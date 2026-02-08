Новини
Крими »
Калушев и двете момчета са с огнестрелни рани. В кемпера е открито оръжие

Калушев и двете момчета са с огнестрелни рани. В кемпера е открито оръжие

8 Февруари, 2026 17:34 9 058 139

  • ивайло калушев-
  • момчета-
  • огнестрелни рани-
  • кемпер-
  • оръжие

Засега не е ясно дали са били убити, самоубили ли са се или един от тях е убил другите двама и след това е посегнал на своя живот. Огледът в кемпера продължава и в момента.

Калушев и двете момчета са с огнестрелни рани. В кемпера е открито оръжие - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оръжие е открито в кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков. Това съобщават от "24 часа".

По неофициална информация тримата имат огнестрелни рани. Засега не е ясно дали са били убити, самоубили ли са се или един от тях е убил другите двама и след това е посегнал на своя живот. Огледът в кемпера продължава и в момента.
Полицията издирваше тримата заради трите трупа в хижа "Петрохан". Тя е собственост на Калушев. В хижата имаше и пожар.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    92 1 Отговор
    Пак ли с 22 калибър са ги самоубили🤔❓

    17:37 08.02.2026

  • 6 Един

    152 4 Отговор
    То е ясно, че са убити. Обаче да застреляш 15 годишно дете вече е ново ниво на садизъм.

    Коментиран от #29, #40

    17:38 08.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    14 39 Отговор
    Още след първите бе ясно кой е убиеца.Остава да се останови съпричасноста на другите жертви

    Коментиран от #101, #131

    17:39 08.02.2026

  • 10 Миии

    55 7 Отговор
    Убили са ония у хижата, после ритуално са самоубили, запалили хижата и тръгнали към околчица, свършил бенцина и ги намерили последните самоубити

    17:39 08.02.2026

  • 11 !!!?

    111 3 Отговор
    А къде е къдравата Сю...или прикрива съучастието на службите !?

    Коментиран от #20, #126

    17:39 08.02.2026

  • 12 овчарят е участник от шоуто

    42 4 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    денс уит ми

    17:40 08.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Талибан от Афганистан

    78 20 Отговор
    Забрана на ПП и арест на Терзиев и Сандов за финансиране на престъпни организации!

    Коментиран от #134

    17:40 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 сигурно

    84 8 Отговор
    Самоубили са ги !!!

    17:41 08.02.2026

  • 19 Много чобан

    23 13 Отговор
    в коментарите.
    Всичко знае и всичко може.
    Само себе си не може да оправи.

    17:42 08.02.2026

  • 20 Щом питаш, ще ти кажа

    80 4 Отговор

    До коментар #11 от "!!!?":

    Дани Митова си прави маникюр в момента. След това е на епилация и накрая и предстои гримиране. Ще се плези и намигва закачливо на разследващите.

    Коментиран от #91

    17:42 08.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Данко Харсъзина

    92 4 Отговор
    Чакам с огромно нетърпение каква глупост ще ни сервират милиционерите.

    17:43 08.02.2026

  • 24 Засега не е ясно дали

    39 0 Отговор
    И няма да ви стане по ясно

    17:43 08.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Овчаря взема 100 000

    62 0 Отговор
    награда. Добре е . Дълго ги търсеха .

    17:43 08.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Врачанската хазна

    43 7 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Как можеш да накараш един родолюбив пещерняк да разкрие -къде е пещерата с римската хазна , лесно -убивай пред очите му приятелите и подопечните му деца

    17:44 08.02.2026

  • 30 Мафията разчиства терена от неудобни

    69 6 Отговор
    МВР здраво лъже, но се вижда колко са некадърни

    17:45 08.02.2026

  • 31 Майна

    22 6 Отговор
    Служебна поръчка от държавници
    Кои са?
    Всички
    Мълчат
    Тръмп следи
    Последно- ГЕРБ - ПП
    Специално въведена Шалапова
    Британия-Д-р Иванка Шалапатова е изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца”. Първият българин, изпълнителен директор на британската организация “The European Children’s Trust” през 2000 година. Бивш вицепрезидент на Световната организация по приемна грижа и член на Борда на директорите на мрежата от над 80 НПО, които са повлияли на създаването на Конвенцията на ООН за правата на детето Child Rights Connect в Женева. "


    Всичко е ясно - лондонсити- шорош - НПО
    Давай, Тръмп!
    ,,

    17:45 08.02.2026

  • 32 Аууу

    15 28 Отговор
    Какво ни занимавате с иманяри наркотрафиканти и още какво ли не.Има полиция следователи прокурори съдии да намерят извършителите и в драголника.

    Коментиран от #97

    17:45 08.02.2026

  • 33 Сега и дело за

    35 2 Отговор
    Незаконно къмпингуване ще му заведат на човека

    17:45 08.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами да

    77 0 Отговор
    В България овчарите са най-високото ниво криминалисти! Само за седмица намериха издирваните! Този, който ги е намерил, трябва да е шеф на МВР!

    Коментиран от #44

    17:45 08.02.2026

  • 37 Много интересно

    7 56 Отговор
    прошляци коментират работата на упълномощените служби.

    17:45 08.02.2026

  • 38 Чатаджия

    38 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ще те допълня":

    Ми чи те им плащат за да седят с ръце в джобовете.Никой не ги закача за нищо.Напротив плащат им за нищоправене.

    17:46 08.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 1234

    15 16 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    а да блудстваш с 15 годишно дете какво е

    Коментиран от #47, #78

    17:47 08.02.2026

  • 41 Мнение

    54 4 Отговор
    Вица на деня. МВР си върши работата. Никой не вярва на МВР.

    17:47 08.02.2026

  • 42 Въпросът е

    37 2 Отговор

    До коментар #34 от "Дориана":

    защо кмета им е давал пари на тия сектанти?

    Коментиран от #45, #53

    17:48 08.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тиквата

    27 6 Отговор

    До коментар #36 от "Ами да":

    правилно им каза на ай-ти-тата - ставйте овчари, ама те решиха да си останат прости.

    17:48 08.02.2026

  • 45 хихи

    12 1 Отговор

    До коментар #42 от "Въпросът е":

    защото е либераст

    17:48 08.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Един

    15 6 Отговор

    До коментар #40 от "1234":

    Точно заради тези изроди съм ЗА смъртното наказание.

    17:49 08.02.2026

  • 48 Мдаа

    25 5 Отговор
    Естествено, че последната хипотеза от изброените три е най-логична.Пробрема е,че до днес са били живи, скитали са безцелно, а всеобщото безхаберие направи така,че труповете от 3 станаха 6

    Коментиран от #61

    17:49 08.02.2026

  • 49 Майна

    37 3 Отговор
    Какво изкара Тръмп с " Епщайн"
    Каналите- Във Великобритания, свидетелства за от Окраина ,..т.н...
    Ужасяващо е..
    Сатанизъм!!
    Да разберат гражданите кои са инсталирани в Управлението на Света- демон кратен

    17:49 08.02.2026

  • 50 Терзиев

    20 8 Отговор
    Аз съм купил куршумите убили децата

    17:49 08.02.2026

  • 51 Вярвам ви

    70 5 Отговор
    А златни кюлчета в кемпера имаше ли? Калушев с три куршума в челото ли се е самоубил? Ясно е че последните трима са преследвани и след това убити. Защо не са потърсили помощ от МВР в такъв случай . Ами защото мафията е проникнала в МВР .

    17:50 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Отговорът е

    21 5 Отговор

    До коментар #42 от "Въпросът е":

    Васко ДС-то е инвестирал тях с перспективи за голяма доходност.

    17:50 08.02.2026

  • 54 Кое не е ясно

    45 2 Отговор
    Отвърстието от самообйство и убийство са различни на входа на раната
    Няма ли съдебни медици експерти в тези
    " разследващи" екипи
    Правите народа на улави

    Коментиран от #57, #112

    17:50 08.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Има

    32 1 Отговор

    До коментар #54 от "Кое не е ясно":

    Ама ако кажат истината и те ще се самоубият с цялото си семейство

    17:52 08.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Механик

    59 1 Отговор
    Още не било ясно дали са убити или са се самоубили?!
    Ма, разбира се, че няма да е ясно. Ония в хижата вече 2 седмици не можете да установите дали са убити или самоубити, та тия ли, дето ги намерихте сабахлян?!
    Няма да бързате! Бавничко и с лебец!

    17:53 08.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 3 Отговор

    До коментар #48 от "Мдаа":

    А защо НИКОЙ НИКЪДЕ дори не предполага, че и тримата от кемпера са убити🤔❗

    Коментиран от #96

    17:55 08.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Георги

    38 2 Отговор
    самоубили са се. Съвсем логично е да застрелят ония тримата, да запалят хижата и после да се разходят до Враца с кемпер за да се самоубият.

    Коментиран от #70

    17:55 08.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Милиционерите

    33 1 Отговор
    Казаха, че нищо не знаят.
    Точка

    Коментиран от #81

    17:57 08.02.2026

  • 70 Данко Харсъзина

    37 1 Отговор

    До коментар #65 от "Георги":

    И до Враца нито някой ги е видял, нито камера ги е хванала.

    17:57 08.02.2026

  • 71 Видно от коментарите

    34 1 Отговор
    Българина вече е тотално сбъркан.Прилича на бащата Макулев, който вчера беше спокоен, плашеше със съд и се позоваваше на бащиния си инстинкт.

    17:59 08.02.2026

  • 72 Само да попитам

    64 0 Отговор
    тоя кемпер, нали беше тръгнал с тримата към Бургас преди няколко дена и зорко хо следяха по бгтоол камерите, как след 6 дена се оказа под връх Околчеца край Враца.
    За какво плащаме за полиция, камери ала-бала.

    Коментиран от #79

    17:59 08.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 На какво мнение

    31 3 Отговор
    е къдравата Сю и Бою бандюгата?

    18:00 08.02.2026

  • 75 Данко Харсъзина

    17 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хаярсъзе,":

    Ми възможно е да са договорили нещо. Както се спазариха за крадливото кметче на Варна. Гледам че вече не го плюят от сутрин до вечер.

    18:01 08.02.2026

  • 76 Връщайте

    40 2 Отговор
    Милицията на бай Тошо некадърници.
    При комунизма милицията беше 35000 души а сега е 70000 души

    Коментиран от #139

    18:01 08.02.2026

  • 77 Здрасти

    29 1 Отговор
    Мене тези мутри не ме интересуват. По ми е интересно, кой последните 4 години направи Държава в Държавата, и това ли е Дълбоката държава за която всички говорят, но никой не я е видял?

    18:01 08.02.2026

  • 78 Врачанската хазна

    14 5 Отговор

    До коментар #40 от "1234":

    От дружинката на Сарафов ли си -поредното джудже. Аман от ченгеджийски номера

    18:01 08.02.2026

  • 79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #72 от "Само да попитам":

    Имаше един филм дето чинията от Бузлуджа се оказа база за подводници във Варна😀

    Коментиран от #118

    18:02 08.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Най-големият бандит

    27 4 Отговор

    До коментар #69 от "Милиционерите":

    и милиционер в държавата е Бил толупа!Да излезе и да каже!За кюлчетата не знаеше нищо,за Барселона също,за парите в чували от Хемус....

    Коментиран от #103

    18:04 08.02.2026

  • 82 n√Варна

    42 1 Отговор

    До коментар #3 от "РоднатаМилиция":

    Очаквам да започнат да търсят подходящ клошар с психични отклонения, който да си "признае" за съчкити убийства.

    18:05 08.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Данко Харсъзина

    47 1 Отговор
    Ако тръгнеш от Петрохан за Враца, милицията поне 10 пъти ще те глоби за нещо си. Тези са прелетели с кемпера яко дим. На края ги намерил овчар, на който дори да му дадеш шише ракия няма да хукне из снега по сокаците.

    18:05 08.02.2026

  • 87 Лора Палмър

    12 6 Отговор
    Путин е виновен!

    18:06 08.02.2026

  • 88 бащата

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "кой му дреме":

    Искаш ли да ти шепна в ухото, с топъл дъх във врата ти?

    18:07 08.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Сачева

    28 2 Отговор
    Баце не го закачайте, не е той, сега води следствие, липсват му 500 евро от чекмеджето и презервативите.

    18:08 08.02.2026

  • 91 Мисля

    39 0 Отговор

    До коментар #20 от "Щом питаш, ще ти кажа":

    Те още търсят прикурорския син,ти чакаш резултати от този случай Ами,че те ДАНС не можаха да си намерятшефа ,та жена му ходи и го доведе от Гърция за ухото,ти искаш тук да намерят някой Спомняш ли си случая?

    18:08 08.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Хнмм

    22 2 Отговор
    Ако е искал да се самоубива, да го е направил още на петрохан. Но ще рязберем това което прочетем в пресата

    Коментиран от #109

    18:09 08.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Ами защото

    27 2 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    нали ще трябва да търсят истинските убийци, които с голяма вероятност са сред тия, дето спускат удобните версии със сектата и самоубийствата.

    18:10 08.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Хей Мони

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Установи, не останови,....излагаш се като правиш мъдри заключения

    18:13 08.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 От информация

    10 1 Отговор
    Щели съд да има . Защо от камарата с оръжие не са търсели липсващи. То явно 22 калибър и друго. Нова видяла 4 джипа . Кемпера невидим ли е бил. Да сложат още камери. Браво на акциите. Клетки от гсм. Пушеци в гората. Не е мистерия. То всичко е ясно. Трагедия.

    18:15 08.02.2026

  • 105 Фори

    10 1 Отговор

    До коментар #89 от "Данко Харсъзина":

    Откога харсъзите са образовани? Те нямат и основно. Затова са харсъзи!

    18:16 08.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Няма гаранция

    19 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хмм":

    Или е бил вече изстинал, а службите са му изтрили профила, за да пробутват удобна версия. Не е като да не оперират във всичките интернет платформи.

    Коментиран от #111

    18:18 08.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ДС агенти

    18 1 Отговор

    До коментар #94 от "Хнмм":

    Значи - опитват да препишат на този Калушев убийство показно, представено за ритуално пред кучешките колиби, кучетата в къщата.
    Този пиндофил взема един кемпер и кара Бургас, селата около Бургас, намират ги и тях " самоубити", твърдят, че имат записи от камери.
    Не ги показват?

    18:19 08.02.2026

  • 110 Троянец

    29 0 Отговор
    Така е най-лесно за Полицията.В БГ-няма полиция,има чантаджии и охрана на мачове и Мин.Съвет!.Това ако беше преди 1989-за 24часа всичко щеше да е ясно.Полицията е бледа сянка на Татовата МИЛИЦИЯ!Срам и позор!И на тия хрантутници им вдигнаха заплатите!За какво?!Да вярдят гербаджиите!Срам!

    18:21 08.02.2026

  • 111 Това е

    22 0 Отговор

    До коментар #107 от "Няма гаранция":

    За по - правдоподобно. За да оставят следи. Възможно е и тези да, са били убити с другите, но са ги поразходили малко.

    18:21 08.02.2026

  • 112 Виж сега

    6 17 Отговор

    До коментар #54 от "Кое не е ясно":

    Научи се да пишеш грамотно. Завърши Академията на МВР. Поработи няколко години и тогава демонстрирай компетентност по подобни теми. Илитерати всякакви се изказват. Жалко за жертвите и съболезнования за близките!

    18:22 08.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Един

    35 0 Отговор
    Само са пропуснали след като са се самоубили да си подпалят кемпера. Много непохватни се оказаха.

    18:26 08.02.2026

  • 115 Да-а-а !

    21 0 Отговор
    След като ги застреляли са се самоубили с това оръжие

    18:27 08.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Троянец

    20 7 Отговор
    От 2009 до сега станаха много знакови убийства!Бойко Тиквата/агент Буда/ беше Гл.секретар на МВР! Посочете ми едно разкрито убийство!НЯМА!Няма и да има! Тиквата е този,който организира убийствата на конкуренцията си!А "племето" чака резултат!Докато тоя не бъде в Затвора или в Гроба-Бълария добро няма да види!

    18:28 08.02.2026

  • 118 Да, Непобедимите 4

    13 1 Отговор

    До коментар #79 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че даже и асансьор имаше до залива. А тоя кемпер вероятно е ползвал тунела Емине-Ком.

    18:30 08.02.2026

  • 119 Троянец

    13 5 Отговор

    До коментар #113 от "Дориана или Деси Радева":

    Ти си Б@КЛУК! Какво общо има Деси Радева?!Това,че в твоята спалня е тихо-не означава,че при НОРМАЛНИТЕ ЖЕНИ е така!

    18:31 08.02.2026

  • 120 Нормален човек пита....

    15 2 Отговор
    Кой им е плащал ежемесечно заплати????Защо се опитвате да прикривате , като не давате да се чуе думата на кмета....Кой им е дал тези права да Купуват държавни имоти.........Защо този имот не го изкарахте на публична продан...Дано са се сетили да прострелят кемпера....от вътре навън.......Докога ще има милиционери и цивилни ченгета по селата ,какво още търсите........накрая кой закара кемпера....ИИ тези убитите имали ли са ръкуване с ДС и като какви се водят там........

    18:34 08.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 МИХАЙЛОВ

    17 0 Отговор
    ...Я КЪВ УСЛУЖЛИВ ОВЧАР
    СЕ НАМЕРИ "СЛУЧАЙНО"
    ТОЧНО СЕГА,
    ТОЧНО В СНЕГА
    ТОЧНО НА МЯСТОТО
    ДА ОТИДЕ ДА ВИДИ УБИТИТЕ
    В КЕМПЕРА...
    ...КОЯ ЛИ ТАЙНА СЛУЖБИЦА
    ГО Е ПРАТИЛА,
    СЛЕД КАТО СПЕЦГРУПАТА И
    ЗА УБИЙСТВА Е НАПУСНАЛА
    ТОВА МЯСТО
    И Е ДОКЛАДВАЛА
    НА ШЕФА СИ,
    ЧЕ ЗАПОВЕДТА МУ
    Е ИЗПЪЛНЕНА УСПЕШНО....

    18:46 08.02.2026

  • 124 ясно

    13 0 Отговор
    Да, стана ни вече ясно- самоубили са ги!

    18:46 08.02.2026

  • 125 Вече всички са мъртви и

    16 0 Отговор
    Разследването може да приключи , защото ще намерят " доказателства " че са се самоубили също като покойния и вероятно убит Тодор Славков , лека му пръст на човека

    Коментиран от #130

    18:49 08.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Хаха

    16 0 Отговор
    Овчаря свърши работа, колкото 50% общо от разследващи и полицаи взети заедно за една година! Да му се дават 4000 лева всеки месец!

    Коментиран от #132

    18:54 08.02.2026

  • 128 енигма

    8 2 Отговор
    Не е за вярване,че това се случва тук и поне за сега няма обяснение.Едва ли някога ще научим истината.А тези хора са живеели сред нас.Въоръжени до зъби както се казва.

    19:02 08.02.2026

  • 129 Погнуса

    8 4 Отговор
    От цялата тази помия! Жалко само за кучетата, които са убити!

    Коментиран от #136

    19:08 08.02.2026

  • 130 нормално

    24 0 Отговор

    До коментар #125 от "Вече всички са мъртви и":

    От много време в България, ако има един убит, то той се е самоубил, ако убитите са повече, то един ги е убил и после се е самоубил. Понякога самоубийците са толкова подли, че се прострелват по няколко пъти и си пускат контролен в слепоочията. И те се изхитриха, колкото да заблудят разследващите органи. Аз съм убеден, че и Нотариуса, и Алексей Петров се самоубиха и точно затова не успяха да намерят убийците им. С такива разследващи органи всички престъпници спят спокойно. Ако все пак, по някаква случайност ги хванат, съдът е толкова милостив, че като нищо ще се измъкнат с условна присъда. Това е тиквена държава, която празнува Хелоуин всеки ден.

    19:15 08.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 да бе, да

    18 3 Отговор

    До коментар #127 от "Хаха":

    Въпросният овчар трябваше да бъде основния заподозрян. Ходил нашият да си наглежда лятната кошара насред зима и сняг? Колко достоверно звучи това. И дали изобщо в района има кошара? И дали овчарят не е бил с пагони под ямурлука? Не знам, обаче много бързо се готвят да приключат случая като хвърлят цялата вина на жертвата. Много е грозно това, което вършат пред широко затворените ни очи.

    19:18 08.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Големдебил

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Талибан от Афганистан":

    Най-добре оставка,и всички в затвора.Също така и създателят им Сухар Фатмаков.Защо мълчи кат пръц в гащите.

    19:25 08.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 ТТТ

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Погнуса":

    От кучкаря по- долно има ли.

    19:42 08.02.2026

  • 137 странна история

    13 0 Отговор
    Всичко е някак странно, трудно обяснимо, та дори и тайнствено.
    Но най-много се чудя, гледайки новините, как така, преди няколко дни са били, едва ли не,
    на 10 км от Турция. Хората са ги видяли, или поне Калушев, и впечатлението беше, че бягат надалеч.
    Как така, изведнъж се озоваха във Врачанския балкан. Защо са се прибрали, щом като са заподозряни?
    Някой ще напише криминален роман по този случай, заради хилядите въпроси, които предизвика. Жалко, че отговори няма - поне засега.

    20:02 08.02.2026

  • 138 Пенчо

    15 0 Отговор
    Полицая не спираше да се позовава на следствена тайна, която не му дава възможност да обясни на пресата какво е станало . Но много удобно съобщи че е стреляно само от вътре в кемпера за да наложи версията си кой е убиеца . Кой прокурор му разреши да изтъква пред обществото своя версия за престъплението .

    20:21 08.02.2026

  • 139 Георги Първанович

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Връщайте":

    Да, ама при Тошо бяхме 9 млн, сега сме 5 млн.

    00:04 09.02.2026