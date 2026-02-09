Продължава разследването на случая "Петрохан".
Припомняме ви, че случаят "Петрохан" вече взе шест жертви, всички от които убити с изстрел в главата.
Вчера бе намерен кемпер с три от телата под връх Околчица във Врачанския Балкан.
Той бе намерен в трудно достъпна гориста местност и е бил паркиран между дървета, така че да не може да бъде видян отдалеч. В него бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.
Неофициално се твърди, че според това, което са видели криминалистите по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишният Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил, съобщи БНТ.
До този извод се стига и с оглед разположението на телата вътре в кемпера. Аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.
Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.
Съмнявам се
Коментиран от #11, #14, #78
11:27 09.02.2026
Гост
Коментиран от #10, #108, #184
11:28 09.02.2026
Тоню
Тъпа и опростяваща теза на другарите от МВРто
Коментиран от #185
11:29 09.02.2026
Мими Кучева🐕
Коментиран от #54
11:29 09.02.2026
Гост
Коментиран от #38, #70
11:29 09.02.2026
Боруна Лом
11:31 09.02.2026
Майна
То в цяла Европа се разбра ,че американски дипломат, който разнищва престъпните картели в Мексико , посети и България , .на 26 януари... Ха.. Къде са нашите политици, да кажат нещо.. Този от Петрохан- води към Мексико..
Коментиран от #18
11:31 09.02.2026
Пич
Коментиран от #83, #86
11:31 09.02.2026
Тити на Кака
До коментар #1 от "Съмнявам се":Май подценяваш мястото, избрано за отлитането на ламата в небесния свят.
Околчица.
Мястото на Ботев.
Ботев, чиято "Борба" ламата Калушев цитира малко преди убийствата, във фейса си.
Да напуснеш този свят на това велико място е привилегия само за висшите духовни водачи и техните съпруги, не е за скромните последователи.
11:33 09.02.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Случаят бил единствен, уникален, за първи път.....
И няма нищо общо подобно със случая в Нови Искър,
освен, че
Убитите са половин дузина,
Убиха куче/та,
Убийствата са около Нова година,
Убийствата са в отдалечен район,
Убиецът е един,
Убиецът е ползвал 22 калибър,
Убиецът е че до фил,
Убиецът бяга и се укрива... за да се самоубие❗
Наистина ли ни мислят за канарчета🤔
Коментиран от #50
11:34 09.02.2026
Куоре спортиво 4 цил пръдялник
До коментар #1 от "Съмнявам се":Мислил е че може да се измъкне другаря Каушев
Коментиран от #88
11:34 09.02.2026
Майна
Имали ..къща там..
За ..деца, и да не предизвиквам да ме трият..
Къде са водещите политически лидери да ..кажат нещо?
Коментиран от #77, #94
11:34 09.02.2026
Доста странно
11:34 09.02.2026
честен ционист
До коментар #8 от "Майна":Янките наказват само такива, които бъркат в кацата с меда без разрешение.
Коментиран от #29
11:34 09.02.2026
версия не за изхвърляне
11:36 09.02.2026
Цацаров
11:36 09.02.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:37 09.02.2026
Майна
Шарапова е намерила нов дом на над 10 000 деца!
Тя води тази" социална политика" - шеф от Британия( справка) ПП и Габриел..
Къде са партийните лидери, бе?
Мълчат!
Що?
11:38 09.02.2026
Въпроссссс
11:38 09.02.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:38 09.02.2026
трагедия
11:39 09.02.2026
измета
Коментиран от #116
11:39 09.02.2026
Ехо
11:40 09.02.2026
иван костов
Коментиран от #84, #151
11:40 09.02.2026
Хххххххх
11:40 09.02.2026
ТИР
Коментиран от #39
11:41 09.02.2026
Васил ДеСарски
11:42 09.02.2026
Версия
11:43 09.02.2026
Майна
Другите мълчат или да в оправдателен режиж
11:43 09.02.2026
Туин Пийкс
11:44 09.02.2026
Боклуците на Боклука
11:46 09.02.2026
Майна
Социален министър при Габриел , Денков,( сглобените)
Новпът, забележете,бза над 10 000 деца...
11:47 09.02.2026
хех
До коментар #6 от "Гост":Как са се опитали да я спрат? Схема с наркотици и канали за трафик се спират най-лесно като ги направиш публични. Имали са предостатъчно време да го направят щом са имали достъп до интернет. Важи и за всякакви други криминални конспирации. Виж, ако те лично са участвали в схемата, има логика да не я направят публична.
11:47 09.02.2026
д-р Психов
До коментар #31 от "ТИР":Няма "промиване на мозъци".Тази версия, която е напълно правдоподобна, я сподели криминалния психолог д-р Иванов от Плевен още преди 5 дни. Повтори я и днес по Нова ТВ.Калушев е изпаднал в тежъък психарлък, сега цялата държава се занимава с техните сектантски психарщини и извращения. Вместо всеки да си гледа работата, тия сектанти подлудиха обществото.
Коментиран от #46
11:48 09.02.2026
Механик
В България обаче не е така. Тук за тая цел са необходими поне 10 месеца и скъпо струващи лабораторни изследвания (в чужбина).
Коментиран от #93
11:48 09.02.2026
Кккккккк
11:48 09.02.2026
Лъжливо внушение
Коментиран от #79
11:49 09.02.2026
Шопов
11:50 09.02.2026
Майна
Денков, Мария Габриел ( социален министър!)
Шалапатова е ръководила процеса на деинституционализация на грижата за деца в България.!!!
Наясно ли сте! Събудете се!
11:51 09.02.2026
Адебе
11:52 09.02.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "д-р Психов":Той може да е психясъл, но другите петима кротко са чакали един след друг края си ли🤔❓
11:52 09.02.2026
Мимчят
11:54 09.02.2026
Майна
Шалапатова-, получила милиони...за тези ..НПО
Министър-:2023г , на ГЕРБ, ПП
11:54 09.02.2026
Здрасти
Коментиран от #67
11:55 09.02.2026
Изкуствен интелект
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То даже изкуственият интелект по свободни/публични данни от Коперник прави анализ какво е ставало по това време - какво движение е имало, кога е станал пожарът. Даже прави анализ на следи в снега върху, които навалял нов сняг. Големите разузнавателни агенции вече знаят точно какво е станало, защото имат собствени спътници с по-голяма резолюция и ползват мощни ИИ модели за анализ на данните, а не нашите играчки... Основното е прекият път от хижата към сръбската граница. ИИ даже му хваща координатите и прави анализ на данните от спътниците на Коперник за тия координати... Всичко е театър за публиката...
11:56 09.02.2026
Старо правило
11:57 09.02.2026
Дедо Мраз
Коментиран от #53, #71
11:58 09.02.2026
аха
До коментар #52 от "Дедо Мраз":И какво правят овчари по това време на годината в планината?
Коментиран от #80
11:59 09.02.2026
Тцъ!
До коментар #5 от "Мими Кучева🐕":Имало е десант на зелени човечета. Успели са да се измъкнат от Невада - оттам, където американското правителство държи под ключ пленени извънземни. Но те са успели да избягат и са дошли да безчинстват тук. Слушай какво ти казвам, на мен едни гласове ми говорят и всичко ми обясняват!
12:00 09.02.2026
фактология
12:01 09.02.2026
СЛОНА
ТРЯБВА
Коментиран от #75
12:01 09.02.2026
57 Версията е напълно възможна
Версията е напълно възможна, дори доста вероятна, но все още не окончателна, защото зависи от резултатите на експертизите
Коментиран от #81
12:01 09.02.2026
58 Добре, ама нейсе
12:02 09.02.2026
60 Аргументи „за“ версията
Това е типично за „вътрешен срив“ или „актове на отчаяние“ – последователно насилие върху хора, които са близки или зависят от него, после самоубийство.
Кемперът е скрит в гората на връх Околчица – това е класически ход на човек, който не иска да бъде намерен веднага, но иска да приключи драмата сам.
Барутни отлагания и балистика
Ако те покажат, че оръжието е било в ръцете на Калушев за последните изстрели, това силно подкрепя самоубийствената версия.
12:03 09.02.2026
61 Аргументи „против“ или за уточнение
Възможно е разположението на телата да изглежда „логично“, но експертният анализ на изстрелите, дистанциите и ъглите е решаващ.
Психологическа логика
Вътрешни конфликти често не са рационални. Дори ако Калушев е стрелял, може да е било импулсивно, под стрес, а не „планирано“ като убийство на двама + самоубийство.
15-годишното момче
Младият възрастов фактор прави сцената още по-травматична и е важно да се докаже дали е било активно замесено (например, опит за бягство) или пасивна жертва.
12:05 09.02.2026
62 Чудно чудо!
12:05 09.02.2026
64 Рано е да се каже
Коментиран от #136
12:06 09.02.2026
65 Бирник
12:06 09.02.2026
66 А каква е сектата
12:07 09.02.2026
67 Кой да знае?
До коментар #49 от "Здрасти":Не знам. Мъжкарска ми изглежда групата на рейнджърите, а онзи с юмручето няма чак такова излъчване.
12:08 09.02.2026
69 И ВСИЧКО ТОВА.
12:08 09.02.2026
70 Може би
До коментар #6 от "Гост":Твоето предположение е интересно. Няма да се учудя, ако се окаже, че в България все още има мъжки момчета.
12:09 09.02.2026
71 Накино
До коментар #52 от "Дедо Мраз":Гей Рамбо 6та кръв, ама що не е гръмна л и кмета на селото и кръчмата ....
12:11 09.02.2026
72 Психологическа логика
Действа импулсивно, но последователно
Финалното самоубийство е „затваряне на драмата“
Труднодостъпното място → желание да е сам и да не бъде открит веднага
12:11 09.02.2026
73 Сатана Z
12:11 09.02.2026
74 Радиостанции сателит
12:12 09.02.2026
75 зелêненкий
До коментар #56 от "СЛОНА":слонëк
12:12 09.02.2026
76 Инспектор Дюдю
Министъра и главния секертар мълчат кат е.. ни!
12:14 09.02.2026
77 Интересно
До коментар #16 от "Майна":Да не искаш да кажеш, че тази офанзива има нещо общо с инициативата на чичо Тръмп, която в момента се вихри около Венецуела?
12:14 09.02.2026
78 Зъл пес
До коментар #1 от "Съмнявам се":Е добре де,пак внушения и описване на случая като още няма никакви данни от аутопсия и т.н.,но авторът бърза да каже какво може би е станало.Ами и ние се досещаме.
12:14 09.02.2026
79 др.Гигълс
До коментар #42 от "Лъжливо внушение":поциент
12:15 09.02.2026
80 Мнение
До коментар #53 от "аха":Овчарят просто изпълнявал зимната си работа, проверявал животните и пасищата. Случайно се натъквнал на кемпера.
Овчарите често проверяват обори, хижи и селски пътища, за да видят дали е всичко наред.
Зимно гледане на стадата
В България овчарите следят животните и зимните пасища.
Дори в студено време има няколко часа дневно, в които овцете се изкарват, проверяват се животните и се следи здравословното им състояние.
12:15 09.02.2026
81 хахаха
До коментар #57 от "Версията е напълно възможна":Разбира се, че е възможна - екзекутира първите трима, след което подпалва хижата за да няма улики и за да не го арестуват след самоубийството му, убива и кучетата за да не го посочат с пръст, пардон с крак, изчаква огледа на криминалистите и пак подпалва хижата, след това с другите двама хващат пътя към морето, но изведнъж решава да отиде вдън гори тилилейски за да екзекутира другите и да се самоубие:)
П.П. Никога няма да разберем какво наистина се е случило, но тази версия е в сферата на фантастиката и то не на научната.
Коментиран от #95, #129
12:18 09.02.2026
82 Въпрос
12:18 09.02.2026
83 Големдебил
До коментар #9 от "Пич":И виновните(пп),пак ще се изтъпанят в листите за изборите,нали?Народе,да не ги допускаме повече до парламента!И татко им.Те са шайка негодяи!!!
12:18 09.02.2026
84 Мотивът?
До коментар #28 от "иван костов":Пречили са на някого, досещали са се на кого. Затова са ги изтребили до един.
12:18 09.02.2026
85 Курдо Коленков
12:19 09.02.2026
86 Разумен
До коментар #9 от "Пич":Психологията на вътрешните сривове показва, че това не е непременно така.
Човек може да изглежда „твърд“ навън, но вътрешният му емоционален натиск, паника, страх или отчаяние може да го подтикне към насилие и самоубийство.
Убива „най-близките“ или „спътниците“ не защото е професионален килър, а защото иска да контролира финала на драмата.
Не се изисква „твърд като камък килър“ – дори човек, който иначе изглежда спокоен и решителен, може да извърши подобни действия в момент на страх или паника.
„Версията е удобна за службите“ – така се говори, защото е ясна, лесно разказуема и не включва външни теории.
Това не значи, че е лъжа, просто е версия, която обяснява фактите, без да въвежда допълнителни конспирации.
Психологията не работи по „коравост на човека“. Дори силен и решителен човек може да се срине в екстремна ситуация.
Истинската тежест на версията е, че обяснява хаоса, разположението на телата, и липсата на преследвач, без да вкарва усложнени сценарии с външни килъри или мафия.
12:19 09.02.2026
87 Ивелин Михайлов
Коментиран от #106
12:20 09.02.2026
88 Смехоран
До коментар #14 от "Куоре спортиво 4 цил пръдялник":Или другаря КОРЛУКОВ!
12:20 09.02.2026
89 Поредното
12:20 09.02.2026
90 Зорко око
Та това е жестока екзекуция от добре обучени топ професионални спецкилъри!
Коментиран от #98
12:20 09.02.2026
91 зрител
12:20 09.02.2026
92 Руска версия
12:21 09.02.2026
93 Да, така е
До коментар #40 от "Механик":Точно така се прави, за да се позабрави случая и някоя друга сензация да отвлече вниманието на обществото.
12:22 09.02.2026
94 Дапитам
До коментар #16 от "Майна":Не,политическите лидери,а онези които разрешиха да се случи всичко това!Ти би ли носил отговорност заради някой друг?
12:23 09.02.2026
95 ИРОНИЧНИЯТ ТИ СОМЕНТАР НЕ Е ПРАВИЛЕН
До коментар #81 от "хахаха":Ти критикуваш някаква твоя карикатурна версия и фантазия, а не реалната.
Смесваш реални факти с преувеличени интерпретации.
И после казваш: „Ето колко е абсурдно“.
Но такава версия никой сериозен криминалист не защитава!
Истината тук най-вероятно е по-проста и по-грозна, отколкото и двете крайности:
нито „всичко е заговор“
нито „студен, гениален екзекутор“
А: страх → мълчание → бягство → срив.
12:25 09.02.2026
96 Никой
12:26 09.02.2026
97 Реалист
Коментиран от #101
12:27 09.02.2026
98 Въпросче
До коментар #90 от "Зорко око":Ако е "жестока екзекуция от добре обучени топ професионални спецкилъри", възниква въпроса:" Ако са били професионални килъри", КАК СА ИЗТЪРВАЛИ ЗА ЦЕЛИ 8 ДНИ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЕВЕНТУАЛНИ "СВИДЕТЕЛИ" ЗА ДЖИТКАТ ИЗ СТРАНАТА???
Коментиран от #112, #137, #148
12:28 09.02.2026
99 Никой
12:28 09.02.2026
100 Фори
12:28 09.02.2026
101 ееее
До коментар #97 от "Реалист":Това е Новото нормално. Сами си го докарахте. Свиквайте.
12:28 09.02.2026
102 нелогично е.......
Коментиран от #113, #117
12:30 09.02.2026
103 Толбухин
Начална стойка да седят нашите разследващи няма да им повярвам
12:31 09.02.2026
104 Дедо Мраз
12:32 09.02.2026
105 Досиетата Х
Марсианците са кацнали на Околчица и са теглили куршума на мирно спящите в кемпера, щото са били в следхибернационна абстиненция!
12:32 09.02.2026
106 Логика
До коментар #87 от "Ивелин Михайлов":Твоят коментар е чиста подигравка, не аргумент.
И то работи емоционално, не логически.
„Нареждането на тела“ не е рядкост. В реални криминални случаи подреждането се случва често и няма нищо общо с мафия или ритуал. Причините обикновено са: шок, вина, нужда от ред
опит да се „овладее“ хаосът, да не изглежда всичко разхвърляно.
Това се прави след смъртта.
Професионалист НЕ подрежда. Ако беше „мутра“ или килър: щеше да стреля, да си тръгне, без пожар, без подреждане. Подреждането е човешко, не професионално поведение. Подреждането на тела не прави човека мутра, а по-скоро паникьосан и объркан.
Коментиран от #186
12:32 09.02.2026
107 Мнение
Коментиран от #182
12:33 09.02.2026
108 Роко
До коментар #2 от "Гост":Ти видя ли го
12:33 09.02.2026
109 аБе,
12:34 09.02.2026
110 Леля Гошо
12:34 09.02.2026
111 Паве
12:34 09.02.2026
112 Елементарно
До коментар #98 от "Въпросче":Откъде знаеш кога са ги намерили? Това че кемпера е открит след 8 дни не означава, че 8 дни са ги търсили. А и кой казва, че са били свидетели или че са били в хижата, според камерите там е имало само джипове, без кемпер.
12:35 09.02.2026
113 реалната психология
До коментар #102 от "нелогично е.......":„Криенето“ не е заради смъртта, а заради времето.
Хората в такъв срив не искат да умрат веднага.
Те искат: да отложат, да не бъдат спрени, да не говорят с никого, да не се изправят пред последствията.
Криенето е още малко време, не „план за самоубийство“.
Самоубийството почти никога не е стабилно решение. То е: колебливо, идва и си отива, често е последен акт, не първоначален план.
Много хора: се крият дни или седмици, местят се
сменят решения, и чак накрая стигат до фаталния акт. Криенето е: бягство от полиция, бягство от разговор, бягство от роднини, бягство от реалността.
Не от смъртта.
Коментиран от #126, #168
12:36 09.02.2026
114 123456
12:37 09.02.2026
115 Нивола
Коментиран от #122, #158
12:37 09.02.2026
116 Вярно ,
До коментар #26 от "измета":но при аутопсията ще се докаже ... Но дали ще кажат е друг въпрос .
12:37 09.02.2026
117 Мнение
До коментар #102 от "нелогично е.......":Хората не се крият, защото планират да живеят, а защото още не са готови да умрат.
Коментиран от #175
12:38 09.02.2026
118 Мисля си нещо:
12:38 09.02.2026
119 зрител
Коментиран от #125
12:38 09.02.2026
120 Реалност
12:38 09.02.2026
121 Бай Данчо
Коментиран от #127
12:38 09.02.2026
122 Вероятно
До коментар #115 от "Нивола":Не е „тръгнал да бяга, за да убива“, а е бягал, защото е изпаднал в паника.
Криенето е за време и отлагане, не защото има ясен план.
Убийствата на Околчица (ако версията е вярна) са финален срив след дни страх, не продължение на първоначално намерение.
С една дума: страх → отлагане → срив, не хладнокръвен сценарий.
12:39 09.02.2026
123 Дедо ви...
Коментиран от #149
12:41 09.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Предположение
До коментар #119 от "зрител":Кратко и по същество — възможни мотиви, не доказани:
Вътрешен конфликт (скандал, ескалация, афект)
Страх от последствия след първото убийство → паника
Контрол и безизходица („няма изход, всичко се срутва“)
Психичен срив след дни напрежение и бягство
Важно: в такива случаи истинският мотив рядко е един и често умира с човека. Остава само най-логичната комбинация.
Коментиран от #128
12:41 09.02.2026
126 Бравос
До коментар #113 от "реалната психология":А за заплахите, които жертвите са получавали нещо да споделиш? Ако кажеш, че е съвпадение голям смях ще падне.
12:42 09.02.2026
127 Разумен
До коментар #121 от "Бай Данчо":Нова няма звачение за убийствата. Оставете на мира семейството, то е достатъчно травмирана.
Коментиран от #132
12:43 09.02.2026
128 така е
До коментар #125 от "Предположение":Шефа влиза в политиката и клетниците изоставени сами...
12:43 09.02.2026
129 Пешо от панелката
До коментар #81 от "хахаха":Ама вЕрно ли е толкова лесно да екзекутираш трима въоръжени рейнджъри? Преди да отговориш, пусни на двора три кокошки и се опитай да ги екзекутираш, първо една кокошка, след това още една, и след това още една и ела да разкажеш как беше. И си представи че не са кокошки а въоръжени мъже и пак разкажи
Коментиран от #133, #165
12:44 09.02.2026
130 Смърфиета
12:45 09.02.2026
131 това не е обективно дадено за версия
12:45 09.02.2026
132 Бай Данчо
До коментар #127 от "Разумен":В петък по телевизията не изглеждаше много травмиран! Напротив беше горд че познава Калушев и сина му е точно с него! Сигурен в безопасността му!
Коментиран от #135, #162
12:46 09.02.2026
133 Пешо от панелката
До коментар #129 от "Пешо от панелката":И сега с тебе има още две кокошки, които са видели как вече си екзекутирал две други. Дали ще успееш и тях да ги опраскаш, или те ще имат едно наум и ще те държат под око.
Коментиран от #166
12:47 09.02.2026
134 Някой
12:50 09.02.2026
135 Бил е подведен от Калушев
До коментар #132 от "Бай Данчо":Не е липса на емоция, а вяра и доверие: бащата е убеден, че синът му е с човек, когото познава и смята за надежден.
Човек често показва спокойствие пред медиите, за да не паникьосва другите или себе си.
Това не означава, че е „безчувствен“ – просто моментна психологическа защита и доверие.
С други думи: бащата е вярвал, че синът му е в безопасност, и това се отразява на поведението му, дори ако вътрешно е тревожен.
Коментиран от #139
12:51 09.02.2026
136 Боби
До коментар #64 от "Рано е да се каже":Нищо не зависи, всичко предварително е поготвено за публиката, дори на ония отгоре дето са свършили тая работа въобще не им пука какво мислят хората и какво пишат по форумите
12:51 09.02.2026
137 Моето мнение
До коментар #98 от "Въпросче":Рейнджърите са били добре тренирани, затова килърите са изтървали трима човека и после е имало гонитба. Пак никой не коментира какво са дирили 4 джипа в онзи район в деня на убийството на първите трима?
Коментиран от #144, #145, #188
12:53 09.02.2026
138 Размисли
12:53 09.02.2026
139 Мдаа
До коментар #135 от "Бил е подведен от Калушев":Нямаш ли естествен та използваш ИИ да ти пише коментарите?
12:53 09.02.2026
140 Предлагам
12:54 09.02.2026
141 Оракула от Делфи
Те не са ли в това " НПО" ???
Коментиран от #146
12:54 09.02.2026
142 Терзиев
Коментиран от #164
12:55 09.02.2026
143 Защо никой не уточнява
12:55 09.02.2026
144 4 джипа в района?
До коментар #137 от "Моето мнение":Отново спекулация. Не е потвърдено, че е имало 4 джипа, а дори да е имало, кой казва, че са свързани с убийствата. Може да са туристи или други хора.
Коментиран от #173
12:55 09.02.2026
145 абе
До коментар #137 от "Моето мнение":С джиповете нямаше ли и една поовехтяла Шкода?
12:55 09.02.2026
146 Ирония
До коментар #141 от "Оракула от Делфи":Шиши?
12:56 09.02.2026
147 Щом мвр казва
Коментиран от #155
12:57 09.02.2026
148 Експерт
До коментар #98 от "Въпросче":Не е имало как открито да ги гонят и убият с хеликоптер на армията! Особено на магистрала! Пък и този с кемпера се е крил и по селски пътища.
12:58 09.02.2026
149 Смърфиета
До коментар #123 от "Дедо ви...":Тука може да се направи цял будистки наркохотел-семинария с орънджерии. Въпросът е как минава тази наглост. А тя минава, защото има контакти от типа на Стою Правото, с този тип социален капитал. Тук беят на с. Татарево и синът му най-малкото трябва да се позамислят и изчервят. Защото ако бях на тяхно място, щях да изчезна от страната и да се върна в Канада. Там има престъпност и мизерия, и по-голяма от нашата, но със сигурност качеството на живот е по-добро. Проблемът на бай Петко е, че му е малка пенсията в Канада, а Киро е сгазил лука по отношение на закона, за да ги активират и да ги изпратят обратно в България. Очевидно с тях нещо не е в ред в главите. Не са адаптисали към Канада. Капацитетът им за адаптърма е нисък явно. И в България двамата демонстрират завидна самонадеяност.
12:58 09.02.2026
150 Ники Пънчев
Коментиран от #160
12:59 09.02.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 До 144 и 145
Коментиран от #154
13:03 09.02.2026
153 Джиповете
Коментиран от #156
13:05 09.02.2026
154 а може
До коментар #152 от "До 144 и 145":Може и проверката да е показала, че нещата трябва да бъдат потулени...? Ако беха розови джипове, нещата са ясни от самосебе си. Ама с черни...
13:06 09.02.2026
155 Смърфиета
До коментар #147 от "Щом мвр казва":Какъвто народът, такава и полицията. А аз все пак вярвам, и знам, че са останали достатъчно на брой добропочтени и доброприлични хора. Проблем имат тези, които не се доверяват на властта, и помежду си, а като влезнат във властта, не се доверяват на народа. Държава в която институциите не мерят с еднакъв аршин, и население, което има манталитет тип "преэби-другарче" и разчита само на лични връзки и контакти, но не и на институциите, сами разбирате, такава държава като нашата, няма особена перспектива. Проблемът е, че населението на това балканско гето все още е тук, защото няма възможност да избяга в чужбина и да има там сносен живот. Само неможачи или тарикати и престъпници сме останали в България. Аз не съм особена оптимистка.
13:07 09.02.2026
156 Анонимен
До коментар #153 от "Джиповете":Джиповете са от кортежа на Терзиев.Минал да наглежда инвестицията.
13:07 09.02.2026
157 Бат Сали
Коментиран от #159, #161, #174
13:08 09.02.2026
158 Експерт
До коментар #115 от "Нивола":Трябвало е преди това да скрие нещо. От 26.01. след писмото до майка си, прави два курса до бургаското село и обратно без да е ясно къде е спирал. При първите убииства се е измъкнал малко преди килърите за втория курс. Временен късмет.
13:09 09.02.2026
159 Баш Майстора
До коментар #157 от "Бат Сали":Бащата 100% е бил част от сектата
Коментиран от #163
13:10 09.02.2026
160 патоанатом
До коментар #150 от "Ники Пънчев":Мисля, че са стреляли един в друг едновременно. Ама да не избързвам, това е от полето на криминалистите. Аз не знам какво са заварили на местопрестъплението. С тях е имало друг мой колега, който не се занимава точно с патолого-анатомия.
13:11 09.02.2026
161 Яни Макулев
До коментар #157 от "Бат Сали":Спокоен съм. Синът ми Алекс сега е в един по-възвишен свят, но вие не можете да го разберете.
13:13 09.02.2026
162 Смърфиета
До коментар #132 от "Бай Данчо":Имаше един филм, където се казваше "ламите не са, това което са". Сега освен дупката на газът, ламата се е сдобил и с дупка в главата. Някой жали ли за него? Какво ще кажат приятелите му по интереси, онези от махалата, учениците му от сектата? Арести за изясняване обхвата и престъпната дейност на движението, към което е принадлежала сектата му?
13:17 09.02.2026
163 Смърфиета
До коментар #159 от "Баш Майстора":Понеже знам, ще го кажа така: Яни Макулев Е част от сектата на Лама Калушев, и съсед на Дечо. Така по-ясно ли е. Ще дам и приблизителен адрес: 6-ти септември и Попа, от страната на канала, и на НДК. Някой да ми възрази, че не е така, или да спра дотук?
13:20 09.02.2026
164 патоанатом
До коментар #142 от "Терзиев":Той е отговорен за смъртта на петима души дотук, освен за своята собствена.
13:24 09.02.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Смърфиета
До коментар #133 от "Пешо от панелката":Обясняваш на двете пиленца, че са незаменими рейнджъри и ги награждаваш със съответните нъркотици, а на Алекс Макулев даваш да ти шофира кемпера.
13:35 09.02.2026
167 Куртулуш
Коментиран от #183
13:37 09.02.2026
168 наблюдател
До коментар #113 от "реалната психология":Явно не сте виждали смърт.Видял съм толкова смърт ,че вече не ми се живее.Като казвам нелогично ,повтарям вси самоубийци избират най леката смърт само-ООбесването.Други ,които не искат да се разбере ..........използват знанията си по физика за "Мъртва точка " и отиват под гумите близнак на някой камион.......Трети се убиват като не се крият ,а неволно си стрелят чистейки оръжие.Явно много ченгета пазят сега статуквото........ ти ми кажи защото ми изглеждаш по подготвен.КОЙ Ежемесечно е ПЛАЩАЛ ЗАПЛАТА на убитите????Сега ти ми кажи ,Имали ли са убитите връзка и СЪПРИЧАСТНОСТ С някое звено на дс.........Това кажи ,но не казвай,че родители са плащали по 100000$ , и други небивалици.ПС.Многото говорене е признак на незнание...........
Коментиран от #180
13:38 09.02.2026
169 Пешо
Коментиран от #178
13:43 09.02.2026
170 Макробиолог
Коментиран от #181
13:45 09.02.2026
171 ццц
13:46 09.02.2026
172 Макробиолог
13:46 09.02.2026
173 хахаха
До коментар #144 от "4 джипа в района?":Няма връзка разбира се..у туй село всеки ден минават конвои от по 4 джипа и се отправят към мястото на кемпера:))) Предполагам е много добро място за пикник:)
13:46 09.02.2026
174 Всеки истински
До коментар #157 от "Бат Сали":сектант от ПП ДБ е доволен, дори задоволен !
13:48 09.02.2026
175 наблюдател
До коментар #117 от "Мнение":Точно така и това е НЕлогичното.След като са решили защо са го направили скришом????В случая ,най логично е да се предположи ,че убийството е извършено в хижата ,а след това за да разводнят разследването някой е закарал кемпера на такова място и е имал късмета да не го набара нашата всевиждаща Камера Кат........ПС€Знаеш ли колко струва едно погребение???минимум 6бона или сега 3-4000€........
13:50 09.02.2026
176 Джо Кенда
Коментиран от #187
13:50 09.02.2026
177 Макробиолог
13:54 09.02.2026
178 Смърфиета
До коментар #169 от "Пешо":Привидял им се е некакъв арменски мамник. Или птицата Рух.
13:57 09.02.2026
179 Макробиолог
Коментиран от #189
13:58 09.02.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Смърфиета
До коментар #170 от "Макробиолог":Повече са сектантите в София.
14:02 09.02.2026
182 Смърфиета
До коментар #107 от "Мнение":Сектата замита, а тези дето им припяват не са в час за тази група и игричките й.
Трябва да питат Рашков. Да му зададат въпрос. Ще е забавно как ще почне да усуква с изречения по два параграфа.
14:06 09.02.2026
183 Смърфиета
До коментар #167 от "Куртулуш":Само задна предавка е.
14:07 09.02.2026
184 Тия от МВР-то
До коментар #2 от "Гост":Гост
1069ОТГОВОР
Ала бала... Човекът се самоубил в тила.
-;-
Тия от МВР-та са ония от сестрите Белнейски!
14:28 09.02.2026
185 Пак ли ДАНС са били първи
До коментар #4 от "Тоню":Тоню
948ОТГОВОР
НАВЯРНО ПРЕДИ ТОВА СА ИГРАЛИ ШАХ,ИЛИ ДАМА????
Тъпа и опростяваща теза на другарите от МВРто
-;-
На Петрохан ония от ДАНС били първи.
сега на Околчица, пак ли ДАНС-аджиите са били първите!
14:31 09.02.2026
186 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #106 от "Логика":Куцата Логика знае, че професионалистът стреля и изчезва❗
Но не знае ли, че има "чистачи" - които заличават следи, укриват улики и дори пренареждат и аранжират местопрестъплението според желанието на КЛИЕНТА❗
15:11 09.02.2026
187 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #176 от "Джо Кенда":Килърът НЯМА личен мотив към жертвите,
той дори не ги познава❗
Но властите ИМАТ мотив,
да прикрият истината‼️
15:17 09.02.2026
188 Моряка
До коментар #137 от "Моето мнение":От кого са сведенията за четерте джипа?
15:19 09.02.2026
189 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #179 от "Макробиолог":Прочети за маршрута на 30 кг наркотик тръгнали от Дунав мост за Турция, пък заловени ТОЧНО край ПЕТРОХАН🤔❗
15:20 09.02.2026
190 Рамбо
15:31 09.02.2026
191 МВР Е ОПГ
15:36 09.02.2026
192 Ушев
15:42 09.02.2026
193 Дрън дрън, та пляс
А бе, някой наистина ли вярва, че има толкова наивни хора, че да му повярват?
16:56 09.02.2026
194 Хора лъжат ни
19:30 09.02.2026