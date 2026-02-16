Вземете 50% отстъпка за хостинг от

От МВР официално: По време на огледа в хижа „Петрохан“ са установени множество гилзи в различни помещения

16 Февруари, 2026 17:13 2 459 64

При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни, допълват още от Вътрешното министерство.

Снимка: bTV
По време на огледа на хижа "Петрохан" са установени множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители, съобщават официално от Министерството на вътрешните работи на страницата си в интернет.

При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни, допълват още от Вътрешното министерство.

Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.

Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие (напр. при пожар) - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени.

Тогава:

- Барутът изгаря бързо.

- Налягането в гилзата нараства.

- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел, посочват още от силовото ведомство.

От bTV припомнят, че информацията за гилзи в хижата първоначално излезе от изтеклите показания на Деян Илиев, намерил жертвите в хижата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    58 18 Отговор
    Каква низост, какво падение на депутатите от ИТН да лансират предизборно връзка между будисткото учение със секта и педофилия. Умишлено да атакуват агресивно своите опоненти и да очернят убитите, които не могат да се защитят Да използват трагедията за свои политически цели знаейки, че отпадат от Парламента и народа ги мрази. Получават си заслуженото , излизат от Парламента и повече никога няма да бъдат патерици на Борисов и Пеевски., които ги използваха максимално. Каква наглост от депутатите на Слави Трифонов от ИТН да отвличат вниманието с "педофилски скандали", за да се маскира истинският мотив за убийствата. Каква злоба и безпомощност се крие зад нападките към опоненти и забъркването им в педофилски скандали дори и в Парламента. Те доказаха, че са вредна за народа партия , която подкрепяше с всички сили мафията, корупцията, олигархията , полицейщината,рекетите и политическите затворници, чиито създадели и проводници бяха Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #19, #31, #35, #57

    17:15 16.02.2026

  • 2 Маймуна с автомат

    29 3 Отговор
    Картечните пистолети имат и автоматичен режим на стрелба, но револверите и глока - не.

    Коментиран от #28

    17:15 16.02.2026

  • 3 честен ционист

    18 7 Отговор
    Гилзите може да са от предишни веселби, щом липсват куршумите..

    17:15 16.02.2026

  • 4 Азззззззз

    69 3 Отговор
    Самоубивали са се многократно в различни помещения, после са се изтегнали пред хижата...

    Коментиран от #52

    17:16 16.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    35 3 Отговор
    Контролирано изтичане на информация в удобна за режима медия.

    17:17 16.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 и обезкосмени са били като жени

    12 16 Отговор
    тия там един друг са се лупкали като на гааанг баанг е било

    17:18 16.02.2026

  • 10 Пич

    31 2 Отговор
    Е кво става ? Нали бяха две три, после три четвърти, после револвер.... И изстреляни куршуми без нарези, като от специално преработено оръжие, не оставящо възможност за балистика...

    17:18 16.02.2026

  • 11 Ами да, те

    35 1 Отговор
    така правят рейнжърити, стрелят в хижите за да има много гилзи...

    17:18 16.02.2026

  • 12 оня с коня

    23 3 Отговор
    дано някой еднократен агент мине и запали тъпият виCайт да изгори заедно със просстите мисири и криввоглед
    МИЛЕН

    17:19 16.02.2026

  • 13 Оня с магарето

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Първата вода на боба винаги се изхвърля

    17:19 16.02.2026

  • 14 Къде е

    37 2 Отговор
    къдрокосото Дани ? Де се потули ?

    17:19 16.02.2026

  • 15 Хохо Бохо

    15 2 Отговор
    Има ли разкъсани гилзи?...

    17:19 16.02.2026

  • 16 Червената шапчица

    37 3 Отговор
    Тия лъжат, та се късат...

    17:19 16.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Коня

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Ама, много питаш ти!

    17:20 16.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    18 2 Отговор
    БУДА Е ВИНОВЕН ГЪРМЯЛ Е КАТО ЛУД

    17:20 16.02.2026

  • 21 Тити

    25 1 Отговор
    Едва ли ще я докарат до някъде у нас службите капацитета им е само да слагат камери по пътя.

    17:20 16.02.2026

  • 22 Нямало

    20 2 Отговор
    ли е и танк ? Официално !

    17:21 16.02.2026

  • 23 3333

    33 2 Отговор
    Разпръснали са много гилзи рейнджърите, за прикрият своето самоубийство.

    17:21 16.02.2026

  • 24 Дориана

    16 14 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Докато не излязат окончателните резултати от Съдебна медицина Каракачанов се излага, защото не може да говори приказки от типа "Една жена каза". Той може умишлено по този начин да изпълнява нечия поръчка за да се отклони разследването пред обществото в друга посока.

    Коментиран от #36, #47

    17:21 16.02.2026

  • 25 Вероятно

    23 3 Отговор
    Механично са разглобявани за да се извади барута от гилзите с ,който да се обработят ръцете на...,,самоубийците"...

    Коментиран от #62

    17:21 16.02.2026

  • 26 избирател

    28 1 Отговор
    След изборите в Пазарджик , вече съвсем никой не вярва в МВР

    17:22 16.02.2026

  • 27 Механик

    20 5 Отговор
    Ами да. Вече всичко е ясно. Самоубили са се като са самозамервали с празни гилзи и голи куршуми.
    п.п.
    Това с разкъсаните гилзи дето са се възпламенили от пожар го разправяйте на шапката ми, дето я нямам.
    В така възпламенен патрон НЕ МОЖЕ да с е създаде достатъчно налягане, което да спука гилзата и да изхвърли капсула.
    Тия които не вярват, могат лесно да проверят.

    Коментиран от #32

    17:22 16.02.2026

  • 28 честен ционист

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Маймуна с автомат":

    Glock 18 и 18C са семи и фул ауто.

    17:22 16.02.2026

  • 29 Нямало е стрелба

    10 20 Отговор
    от екзекуторски отряд вътре в хижата.

    Както се опитват да ни убедят Шарлатаните на Радев, черни джипове, летящи чинии и т.н.
    Т.е. нямало е и съпротива от сектата

    Нямало е престрелка!

    Асистирано самоубийство на индоктринирани езотерици!
    Това е! Напук на опитите на Шарлатан сектата да ни убеди в някакви конспирации.

    Коментиран от #33

    17:22 16.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нямаш

    13 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Ми срам, ни човещина, за да агитираш за извратените либерасти от ПП и ДБ!

    17:22 16.02.2026

  • 32 Глупости и тъпотии!

    13 2 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Хвърли на един куршум в огъня да водиш какво ще стане!

    Гаси специалиста?!

    Коментиран от #40, #46

    17:24 16.02.2026

  • 33 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Нямало е стрелба":

    Нямало е никакъв отпор, просто това им е било работното място. Да обиколят из околните пещери да видят, с какво са се занимавали рейнджърите..

    17:24 16.02.2026

  • 34 Гарантирано от ГЕРБ

    22 4 Отговор
    След всичко, което тихомълком излесе на яве,
    вече и Правоверните Гербери Не вярват на
    ДържавноГерберското Разследване!

    17:25 16.02.2026

  • 35 Какво излиза?

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Версиите на МВР се потвърждават една след друга.

    17:25 16.02.2026

  • 36 ужасТ

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    А представи си, че Каракачанов наистина знае нещо, което ще ни бъде съобщено, чак като няма начин още да се крие?

    17:25 16.02.2026

  • 37 будалайците

    7 1 Отговор
    яку са са чанчили

    17:26 16.02.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    11 3 Отговор
    Партия "Педофили".

    17:27 16.02.2026

  • 39 Ееее

    7 4 Отговор
    Нормално е за този законен арсенар от оръжия да има и муниции, които при пожара да са гърмели и това обяснява чутите гърмежи.

    Коментиран от #41

    17:27 16.02.2026

  • 40 Механик

    14 4 Отговор

    До коментар #32 от "Глупости и тъпотии!":

    Ако хвърля куршум в огъня, абсолютно нищо няма да стане. Научи разликата между патрон, куршум, гилза, капсул.
    Ако хвърля в огъня патрон (стига да не е от зенитна картечница) ще ПЛьоКНЕ по-слабо от пиратка. Това което може да ти направи такъв патрон е да ти извади окото.
    Научи се защо оръжията имат цеви. научи какво е налягане на газове. После се нахвърляй върху хората.
    Аман от безказармени тротинетки.

    Коментиран от #43

    17:28 16.02.2026

  • 41 честен ционист

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Ееее":

    Гилзите имат белег от ударник.. Липсват курпумите. Скотобойна.

    17:30 16.02.2026

  • 42 Продължава

    11 3 Отговор
    лансирането на лъжи с цел потулване и или изопачаването на случилото се там! Нямам никаква вяра на доказано корумпираното "управление" на последното правителство!

    Коментиран от #48

    17:31 16.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 наблюдател

    4 2 Отговор
    По правилно е да се напише .От МВР НН , дадоха изявление !

    17:34 16.02.2026

  • 45 Никой не вярва в Таласъми в Тази държава

    7 2 Отговор
    Боядисано, врабче нее Канарче!!

    17:35 16.02.2026

  • 46 Еми хвърлял съм...!

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Глупости и тъпотии!":

    Нищо особено!
    Все едно гърми пиратка...!

    17:37 16.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дориана

    11 7 Отговор

    До коментар #42 от "Продължава":

    Да, така е , щом човек на ГЕРБ / СДС Даниел Митов е в МВР. Много ясно и неумело се прикрива истината , и затова още в самото начало се опитаха чрез ИТН да отклонят вниманието на обществото в друга посока на Будизъм, педофилия, самоубиства и т н. Този случай показва мащаба на корупцията и мафията в България.

    Коментиран от #53

    17:39 16.02.2026

  • 49 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Играли са на стражари и апаши преди да се самоубият ли?

    17:40 16.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Герп боклуци

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Азззззззз":

    Винаги трябва да се пробва къде ще е най добре

    17:43 16.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Версията

    7 3 Отговор
    Самоубийство не мина ли?

    17:44 16.02.2026

  • 55 Промяна

    9 1 Отговор

    До коментар #51 от "Дориана":

    АЗ ЛИ АМА ТИ ИЗВРАТЕНОТО СИ БЕЗКРУПУЛНО ГНУСНО НИЩО ВИЖДАМ ПЛАЩАШ И ВИЛНЕЕШ ТУК

    17:45 16.02.2026

  • 56 Киро

    5 0 Отговор
    Абе да питам за един приятел! Другите природозащитници имат ли оръжия? Например Зелени балкани и WWF България!

    17:47 16.02.2026

  • 57 Мегафон

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Лелче, начи "убити светци", а? Я вземи остави въображаемия партиен мегафон и си поразчовъркай малко мозъчето! Ами ако конфигурацията е "убити пед0фили"? Или "светци самоубийци"? Или "пед0фили самоубийци"? И бягай се крий другаде, че санитарят от пси.хиатрията те търси по шкафчетата!:))

    17:47 16.02.2026

  • 58 Крият Тиквени Свине

    2 1 Отговор
    Толкова с версиите на МВР то ИМ!

    17:48 16.02.2026

  • 59 драмата за гилзите

    0 0 Отговор
    При пожара са се взривявали и природозащитните боеприпаси за пистолетите и за ловните пушки.

    17:50 16.02.2026

  • 60 Стоян

    4 0 Отговор
    ДААА Един мармот от ДАНС (нерегистриран)
    Е вадил патроните от гилзите трябвал му е барута за да си прави вино с барут против настинка. Стара хайдушка рецепта.

    И между другото, що чак сега трябваше да разбираме, ЧЕ Е ИМАЛО ГИЛЗИ???

    И какво стана с факта че до труповете НЯМА ГИЛЗИ?

    Простреляли са се в главата и са излезли на чист въздух, че вътре име е станало горещо? Майтап а?

    В какво изобщо живеем държава или свинарник?

    Коментиран от #63

    17:50 16.02.2026

  • 61 Факти

    3 1 Отговор
    Калушев е ДОКАЗАНО секретен сътрудник на ДАНС поне от пролетта на 2021 г. Всички сигнали за блудство срещу него са СЛЕД това и са били прикрити от службите. ДАНС, ГДБОП, Прокуратурата, Икономическа полиция, МВР - всички са знаели за сектата, за децата, за оръжието, за парите. НЕ Е НАПРАВЕНО НИЩО защото Калупев е работил за ДАНС. Явно в един момент е станал неудобен и тъй като е знаел много... Сега ГЕРБ-ДПС мълчат, а патериците им ИТН и Възраждане хврълят кал по ПП-ДБ, които никога не са контролирали службите и не са знаели НИЩО за сигналите за блудство.

    17:53 16.02.2026

  • 62 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Вероятно":

    Не става с натривка от гримьор с тоалетна напудрена кърпичка, а е резултат от набити под налягане от възпламенения барут микро частици в кожата на ръце държащи пистолет.

    17:59 16.02.2026

  • 63 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Стоян":

    Ние знаем, че е имало гилзи от първия ден. Кметът на Гинци го каза, че е имало много гилзи. После му запушиха устата. После обаче изтекоха и показанията на Деян, който ествествено е разказал за многото гилзи. Накрая МВР няма избор освен да признае... да, с огромно закснение, когато всичко вече се знае и няма накъде.

    Коментиран от #64

    18:00 16.02.2026

  • 64 различно мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Факти":

    Но е било необходимо ВРЕМЕ за експертизите да се разгледат гилзите и да се докаже дали са само взривени от пожар или от заредено с тях оръжие! А броя на гилзите явно не са само четири. Природозащитниците са се готвили за сражение или за учение.

    18:08 16.02.2026