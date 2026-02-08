Калушев и двете момчета са с огнестрелни рани. В кемпера е открито оръжие

Оръжие е открито в кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков. Това съобщават от "24 часа".
По неофициална информация тримата имат огнестрелни рани. Засега не е ясно дали са били убити, самоубили ли са се или един от тях е убил другите двама и след това е посегнал на своя живот. Огледът в кемпера продължава и в момента.
Полицията издирваше тримата заради трите трупа в хижа "Петрохан". Тя е собственост на Калушев. В хижата имаше и пожар.
Оценка 1.7 от 40 гласа.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:37 08.02.2026
6 Един
Коментиран от #29, #40
17:38 08.02.2026
9 Соломон
Коментиран от #101, #131
17:39 08.02.2026
10 Миии
17:39 08.02.2026
11 !!!?
Коментиран от #20, #126
17:39 08.02.2026
12 овчарят е участник от шоуто
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":денс уит ми
17:40 08.02.2026
15 Талибан от Афганистан
Коментиран от #134
17:40 08.02.2026
18 сигурно
17:41 08.02.2026
19 Много чобан
Всичко знае и всичко може.
Само себе си не може да оправи.
17:42 08.02.2026
20 Щом питаш, ще ти кажа
До коментар #11 от "!!!?":Дани Митова си прави маникюр в момента. След това е на епилация и накрая и предстои гримиране. Ще се плези и намигва закачливо на разследващите.
Коментиран от #91
17:42 08.02.2026
23 Данко Харсъзина
17:43 08.02.2026
24 Засега не е ясно дали
17:43 08.02.2026
26 Овчаря взема 100 000
17:43 08.02.2026
29 Врачанската хазна
До коментар #6 от "Един":Как можеш да накараш един родолюбив пещерняк да разкрие -къде е пещерата с римската хазна , лесно -убивай пред очите му приятелите и подопечните му деца
17:44 08.02.2026
30 Мафията разчиства терена от неудобни
17:45 08.02.2026
31 Майна
Кои са?
Всички
Мълчат
Тръмп следи
Последно- ГЕРБ - ПП
Специално въведена Шалапова
Британия-Д-р Иванка Шалапатова е изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца”. Първият българин, изпълнителен директор на британската организация “The European Children’s Trust” през 2000 година. Бивш вицепрезидент на Световната организация по приемна грижа и член на Борда на директорите на мрежата от над 80 НПО, които са повлияли на създаването на Конвенцията на ООН за правата на детето Child Rights Connect в Женева. "
Всичко е ясно - лондонсити- шорош - НПО
Давай, Тръмп!
,,
17:45 08.02.2026
32 Аууу
Коментиран от #97
17:45 08.02.2026
33 Сега и дело за
17:45 08.02.2026
36 Ами да
Коментиран от #44
17:45 08.02.2026
37 Много интересно
17:45 08.02.2026
38 Чатаджия
До коментар #13 от "Ще те допълня":Ми чи те им плащат за да седят с ръце в джобовете.Никой не ги закача за нищо.Напротив плащат им за нищоправене.
17:46 08.02.2026
40 1234
До коментар #6 от "Един":а да блудстваш с 15 годишно дете какво е
Коментиран от #47, #78
17:47 08.02.2026
41 Мнение
17:47 08.02.2026
42 Въпросът е
До коментар #34 от "Дориана":защо кмета им е давал пари на тия сектанти?
Коментиран от #45, #53
17:48 08.02.2026
44 Тиквата
До коментар #36 от "Ами да":правилно им каза на ай-ти-тата - ставйте овчари, ама те решиха да си останат прости.
17:48 08.02.2026
45 хихи
До коментар #42 от "Въпросът е":защото е либераст
17:48 08.02.2026
47 Един
До коментар #40 от "1234":Точно заради тези изроди съм ЗА смъртното наказание.
17:49 08.02.2026
48 Мдаа
Коментиран от #61
17:49 08.02.2026
49 Майна
Каналите- Във Великобритания, свидетелства за от Окраина ,..т.н...
Ужасяващо е..
Сатанизъм!!
Да разберат гражданите кои са инсталирани в Управлението на Света- демон кратен
17:49 08.02.2026
50 Терзиев
17:49 08.02.2026
51 Вярвам ви
17:50 08.02.2026
53 Отговорът е
До коментар #42 от "Въпросът е":Васко ДС-то е инвестирал тях с перспективи за голяма доходност.
17:50 08.02.2026
54 Кое не е ясно
Няма ли съдебни медици експерти в тези
" разследващи" екипи
Правите народа на улави
Коментиран от #57, #112
17:50 08.02.2026
57 Има
До коментар #54 от "Кое не е ясно":Ама ако кажат истината и те ще се самоубият с цялото си семейство
17:52 08.02.2026
59 Механик
Ма, разбира се, че няма да е ясно. Ония в хижата вече 2 седмици не можете да установите дали са убити или самоубити, та тия ли, дето ги намерихте сабахлян?!
Няма да бързате! Бавничко и с лебец!
17:53 08.02.2026
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "Мдаа":А защо НИКОЙ НИКЪДЕ дори не предполага, че и тримата от кемпера са убити🤔❗
Коментиран от #96
17:55 08.02.2026
65 Георги
Коментиран от #70
17:55 08.02.2026
69 Милиционерите
Точка
Коментиран от #81
17:57 08.02.2026
70 Данко Харсъзина
До коментар #65 от "Георги":И до Враца нито някой ги е видял, нито камера ги е хванала.
17:57 08.02.2026
71 Видно от коментарите
17:59 08.02.2026
72 Само да попитам
За какво плащаме за полиция, камери ала-бала.
Коментиран от #79
17:59 08.02.2026
74 На какво мнение
18:00 08.02.2026
75 Данко Харсъзина
До коментар #28 от "Хаярсъзе,":Ми възможно е да са договорили нещо. Както се спазариха за крадливото кметче на Варна. Гледам че вече не го плюят от сутрин до вечер.
18:01 08.02.2026
76 Връщайте
При комунизма милицията беше 35000 души а сега е 70000 души
Коментиран от #139
18:01 08.02.2026
77 Здрасти
18:01 08.02.2026
78 Врачанската хазна
До коментар #40 от "1234":От дружинката на Сарафов ли си -поредното джудже. Аман от ченгеджийски номера
18:01 08.02.2026
79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #72 от "Само да попитам":Имаше един филм дето чинията от Бузлуджа се оказа база за подводници във Варна😀
Коментиран от #118
18:02 08.02.2026
81 Най-големият бандит
До коментар #69 от "Милиционерите":и милиционер в държавата е Бил толупа!Да излезе и да каже!За кюлчетата не знаеше нищо,за Барселона също,за парите в чували от Хемус....
Коментиран от #103
18:04 08.02.2026
82 n√Варна
До коментар #3 от "РоднатаМилиция":Очаквам да започнат да търсят подходящ клошар с психични отклонения, който да си "признае" за съчкити убийства.
18:05 08.02.2026
86 Данко Харсъзина
18:05 08.02.2026
87 Лора Палмър
18:06 08.02.2026
88 бащата
До коментар #22 от "кой му дреме":Искаш ли да ти шепна в ухото, с топъл дъх във врата ти?
18:07 08.02.2026
90 Сачева
18:08 08.02.2026
91 Мисля
До коментар #20 от "Щом питаш, ще ти кажа":Те още търсят прикурорския син,ти чакаш резултати от този случай Ами,че те ДАНС не можаха да си намерятшефа ,та жена му ходи и го доведе от Гърция за ухото,ти искаш тук да намерят някой Спомняш ли си случая?
18:08 08.02.2026
94 Хнмм
Коментиран от #109
18:09 08.02.2026
96 Ами защото
До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":нали ще трябва да търсят истинските убийци, които с голяма вероятност са сред тия, дето спускат удобните версии със сектата и самоубийствата.
18:10 08.02.2026
101 Хей Мони
До коментар #9 от "Соломон":Установи, не останови,....излагаш се като правиш мъдри заключения
18:13 08.02.2026
104 От информация
18:15 08.02.2026
105 Фори
До коментар #89 от "Данко Харсъзина":Откога харсъзите са образовани? Те нямат и основно. Затова са харсъзи!
18:16 08.02.2026
107 Няма гаранция
До коментар #98 от "Хмм":Или е бил вече изстинал, а службите са му изтрили профила, за да пробутват удобна версия. Не е като да не оперират във всичките интернет платформи.
Коментиран от #111
18:18 08.02.2026
109 ДС агенти
До коментар #94 от "Хнмм":Значи - опитват да препишат на този Калушев убийство показно, представено за ритуално пред кучешките колиби, кучетата в къщата.
Този пиндофил взема един кемпер и кара Бургас, селата около Бургас, намират ги и тях " самоубити", твърдят, че имат записи от камери.
Не ги показват?
18:19 08.02.2026
110 Троянец
18:21 08.02.2026
111 Това е
До коментар #107 от "Няма гаранция":За по - правдоподобно. За да оставят следи. Възможно е и тези да, са били убити с другите, но са ги поразходили малко.
18:21 08.02.2026
112 Виж сега
До коментар #54 от "Кое не е ясно":Научи се да пишеш грамотно. Завърши Академията на МВР. Поработи няколко години и тогава демонстрирай компетентност по подобни теми. Илитерати всякакви се изказват. Жалко за жертвите и съболезнования за близките!
18:22 08.02.2026
114 Един
18:26 08.02.2026
115 Да-а-а !
18:27 08.02.2026
117 Троянец
18:28 08.02.2026
118 Да, Непобедимите 4
До коментар #79 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Че даже и асансьор имаше до залива. А тоя кемпер вероятно е ползвал тунела Емине-Ком.
18:30 08.02.2026
119 Троянец
До коментар #113 от "Дориана или Деси Радева":Ти си Б@КЛУК! Какво общо има Деси Радева?!Това,че в твоята спалня е тихо-не означава,че при НОРМАЛНИТЕ ЖЕНИ е така!
18:31 08.02.2026
120 Нормален човек пита....
18:34 08.02.2026
123 МИХАЙЛОВ
СЕ НАМЕРИ "СЛУЧАЙНО"
ТОЧНО СЕГА,
ТОЧНО В СНЕГА
ТОЧНО НА МЯСТОТО
ДА ОТИДЕ ДА ВИДИ УБИТИТЕ
В КЕМПЕРА...
...КОЯ ЛИ ТАЙНА СЛУЖБИЦА
ГО Е ПРАТИЛА,
СЛЕД КАТО СПЕЦГРУПАТА И
ЗА УБИЙСТВА Е НАПУСНАЛА
ТОВА МЯСТО
И Е ДОКЛАДВАЛА
НА ШЕФА СИ,
ЧЕ ЗАПОВЕДТА МУ
Е ИЗПЪЛНЕНА УСПЕШНО....
18:46 08.02.2026
124 ясно
18:46 08.02.2026
125 Вече всички са мъртви и
Коментиран от #130
18:49 08.02.2026
127 Хаха
Коментиран от #132
18:54 08.02.2026
128 енигма
19:02 08.02.2026
129 Погнуса
Коментиран от #136
19:08 08.02.2026
130 нормално
До коментар #125 от "Вече всички са мъртви и":От много време в България, ако има един убит, то той се е самоубил, ако убитите са повече, то един ги е убил и после се е самоубил. Понякога самоубийците са толкова подли, че се прострелват по няколко пъти и си пускат контролен в слепоочията. И те се изхитриха, колкото да заблудят разследващите органи. Аз съм убеден, че и Нотариуса, и Алексей Петров се самоубиха и точно затова не успяха да намерят убийците им. С такива разследващи органи всички престъпници спят спокойно. Ако все пак, по някаква случайност ги хванат, съдът е толкова милостив, че като нищо ще се измъкнат с условна присъда. Това е тиквена държава, която празнува Хелоуин всеки ден.
19:15 08.02.2026
132 да бе, да
До коментар #127 от "Хаха":Въпросният овчар трябваше да бъде основния заподозрян. Ходил нашият да си наглежда лятната кошара насред зима и сняг? Колко достоверно звучи това. И дали изобщо в района има кошара? И дали овчарят не е бил с пагони под ямурлука? Не знам, обаче много бързо се готвят да приключат случая като хвърлят цялата вина на жертвата. Много е грозно това, което вършат пред широко затворените ни очи.
19:18 08.02.2026
134 Големдебил
До коментар #15 от "Талибан от Афганистан":Най-добре оставка,и всички в затвора.Също така и създателят им Сухар Фатмаков.Защо мълчи кат пръц в гащите.
19:25 08.02.2026
136 ТТТ
До коментар #129 от "Погнуса":От кучкаря по- долно има ли.
19:42 08.02.2026
137 странна история
Но най-много се чудя, гледайки новините, как така, преди няколко дни са били, едва ли не,
на 10 км от Турция. Хората са ги видяли, или поне Калушев, и впечатлението беше, че бягат надалеч.
Как така, изведнъж се озоваха във Врачанския балкан. Защо са се прибрали, щом като са заподозряни?
Някой ще напише криминален роман по този случай, заради хилядите въпроси, които предизвика. Жалко, че отговори няма - поне засега.
20:02 08.02.2026
138 Пенчо
20:21 08.02.2026
139 Георги Първанович
До коментар #76 от "Връщайте":Да, ама при Тошо бяхме 9 млн, сега сме 5 млн.
00:04 09.02.2026