Христанов за случая "Петрохан": Операция, характерна или за отрядите на Таки, или за сенчесто килър-звено на държавата

Твърди се, че групата в хижата на Петрохан (НАКЗТ) не е имала подкрепата на чиновниците заради страх от Борисов и Пеевски. Това написа в профила си във Фейсбук бившият зам.-земеделски министър и лидер на "Единение" Иван Христанов по повод тройното убийство край хижата, по което власите все още не внасят достатъчно яснота, цитиран от novini.bg.

"Първо искам да изразя съболезнования към близките на убитите и дано Бог се смили над душите на мъртвите! Длъжен съм обаче да поясня някои неща като тогава ресорен заместник-министър на Изпълнителна агенция по горите: На НАКЗТ през 2022 г. е съставен акт за нарушения - спиране на туристи и заграждане на държавна собственост. Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение. Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ, която да ги легитимира. Отказана е с два аргумента: 1) ИАГ не може да сътрудничи с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения, и 2) ИАГ е единственият орган с право да координира и контролира защитата на българските гори, който може да работи с НПО-та за опазване от вредители или научна дейност, но не и да делегира функциите си по физическа охрана от бракониери. Разбира се, всеки има свободата и гражданския дълг да подава към ИАГ сигнали за нарушения. В нито един момент Борисов и Пеевски, или техни проксита, или дървената мафия, не са ни повлияли. Точно обратното, през 2022 г. ние бяхме в яростна война с техните безчинства в горите.

По време на проведената среща и след отказа за подписване на подобно споразумение, екипът ни се сблъсква с агресивно поведение, довело до бързо прекратяване на разговорите. В района на Петрохан не сме имали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание. Дори бих казал, че проблеми там почти нямаше. От друга страна Сливен, Кнежа, Силистра, Ихтиман, Борино и др. бяха площадки на постоянна война с дървената мафия", заявява Христанов.

"За мен буди притеснение факта, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв. м. Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на земя. Считам упреците за чиновнически страх и бездействие за напълно безпочвени. Нещо повече - в посочения период на 2021-2022 г. увеличавахме постоянно броя проверки, създадохме нови мобилни екипи, ротирахме инспектори, подобрихме контрола върху сеч и преработка, спряхме много схеми чрез електронните търгов", посочва бившият зам.-земеделски министър.

"Макар да имам свои подозрения за случващото се на Петрохан през годините и вероятните причини за екзекуциите, ще си позволя единствено да споделя, че версията "наказателна акция от дървената мафия" граничи с фантастиката или прогнозите на телевизионна врачка. Дървена мафия? Представяйте си побой, хаотична стрелба с пушки и хаос. Вместо това имаме операция, характерна или за отрядите на Таки и Ами, или за сенчесто килър-звено на държавата (отдавна знаем, че съществува). Такъв е почеркът на дрогата, а не на дървосекачите. И така се обяснява странният ред на поява на силите на реда, точно обратен на логичния", коментира Иван Христанов.

"Сарафов и висши кадри на ДАНС, близки до Пеевски, искат да ни накарат да повярваме в някаква тяхна версия. Очевидно е, че става въпрос за скандал в огромни размери, който налага хладнокръвна екзекуция на поне трима души и усърдно замитане на следите. Затова #ОСТАВКИТЕ на шефа на ДАНС и #ИЗХВЪРЛЯНЕТО на Сарафов са задължителни. Нещо страшно става и те са част от него!!!", подчертава Христанов.

"Единение" поемаме ангажимент като част от следващото Народно събрание и в бъдеще - изпълнителната власт, да дадем според силите си и закона пълен достъп на разследващи и правозащитни организации до архивите и досиетата на всички подобни скандални случаи за последните 15-17 години", заявява още лидерът на формацията.