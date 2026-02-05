Новини
Христанов за случая "Петрохан": Операция, характерна или за отрядите на Таки, или за сенчесто килър-звено на държавата

5 Февруари, 2026 15:26

"Такъв е почеркът на дрогата, а не на дървосекачите. И така се обяснява странният ред на поява на силите на реда, точно обратен на логичния", коментира още бившият зам.-земеделски министър

Христанов за случая "Петрохан": Операция, характерна или за отрядите на Таки, или за сенчесто килър-звено на държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Твърди се, че групата в хижата на Петрохан (НАКЗТ) не е имала подкрепата на чиновниците заради страх от Борисов и Пеевски. Това написа в профила си във Фейсбук бившият зам.-земеделски министър и лидер на "Единение" Иван Христанов по повод тройното убийство край хижата, по което власите все още не внасят достатъчно яснота, цитиран от novini.bg.
"Първо искам да изразя съболезнования към близките на убитите и дано Бог се смили над душите на мъртвите! Длъжен съм обаче да поясня някои неща като тогава ресорен заместник-министър на Изпълнителна агенция по горите: На НАКЗТ през 2022 г. е съставен акт за нарушения - спиране на туристи и заграждане на държавна собственост. Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение. Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ, която да ги легитимира. Отказана е с два аргумента: 1) ИАГ не може да сътрудничи с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения, и 2) ИАГ е единственият орган с право да координира и контролира защитата на българските гори, който може да работи с НПО-та за опазване от вредители или научна дейност, но не и да делегира функциите си по физическа охрана от бракониери. Разбира се, всеки има свободата и гражданския дълг да подава към ИАГ сигнали за нарушения. В нито един момент Борисов и Пеевски, или техни проксита, или дървената мафия, не са ни повлияли. Точно обратното, през 2022 г. ние бяхме в яростна война с техните безчинства в горите.

По време на проведената среща и след отказа за подписване на подобно споразумение, екипът ни се сблъсква с агресивно поведение, довело до бързо прекратяване на разговорите. В района на Петрохан не сме имали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание. Дори бих казал, че проблеми там почти нямаше. От друга страна Сливен, Кнежа, Силистра, Ихтиман, Борино и др. бяха площадки на постоянна война с дървената мафия", заявява Христанов.
"За мен буди притеснение факта, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв. м. Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на земя. Считам упреците за чиновнически страх и бездействие за напълно безпочвени. Нещо повече - в посочения период на 2021-2022 г. увеличавахме постоянно броя проверки, създадохме нови мобилни екипи, ротирахме инспектори, подобрихме контрола върху сеч и преработка, спряхме много схеми чрез електронните търгов", посочва бившият зам.-земеделски министър.

"Макар да имам свои подозрения за случващото се на Петрохан през годините и вероятните причини за екзекуциите, ще си позволя единствено да споделя, че версията "наказателна акция от дървената мафия" граничи с фантастиката или прогнозите на телевизионна врачка. Дървена мафия? Представяйте си побой, хаотична стрелба с пушки и хаос. Вместо това имаме операция, характерна или за отрядите на Таки и Ами, или за сенчесто килър-звено на държавата (отдавна знаем, че съществува). Такъв е почеркът на дрогата, а не на дървосекачите. И така се обяснява странният ред на поява на силите на реда, точно обратен на логичния", коментира Иван Христанов.

"Сарафов и висши кадри на ДАНС, близки до Пеевски, искат да ни накарат да повярваме в някаква тяхна версия. Очевидно е, че става въпрос за скандал в огромни размери, който налага хладнокръвна екзекуция на поне трима души и усърдно замитане на следите. Затова #ОСТАВКИТЕ на шефа на ДАНС и #ИЗХВЪРЛЯНЕТО на Сарафов са задължителни. Нещо страшно става и те са част от него!!!", подчертава Христанов.
"Единение" поемаме ангажимент като част от следващото Народно събрание и в бъдеще - изпълнителната власт, да дадем според силите си и закона пълен достъп на разследващи и правозащитни организации до архивите и досиетата на всички подобни скандални случаи за последните 15-17 години", заявява още лидерът на формацията.


  • 1 обективен

    83 5 Отговор
    Държавата ни е пропита от корупция ,защото ръководителите и са абсолютно доказани мафиоти , пазени от съд и прокуратура ,Това го знаят и в ЕС. но си мълчат като комунисти на разстрел ,защото те са им удобни !!

    Коментиран от #8, #43

    15:30 05.02.2026

  • 2 Винкело

    35 27 Отговор
    Айде-е-е, и тоя щял да влиза в парламента и да взема властта...

    Коментиран от #53

    15:31 05.02.2026

  • 3 кой му дреме

    31 7 Отговор
    кой уби лаура палмър ?
    кой загуби сашко ?
    огън следвай ме...

    Коментиран от #11

    15:31 05.02.2026

  • 4 Бай Араб

    38 24 Отговор
    Ами Мария Цънцарова я изгониха от БТВ иначе досега щеше да е замазала следните от ПП/ продължаваме промяната/

    Коментиран от #9, #56

    15:34 05.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    68 6 Отговор
    Колко дни минаха, А КЪДРАВАТА СЮ още не е излязла пред медиите❗
    Поне да ни замаже очите , че МВР "работи" по случая❗

    Коментиран от #17

    15:40 05.02.2026

  • 7 Само да питам

    57 1 Отговор
    Въпроса е защо след като ДАНС са изпратили преди 2 г. сигнал до прокуратурата, нищо не се е предприело?

    15:42 05.02.2026

  • 8 Смехоран

    39 10 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Е че в ЕС не са ли същата стока?

    Коментиран от #49, #50, #51, #52

    15:42 05.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Араб":

    Ами ЦветаРка Лизова можеше с два три въпроса в нейн стил:
    "Ама верно ли!?" , "Ама наистина ли!?"....
    да замаже скандала ❗
    Явно са спорели кой да изрине снега пред хижата и .....❗

    15:44 05.02.2026

  • 10 Отряди

    34 9 Отговор
    Като знаеш за някакви отряди,защо не си в полицията да съобщиш какво знаеш?

    Коментиран от #38

    15:44 05.02.2026

  • 11 Мунчо от село Бузовград

    25 3 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Совите не са това, което са

    15:48 05.02.2026

  • 12 Тоалетната хартия

    17 23 Отговор
    Профила на тия хижари не съвпада с това да са наркотрафиканти!!! ДАНС знаят всичко и няма да наемат авдокат или счетоводител за наркобарон!! Тия са по горите и пещерите с много контакти по света!!!

    15:51 05.02.2026

  • 14 Според мен

    44 3 Отговор
    Няма добри в тоя филм.
    Няма добри цялата държава на ръководните държавни, общински, полицейски, прокурорски, и така нататък длъжности. Всички, които са допускат до такава длъжност, са повече или по-малко престъпници. Това нещо може да се изчисти само с много тежка и кръвопролитна гражданска война. За съжаление нямаме народна армия и такава война няма как да се случи. Това беше една от причините да съсипят армията, за да няма кой да вземе властта на мутрите.

    Коментиран от #41

    15:58 05.02.2026

  • 15 България е завладяна

    35 15 Отговор
    От около четири-пет хиляди мутри, олигарси, бивши членове на ДС и всякакви такива боклуци като тиквата и прасето. Помагат им и няколко десетки хиляди боклуци на уредени службички, които са готови да продадат и майка си за пари. Докато България не се изчисти от тези боклуци по един или друг начин няма как да има прогрес.

    Коментиран от #18, #54, #55

    16:07 05.02.2026

  • 16 n√Варна

    33 1 Отговор
    През 1993 г. по поръчка беше разстрелян Стефан Мирославов-Крушата – това убийство е в графата "Неразкрити".
    То беше първото от последвалите го към 200 подобни убийства.
    И сегашното тройно убийство може би ще допълни бройката.
    По всичко изглежда, че държавата подготвя и извършва ликвидирането на неудобни за нея хора –бройката близо 200 по категоричен начин насочва към това допускане.

    16:08 05.02.2026

  • 17 Къдравела

    26 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нали веднъж набързо излезе да обяснява за русенския шериф помниш какъв резил стана. Вече не така емоционален. Държавност посягане и срам срам срам. И сега е същото.

    16:09 05.02.2026

  • 18 Един от боклуците

    3 18 Отговор

    До коментар #15 от "България е завладяна":

    В държавата постави минус. С кое не си съгласен бе боклук, не си съгласен с това че си боклукли или че твоите господари са боклуци?

    Коментиран от #26

    16:19 05.02.2026

  • 19 Парадокс БГ

    26 9 Отговор
    Прав е Николай Хаджигенов да задава въпроса:" Докога МВР, Ппокуратурата и Следствието ще обвинява ЖЕРТВИТЕ в ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, по възможност ДОБРЕ УБИТИ в куп други престъпления??? Ясно е, че няма да разкрият поредните убийства. Въпросътхе, когато представят тещата по този начин, видите ли "те може би са участвали в Студио Х, според Сарафов, на който правтите му познания са Туин Пийкс..."

    Коментиран от #59

    16:21 05.02.2026

  • 20 Кругер

    28 10 Отговор
    ЗАЩО ЕДИНИЯ ПИШЕ НА МАЙКА СИ:" НЯМАМЕ СИЛИ ДА СЕ БОРИМ С ТАЯ КОЧИНА..?"
    "КОЧИНА" е място за прасета, кои са прасетата? Боко и Шиши?

    Коментиран от #25

    16:22 05.02.2026

  • 21 Ирония

    27 2 Отговор
    Контекстът на фразата:„ Нямаме сили да се борим с тая ко.чи.на…“
    „Ко.чи.на“ е метафора за хаос, корупция или неморална среда.
    Човек казва: „Тая ко.чи.на не може да се оправи“ → има предвид корупция, бюрокрация, беззаконие.
    В личен контекст: „ко.чи.на“ може да означава токсична група хора, неорганизирана среда или опасна ситуация.
    Кои са „прасетата“ в този контекст?
    Метафорично „прасетата“ са хората, които създават хаос, несправедливост или опасност.

    16:23 05.02.2026

  • 23 среднощен

    28 1 Отговор
    "...Вместо това имаме операция, характерна или за отрядите на Таки и Ами, или за сенчесто килър-звено на държавата (отдавна знаем, че съществува)...";

    Изказване на бивш държавен служител - "без коментар"...
    А, може "почистването да е по-отвисоко и по-отдалече"...
    Убийството е показно, за да си "опичат акъла и много други"...

    16:30 05.02.2026

  • 24 Истината

    18 4 Отговор
    Шиши пак разказа играта на сдружението между дърти мутри ГЕРБ и млади джeнди рейнджъри ДБ. Делта Гард е повече от Делтафорс!

    16:36 05.02.2026

  • 25 Нежен горски рейнджър

    18 4 Отговор

    До коментар #20 от "Кругер":

    Прасета са само тия на Шиши, Боко и неговите са с нас!

    16:38 05.02.2026

  • 26 Не иcтерясвай излишно, бе джeн 3и

    21 6 Отговор

    До коментар #18 от "Един от боклуците":

    Минусът ти може да е защото умишлено пропускаш и мафията на Кривоглавия, Прокопи и Мавъра, а и не си ги броил колко хиляди са мафиотите. Пък те са много повече от 4-5 000.

    Нарочно ще ти тесна още един минус, да почнеш да се тръшкаш по земята от злоба и яд. Kелeмe!

    Коментиран от #31

    16:44 05.02.2026

  • 27 Дедо Мраз

    8 4 Отговор
    Района да се следи изкъсо и ще се разбере кой е имал интерес от тройното убийство.

    16:46 05.02.2026

  • 28 Щом още тогава е знаел

    22 0 Отговор
    че е нередно, защо още тогава не е казал, а го казва сега?
    Те всичките такива; ние знаехме всичко, ама сега ще кажем.
    Само дърдорковци

    16:46 05.02.2026

  • 29 Даниел Немитов

    5 10 Отговор
    Тая операция най-много напомня за екзекуциите на НКВД-КГБ.

    16:47 05.02.2026

  • 30 И тоя екс-ППДБ палячо

    20 7 Отговор
    иска пак на хранилакта в палраментето, ама нямаааааааа!

    16:49 05.02.2026

  • 31 Няма Надежда

    6 6 Отговор

    До коментар #26 от "Не иcтерясвай излишно, бе джeн 3и":

    За България с мнозинство от такива дебили като теб. Продължавай да лижеш косматите и смрадливи дирници на тиквата и прасето, може да ти сипят още малко помийка.

    Коментиран от #32

    16:58 05.02.2026

  • 32 Не иcтерясвай излишно, бе джeн 3и

    10 5 Отговор

    До коментар #31 от "Няма Надежда":

    Кокорчо не може да ти даде бъдеще, а само един вмирисан мек.

    17:05 05.02.2026

  • 33 Бай Данчо

    19 0 Отговор
    Ако съществуват такива държавни структури които разчистват сметки то тогава държавата ни наистина е за закриване! Това значи че абсолютно всеки гражданин може да бъде елиминиран без съд и присъда! Трябва да бъдат подменени всички в силовите министерства до последния кадър и да се почне от нула!

    17:36 05.02.2026

  • 35 Напротив

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "щирлиц":

    не го бе страх, той спря частната лаборатория на Капитан Андреево. Смел е, защото баща му Маркос Христанов е от ДС. Напусна ПП и основа партия Единение, а сега направиха Антикорупционен блок със Зелените, разбирай Сандов и Тома Белев, и европейската партия на Бачийски . Не знам защо се отделиха, но вероятно са били внедрени от ДС в новата партия ПП. Такъв е и Лорер.

    18:00 05.02.2026

  • 36 Това пък и ТО

    3 5 Отговор
    Голяма мъка да замие хубавото. Точно пък наказателните ще си оставят работата недовършена. Че и да ги разследват. Мотова е отвсякъде личен. Обикновени пиндофили с политически гаранции от пдб

    18:18 05.02.2026

  • 37 А защо са им

    4 4 Отговор
    Пушки на тези ппедофили, видимо е, че си нямат представа от оръжие? Освен, за охрана на жертвичките им

    18:21 05.02.2026

  • 39 Хмм

    5 3 Отговор
    Реалистично обяснение, надявам се да разберем истината !

    19:36 05.02.2026

  • 40 Тити на Кака

    2 7 Отговор
    Поредният ППплужек, пряко свързан с тази мътна история, се изходи с обвинения срещу Буци и Шиши, които наредили на миролюбивите паравоенни от НАКЗТ да го страхуват насила и с отвращение😂😂😂

    19:44 05.02.2026

  • 41 Цъ цъ

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Според мен":

    не проблема в "съсипаната" ни армия. Проблемът е в манталитета ни. Давам ти пример - казваш, имало било армия, но я съсипали. Ако армията ни наистина беше читава, нямаше да се остави да я "съсипят" без бой. В онова размирно време на промени - разтуряне и разграбване - хората като цяло бяха объркани и разделени (умишлено - разделяй и владей), а българина преобладаващо действа на принципа оцелявай сам и преклонена главица сабя не я сече. В общи линии това е основата на проблема - матриала ни, както казват някои.

    22:16 05.02.2026

  • 42 българин

    4 2 Отговор
    А някой знаели колко подобни НПО -та има в България? Що не тръгнете из хубавата ни Родина, из пекрасните ни балкани да видите още колко такива "охранители" ще се срещнат. Стига глупости, Само у нас могат да съществуват "защитни организации" които да имат подписани споразумения с МИНИСТЕРСТВо, без задължения, без да се знае за какво са и кой финансира дейността им.

    Коментиран от #44, #45, #46, #47, #48

    07:21 06.02.2026

  • 43 Ирония

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    А ти какво искаш, ЕС да дойдат да ни оправят държавата ли? Нали уж искаме суверенитет! Ами те не могат да се бъркат в нашите вътрешни работи. Това е наша работа - да си оправим държавата. Ама явно на народа му е добре така, 62 % не гласуват, а мнозинството си гласува от 15 години за Мафията!!

    08:22 06.02.2026

  • 44 Недоверието към НПО-тата не е от нищото.

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "българин":

    Недоверието към НПО-тата не е от нищото.
    В България има реален проблем с прозрачността. Когато една организация има споразумение с министерство, а:
    не е ясно какви точно дейности извършва,
    няма публичен отчет,
    не се знае кой я финансира,
    тогава е напълно нормално хората да се дразнят и да подозират схеми. Това не е „конспиративно мислене“, а здрав разум.

    08:23 06.02.2026

  • 45 Има НПО-та и НПО-та.

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "българин":

    Проблемът не е, че съществуват НПО, а че Държавата не ги контролира откъм отчетност.
    Има организации, които реално вършат смислена работа (екология, социални услуги, култура),
    Има и такива, които са на хартия, или се активират само когато има проект, пари или политически интерес.

    08:25 06.02.2026

  • 46 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "българин":

    Когато НПО започва да: „охранява“, контролира, замества държавни органи, без ясни правомощия и отговорности — това вече е опасна територия. Там критиката е напълно оправдана.

    08:26 06.02.2026

  • 47 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "българин":

    Не е вярно, че само в България има такива неща, но е вярно, че у нас контролът е слаб, институциите често си „затварят очите“, а последствия почти няма.
    И това убива доверието — и към НПО-тата, и към държавата.

    08:28 06.02.2026

  • 48 легитимен въпрос

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "българин":

    КОЙ, за какво и с какви пари действа от името на „обществен интерес“?
    Ако този въпрос се задаваше спокойно и с реални проверки, вместо с лозунги и замитане — нямаше да има такъв обществен взрив.

    08:30 06.02.2026

  • 49 Разликата е в контрола и последствията.

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Смехоран":

    В повечето западноевропейски държави:
    отчетите са публични и четими,
    конфликтът на интереси се наказва,
    журналисти и институции ровят и някой наистина гори.
    Не винаги, не перфектно — но достатъчно често, за да има страх.

    08:31 06.02.2026

  • 50 В България често е:

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Смехоран":

    „наши хора“ + НПО + министерство,
    споразумения без реален обществен дебат,
    нулева отговорност, ако нещо се обърка.
    Затова хората имат усещането, че НПО-тата са паралелна власт без избори.

    08:32 06.02.2026

  • 51 Затова

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Смехоран":

    ЕС не е морален арбитър, а политически съюз.
    Той работи с НПО, защото:
    са удобни изпълнители,
    заобикалят тромави администрации,
    дават „експертност“, когато политиците не искат директно да носят отговорност.
    Това не е заговор, а студен прагматизъм.

    08:33 06.02.2026

  • 52 Извод

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Смехоран":

    Да — стоката е сходна.
    Разликата е, че там системата понякога сама си реже туморите, а тук ги храни.

    08:34 06.02.2026

  • 53 Всеки, може да влезе в парламента,който:

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Винкело":

    Е български гражданин.
    Е навършил 21 г.,
    Не е под запрещение и не излежава присъда.
    Участва чрез партия или коалиция, която мине 4% бариера.

    08:50 06.02.2026

  • 54 Кривак

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "България е завладяна":

    В България от 90-те насам реално има:
    тесен елит от бизнеси, политици, бивши служби, зависими медии,
    преплитане на икономическа, политическа и институционална власт.
    Това не е мит. И не е уникално за България, но у нас е по-грубо и по-малко прикрито.
    Да, има корумпирани хора в администрацията.
    Но:
    не всеки „на службичка“ е продажен,
    не всеки, който оцелява в системата, е част от мафията.

    08:54 06.02.2026

  • 55 Истинската трагедия

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "България е завладяна":

    Не е, че „няколко хиляди“ държат страната.
    А че милиони са обезверени, не вярват, че правилата важат, и затова системата се самовъзпроизвежда.
    Това е по-дълбокият проблем от „мутрите“.

    08:54 06.02.2026

  • 56 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Араб":

    Вероятността, някой да те е сложил да замазваш следите на Мафията в България е много по- голяма ,
    от колкото да да инсценираш , че журналистката Цънцарова ти е виновна???!!!

    12:32 06.02.2026

  • 57 ганю

    0 0 Отговор
    да не е някой сенчест Ситски Лорд?
    от някое кино

    12:44 06.02.2026

  • 58 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ИМАМЕ СИ ТАПА НАР ДО ТАПА НАР -"МИЛА МОЯ МАЙНОЛЬО " !!!!!!!! ТОВА Е ОХРАНА НА СПЕЦИАЛНА ЗОНА С АПАРАТУРА ЗА РАЗУЗНАВАНЕ --ЧИЯ Е ТЯ Е ВЪПРОС !!!!!!!!!!

    14:18 06.02.2026

  • 59 Айде пак

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Парадокс БГ":

    Хаджигенов доказано за нищо не е прав.

    16:23 06.02.2026