Калушев и двете момчета са с огнестрелни рани. В кемпера е открито оръжие

Оръжие е открито в кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков. Това съобщават от "24 часа".

По неофициална информация тримата имат огнестрелни рани. Засега не е ясно дали са били убити, самоубили ли са се или един от тях е убил другите двама и след това е посегнал на своя живот. Огледът в кемпера продължава и в момента.

Полицията издирваше тримата заради трите трупа в хижа "Петрохан". Тя е собственост на Калушев. В хижата имаше и пожар.