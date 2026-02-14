Две разследвания срещу Ивайло Калушев са прекратени заради липса на доказателства

13 дни след зловещия случай на „Петрохан“ – втора седмица пътят за хижата е затворен и полицейски патрули пази местопрестъплението. Достъпът е абсолютно ограничен, съобщи бТВ.
Екипи на пожарната вече са напуснали хижата, МВР обаче не уточняват какви още доказателства издирват и кога ще бъде отворен пътят.
По наша информация, двама различни прокурори са спрели две отделни разследвания срещу Ивайло Калушев. Едното е от 2024 г., а другото от 2025 г. Обвинителите са установили, че дете, което не е загиналият 15-годишен при Околчица, е пътувало общо 3 пъти на 3 различни места с Ивайло Калушев и част от неговата група.
Има данни, че Ивайло Калушев е пътувал с него до Непал, след това са били до Италия и Франция. При последните 2 пътувания с момчето е имало още едно дете.
Взети са данни от няколко институции, децата са били разпитвани в присъствието на психолог, но данни за престъпление не са открити.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ханкобратов
14:03 14.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сила
Коментиран от #5
14:08 14.02.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Сила":Да не мислиш че се е издигнала случайно?
14:13 14.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 12343211
14:23 14.02.2026
11 съвсем нирмално
14:26 14.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Перничанин
Коментиран от #15, #17, #22
14:28 14.02.2026
14 виктория
14:30 14.02.2026
15 оня с коня
До коментар #13 от "Перничанин":и аз това питам!!!
14:30 14.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вий в Перник
До коментар #13 от "Перничанин":малко бавно захапвате.
14:32 14.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мими Кучева🐕
14:33 14.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Перничанин":Пат Фалън,директор на комисията за Специални операции.
14:38 14.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Фен
Коментиран от #28, #29
14:47 14.02.2026
25 РЕАЛИСТ
14:49 14.02.2026
26 Съветски милиционери и ДанС
Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всичките наведнъж?
Или Калушев е най-некомпетентният масов убиец в историята, или въобще не е убиец.
Самоубийците не си чистят SEO-то преди смъртта. Професионалните чистачи го правят.
Това доказва, че операцията е планирана по-рано. Някой е знаел графика и е имал достъп. Протокол за заличаване, изпълнен от структура с checklist и timeline.
В хижа "Петрохан" кучетата-пазачи са открити вързани на втория етаж. Докато долу трима въоръжени, обучени мъже с военен опит са екзекутирани без съпротива.
Кучета се вързват само когато стопанинът иска да дойдат хората, които кучетата биха разкъсали.
Значи, тримата очакват гости и знаят кои идват, и им се доверяват достатъчно, за да неутрализират охраната... или не им се доверяват, но са принудени.
Никой не вързва кучетата, ако очаква враг. Връзваш ги, ако чакаш гости... или ако някой държи нещо по-ценно от живота ти (детето, Калушев) на прицел и ти каже: "Вържете ги, или момчето умира първо."
Вероятно са мислили, че това е „среща за преговори“. Оказало се е „ликвидация“.
Това е екзекуция по учебник.
4-те джипа и бързото ДАНС
Милена Малионова вижда 4 тежки джипа на път за хижата.
ДАНС са там първи. Преди пожарната и местното МВР.
Калушев „бяга“, за да се... самоубие?
Ако е "луд убиец", защо влачи заложници през половин България? Ако е "жертва", защо не търси полиция?
Той не бяга, а е транспортиран.
14:51 14.02.2026
27 Напомнящ
До коментар #16 от "Кажете чие е детето?":Мисля,че става въпрос за Леон,който е бил харизан на каушев само на осем годишна възраст!!! Това е детето,чийто баба и дядо са подали сигнал до ДАНС,но впоследствие са го оттеглили под натиска на дъщеря си албена,която е "майката" на Лион.Заплашила е родителите си,заедно със сестра си гергана,че ще скъсат всички връзки с тях,ако не оттеглят сигнала си.
14:51 14.02.2026
28 4567
До коментар #24 от "Фен":2024 и 2025 г.???
Коментиран от #33
14:52 14.02.2026
29 д-р Гълъбова
До коментар #24 от "Фен":Калин Стоянов от ГЕРБ Ново начало ?!
А ПП, вътре във вас ли е в момента ?
Коментиран от #32
14:53 14.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Фен
До коментар #29 от "д-р Гълъбова":Вече Ви казах. ПП се възбуждат само от деца, с още отворени фонтанели.
14:56 14.02.2026
33 Фен
До коментар #28 от "4567":Рашков обезглави и унищожи МВР. ПП унищожиха всички системи за сигурност. И сега сме на това дередже, заради тях. А ПП ги доведе Радев.
Коментиран от #35
15:04 14.02.2026
34 Факти
Коментиран от #37
15:06 14.02.2026
35 4567
До коментар #33 от "Фен":Унищожи за 6-7 месеци.??? Ми те са още милиционери.
15:06 14.02.2026
36 Възмутен
Второ някои сме стреляли с оръжия и имаме представа какво причинява Колт 44 - на "самоубилите" се в кемпера нямаше да им намерят главите. Излезе и съобщението че били намерени гилзи ама револвер не изхвърля гилзи - те остават в него. Намерилия ги пък "овчар" се оказа че изобщо няма такъв както няма и кошари които ужким тръгнал да наглежда и го скриха от полезрението - вече никой не говори за него.
Да не говорим пък и че ужким обявения за издирване кемпер е ходил от хижата до бургаско и до София и никой не го е засякъл три дни - сигурно е прелетял или е пресякъл България по черни пътища.
15:08 14.02.2026
37 Фен
До коментар #34 от "Факти":Така е. Те, най-сетне са им врътнали кранчето, и са им спрели хранилката.
15:09 14.02.2026