Две разследвания срещу Ивайло Калушев са прекратени заради липса на доказателства

Две разследвания срещу Ивайло Калушев са прекратени заради липса на доказателства

14 Февруари, 2026 14:00 1 297 37

  • ивайло калушев-
  • мвр-
  • петрохан-
  • околчица

13 дни след трагедията на „Петрохан“, пътят към хижата продължава да е блокиран

Две разследвания срещу Ивайло Калушев са прекратени заради липса на доказателства - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

13 дни след зловещия случай на „Петрохан“ – втора седмица пътят за хижата е затворен и полицейски патрули пази местопрестъплението. Достъпът е абсолютно ограничен, съобщи бТВ.

Екипи на пожарната вече са напуснали хижата, МВР обаче не уточняват какви още доказателства издирват и кога ще бъде отворен пътят.

По наша информация, двама различни прокурори са спрели две отделни разследвания срещу Ивайло Калушев. Едното е от 2024 г., а другото от 2025 г. Обвинителите са установили, че дете, което не е загиналият 15-годишен при Околчица, е пътувало общо 3 пъти на 3 различни места с Ивайло Калушев и част от неговата група.

Има данни, че Ивайло Калушев е пътувал с него до Непал, след това са били до Италия и Франция. При последните 2 пътувания с момчето е имало още едно дете.

Взети са данни от няколко институции, децата са били разпитвани в присъствието на психолог, но данни за престъпление не са открити.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ханкобратов

    34 3 Отговор
    а бе не разбрахте ли че се замита всичко свързано със държавната мафия наречена власт

    14:03 14.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    15 4 Отговор
    Президент Йотова да обясни за практиките на които е обучена като носител на званието "Тамплиер на годината " ...ако не ме лъже паметта , Ордена е обвиняван за содомия и нетрадиционни сексуални практики ....

    Коментиран от #5

    14:08 14.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Да не мислиш че се е издигнала случайно?

    14:13 14.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 12343211

    2 0 Отговор
    Овчар,кмет,пожарникари жена,камери...!

    14:23 14.02.2026

  • 11 съвсем нирмално

    3 0 Отговор
    винаги да прекратяват разследвания срещу техни или хира ит по-високо когато се обадят…

    14:26 14.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Перничанин

    10 3 Отговор
    Първият и главен въпрос е КОЙ РАЗТРЕЛЯ ТЕЗИ ШЕСТ ЧОВЕКА ?!!

    Коментиран от #15, #17, #22

    14:28 14.02.2026

  • 14 виктория

    4 1 Отговор
    значи станал е неудобен и пуф-пуф!!

    14:30 14.02.2026

  • 15 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Перничанин":

    и аз това питам!!!

    14:30 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вий в Перник

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Перничанин":

    малко бавно захапвате.

    14:32 14.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мими Кучева🐕

    3 6 Отговор
    Лама Калушев е невинен ,той е вкарвал само главичката.💋🌈🤣🤗👍

    14:33 14.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перничанин":

    Пат Фалън,директор на комисията за Специални операции.

    14:38 14.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фен

    2 2 Отговор
    Ами ПП са контролирали МВР. Как да има доказателства?

    Коментиран от #28, #29

    14:47 14.02.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор
    Този боклук на снимката жалко , че по-рано не е бил гръмнат в гнусната глава.

    14:49 14.02.2026

  • 26 Съветски милиционери и ДанС

    4 2 Отговор
    "Когато "Самоубийството" е оперативно мероприятие
    Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всичките наведнъж?
    Или Калушев е най-некомпетентният масов убиец в историята, или въобще не е убиец.
    Самоубийците не си чистят SEO-то преди смъртта. Професионалните чистачи го правят.
    Това доказва, че операцията е планирана по-рано. Някой е знаел графика и е имал достъп. Протокол за заличаване, изпълнен от структура с checklist и timeline.
    В хижа "Петрохан" кучетата-пазачи са открити вързани на втория етаж. Докато долу трима въоръжени, обучени мъже с военен опит са екзекутирани без съпротива.
    Кучета се вързват само когато стопанинът иска да дойдат хората, които кучетата биха разкъсали.
    Значи, тримата очакват гости и знаят кои идват, и им се доверяват достатъчно, за да неутрализират охраната... или не им се доверяват, но са принудени.
    Никой не вързва кучетата, ако очаква враг. Връзваш ги, ако чакаш гости... или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето, Калушев) на прицел и ти каже: "Вържете ги, или момчето умира първо."
    Вероятно са мислили, че това е „среща за преговори“. Оказало се е „ликвидация“.

    Това е екзекуция по учебник.
    4-те джипа и бързото ДАНС
    Милена Малионова вижда 4 тежки джипа на път за хижата.
    ДАНС са там първи. Преди пожарната и местното МВР.
    Калушев „бяга“, за да се... самоубие?
    Ако е "луд убиец", защо влачи заложници през половин България? Ако е "жертва", защо не търси полиция?
    Той не бяга, а е транспортиран.

    14:51 14.02.2026

  • 27 Напомнящ

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кажете чие е детето?":

    Мисля,че става въпрос за Леон,който е бил харизан на каушев само на осем годишна възраст!!! Това е детето,чийто баба и дядо са подали сигнал до ДАНС,но впоследствие са го оттеглили под натиска на дъщеря си албена,която е "майката" на Лион.Заплашила е родителите си,заедно със сестра си гергана,че ще скъсат всички връзки с тях,ако не оттеглят сигнала си.

    14:51 14.02.2026

  • 28 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фен":

    2024 и 2025 г.???

    Коментиран от #33

    14:52 14.02.2026

  • 29 д-р Гълъбова

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Фен":

    Калин Стоянов от ГЕРБ Ново начало ?!
    А ПП, вътре във вас ли е в момента ?

    Коментиран от #32

    14:53 14.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фен

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "д-р Гълъбова":

    Вече Ви казах. ПП се възбуждат само от деца, с още отворени фонтанели.

    14:56 14.02.2026

  • 33 Фен

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "4567":

    Рашков обезглави и унищожи МВР. ПП унищожиха всички системи за сигурност. И сега сме на това дередже, заради тях. А ПП ги доведе Радев.

    Коментиран от #35

    15:04 14.02.2026

  • 34 Факти

    1 0 Отговор
    Да допуснем, че наистина са се самоубили. Защо са го направили? Защо са били отчаяни? Калушев пише на майка си: "Вече нямаме сили да се борим с тази кочина". Под "тази кочина" очевидно има предвид държавния апарат. По време на самоубийството им той е в ръцете на ГЕРБ-ДПС, БСП и ИТН. Те са виновниците за тази трагедия.

    Коментиран от #37

    15:06 14.02.2026

  • 35 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Фен":

    Унищожи за 6-7 месеци.??? Ми те са още милиционери.

    15:06 14.02.2026

  • 36 Възмутен

    1 0 Отговор
    Интересно ми е как е снимала камерата когато ужким подпалват сградата и няма ток. Ако е с някакво резервно захранване тя трябва да е снимала и как се "самоубиват" и как сградата гори - защо ли няма тези кадри. Няма кадри и кои се качват в кемпера и как тръгват. Та от тук извода че МВР и ДАНС прикриват нещо - приказките че били някаква секта самоубийци ама изобщо не върви - какво е толкова секретното ако става въпрос за "секта самоубийци".

    Второ някои сме стреляли с оръжия и имаме представа какво причинява Колт 44 - на "самоубилите" се в кемпера нямаше да им намерят главите. Излезе и съобщението че били намерени гилзи ама револвер не изхвърля гилзи - те остават в него. Намерилия ги пък "овчар" се оказа че изобщо няма такъв както няма и кошари които ужким тръгнал да наглежда и го скриха от полезрението - вече никой не говори за него.

    Да не говорим пък и че ужким обявения за издирване кемпер е ходил от хижата до бургаско и до София и никой не го е засякъл три дни - сигурно е прелетял или е пресякъл България по черни пътища.

    15:08 14.02.2026

  • 37 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Така е. Те, най-сетне са им врътнали кранчето, и са им спрели хранилката.

    15:09 14.02.2026