Намериха прострелян мъж в Сливен

Намериха прострелян мъж в Сливен

22 Февруари, 2026 17:50 2 081 10

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за прострелян мъж в дома му в Сливен е получен тази сутрин около 8:30 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е досъдебно производство, допълва БТА.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности.


  • 1 Ами да, те

    3 4 Отговор
    така правят мъжете в Сливен, прострелват се...

    17:51 22.02.2026

  • 2 тов станахме

    17 0 Отговор
    България - Бангладеш на ЕС.

    17:52 22.02.2026

  • 3 дядото

    23 0 Отговор
    ще има ли ден в който няма да има водеща "новина" за пребит,заклан,убит,без да смятаме жертвите на птп

    18:03 22.02.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 1 Отговор
    Това е резултата от "работата" на бившия министър Даниел Митов! Вече всеки ден по няколко такива нападения ! Явно се е крил не само в последните 10 дни!

    18:14 22.02.2026

  • 5 Боко праните гащи

    12 2 Отговор
    Към момента МеВеРето не съобщават допълнителни подробности - чака утрешните вестници

    18:19 22.02.2026

  • 6 Механик

    16 0 Отговор
    Аз казах ли ви, 1-2 седмици и всички ще забравят за сектата на Калушаните?
    След 2 години даже ще викате, че не е имало такъв случай.
    Народа масово не ползва ума си

    18:33 22.02.2026

  • 7 Дано

    3 4 Отговор
    да е ЦИГАНИН.

    18:46 22.02.2026

  • 8 СвръхАз

    3 0 Отговор
    .. кемпер нещо?

    19:37 22.02.2026

  • 9 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Пак ли легендата за педофили застреляли се 2 пъти

    Коментиран от #10

    20:11 22.02.2026

  • 10 ша са самубийш

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ООрана държава":

    с мосберг .5 пъти в тикватй

    22:31 22.02.2026