Намериха прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в дома му в Сливен е получен тази сутрин около 8:30 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е досъдебно производство, допълва БТА.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности.