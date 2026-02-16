От МВР официално: По време на огледа в хижа „Петрохан“ са установени множество гилзи в различни помещения

По време на огледа на хижа "Петрохан" са установени множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители, съобщават официално от Министерството на вътрешните работи на страницата си в интернет.
При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни, допълват още от Вътрешното министерство.
Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.
Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие (напр. при пожар) - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени.
Тогава:
- Барутът изгаря бързо.
- Налягането в гилзата нараства.
- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.
Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел, посочват още от силовото ведомство.
От bTV припомнят, че информацията за гилзи в хижата първоначално излезе от изтеклите показания на Деян Илиев, намерил жертвите в хижата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #19, #31, #35, #57
17:15 16.02.2026
2 Маймуна с автомат
Коментиран от #28
17:15 16.02.2026
3 честен ционист
17:15 16.02.2026
4 Азззззззз
Коментиран от #52
17:16 16.02.2026
7 Сатана Z
17:17 16.02.2026
9 и обезкосмени са били като жени
17:18 16.02.2026
10 Пич
17:18 16.02.2026
11 Ами да, те
17:18 16.02.2026
12 оня с коня
МИЛЕН
17:19 16.02.2026
13 Оня с магарето
До коментар #6 от "оня с коня":Първата вода на боба винаги се изхвърля
17:19 16.02.2026
14 Къде е
17:19 16.02.2026
15 Хохо Бохо
17:19 16.02.2026
16 Червената шапчица
17:19 16.02.2026
18 Коня
До коментар #6 от "оня с коня":Ама, много питаш ти!
17:20 16.02.2026
20 ДЕДО ВИ ЛИБЕН
17:20 16.02.2026
21 Тити
17:20 16.02.2026
22 Нямало
17:21 16.02.2026
23 3333
17:21 16.02.2026
24 Дориана
До коментар #6 от "оня с коня":Докато не излязат окончателните резултати от Съдебна медицина Каракачанов се излага, защото не може да говори приказки от типа "Една жена каза". Той може умишлено по този начин да изпълнява нечия поръчка за да се отклони разследването пред обществото в друга посока.
Коментиран от #36, #47
17:21 16.02.2026
25 Вероятно
Коментиран от #62
17:21 16.02.2026
26 избирател
17:22 16.02.2026
27 Механик
п.п.
Това с разкъсаните гилзи дето са се възпламенили от пожар го разправяйте на шапката ми, дето я нямам.
В така възпламенен патрон НЕ МОЖЕ да с е създаде достатъчно налягане, което да спука гилзата и да изхвърли капсула.
Тия които не вярват, могат лесно да проверят.
Коментиран от #32
17:22 16.02.2026
28 честен ционист
До коментар #2 от "Маймуна с автомат":Glock 18 и 18C са семи и фул ауто.
17:22 16.02.2026
29 Нямало е стрелба
Както се опитват да ни убедят Шарлатаните на Радев, черни джипове, летящи чинии и т.н.
Т.е. нямало е и съпротива от сектата
Нямало е престрелка!
Асистирано самоубийство на индоктринирани езотерици!
Това е! Напук на опитите на Шарлатан сектата да ни убеди в някакви конспирации.
Коментиран от #33
17:22 16.02.2026
31 Нямаш
До коментар #1 от "Дориана":Ми срам, ни човещина, за да агитираш за извратените либерасти от ПП и ДБ!
17:22 16.02.2026
32 Глупости и тъпотии!
До коментар #27 от "Механик":Хвърли на един куршум в огъня да водиш какво ще стане!
Гаси специалиста?!
Коментиран от #40, #46
17:24 16.02.2026
33 честен ционист
До коментар #29 от "Нямало е стрелба":Нямало е никакъв отпор, просто това им е било работното място. Да обиколят из околните пещери да видят, с какво са се занимавали рейнджърите..
17:24 16.02.2026
34 Гарантирано от ГЕРБ
вече и Правоверните Гербери Не вярват на
ДържавноГерберското Разследване!
17:25 16.02.2026
35 Какво излиза?
До коментар #1 от "Дориана":Версиите на МВР се потвърждават една след друга.
17:25 16.02.2026
36 ужасТ
До коментар #24 от "Дориана":А представи си, че Каракачанов наистина знае нещо, което ще ни бъде съобщено, чак като няма начин още да се крие?
17:25 16.02.2026
37 будалайците
17:26 16.02.2026
38 Данко Харсъзина
17:27 16.02.2026
39 Ееее
Коментиран от #41
17:27 16.02.2026
40 Механик
До коментар #32 от "Глупости и тъпотии!":Ако хвърля куршум в огъня, абсолютно нищо няма да стане. Научи разликата между патрон, куршум, гилза, капсул.
Ако хвърля в огъня патрон (стига да не е от зенитна картечница) ще ПЛьоКНЕ по-слабо от пиратка. Това което може да ти направи такъв патрон е да ти извади окото.
Научи се защо оръжията имат цеви. научи какво е налягане на газове. После се нахвърляй върху хората.
Аман от безказармени тротинетки.
Коментиран от #43
17:28 16.02.2026
41 честен ционист
До коментар #39 от "Ееее":Гилзите имат белег от ударник.. Липсват курпумите. Скотобойна.
17:30 16.02.2026
42 Продължава
Коментиран от #48
17:31 16.02.2026
44 наблюдател
17:34 16.02.2026
45 Никой не вярва в Таласъми в Тази държава
17:35 16.02.2026
46 Еми хвърлял съм...!
До коментар #32 от "Глупости и тъпотии!":Нищо особено!
Все едно гърми пиратка...!
17:37 16.02.2026
48 Дориана
До коментар #42 от "Продължава":Да, така е , щом човек на ГЕРБ / СДС Даниел Митов е в МВР. Много ясно и неумело се прикрива истината , и затова още в самото начало се опитаха чрез ИТН да отклонят вниманието на обществото в друга посока на Будизъм, педофилия, самоубиства и т н. Този случай показва мащаба на корупцията и мафията в България.
Коментиран от #53
17:39 16.02.2026
49 ООрана държава
17:40 16.02.2026
52 Герп боклуци
До коментар #4 от "Азззззззз":Винаги трябва да се пробва къде ще е най добре
17:43 16.02.2026
54 Версията
17:44 16.02.2026
55 Промяна
До коментар #51 от "Дориана":АЗ ЛИ АМА ТИ ИЗВРАТЕНОТО СИ БЕЗКРУПУЛНО ГНУСНО НИЩО ВИЖДАМ ПЛАЩАШ И ВИЛНЕЕШ ТУК
17:45 16.02.2026
56 Киро
17:47 16.02.2026
57 Мегафон
До коментар #1 от "Дориана":Лелче, начи "убити светци", а? Я вземи остави въображаемия партиен мегафон и си поразчовъркай малко мозъчето! Ами ако конфигурацията е "убити пед0фили"? Или "светци самоубийци"? Или "пед0фили самоубийци"? И бягай се крий другаде, че санитарят от пси.хиатрията те търси по шкафчетата!:))
17:47 16.02.2026
58 Крият Тиквени Свине
17:48 16.02.2026
59 драмата за гилзите
17:50 16.02.2026
60 Стоян
Е вадил патроните от гилзите трябвал му е барута за да си прави вино с барут против настинка. Стара хайдушка рецепта.
И между другото, що чак сега трябваше да разбираме, ЧЕ Е ИМАЛО ГИЛЗИ???
И какво стана с факта че до труповете НЯМА ГИЛЗИ?
Простреляли са се в главата и са излезли на чист въздух, че вътре име е станало горещо? Майтап а?
В какво изобщо живеем държава или свинарник?
Коментиран от #63
17:50 16.02.2026
61 Факти
17:53 16.02.2026
62 Обаче
До коментар #25 от "Вероятно":Не става с натривка от гримьор с тоалетна напудрена кърпичка, а е резултат от набити под налягане от възпламенения барут микро частици в кожата на ръце държащи пистолет.
17:59 16.02.2026
63 Факти
До коментар #60 от "Стоян":Ние знаем, че е имало гилзи от първия ден. Кметът на Гинци го каза, че е имало много гилзи. После му запушиха устата. После обаче изтекоха и показанията на Деян, който ествествено е разказал за многото гилзи. Накрая МВР няма избор освен да признае... да, с огромно закснение, когато всичко вече се знае и няма накъде.
Коментиран от #64
18:00 16.02.2026
64 различно мнение
До коментар #63 от "Факти":Но е било необходимо ВРЕМЕ за експертизите да се разгледат гилзите и да се докаже дали са само взривени от пожар или от заредено с тях оръжие! А броя на гилзите явно не са само четири. Природозащитниците са се готвили за сражение или за учение.
18:08 16.02.2026