Намериха прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в дома му в Сливен е получен тази сутрин около 8:30 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.
На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.
За случая е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е досъдебно производство, допълва БТА.
Към момента не се съобщават допълнителни подробности.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
17:51 22.02.2026
2 тов станахме
17:52 22.02.2026
3 дядото
18:03 22.02.2026
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:14 22.02.2026
5 Боко праните гащи
18:19 22.02.2026
6 Механик
След 2 години даже ще викате, че не е имало такъв случай.
Народа масово не ползва ума си
18:33 22.02.2026
7 Дано
18:46 22.02.2026
8 СвръхАз
19:37 22.02.2026
9 ООрана държава
Коментиран от #10
20:11 22.02.2026
10 ша са самубийш
До коментар #9 от "ООрана държава":с мосберг .5 пъти в тикватй
22:31 22.02.2026