Криминалистът Ботьо Ботев: Подобна история не е имало в световен мащаб

Криминалистът Ботьо Ботев: Подобна история не е имало в световен мащаб

14 Февруари, 2026 11:40 1 597 47

Той изрази мнение, че е била направена „неправилна или неточна оценка на качествата на този човек” от страна на институциите

Криминалистът Ботьо Ботев: Подобна история не е имало в световен мащаб - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият шеф на отдел „Убийства“ в МВР Ботьо Ботев коментира детайли около трагедията в Петрохан, при която загинаха шестима души. В ефира на предаването „Събуди се” по Нова тв той анализира психологическия профил на Ивайло Калушев, известен като „Ламата“, и обсъди доколко случаят е могъл да бъде предотвратен от органите на реда.

Според Ботьо Ботев случаят Петрохан е без аналог в световен мащаб от гледна точка на криминалистиката. Той посочи, че макар фактологията да е изяснена до голяма степен, личността на Калушев остава обект на задълбочен анализ. „Той притежава тези качества да комуникира, да влиза под кожата на хората, които са му необходими”, заяви криминалистът. Ботев допълни, че Калушев е имал „сериозни психологически отклонения”, които обаче са били съчетани с висок интелект.

В разговора бе засегната темата за евентуални връзки на Калушев със службите за сигурност. По думите на Ботев е имало основания за „оперативен интерес” към него, особено след завръщането му от чужбина. Той изрази мнение, че е била направена „неправилна или неточна оценка на качествата на този човек” от страна на институциите, което му е позволило да влияе на хората около себе си, включително и на представители на службите.

Относно самото местопрестъпление, Ботев отбеляза специфични детайли като подреждането на три от телата в редица, което по думите му напомня на ритуал. Той изтъкна и противоречието в действията на извършителя - подпалването на вилата, което неизбежно привлича вниманието на околните. „Кой извършител ще убива и ще пали дома, който евентуално ще бъде забелязан от граждани? Това е несъвместимо с практиката на преките извършители”, коментира криминалистът.

Ботьо Ботев обърна внимание и на поведението на близките на жертвите. Той посочи примера с бащата на едно от децата, който в телевизионни интервюта е изразявал пълно доверие към Калушев. „Това е въпрос на психология - извратена. Този човек е бил способен да омайва хората около себе си, да ги подчинява”, обясни той.

На въпроса дали трагедията е можела да бъде предотвратена, Ботев отговори, че по-скоро не, предвид направените оценки за личността на Калушев до този момент. Той заключи, че случаят тепърва ще бъде обект на изследване от различни научни области, включително криминалистика и психология, поради своята комплексност и нетипичност.


  • 1 ПРЕСТЪНЕТЕ

    44 4 Отговор
    С ТОЯ ИЗПЕРКАЛ АЛКОХОЛИК.

    11:43 14.02.2026

  • 2 Специалиста от

    50 2 Отговор
    Белите брези, по-добре да се скрие и да не се обажда.
    (За разследването на случая Луканов, също няма да говоря)

    Коментиран от #13

    11:43 14.02.2026

  • 3 Теория на конспирацията

    39 3 Отговор
    Този боклук, много често взе да се появява с мнения.Ще се окаже,че и той има полза от този цирк.

    11:44 14.02.2026

  • 4 Защото

    14 2 Отговор
    ние сме в страни от света и се оправяме по ония начин...

    11:45 14.02.2026

  • 5 Сила

    38 2 Отговор
    Дайте му малко почивка на Ботьо Пищова бе колеги , човека две , три водки не може да удари на спокойствие от вас !!! Всеки ден и час го разкарвате по студиата ...ще колабира накрая от абстиненция и превъзбуда !!!

    11:46 14.02.2026

  • 6 ББ е като ББ

    27 1 Отговор
    Явно на Ботьо Ботев му липсва опит и знание, така че приема тактиката на Бойко Борисов.
    Браво Браво!

    11:46 14.02.2026

  • 7 Стига бе

    22 1 Отговор
    Чак пък в световен мащаб...Що не кандидатстваш за Гинес?

    11:48 14.02.2026

  • 8 Абе аз да питам...

    33 3 Отговор
    За един приятел... След като е бил много умен и манипулативен, дали освен с деца е правил cekc и с милиционери? Нямам друго обяснение защо го покриват... Даже вчера и във Враца са запалили архива за да покрият нещо...

    Коментиран от #11

    11:48 14.02.2026

  • 9 Фен

    11 7 Отговор
    Е да, такава интеграция на НПО, секта и политическа партия, не се е случвало.

    11:50 14.02.2026

  • 10 проблема е ясен

    15 16 Отговор
    Защото никъде в света си нямат ППДБ.

    Коментиран от #15

    11:51 14.02.2026

  • 11 Сила

    21 3 Отговор

    До коментар #8 от "Абе аз да питам...":

    Естествено ....те милиционерите са много податливи и лесно пристават на всеки с пари !!!

    11:52 14.02.2026

  • 12 Бягай оттука ченге

    30 5 Отговор
    Тоя дървен философ номенклатурчик разтяга локумите и нищо съществено не каза. За всички в ясно , че бг мафията ги е очистила. Сега ще ги изкарат по-черни от дявола-педофили, сектанти и убийци. История съшита с бели конци. Възможно е микробуса с тримата да е отвлечен още от хижата и да са ги очистили службите на връх Вола.

    11:55 14.02.2026

  • 13 ДАНСингът на смъртта

    21 6 Отговор

    До коментар #2 от "Специалиста от":

    ИТН-Има Такива Негодници.

    ИТН е партия-секта.
    С гуру наркомана Слави.
    Извратеняк женомразец.
    Подстрекател за накълцването с макетно ножче
    на Дебора от Стара Загора!
    "Няма не искам, няма недей!
    Щом те желая ставам злоде"


    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    Коментиран от #36, #37

    12:00 14.02.2026

  • 14 Руски колхозник

    17 6 Отговор
    Ботьо?...опитваш се да прикриеш и оправдаеш нещо ли?

    12:02 14.02.2026

  • 15 Не е ясно

    20 6 Отговор

    До коментар #10 от "проблема е ясен":

    ДАНСингът на смъртта

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Кой ликвидира Младен Дочев,
    разкрил амфетаминната афера, след което
    Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ
    като наркотрафикант.

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Кой уби рейнджърите и децата,
    случайно открили наркоканал край Петрохан.

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби Ваньо Танов!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби Мишо Бирата!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби Илия Павлов!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби братя Илиеви!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой уби Доктора,
    кой уби Емил Кюлев,
    кой уби трактор,
    кой уби шефа на млякото в Елена,
    кой уби шефа на Лактима ...
    и така до над 130 неразкрити, поръчкови убийства


    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    12:03 14.02.2026

  • 16 Григор

    4 10 Отговор
    Така е, не е имало! Сектите са нещо ужасно,особено ако попаднат на психически неустойчиви хора.

    Коментиран от #34

    12:03 14.02.2026

  • 17 Скалъпена "история"

    17 6 Отговор
    Сектата на Чалгарите е в услуга на прикриване на истинските УБИЙЦИ!
    Сектата на Чалгарите създава ШУМ и ХАОС, за ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ОТ УБИЙЦИТЕ и приписването на тази трагедия на ПП-ДБ.
    Цяла България знае КОЯ е Мафията, тя има много мръсни пари за изпиране, тя спи с кюлчета и пачки евраци и фалира банки, от които е взела милиони кредити...тя пере пари в телевизийки и безвкусни вулгарни брутално посредствени чалгарски шоу-програмки.

    12:04 14.02.2026

  • 18 Гост

    12 1 Отговор
    Да каже за случая белите брези нещо..?

    12:07 14.02.2026

  • 19 мъдю

    10 2 Отговор
    Баш тая винена мушичка ли са поканили.

    12:14 14.02.2026

  • 20 Тоя

    15 3 Отговор
    омазан до големите клепари и той да се обади ! Зер полиглот , "информиран" в световен мащаб ? Пълни лъжи и опити за дезинформация ! А убийството в Студентски град в соца , когато сина на верен червен другарин , ученик в 11 клас, на връх Коледа екзекутира шестима студенти и рани десет , двама от които умират в болница . Разстреля ги с пистолет "Валтер" на баща му . Използва за всеки случай и много остра кама .

    12:15 14.02.2026

  • 21 Жалко че носи името на Ботев

    8 2 Отговор
    Гледах едно участие в предаване и поведението му ми напомня на турски валия.
    Сещам се само за още един такъв, чието име беше Иван Татарчев.
    Дори няма да си губя времето да чета тази статия…

    Коментиран от #23

    12:17 14.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И двамата

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Жалко че носи името на Ботев":

    ортаци на мутрите ! Някои ги изпозастреляха , изчезнаха безследно , но най - удобните за тях си ги оставиха за сега !

    12:20 14.02.2026

  • 24 демократ

    1 2 Отговор
    Психическите отклонения се доказват от компетентни лица наречени псийиатри чрез тестове.
    Убийство или самоубийство в момент на афект не е психично отклонение.

    12:20 14.02.2026

  • 25 Дедо

    7 5 Отговор
    Видите ли го тоя да му дават думата , значи 1000% е замесена мафията , Държавна Сигурност, Мултигрупа, ДПС и ГЕРБ

    12:20 14.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стара муцуна

    7 0 Отговор
    с его до Еверест.
    Марш от погледа ми!

    12:22 14.02.2026

  • 28 Противенцървул

    6 1 Отговор
    с претенции.
    Ръжди Вешидов е по-приятен от този.
    А за приказките му даже не споменавам.

    12:24 14.02.2026

  • 29 Петър

    7 2 Отговор
    Ботьо не е разкрил нито един тежък случой и заиграваще с СИК. А и вече има деменция

    12:25 14.02.2026

  • 30 пътник

    4 1 Отговор
    Ашколсун на настоящия цензомодератор!

    Коментиран от #33

    12:25 14.02.2026

  • 31 Антон

    3 1 Отговор
    Хайде стига сте ни занимавали с тези!
    Единият вариант е ясен - депресантите са се самоубили.
    Втория малко вероятен вариант - някой ги в избил, има намесени служби и т.н. Ако това е така, те затова за служби, за да действат на тъмно.
    Но и в двата варианта педофилите ги няма. Т.е. неизвестен брой деца, момченца, са спасени от блудства, промиване на мозъка им, и превръщането им в бъдеши хомосексуалисти.
    Така че ползата за обществото е безценна. Това е.

    12:25 14.02.2026

  • 32 Гледам

    5 1 Отговор
    го тоя селяндур престъпен - като с тесла дялан ! Нищо човешко у него .

    12:27 14.02.2026

  • 33 пътник

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "пътник":

    Пуска ми репликата ,а основанието-ЙОК!

    12:27 14.02.2026

  • 34 Далай Лама

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Григор":

    Когато използваш определени думички би следвало да им знаеш значението. Дефинирай "секта", умнико!

    12:29 14.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да де

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДАНСингът на смъртта":

    То пък от ППДБ-ЛГБТ са по хубави.

    12:32 14.02.2026

  • 37 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДАНСингът на смъртта":

    Ти си напиши само името

    12:32 14.02.2026

  • 38 Украински дебил

    2 0 Отговор
    И тоя е кух, като нашия клоун наркоман.

    12:38 14.02.2026

  • 39 Подобни самоубийствени секти

    3 1 Отговор
    имаше доста в миналото и нашата секта Петрохан в никакъв случай не е изключение.
    Нито пък Лама Иво е изключение.
    Примери за високо сугестивни гурута колкото щеш в миналото.
    Някои от тях дори се обожествиха!
    Нашият не стигна чак до там.
    Но общото в сектите е масовият секс и хомосексуализъм.
    Нищо изключително няма!
    Просто тези са първите в България! И се ползват с политически протекции от ППДБ и министри на Радев.

    Коментиран от #41

    12:41 14.02.2026

  • 40 Единственото изключение е,

    2 4 Отговор
    че цялото ПеПе
    е ходило на продухване на чакрите в сектата на Лама Иво.

    По първите са били продухани лично от Ламата!
    На промоция!

    12:43 14.02.2026

  • 41 Първата секта в България

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Подобни самоубийствени секти":

    е на Дънов.

    12:44 14.02.2026

  • 42 16-те

    3 3 Отговор
    16-те огнестрелни оръжия се оказаха различни от бойните пистолети, защото са реплики за игра paintball.
    Ама трябва да четете официалните изявления на прокуратурата, за да го разбере, а не журналистически творби.

    12:44 14.02.2026

  • 43 виктория

    0 0 Отговор
    ботьо, и теб ли те удари деменцията!!!

    13:09 14.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Още едно

    1 0 Отговор
    безспорно доказателство, че алкохолът не прощава никому…..

    13:24 14.02.2026

  • 46 Аре де?

    0 0 Отговор
    Аре де , световен мащаб? А сектантите в Уейко/Тексас и тия в Джоунстаун/Гвиана? И там уж християни изродени в сатанински секти? И там завършиха с убийства/самоубийства и пожари/изгаряния. И досега се спори какво точно е станало.

    13:25 14.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.