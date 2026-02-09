Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Версия: Калушев убил Златков и 15-годишното момче и след това се е самоубил?

9 Февруари, 2026 11:25 5 496 194

До този извод се стига и с оглед разположението на телата вътре в кемпера. Аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на случая "Петрохан".

Припомняме ви, че случаят "Петрохан" вече взе шест жертви, всички от които убити с изстрел в главата.

Вчера бе намерен кемпер с три от телата под връх Околчица във Врачанския Балкан.

Той бе намерен в трудно достъпна гориста местност и е бил паркиран между дървета, така че да не може да бъде видян отдалеч. В него бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.

Неофициално се твърди, че според това, което са видели криминалистите по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишният Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил, съобщи БНТ.

До този извод се стига и с оглед разположението на телата вътре в кемпера. Аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.

Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.


  • 1 Съмнявам се

    143 11 Отговор
    Можеха да се убият в хижата.нагласено е всичко

    Коментиран от #11, #14, #78

    11:27 09.02.2026

  • 2 Гост

    116 9 Отговор
    Ала бала... Човекът се самоубил в тила.

    Коментиран от #10, #108, #184

    11:28 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тоню

    103 8 Отговор
    НАВЯРНО ПРЕДИ ТОВА СА ИГРАЛИ ШАХ,ИЛИ ДАМА????
    Тъпа и опростяваща теза на другарите от МВРто

    Коментиран от #185

    11:29 09.02.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    51 6 Отговор
    Не вервям!Убил ги е Таки по заповед на Далай Лама!🤔🌈🛴🌈🤔

    Коментиран от #54

    11:29 09.02.2026

  • 6 Гост

    84 15 Отговор
    Има слухове и хипотези от местните, че са надушили схема с наркотици и колкото и да е странно са се опитали да я спрат... И са ги наказали за това.

    Коментиран от #38, #70

    11:29 09.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    47 6 Отговор
    ТОВА Е НАЙ НЕАНГАЖИРАЩО!А ДАЛИ Е ТАКА, САМО НЯКОЙ ЗНАЕ И ТОЙ Е ЖИВ!

    11:31 09.02.2026

  • 8 Майна

    55 7 Отговор
    Нищо ли не е станало та мълчат?
    То в цяла Европа се разбра ,че американски дипломат, който разнищва престъпните картели в Мексико , посети и България , .на 26 януари... Ха.. Къде са нашите политици, да кажат нещо.. Този от Петрохан- води към Мексико..

    Коментиран от #18

    11:31 09.02.2026

  • 9 Пич

    84 5 Отговор
    У защо да е вярно ?! Какъв е този лабав самоубиец, който всъщност е твърд като камък и избива хора като комари ?! Аа.....сетих се - версията е много удобна за службите !!! Точно каквото ви казах че ще прокарват !!!

    Коментиран от #83, #86

    11:31 09.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити на Кака

    14 52 Отговор

    До коментар #1 от "Съмнявам се":

    Май подценяваш мястото, избрано за отлитането на ламата в небесния свят.
    Околчица.
    Мястото на Ботев.
    Ботев, чиято "Борба" ламата Калушев цитира малко преди убийствата, във фейса си.
    Да напуснеш този свят на това велико място е привилегия само за висшите духовни водачи и техните съпруги, не е за скромните последователи.

    11:33 09.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    84 8 Отговор
    Боза за наивници❗
    Случаят бил единствен, уникален, за първи път.....
    И няма нищо общо подобно със случая в Нови Искър,
    освен, че
    Убитите са половин дузина,
    Убиха куче/та,
    Убийствата са около Нова година,
    Убийствата са в отдалечен район,
    Убиецът е един,
    Убиецът е ползвал 22 калибър,
    Убиецът е че до фил,
    Убиецът бяга и се укрива... за да се самоубие❗
    Наистина ли ни мислят за канарчета🤔

    Коментиран от #50

    11:34 09.02.2026

  • 14 Куоре спортиво 4 цил пръдялник

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "Съмнявам се":

    Мислил е че може да се измъкне другаря Каушев

    Коментиран от #88

    11:34 09.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Майна

    36 3 Отговор
    Картелът от Петрохан, е свързан с Мексикански такива.., няма как да го укрият от американците и го изчистиха..
    Имали ..къща там..
    За ..деца, и да не предизвиквам да ме трият..
    Къде са водещите политически лидери да ..кажат нещо?
    Или не смеят щото американците са наясно кой стои зад това.ю

    Коментиран от #77, #94

    11:34 09.02.2026

  • 17 Доста странно

    54 3 Отговор
    Доколкото стана известно, при трите трупа в хижата на Петрохан, прострелванията са били по идентичен начин - двама в слепоочието и третия - под брадичката, т.е. единия гръмнал останалите и след това бил "самоубит". В кемпера отново имаме идентичен начин. Два пъти един и същи сценарий? Едва ли, очевидно е имало помагачи, и то професионални.

    11:34 09.02.2026

  • 18 честен ционист

    29 3 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Янките наказват само такива, които бъркат в кацата с меда без разрешение.

    Коментиран от #29

    11:34 09.02.2026

  • 19 версия не за изхвърляне

    25 3 Отговор
    кой изби мутрите? ,а тия хора може да били поборници за изчистване на дс метастази,които все още са на власт!

    11:36 09.02.2026

  • 20 Цацаров

    46 4 Отговор
    Дори Калушев да е убиеца би трябвало да има следи от борба, освен ако не ги е убил в съня! А другите трима как убити с по един изстрел в главата при такава ситуация ако са навън би трябвало някой да побягне и да има изстрели и в тялото! Едва ли убиеца е толкова точен!

    11:36 09.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    57 2 Отговор
    Не е нужно човек да е завършил криминалистика, да работи в лабораторията или да е профайлър, за да открие сходствата в почерка на ПРОФЕСИОНАЛЕН КИЛЪР/И и група "чистачи" подредили картинката❗

    11:37 09.02.2026

  • 22 Майна

    19 2 Отговор
    То само тези ли са били..
    Шарапова е намерила нов дом на над 10 000 деца!
    Тя води тази" социална политика" - шеф от Британия( справка) ПП и Габриел..
    Къде са партийните лидери, бе?
    Мълчат!
    Що?

    11:38 09.02.2026

  • 23 Въпроссссс

    20 1 Отговор
    Знаете ли какво е чисто и просто?

    11:38 09.02.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор
    Коментари 13 и 21 могат да изчезнат, както изчезнаха от медиите Министърът на Вътрешните работи и Главният комисар 🤔

    11:38 09.02.2026

  • 25 трагедия

    5 5 Отговор
    сигурно много хора не искат да повярват . сериен убиец . то не помня някой да излезе преди седмица с такава история . иво ги е гръмнал . след седмица и другите 2 . после и себе си . едва ли е заплашвал много пъти . така . всички да го чуят . аз съм иво . ще те бастисам . ще те изгоря . така да знаеш . имам пистолет . пазел е горите . нещо го е уплашило . дългове . нямал е споразумение . по следите му са били за нарушения . имал е 5-6 бази . оградил се е с приятели . сега кой ще пази горите . мислели че мафията е дошла . поръчка била . за 18 милиона . изпълнители . кодирани мафиотски знаци и смс . не е тя .

    11:39 09.02.2026

  • 26 измета

    19 5 Отговор
    Какъв е проблема убиеца да пусне газ за да ги преспи и дръпне спусъка ,докато е в кемпера и после да си тръгне без проблем?

    Коментиран от #116

    11:39 09.02.2026

  • 27 Ехо

    27 2 Отговор
    Дали е саможертва някаква символична или са прочутите служби на мафията!? А вместо това колко крадливи политици можеха да изтрепят!

    11:40 09.02.2026

  • 28 иван костов

    31 2 Отговор
    Мотивът, мотивът е неясен!!!

    Коментиран от #84, #151

    11:40 09.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хххххххх

    41 6 Отговор
    Браво и всичко приключва,отговорност от никого няма да се търси! Браво Бойко, Браво ГЕРБ, толкова си можете. Това можеше да го обявите още когато бяха убити първите трима.

    11:40 09.02.2026

  • 31 ТИР

    43 6 Отговор
    Абе спрете с промиването на мозъци по телевизиите... този Калушев убива трима на Петрохан пали кемпера и под надзора на Тол камерите се губи някъде около Бургас за да се качи на Околчица да убие и другите двама , след това се самоубива,,,,, има логика...

    Коментиран от #39

    11:41 09.02.2026

  • 32 Васил ДеСарски

    21 19 Отговор
    Борецът за чиста природа се оказа убиец,извратен тип, педофил, психар, мръсник.И приятел на кмета-Васко ДеСето.

    11:42 09.02.2026

  • 33 Версия

    36 5 Отговор
    Ама сериозно ли това е "версия" ? Това е хладнокръвно безобразие !

    11:43 09.02.2026

  • 34 Майна

    20 5 Отговор
    Защо само Възраждане повдига въпросът?
    Другите мълчат или да в оправдателен режиж

    11:43 09.02.2026

  • 35 Туин Пийкс

    8 25 Отговор
    На две от телата-на по-младите, куршумът е бил в главата, а на психаря Калушев - под брадата.Значи, той е убил другите и после се е самоубил.Пепейска работа. Сарафов-уж го критикуват-а се оказа напълно прав-Туин Пийкс и още по-зловещо, в български психарски извратен вариант.

    11:44 09.02.2026

  • 36 Боклуците на Боклука

    23 8 Отговор
    Това са пълни глупости. Тиквата или Шиши, един от виновниците за това, скалъпват тази теза, за да отвлечат вниманието от истината. Те са били очевидци на дървената престъпност и щели са да бъдат свидетели в бъдещето.....но уви времето им беше спряно.

    11:46 09.02.2026

  • 37 Майна

    10 3 Отговор
    За Шалапатова говорих, Шеф на Британия за нова " социална политика" за децата!
    Социален министър при Габриел , Денков,( сглобените)
    Новпът, забележете,бза над 10 000 деца...

    11:47 09.02.2026

  • 38 хех

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Как са се опитали да я спрат? Схема с наркотици и канали за трафик се спират най-лесно като ги направиш публични. Имали са предостатъчно време да го направят щом са имали достъп до интернет. Важи и за всякакви други криминални конспирации. Виж, ако те лично са участвали в схемата, има логика да не я направят публична.

    11:47 09.02.2026

  • 39 д-р Психов

    8 30 Отговор

    До коментар #31 от "ТИР":

    Няма "промиване на мозъци".Тази версия, която е напълно правдоподобна, я сподели криминалния психолог д-р Иванов от Плевен още преди 5 дни. Повтори я и днес по Нова ТВ.Калушев е изпаднал в тежъък психарлък, сега цялата държава се занимава с техните сектантски психарщини и извращения. Вместо всеки да си гледа работата, тия сектанти подлудиха обществото.

    Коментиран от #46

    11:48 09.02.2026

  • 40 Механик

    35 1 Отговор
    Взимането на "барутни отлагания" (натривки) се прави точно за 5 минути. Резултата е видим веднага, дори без лаборатория.
    В България обаче не е така. Тук за тая цел са необходими поне 10 месеца и скъпо струващи лабораторни изследвания (в чужбина).

    Коментиран от #93

    11:48 09.02.2026

  • 41 Кккккккк

    18 1 Отговор
    Как така всички ,версии,написани тук ,после се оказват официални.?За информация, версия значи предположение.

    11:48 09.02.2026

  • 42 Лъжливо внушение

    29 4 Отговор
    МАГИСТРАЛКАТА И МВР ИСКАТ ДА ВИ ВТЪЛПЯТ САМОУБИЙСТВО. ТОВА Е НАЙ ПРИЕМЛИВО ЗА МЪРЗЕЛИВИТЕ ПОЛИЦАЙ С ВИСОКИ ЗАПЛАТИ. А ТАКИВА БЪРЗИ УБИЙСТВА СЕ ПРАВЯТ ОТ МОСАД, ЦРУ, МИ6 И НАШИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ. ТАМ Е ЗАРОВЕНО КУЧЕТО. КАК СА СЕ ДОКОПАЛИ ПРЕДИ ДАНС? МАГИСТРАЛКАТА НИ НАСОЧВА ПО ЛЪЖЛИВА СЛЕДА!

    Коментиран от #79

    11:49 09.02.2026

  • 43 Шопов

    12 2 Отговор
    22 калибър,малко спретнато пищовче,или не е толкова малко?

    11:50 09.02.2026

  • 44 Майна

    12 4 Отговор
    ГЕРБ ПП
    Денков, Мария Габриел ( социален министър!)
    Шалапатова е ръководила процеса на деинституционализация на грижата за деца в България.!!!
    Наясно ли сте! Събудете се!

    11:51 09.02.2026

  • 45 Адебе

    10 1 Отговор
    Егати масовия убиец,за първи път в България.Досега масов убиец не е имало.

    11:52 09.02.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 2 Отговор

    До коментар #39 от "д-р Психов":

    Той може да е психясъл, но другите петима кротко са чакали един след друг края си ли🤔❓

    11:52 09.02.2026

  • 47 Мимчят

    12 6 Отговор
    Абе,нещо за зеления,за укрия нямали да кажете.Много се изместиха новините и гущера го забравяте.

    11:54 09.02.2026

  • 48 Майна

    10 2 Отговор
    ,,фондация "За нашите деца" Иванка Шалапатова за министър на труда и социалната политика. В обръщението се изтъква, че това назначение потвърждава твърденията на обществени личности и организации за обединение между джендър-средите и държавната власт, а срастването на държавата със зависими от чужбина НПО било доказано на практика."


    Шалапатова-, получила милиони...за тези ..НПО
    Министър-:2023г , на ГЕРБ, ПП

    11:54 09.02.2026

  • 49 Здрасти

    5 11 Отговор
    Все се чудя, има ли връзка вдигането на радевото юмруче със създаването на тежко въоръжено НПО в гората? Някой от най-висока позиция е затворил очите и вързал ръцете на българските служби, за да може това НПО да се вихри както си иска. Това не е ли мутренска държава, в която службите умишлено не работят, а НПО иззема функциите им и прави каквото си иска?

    Коментиран от #67

    11:55 09.02.2026

  • 50 Изкуствен интелект

    18 2 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То даже изкуственият интелект по свободни/публични данни от Коперник прави анализ какво е ставало по това време - какво движение е имало, кога е станал пожарът. Даже прави анализ на следи в снега върху, които навалял нов сняг. Големите разузнавателни агенции вече знаят точно какво е станало, защото имат собствени спътници с по-голяма резолюция и ползват мощни ИИ модели за анализ на данните, а не нашите играчки... Основното е прекият път от хижата към сръбската граница. ИИ даже му хваща координатите и прави анализ на данните от спътниците на Коперник за тия координати... Всичко е театър за публиката...

    11:56 09.02.2026

  • 51 Старо правило

    27 4 Отговор
    Когато стане голяма беля, после въртят и сучат така, че виновен да се окаже някой, който вече не е сред живите. А пък ако успеят да внушат, че човекът не е бил с всичкия си акъл, или че е някакъв сектант или извратеняк - това е най-удобната версия и повече разследване няма да се налага! Шапка на тояга!

    11:57 09.02.2026

  • 52 Дедо Мраз

    24 4 Отговор
    Кой ще бяга с кемпер през чукарите да се самоубива?

    Коментиран от #53, #71

    11:58 09.02.2026

  • 53 аха

    22 8 Отговор

    До коментар #52 от "Дедо Мраз":

    И какво правят овчари по това време на годината в планината?

    Коментиран от #80

    11:59 09.02.2026

  • 54 Тцъ!

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Мими Кучева🐕":

    Имало е десант на зелени човечета. Успели са да се измъкнат от Невада - оттам, където американското правителство държи под ключ пленени извънземни. Но те са успели да избягат и са дошли да безчинстват тук. Слушай какво ти казвам, на мен едни гласове ми говорят и всичко ми обясняват!

    12:00 09.02.2026

  • 55 фактология

    22 5 Отговор
    На всеки му е ясно, че тези убийства точно сега, когато се очаква смяна на властта, ревизии на НПО-та, на дейността на политици и т.н. не е случайна. Да не ми говорят за секти, самоубийства и прочие. То е вярно, че тези всички от ПП/ДБ са си абсолютно перверзна и с психо-отклонения секта, но нещата тук са други. Тези хора са били замесени в много неща, които не трябва да стават достояние. Затова е приложен най-чистия вариант, който се практикува от мафията - първо пращаш някой да убие тримата, а после този някой го ликвидираш, като го пишеш самоубил се. Изгаряш всички доказателство. Накрая всичко е точно.

    12:01 09.02.2026

  • 56 СЛОНА

    13 3 Отговор
    НЕ СЪМ НА ЯСНО ,НО ПО ДУМИТЕ НАПИСАНИ ЗАМЕН ТОВА МИ ПРИЛИЧА :НА ОТВЛИЧАНЕ НА КЕМПЕРА ОТ ДРУГИ ЛИЦА СЛЕД КОЕТО Е ИНСЦЕНИРАНО САМОУБИСТВОТО НА ТРИМАТА В КЕМПЕРА!!!
    ТРЯБВА ДА СЕ ВИДАТ ВЪЗМОЖНОСТИТ ДАЛИ НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА ЛЕТАТЕЛНА ТЕХНИКА,вертолет ...

    Коментиран от #75

    12:01 09.02.2026

  • 57 Версията е напълно възможна

    5 11 Отговор
    Това е типично за „вътрешен срив“ или „актове на отчаяние“ – последователно насилие върху хора, които са близки или зависят от него, после самоубийство.
    Версията е напълно възможна, дори доста вероятна, но все още не окончателна, защото зависи от резултатите на експертизите

    Коментиран от #81

    12:01 09.02.2026

  • 58 Добре, ама нейсе

    24 5 Отговор
    Паркиран сред дървета кемпер, ама на пътя! И след като местността е била претърсена, кой знае как не са го видели, та някакъв овчар го забелязал, след като в началото на февруари се сетил да иде да нагледа летните кошари! Поне така ни казват журналята. На тях пък някой друг им е казал това.

    12:02 09.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Аргументи „за“ версията

    6 10 Отговор
    Ако Калушев е бил в контрол, а останалите двама са били пасивни, разположението им често показва последователността на действията.
    Това е типично за „вътрешен срив“ или „актове на отчаяние“ – последователно насилие върху хора, които са близки или зависят от него, после самоубийство.
    Кемперът е скрит в гората на връх Околчица – това е класически ход на човек, който не иска да бъде намерен веднага, но иска да приключи драмата сам.
    Барутни отлагания и балистика
    Ако те покажат, че оръжието е било в ръцете на Калушев за последните изстрели, това силно подкрепя самоубийствената версия.

    12:03 09.02.2026

  • 61 Аргументи „против“ или за уточнение

    5 2 Отговор
    Все още няма аутопсия и балистика публикувани
    Възможно е разположението на телата да изглежда „логично“, но експертният анализ на изстрелите, дистанциите и ъглите е решаващ.
    Психологическа логика
    Вътрешни конфликти често не са рационални. Дори ако Калушев е стрелял, може да е било импулсивно, под стрес, а не „планирано“ като убийство на двама + самоубийство.
    15-годишното момче
    Младият възрастов фактор прави сцената още по-травматична и е важно да се докаже дали е било активно замесено (например, опит за бягство) или пасивна жертва.

    12:05 09.02.2026

  • 62 Чудно чудо!

    13 6 Отговор
    И преди Калушът да си прикрие така кемпера, взел, че се разходил до морето и обратно. Защо ли се е върнал да се крие край Околчица, след като близо до границата ни с Турция има толкова много пещери и трудно ще се намери някой, който по-добре от него да може да се скрие там? Мамникът ще да го е подмамил.

    12:05 09.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Рано е да се каже

    9 1 Отговор
    Всичко зависи от резултатите на аутопсия, барутни следи, балистика и ДНК-експертизи.

    Коментиран от #136

    12:06 09.02.2026

  • 65 Бирник

    16 7 Отговор
    Човек като полудее не избива цял етаж със съседи, просто се хвърля от балкона.Метафорично казано.

    12:06 09.02.2026

  • 66 А каква е сектата

    3 6 Отговор
    Пак ли християнска?

    12:07 09.02.2026

  • 67 Кой да знае?

    7 12 Отговор

    До коментар #49 от "Здрасти":

    Не знам. Мъжкарска ми изглежда групата на рейнджърите, а онзи с юмручето няма чак такова излъчване.

    12:08 09.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 И ВСИЧКО ТОВА.

    13 5 Отговор
    Е на ДОГАТКИ и обвити във мистерия. ТЕ ОЩЕ ВЕЧЕ 10 ДНИ НЕ ЗНАЯТ КОЙ УБИ ТРИМАТА ЗАПАЛИ ХИЖАТА А ЗА ТЕЗИ ДЕЦА ВСИЧКО ЯСНО. ПИСАХА ХИЖАТА ОПАСАНА СЪС КАМЕРИ И ВСИЧКО ДО НЕЯ А НЕМА НИ ЕДНА ДУМА КОЙ КОЙ КОЙ ГИ Е УБИЛ. И ПОСЛЕ СЛЕД КАТО ИЗЛЕЗЕ ПРОГНОЗАТА СЛЪНЧЕВО АМА СЪС ГОЛЯМА ОБЛАЧНОСТ ВСИЧКО ЩЕ СЕ ПОТУЛИ СЛЪНЦЕ НЯМА И ОДИ ИМ ВЕРВАЙ. НЕ СА СЛУЖБИ НЕ СА ПОЛИТИЦИ УПРАВНИЦИ А КОЧИНА ДО ЕДИН ЗАЙЧАРНИК.

    12:08 09.02.2026

  • 70 Може би

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Твоето предположение е интересно. Няма да се учудя, ако се окаже, че в България все още има мъжки момчета.

    12:09 09.02.2026

  • 71 Накино

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "Дедо Мраз":

    Гей Рамбо 6та кръв, ама що не е гръмна л и кмета на селото и кръчмата ....

    12:11 09.02.2026

  • 72 Психологическа логика

    5 15 Отговор
    Калушев контролира ситуацията → водач на сцената
    Действа импулсивно, но последователно
    Финалното самоубийство е „затваряне на драмата“
    Труднодостъпното място → желание да е сам и да не бъде открит веднага

    12:11 09.02.2026

  • 73 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Бързо се наредиха нещата.Същата удобна версия я написах тук още при откриването на кемпера и без да съм на мястото на престъплението.

    12:11 09.02.2026

  • 74 Радиостанции сателит

    14 2 Отговор
    И въоръжение и ПП-ДБ за капак. Тук е имало политически протекции и престъпна дейност. Обществото трябва да е нащрек и да настоява за отговори!

    12:12 09.02.2026

  • 75 зелêненкий

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "СЛОНА":

    слонëк

    12:12 09.02.2026

  • 76 Инспектор Дюдю

    18 3 Отговор
    Балистичната експертиза от хижата отдавна е излязла..
    Министъра и главния секертар мълчат кат е.. ни!

    12:14 09.02.2026

  • 77 Интересно

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Да не искаш да кажеш, че тази офанзива има нещо общо с инициативата на чичо Тръмп, която в момента се вихри около Венецуела?

    12:14 09.02.2026

  • 78 Зъл пес

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съмнявам се":

    Е добре де,пак внушения и описване на случая като още няма никакви данни от аутопсия и т.н.,но авторът бърза да каже какво може би е станало.Ами и ние се досещаме.

    12:14 09.02.2026

  • 79 др.Гигълс

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Лъжливо внушение":

    поциент

    12:15 09.02.2026

  • 80 Мнение

    10 4 Отговор

    До коментар #53 от "аха":

    Овчарят просто изпълнявал зимната си работа, проверявал животните и пасищата. Случайно се натъквнал на кемпера.
    Овчарите често проверяват обори, хижи и селски пътища, за да видят дали е всичко наред.
    Зимно гледане на стадата
    В България овчарите следят животните и зимните пасища.
    Дори в студено време има няколко часа дневно, в които овцете се изкарват, проверяват се животните и се следи здравословното им състояние.

    12:15 09.02.2026

  • 81 хахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #57 от "Версията е напълно възможна":

    Разбира се, че е възможна - екзекутира първите трима, след което подпалва хижата за да няма улики и за да не го арестуват след самоубийството му, убива и кучетата за да не го посочат с пръст, пардон с крак, изчаква огледа на криминалистите и пак подпалва хижата, след това с другите двама хващат пътя към морето, но изведнъж решава да отиде вдън гори тилилейски за да екзекутира другите и да се самоубие:)

    П.П. Никога няма да разберем какво наистина се е случило, но тази версия е в сферата на фантастиката и то не на научната.

    Коментиран от #95, #129

    12:18 09.02.2026

  • 82 Въпрос

    1 5 Отговор
    Марийо, подготвял населението за лъжи ли?

    12:18 09.02.2026

  • 83 Големдебил

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    И виновните(пп),пак ще се изтъпанят в листите за изборите,нали?Народе,да не ги допускаме повече до парламента!И татко им.Те са шайка негодяи!!!

    12:18 09.02.2026

  • 84 Мотивът?

    16 3 Отговор

    До коментар #28 от "иван костов":

    Пречили са на някого, досещали са се на кого. Затова са ги изтребили до един.

    12:18 09.02.2026

  • 85 Курдо Коленков

    14 3 Отговор
    Самоубили са го!

    12:19 09.02.2026

  • 86 Разумен

    4 10 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Психологията на вътрешните сривове показва, че това не е непременно така.
    Човек може да изглежда „твърд“ навън, но вътрешният му емоционален натиск, паника, страх или отчаяние може да го подтикне към насилие и самоубийство.
    Убива „най-близките“ или „спътниците“ не защото е професионален килър, а защото иска да контролира финала на драмата.
    Не се изисква „твърд като камък килър“ – дори човек, който иначе изглежда спокоен и решителен, може да извърши подобни действия в момент на страх или паника.
    „Версията е удобна за службите“ – така се говори, защото е ясна, лесно разказуема и не включва външни теории.
    Това не значи, че е лъжа, просто е версия, която обяснява фактите, без да въвежда допълнителни конспирации.
    Психологията не работи по „коравост на човека“. Дори силен и решителен човек може да се срине в екстремна ситуация.
    Истинската тежест на версията е, че обяснява хаоса, разположението на телата, и липсата на преследвач, без да вкарва усложнени сценарии с външни килъри или мафия.

    12:19 09.02.2026

  • 87 Ивелин Михайлов

    17 6 Отговор
    И после наредил трите трупа един до друг нали бе мутри

    Коментиран от #106

    12:20 09.02.2026

  • 88 Смехоран

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Куоре спортиво 4 цил пръдялник":

    Или другаря КОРЛУКОВ!

    12:20 09.02.2026

  • 89 Поредното

    15 3 Отговор
    Поредното самоубийство с два патрона в главата, ли ще е това. Направо да пишат случая за приключен и да не се занимават.

    12:20 09.02.2026

  • 90 Зорко око

    19 3 Отговор
    За луди ли ни вземат!?!
    Та това е жестока екзекуция от добре обучени топ професионални спецкилъри!

    Коментиран от #98

    12:20 09.02.2026

  • 91 зрител

    12 3 Отговор
    а, мотиви !? накрая пак ще излъжат ! къде е черната пантера !?

    12:20 09.02.2026

  • 92 Руска версия

    1 6 Отговор
    А был ли мальчик?

    12:21 09.02.2026

  • 93 Да, така е

    9 3 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Точно така се прави, за да се позабрави случая и някоя друга сензация да отвлече вниманието на обществото.

    12:22 09.02.2026

  • 94 Дапитам

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Не,политическите лидери,а онези които разрешиха да се случи всичко това!Ти би ли носил отговорност заради някой друг?

    12:23 09.02.2026

  • 95 ИРОНИЧНИЯТ ТИ СОМЕНТАР НЕ Е ПРАВИЛЕН

    3 5 Отговор

    До коментар #81 от "хахаха":

    Ти критикуваш някаква твоя карикатурна версия и фантазия, а не реалната.
    Смесваш реални факти с преувеличени интерпретации.
    И после казваш: „Ето колко е абсурдно“.
    Но такава версия никой сериозен криминалист не защитава!
    Истината тук най-вероятно е по-проста и по-грозна, отколкото и двете крайности:
    нито „всичко е заговор“
    нито „студен, гениален екзекутор“
    А: страх → мълчание → бягство → срив.

    12:25 09.02.2026

  • 96 Никой

    1 3 Отговор
    Еми не се работи с пихопатите и това става.

    12:26 09.02.2026

  • 97 Реалист

    6 6 Отговор
    Променкаджиите на Фатмака пак са намесени с деца и лъха на педофилия от тях! Нещо го скриха и този директор на училището, дето беше снимал момченца с камери в тоалетните??? И той беше приятел на Ухото Терзиев...

    Коментиран от #101

    12:27 09.02.2026

  • 98 Въпросче

    5 7 Отговор

    До коментар #90 от "Зорко око":

    Ако е "жестока екзекуция от добре обучени топ професионални спецкилъри", възниква въпроса:" Ако са били професионални килъри", КАК СА ИЗТЪРВАЛИ ЗА ЦЕЛИ 8 ДНИ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЕВЕНТУАЛНИ "СВИДЕТЕЛИ" ЗА ДЖИТКАТ ИЗ СТРАНАТА???

    Коментиран от #112, #137, #148

    12:28 09.02.2026

  • 99 Никой

    10 4 Отговор
    не вярва на МВР и ДАНС.

    12:28 09.02.2026

  • 100 Фори

    12 3 Отговор
    Каквато и официална версия да дадат ,аз не и вярвам!

    12:28 09.02.2026

  • 101 ееее

    5 3 Отговор

    До коментар #97 от "Реалист":

    Това е Новото нормално. Сами си го докарахте. Свиквайте.

    12:28 09.02.2026

  • 102 нелогично е.......

    10 3 Отговор
    Нелогично е.......Ако си тръгнал да се самоубиваш да се криеш.......Просто е ненужно ,освен ако не се страхуваш ,че погребенията са много скъпи...........

    Коментиран от #113, #117

    12:30 09.02.2026

  • 103 Толбухин

    6 5 Отговор
    Нашите разследващи са толкова некадърни,че как да им вярваш. Човека ще ги убие и след това ще се съмоубие. Тоя пещерняк така може да се скрие че не може да го откриете..
    Начална стойка да седят нашите разследващи няма да им повярвам

    12:31 09.02.2026

  • 104 Дедо Мраз

    6 2 Отговор
    Майката на Калушев да направи територията безплатен палатков лагер. Така на мафията ще и секнат каналите.

    12:32 09.02.2026

  • 105 Досиетата Х

    5 4 Отговор
    Версия N™ 25:
    Марсианците са кацнали на Околчица и са теглили куршума на мирно спящите в кемпера, щото са били в следхибернационна абстиненция!

    12:32 09.02.2026

  • 106 Логика

    3 5 Отговор

    До коментар #87 от "Ивелин Михайлов":

    Твоят коментар е чиста подигравка, не аргумент.
    И то работи емоционално, не логически.
    „Нареждането на тела“ не е рядкост. В реални криминални случаи подреждането се случва често и няма нищо общо с мафия или ритуал. Причините обикновено са: шок, вина, нужда от ред
    опит да се „овладее“ хаосът, да не изглежда всичко разхвърляно.
    Това се прави след смъртта.
    Професионалист НЕ подрежда. Ако беше „мутра“ или килър: щеше да стреля, да си тръгне, без пожар, без подреждане. Подреждането е човешко, не професионално поведение. Подреждането на тела не прави човека мутра, а по-скоро паникьосан и объркан.

    Коментиран от #186

    12:32 09.02.2026

  • 107 Мнение

    13 1 Отговор
    МВР замита следи най-вероятно. Неудобните въпроси са следствена тайна очернянето и версията за самоубийство не е следствена тайна. Следващия етап е да прекратят делото и да го засекретят. Истината ще излезе дали ще има справедливо правосъдие е друга тема.

    Коментиран от #182

    12:33 09.02.2026

  • 108 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ти видя ли го

    12:33 09.02.2026

  • 109 аБе,

    12 3 Отговор
    Глупости на търкалета.По всичко личи,че и 6те убийства са хладнокръвно наказателни извършени от наемници.Видяли са нещо криминално, незаконно което не е трябвало и са ги очистили да няма свидетели. Всички други версии са съшити с бели конци.

    12:34 09.02.2026

  • 110 Леля Гошо

    10 2 Отговор
    Най лесно е да кажеш че някой е превъртял и е извършил куп престъпления, след което се е самоубил. Мотиви не е нужно да се посочват, някаква логика и последователност в действията му не е нужно да в имало, жертвите не са подозирали, няма свидетели, над алтернативни версии не се работи, министърът се крие, прокурорът говори пълни глупости, никой не вярва, но...нали знаете, тука е така

    12:34 09.02.2026

  • 111 Паве

    8 4 Отговор
    Това за лятната кошара не е ок. Преди месец май, овце на лятна паша не може да се закарат.

    12:34 09.02.2026

  • 112 Елементарно

    8 1 Отговор

    До коментар #98 от "Въпросче":

    Откъде знаеш кога са ги намерили? Това че кемпера е открит след 8 дни не означава, че 8 дни са ги търсили. А и кой казва, че са били свидетели или че са били в хижата, според камерите там е имало само джипове, без кемпер.

    12:35 09.02.2026

  • 113 реалната психология

    3 6 Отговор

    До коментар #102 от "нелогично е.......":

    „Криенето“ не е заради смъртта, а заради времето.
    Хората в такъв срив не искат да умрат веднага.
    Те искат: да отложат, да не бъдат спрени, да не говорят с никого, да не се изправят пред последствията.
    Криенето е още малко време, не „план за самоубийство“.
    Самоубийството почти никога не е стабилно решение. То е: колебливо, идва и си отива, често е последен акт, не първоначален план.
    Много хора: се крият дни или седмици, местят се
    сменят решения, и чак накрая стигат до фаталния акт. Криенето е: бягство от полиция, бягство от разговор, бягство от роднини, бягство от реалността.
    Не от смъртта.

    Коментиран от #126, #168

    12:36 09.02.2026

  • 114 123456

    6 2 Отговор
    еееее, как се сетихте - та то ние сами се сетихме за тая версия още след първото "изявление на властите" .... алллллооооуу , сценаристите са ви слаби , ей !

    12:37 09.02.2026

  • 115 Нивола

    7 3 Отговор
    Интересно защо след като е убил тримата в хижата е тръгнал да бяга, за да убие другите двама и себе си на Околчица, а на всичко отгоре се е и крил

    Коментиран от #122, #158

    12:37 09.02.2026

  • 116 Вярно ,

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "измета":

    но при аутопсията ще се докаже ... Но дали ще кажат е друг въпрос .

    12:37 09.02.2026

  • 117 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #102 от "нелогично е.......":

    Хората не се крият, защото планират да живеят, а защото още не са готови да умрат.

    Коментиран от #175

    12:38 09.02.2026

  • 118 Мисля си нещо:

    7 2 Отговор
    Вече няколко човека казаха, че някои от убитите са споделяли, че ги заплашват. Затова си мисля, след като интелигентни хора са осъзнавали, че ги заплашват заради нещо, дали пък не са се погрижили да оставят някъде информация в случай, че им се случи нещо. Та да се знае кой ги е заплашвал и за какво. Затова предполагам, че в момента някой трескаво търси къде би могла да бъде скрита такава информация. Хем търси паникьосан, хем огън му гори под 4-буквието.

    12:38 09.02.2026

  • 119 зрител

    5 3 Отговор
    а, мотиви !? накрая пак ще излъжат ! къде е черната пантера !?

    Коментиран от #125

    12:38 09.02.2026

  • 120 Реалност

    8 3 Отговор
    Сега е момента на Калушев да му пришият още стотина неразкрити убийства:)

    12:38 09.02.2026

  • 121 Бай Данчо

    7 3 Отговор
    Това 15 годишно дете ходило ли е на училище? В кое училище сигурно има приятели на които е споменавал какво правят! Май родителите на това дете се водят родители само по лична карта!

    Коментиран от #127

    12:38 09.02.2026

  • 122 Вероятно

    3 7 Отговор

    До коментар #115 от "Нивола":

    Не е „тръгнал да бяга, за да убива“, а е бягал, защото е изпаднал в паника.
    Криенето е за време и отлагане, не защото има ясен план.
    Убийствата на Околчица (ако версията е вярна) са финален срив след дни страх, не продължение на първоначално намерение.
    С една дума: страх → отлагане → срив, не хладнокръвен сценарий.

    12:39 09.02.2026

  • 123 Дедо ви...

    6 3 Отговор
    Пари, много пари са наливани, а как изглежда хижата на ужасите. Ще препишат убистното на Калушев и всичко ще се потули?!?!?!

    Коментиран от #149

    12:41 09.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Предположение

    4 5 Отговор

    До коментар #119 от "зрител":

    Кратко и по същество — възможни мотиви, не доказани:
    Вътрешен конфликт (скандал, ескалация, афект)
    Страх от последствия след първото убийство → паника
    Контрол и безизходица („няма изход, всичко се срутва“)
    Психичен срив след дни напрежение и бягство
    Важно: в такива случаи истинският мотив рядко е един и често умира с човека. Остава само най-логичната комбинация.

    Коментиран от #128

    12:41 09.02.2026

  • 126 Бравос

    5 4 Отговор

    До коментар #113 от "реалната психология":

    А за заплахите, които жертвите са получавали нещо да споделиш? Ако кажеш, че е съвпадение голям смях ще падне.

    12:42 09.02.2026

  • 127 Разумен

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "Бай Данчо":

    Нова няма звачение за убийствата. Оставете на мира семейството, то е достатъчно травмирана.

    Коментиран от #132

    12:43 09.02.2026

  • 128 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Предположение":

    Шефа влиза в политиката и клетниците изоставени сами...

    12:43 09.02.2026

  • 129 Пешо от панелката

    15 2 Отговор

    До коментар #81 от "хахаха":

    Ама вЕрно ли е толкова лесно да екзекутираш трима въоръжени рейнджъри? Преди да отговориш, пусни на двора три кокошки и се опитай да ги екзекутираш, първо една кокошка, след това още една, и след това още една и ела да разкажеш как беше. И си представи че не са кокошки а въоръжени мъже и пак разкажи

    Коментиран от #133, #165

    12:44 09.02.2026

  • 130 Смърфиета

    0 5 Отговор
    Той Лама Калушев много отдавна се е самоэбал. А дали се е самообил, ще разбереме ако не се потули, но след като медиите са там, значи ще разплетат каквото могат. И дай боже арести, а не както пророкува Бойко Найденов. Ако полицайте в сектор наркоразпространение на 05 РПУ са покровителствали ламата, то ако някой от тях не е искал да рискува, е можел да подаде рапорт и молба да бъде преместен на друга позиция, поради някаква причина. Да намери някое старо куче адвокат – оправяч, който да му посочи как е най умно да действа. Или в краен случай, да напусне по лични причини системата.

    12:45 09.02.2026

  • 131 това не е обективно дадено за версия

    3 1 Отговор
    Разложението на телата са определя от извършителя кое как да бъде преди стрелбата и след..Както в случая е планирано.Такава касапница спонтанно не се случва.Полицията трябва да изпипа всичко до прашинка в огледа и разследването но едва ли ще стане така.

    12:45 09.02.2026

  • 132 Бай Данчо

    5 1 Отговор

    До коментар #127 от "Разумен":

    В петък по телевизията не изглеждаше много травмиран! Напротив беше горд че познава Калушев и сина му е точно с него! Сигурен в безопасността му!

    Коментиран от #135, #162

    12:46 09.02.2026

  • 133 Пешо от панелката

    0 2 Отговор

    До коментар #129 от "Пешо от панелката":

    И сега с тебе има още две кокошки, които са видели как вече си екзекутирал две други. Дали ще успееш и тях да ги опраскаш, или те ще имат едно наум и ще те държат под око.

    Коментиран от #166

    12:47 09.02.2026

  • 134 Някой

    3 2 Отговор
    Това е най-вероятната версия. Но не се изключват много други. Но по тази извършителят е един и накрая се самоубива. Само че съществуват и други варианти. А за момента е набеждаване. Може и да са го направили да изглежда така.

    12:50 09.02.2026

  • 135 Бил е подведен от Калушев

    3 2 Отговор

    До коментар #132 от "Бай Данчо":

    Не е липса на емоция, а вяра и доверие: бащата е убеден, че синът му е с човек, когото познава и смята за надежден.
    Човек често показва спокойствие пред медиите, за да не паникьосва другите или себе си.
    Това не означава, че е „безчувствен“ – просто моментна психологическа защита и доверие.
    С други думи: бащата е вярвал, че синът му е в безопасност, и това се отразява на поведението му, дори ако вътрешно е тревожен.

    Коментиран от #139

    12:51 09.02.2026

  • 136 Боби

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Рано е да се каже":

    Нищо не зависи, всичко предварително е поготвено за публиката, дори на ония отгоре дето са свършили тая работа въобще не им пука какво мислят хората и какво пишат по форумите

    12:51 09.02.2026

  • 137 Моето мнение

    5 4 Отговор

    До коментар #98 от "Въпросче":

    Рейнджърите са били добре тренирани, затова килърите са изтървали трима човека и после е имало гонитба. Пак никой не коментира какво са дирили 4 джипа в онзи район в деня на убийството на първите трима?

    Коментиран от #144, #145, #188

    12:53 09.02.2026

  • 138 Размисли

    3 5 Отговор
    Реалистичното обяснение е: по-възрастният (Калушев) е извършителят, а момчетата са жертви.

    12:53 09.02.2026

  • 139 Мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #135 от "Бил е подведен от Калушев":

    Нямаш ли естествен та използваш ИИ да ти пише коментарите?

    12:53 09.02.2026

  • 140 Предлагам

    0 5 Отговор
    Предлагам шестте тежко въоръжени мутри да ги обявим за национални герои. Втора седмица цяла България само за тях говори, чете, пише, гледа.

    12:54 09.02.2026

  • 141 Оракула от Делфи

    6 1 Отговор
    Колко министри имаме днес в България, които са хомосексуални???
    Те не са ли в това " НПО" ???

    Коментиран от #146

    12:54 09.02.2026

  • 142 Терзиев

    2 6 Отговор
    Той беше много добро момче,само дето беше педофил и уби двама младежи

    Коментиран от #164

    12:55 09.02.2026

  • 143 Защо никой не уточнява

    0 4 Отговор
    Към коя християнска секта са членували. За много от тях са характерни масовите убийства/самоубийства.

    12:55 09.02.2026

  • 144 4 джипа в района?

    3 5 Отговор

    До коментар #137 от "Моето мнение":

    Отново спекулация. Не е потвърдено, че е имало 4 джипа, а дори да е имало, кой казва, че са свързани с убийствата. Може да са туристи или други хора.

    Коментиран от #173

    12:55 09.02.2026

  • 145 абе

    0 3 Отговор

    До коментар #137 от "Моето мнение":

    С джиповете нямаше ли и една поовехтяла Шкода?

    12:55 09.02.2026

  • 146 Ирония

    1 2 Отговор

    До коментар #141 от "Оракула от Делфи":

    Шиши?

    12:56 09.02.2026

  • 147 Щом мвр казва

    2 3 Отговор
    Значи е точно обратното

    Коментиран от #155

    12:57 09.02.2026

  • 148 Експерт

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Въпросче":

    Не е имало как открито да ги гонят и убият с хеликоптер на армията! Особено на магистрала! Пък и този с кемпера се е крил и по селски пътища.

    12:58 09.02.2026

  • 149 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "Дедо ви...":

    Тука може да се направи цял будистки наркохотел-семинария с орънджерии. Въпросът е как минава тази наглост. А тя минава, защото има контакти от типа на Стою Правото, с този тип социален капитал. Тук беят на с. Татарево и синът му най-малкото трябва да се позамислят и изчервят. Защото ако бях на тяхно място, щях да изчезна от страната и да се върна в Канада. Там има престъпност и мизерия, и по-голяма от нашата, но със сигурност качеството на живот е по-добро. Проблемът на бай Петко е, че му е малка пенсията в Канада, а Киро е сгазил лука по отношение на закона, за да ги активират и да ги изпратят обратно в България. Очевидно с тях нещо не е в ред в главите. Не са адаптисали към Канада. Капацитетът им за адаптърма е нисък явно. И в България двамата демонстрират завидна самонадеяност.

    12:58 09.02.2026

  • 150 Ники Пънчев

    8 3 Отговор
    Според мен първо се е самоубил и след това е решил да убие и останалите като отмъщение за смъртта си

    Коментиран от #160

    12:59 09.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 До 144 и 145

    1 1 Отговор
    Логично ще е, ако веднага беше направена проверка какви са били тези джипове и резултатът да бъде обявен, за да няма спекулации. Не е възможно нито една камера да не ги е уловила. Но има и друг вариант - може вече да е направена такава проверка и да се се налага нещата да бъдат доизяснени. Затова е възможно да се въздържат от коментари по въпроса.

    Коментиран от #154

    13:03 09.02.2026

  • 153 Джиповете

    1 2 Отговор
    Никой не казва официално дали наистина са минали оттам 4 джипа, кой ги е видял и проучено ли е нещо по въпроса. Ето това предполага да възникнат много съмнения. Сега вече каквото и да кажат, ще е като след дъжд качулка.

    Коментиран от #156

    13:05 09.02.2026

  • 154 а може

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "До 144 и 145":

    Може и проверката да е показала, че нещата трябва да бъдат потулени...? Ако беха розови джипове, нещата са ясни от самосебе си. Ама с черни...

    13:06 09.02.2026

  • 155 Смърфиета

    1 3 Отговор

    До коментар #147 от "Щом мвр казва":

    Какъвто народът, такава и полицията. А аз все пак вярвам, и знам, че са останали достатъчно на брой добропочтени и доброприлични хора. Проблем имат тези, които не се доверяват на властта, и помежду си, а като влезнат във властта, не се доверяват на народа. Държава в която институциите не мерят с еднакъв аршин, и население, което има манталитет тип "преэби-другарче" и разчита само на лични връзки и контакти, но не и на институциите, сами разбирате, такава държава като нашата, няма особена перспектива. Проблемът е, че населението на това балканско гето все още е тук, защото няма възможност да избяга в чужбина и да има там сносен живот. Само неможачи или тарикати и престъпници сме останали в България. Аз не съм особена оптимистка.

    13:07 09.02.2026

  • 156 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #153 от "Джиповете":

    Джиповете са от кортежа на Терзиев.Минал да наглежда инвестицията.

    13:07 09.02.2026

  • 157 Бат Сали

    4 4 Отговор
    Бащата на убитото дете все още ли няма притеснения, спокоен ли е или е доволен

    Коментиран от #159, #161, #174

    13:08 09.02.2026

  • 158 Експерт

    0 4 Отговор

    До коментар #115 от "Нивола":

    Трябвало е преди това да скрие нещо. От 26.01. след писмото до майка си, прави два курса до бургаското село и обратно без да е ясно къде е спирал. При първите убииства се е измъкнал малко преди килърите за втория курс. Временен късмет.

    13:09 09.02.2026

  • 159 Баш Майстора

    5 1 Отговор

    До коментар #157 от "Бат Сали":

    Бащата 100% е бил част от сектата

    Коментиран от #163

    13:10 09.02.2026

  • 160 патоанатом

    1 2 Отговор

    До коментар #150 от "Ники Пънчев":

    Мисля, че са стреляли един в друг едновременно. Ама да не избързвам, това е от полето на криминалистите. Аз не знам какво са заварили на местопрестъплението. С тях е имало друг мой колега, който не се занимава точно с патолого-анатомия.

    13:11 09.02.2026

  • 161 Яни Макулев

    1 4 Отговор

    До коментар #157 от "Бат Сали":

    Спокоен съм. Синът ми Алекс сега е в един по-възвишен свят, но вие не можете да го разберете.

    13:13 09.02.2026

  • 162 Смърфиета

    1 3 Отговор

    До коментар #132 от "Бай Данчо":

    Имаше един филм, където се казваше "ламите не са, това което са". Сега освен дупката на газът, ламата се е сдобил и с дупка в главата. Някой жали ли за него? Какво ще кажат приятелите му по интереси, онези от махалата, учениците му от сектата? Арести за изясняване обхвата и престъпната дейност на движението, към което е принадлежала сектата му?

    13:17 09.02.2026

  • 163 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "Баш Майстора":

    Понеже знам, ще го кажа така: Яни Макулев Е част от сектата на Лама Калушев, и съсед на Дечо. Така по-ясно ли е. Ще дам и приблизителен адрес: 6-ти септември и Попа, от страната на канала, и на НДК. Някой да ми възрази, че не е така, или да спра дотук?

    13:20 09.02.2026

  • 164 патоанатом

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Терзиев":

    Той е отговорен за смъртта на петима души дотук, освен за своята собствена.

    13:24 09.02.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Пешо от панелката":

    Обясняваш на двете пиленца, че са незаменими рейнджъри и ги награждаваш със съответните нъркотици, а на Алекс Макулев даваш да ти шофира кемпера.

    13:35 09.02.2026

  • 167 Куртулуш

    1 1 Отговор
    Кемперът 4х4 ли е?

    Коментиран от #183

    13:37 09.02.2026

  • 168 наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "реалната психология":

    Явно не сте виждали смърт.Видял съм толкова смърт ,че вече не ми се живее.Като казвам нелогично ,повтарям вси самоубийци избират най леката смърт само-ООбесването.Други ,които не искат да се разбере ..........използват знанията си по физика за "Мъртва точка " и отиват под гумите близнак на някой камион.......Трети се убиват като не се крият ,а неволно си стрелят чистейки оръжие.Явно много ченгета пазят сега статуквото........ ти ми кажи защото ми изглеждаш по подготвен.КОЙ Ежемесечно е ПЛАЩАЛ ЗАПЛАТА на убитите????Сега ти ми кажи ,Имали ли са убитите връзка и СЪПРИЧАСТНОСТ С някое звено на дс.........Това кажи ,но не казвай,че родители са плащали по 100000$ , и други небивалици.ПС.Многото говорене е признак на незнание...........

    Коментиран от #180

    13:38 09.02.2026

  • 169 Пешо

    4 1 Отговор
    Какво са видели,че е трябвало да бъдат избити шестима мъже?

    Коментиран от #178

    13:43 09.02.2026

  • 170 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Целия актив от 30 души на ппдб-то ли пише тука?

    Коментиран от #181

    13:45 09.02.2026

  • 171 ццц

    0 0 Отговор
    Верваме 😃

    13:46 09.02.2026

  • 172 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Очеведното и напълно логичното не ви изнася,нали

    13:46 09.02.2026

  • 173 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "4 джипа в района?":

    Няма връзка разбира се..у туй село всеки ден минават конвои от по 4 джипа и се отправят към мястото на кемпера:))) Предполагам е много добро място за пикник:)

    13:46 09.02.2026

  • 174 Всеки истински

    1 1 Отговор

    До коментар #157 от "Бат Сали":

    сектант от ПП ДБ е доволен, дори задоволен !

    13:48 09.02.2026

  • 175 наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "Мнение":

    Точно така и това е НЕлогичното.След като са решили защо са го направили скришом????В случая ,най логично е да се предположи ,че убийството е извършено в хижата ,а след това за да разводнят разследването някой е закарал кемпера на такова място и е имал късмета да не го набара нашата всевиждаща Камера Кат........ПС€Знаеш ли колко струва едно погребение???минимум 6бона или сега 3-4000€........

    13:50 09.02.2026

  • 176 Джо Кенда

    2 1 Отговор
    Какъв е мотива ? Май няма такъв

    Коментиран от #187

    13:50 09.02.2026

  • 177 Макробиолог

    0 2 Отговор
    Несемейни пръ$чове с особена любов към природата,момченца и пари по нпо програми и от донори,организират свърталища където всичко им е под ръка---свежа плът,незащитена природа и нехайна държава.Имат си приятели ---кметове и министри от неолибералната биосфера.,за които такива работи са в реда на нещата.

    13:54 09.02.2026

  • 178 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #169 от "Пешо":

    Привидял им се е некакъв арменски мамник. Или птицата Рух.

    13:57 09.02.2026

  • 179 Макробиолог

    1 2 Отговор
    Разкажете му на Таки или Брендо как най добрия маршрут за контрабанден канал за наркотици минава през диви чукари където мулето ще се види и от космоса.

    Коментиран от #189

    13:58 09.02.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #170 от "Макробиолог":

    Повече са сектантите в София.

    14:02 09.02.2026

  • 182 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Мнение":

    Сектата замита, а тези дето им припяват не са в час за тази група и игричките й.
    Трябва да питат Рашков. Да му зададат въпрос. Ще е забавно как ще почне да усуква с изречения по два параграфа.

    14:06 09.02.2026

  • 183 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "Куртулуш":

    Само задна предавка е.

    14:07 09.02.2026

  • 184 Тия от МВР-то

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Гост
    1069ОТГОВОР
    Ала бала... Човекът се самоубил в тила.
    -;-
    Тия от МВР-та са ония от сестрите Белнейски!

    14:28 09.02.2026

  • 185 Пак ли ДАНС са били първи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоню":

    Тоню
    948ОТГОВОР
    НАВЯРНО ПРЕДИ ТОВА СА ИГРАЛИ ШАХ,ИЛИ ДАМА????
    Тъпа и опростяваща теза на другарите от МВРто
    -;-
    На Петрохан ония от ДАНС били първи.
    сега на Околчица, пак ли ДАНС-аджиите са били първите!

    14:31 09.02.2026

  • 186 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Логика":

    Куцата Логика знае, че професионалистът стреля и изчезва❗
    Но не знае ли, че има "чистачи" - които заличават следи, укриват улики и дори пренареждат и аранжират местопрестъплението според желанието на КЛИЕНТА❗

    15:11 09.02.2026

  • 187 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #176 от "Джо Кенда":

    Килърът НЯМА личен мотив към жертвите,
    той дори не ги познава❗
    Но властите ИМАТ мотив,
    да прикрият истината‼️

    15:17 09.02.2026

  • 188 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Моето мнение":

    От кого са сведенията за четерте джипа?

    15:19 09.02.2026

  • 189 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Макробиолог":

    Прочети за маршрута на 30 кг наркотик тръгнали от Дунав мост за Турция, пък заловени ТОЧНО край ПЕТРОХАН🤔❗

    15:20 09.02.2026

  • 190 Рамбо

    2 0 Отговор
    И бай Рамбо - овчаря видял някой в кемпера в неестествена поза на шофьорското място.Обаче като дошла милицията той се бил преместил на пасажерското.Е после излезе версия че не бил овчаря а някакъв дето си обхождал района рано сутринта щото жена му го била изгонила сигурно.За капак пък излязоха и с версия че и той не е бил а някакви младежи дето си тествали джипката!!!! Накрая ще излезе че и това не е а едно пиле прелетяло над къщата на колела и понеже било съвестно - докладвало на милицията!!! Тази версия ми се струва най-достоверна защото още нямаме изказване на свидетеля в медийте!!!!

    15:31 09.02.2026

  • 191 МВР Е ОПГ

    0 1 Отговор
    Поне никой не мисли че са престъпници.

    15:36 09.02.2026

  • 192 Ушев

    2 1 Отговор
    Работим и по версия че първо той се е гръмнал и малко по-късно се е сетил за дечурлията отзад и тогава и тех е гръмнал !

    15:42 09.02.2026

  • 193 Дрън дрън, та пляс

    1 0 Отговор
    Най-лесното решение е да обвинят човек, който вече е покойник и не може да се защити. Така делото ще бъде приключено бързо и обществото няма да си задава въпроси, защото ще му бъде втълпено, че този свръхохраняван обект е бил само местенце за удовлетворяване на щенията на педофили.
    А бе, някой наистина ли вярва, че има толкова наивни хора, че да му повярват?

    16:56 09.02.2026

  • 194 Хора лъжат ни

    2 0 Отговор
    Във белите държави при такива т.н. капитални убийства се назначават парламентарни комисий съставени от опозиция и управляващи и се човърка до здраво. Тук е пунта мара и мата хари, всичко е с толкова бели конци съшито, че слепец от космоса вижда че бялото братство зачиства следите. мръсни кирливци. ДАНС = Да Анулираме Някой Сега

    19:30 09.02.2026