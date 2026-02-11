Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Обвиненият от майката в блудство баща от Сливен отрича да е виновен

Обвиненият от майката в блудство баща от Сливен отрича да е виновен

11 Февруари, 2026 10:19 1 447 5

  • сливен-
  • блудство-
  • катерушка

Ако детето се беше наранило като играе на катерушка, щяха да са външни нараняванията, а те са вътрешни, обяснява майката

Обвиненият от майката в блудство баща от Сливен отрича да е виновен - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съмнения за блудство с петгодишно дете в Сливен. Майката на момиченцето обвинява бащата, с който са разделени от години, в сексуално насилие над дъщеря им. Мъжът отрича и твърди, че детето се е наранило на люлка в парка, съобщава бТВ.

"Дъщеря ми при прибиране сподели, че има вагинални болки. Заведохме я в Бърза помощ по най-бързия начин. Педиатърът ни насочи към гинеколог. Заключението на лекарите е, че детето е с вагинално кръвотечение, че има разкъсвания. Според лекарите и според дъщеря ми е, че е бъркано в нея".

Детето е разпитано в синя стая, месец след самата случка. Психолози обаче констатират, че това е груба грешка, защото при намаляване на болката при толкова малко дете, избледнява и споменът.

Делата, които майката е завела срещу бившия си мъж са за лека телесна повреда в условията на домашно насилие, както и за ограничителна заповед. По данни лекари и споделяне на детето става дума за блудство.

"Нищо от това не отговаря на истината. "Моята дъщеря играейки си на катерушка, се подхлъзва назад и се удря в това кормило, чийто връх е нагоре", твърди бащата. Той заявява, че е бил в парка с детето си 4 часа и във всеки ъгъл има камера. "Не е имало да има синини, кръв, детето не искаше да отиде на лекар", каза баща си.

"Прокуратурата работи активно от самото начало. Досъдебното производство е образувано на 27 октомври. Разследването е по повод евентуално извършени блудствени действия по отношение на малолетно дете. Събрани са медицински справки, назначени са две експертизи. Към настоящия момент се изготвя комплексна съдебна експертиза дали по отношение на детето са причинени увреждания и какъв е механизмът, по който са причинено", коментират от прокуратурата.

"Ако детето се беше наранило като играе на катерушка, щяха да са външни нараняванията, а те са вътрешни", коментира майката.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    7 0 Отговор
    При положение , че съществото Ерол Искендер е общински съветник от ДПС Ново начало в Хасково какво очаквате друго да се случва на Територията ...??!

    10:24 11.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 въпрос

    5 0 Отговор
    тази статия е пълна с грешки - какво е това и койе "баща си" цитат: "Не е имало да има синини, кръв, детето не искаше да отиде на лекар", каза баща си.

    10:59 11.02.2026

  • 4 БОЙС ТУ МЕН

    2 0 Отговор
    ЕЕЕХ ЛАМА ЛАМА ЗАЩО НИ НАПУСНА...
    СЕГА КОЙ ..КОЙ...ЩЕ НИ ПАЗИ...

    11:38 11.02.2026

  • 5 Бацилус булгарикус

    0 0 Отговор
    Има някакъв напредък. Животните вече са започнали да посягат и на момиченца, макар и собствените им дъщери.

    12:40 11.02.2026