държавни органи, без ясни правомощия и отговорности — това вече е опасна територия. Там критиката е напълно оправдана.
08:26 06.02.2026
47 Истината
До коментар #42 от "българин":Не е вярно, че само в България има такива неща, но е вярно, че у нас контролът е слаб, институциите често си „затварят очите“, а последствия почти няма.
И това убива доверието — и към НПО-тата, и към държавата.
08:28 06.02.2026
48 легитимен въпрос
До коментар #42 от "българин":КОЙ, за какво и с какви пари действа от името на „обществен интерес“?
Ако този въпрос се задаваше спокойно и с реални проверки, вместо с лозунги и замитане — нямаше да има такъв обществен взрив.
08:30 06.02.2026
49 Разликата е в контрола и последствията.
До коментар #8 от "Смехоран":В повечето западноевропейски държави:
отчетите са публични и четими,
конфликтът на интереси се наказва,
журналисти и институции ровят и някой наистина гори.
Не винаги, не перфектно — но достатъчно често, за да има страх.
08:31 06.02.2026
50 В България често е:
До коментар #8 от "Смехоран":„наши хора“ + НПО + министерство,
споразумения без реален обществен дебат,
нулева отговорност, ако нещо се обърка.
Затова хората имат усещането, че НПО-тата са паралелна власт без избори.
08:32 06.02.2026
51 Затова
До коментар #8 от "Смехоран":ЕС не е морален арбитър, а политически съюз.
Той работи с НПО, защото:
са удобни изпълнители,
заобикалят тромави администрации,
дават „експертност“, когато политиците не искат директно да носят отговорност.
Това не е заговор, а студен прагматизъм.
08:33 06.02.2026
52 Извод
До коментар #8 от "Смехоран":Да — стоката е сходна.
Разликата е, че там системата понякога сама си реже туморите, а тук ги храни.
08:34 06.02.2026
53 Всеки, може да влезе в парламента,който:
До коментар #2 от "Винкело":Е български гражданин.
Е навършил 21 г.,
Не е под запрещение и не излежава присъда.
Участва чрез партия или коалиция, която мине 4% бариера.
08:50 06.02.2026
54 Кривак
До коментар #15 от "България е завладяна":В България от 90-те насам реално има:
тесен елит от бизнеси, политици, бивши служби, зависими медии,
преплитане на икономическа, политическа и институционална власт.
Това не е мит. И не е уникално за България, но у нас е по-грубо и по-малко прикрито.
Да, има корумпирани хора в администрацията.
Но:
не всеки „на службичка“ е продажен,
не всеки, който оцелява в системата, е част от мафията.
08:54 06.02.2026
55 Истинската трагедия
До коментар #15 от "България е завладяна":Не е, че „няколко хиляди“ държат страната.
А че милиони са обезверени, не вярват, че правилата важат, и затова системата се самовъзпроизвежда.
Това е по-дълбокият проблем от „мутрите“.
08:54 06.02.2026
56 Оракула от Делфи
До коментар #4 от "Бай Араб":Вероятността, някой да те е сложил да замазваш следите на Мафията в България е много по- голяма ,
от колкото да да инсценираш , че журналистката Цънцарова ти е виновна???!!!
12:32 06.02.2026
57 ганю
от някое кино
12:44 06.02.2026
58 ПЕНКО
14:18 06.02.2026
59 Айде пак
До коментар #19 от "Парадокс БГ":Хаджигенов доказано за нищо не е прав.
16:23 06.02.2026