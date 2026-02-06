Задържаха учител за блудство с ученичка в Пловдив, повдигнаха му 4 обвинения

Районна прокуратура-Пловдив повдигна четири обвинения спрямо 25-годишен преподавател за блудство с непълнолетни след подаден сигнал, съобщиха от държавното обвинение. Мъжът е работил от няколко месеца като учител по география в СУ "Софроний Врачански" и е освободен в деня на получаването на сигнал от родител, съобщи за БТА директорът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Иванка Киркова.
По искане на прокуратурата спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районен съд-Пловдив, която е потвърдена и от Окръжен съд-Пловдив.
По-рано днес стана ясно, че преподавателят по география е бил арестуван на 26 януари за блудство с ученичка в Пловдив.
Обвиненията срещу него са за блудство, разпространение на порнографски материали и за това, че чрез информационна технология е влязъл в комуникация с две момичета - на 14 и 13 години, като е използвал положението на зависимост на лицето, съобщи адвокатът на младия мъж.
Срещу него има и обвинение за това, че през октомври 2025 година чрез социалните мрежи е комуникирал с 16-годишно момиче, а след това е блудствал с него. Според защитника момичетата, са си писали през фалшив профил с учителя.
Те се представили за по-големи, извършили и нарушения на училищната дисциплина. До разплитане на случая се стигнало, след като бащата на едно от момичетата е занесъл в училището скрийншотове от чатовете във Фейсбук и други социални мрежи с мъжа.
Директорът на Средно училище „Софроний Врачански“ Ростислав Копринков го е освободил веднага след получения сигнал. По думите му учителят е бил на изпитателен срок в училището. Той е преподавал на учениците от прогимназиален и гимназиален етап.
Копринков е информирал Регионалното управление на образованието в Пловдив. "Тъй като учениците в момента са на дистанционно обучение заради грипната епидемия, от понеделник екип за психологическа подкрепа от РУО ще работи с тези от тях, които имат нужда от такава подкрепа", съобщи той.
Копринков обясни още, че скрийншотовете, донесени от родителя на едно от потърпевшите момичета, са съдържали разговори между нея и него в социалните мрежи.
На младия преподавател вече е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Окръжния съд, която е окончателна. По досъдебното производство се работи активно под наблюдението на прокуратурата. Извършени са разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети са веществени доказателства и други.
Това е първата работа на мъжа в системата на образованието като е освободен още в рамките на изпитателния срок, посочи Киркова. През следващата седмица в училището започва работа мобилна група за психологическа подкрепа, която ще прецени каква помощ ще бъде оказана на децата. Ако мъжът бъде осъден по повдигнатите му обвинения, повече няма да има право да упражнява учителска професия, допълни още директорът на РУО.
1 Сила
14:54 06.02.2026
2 Гочето
14:56 06.02.2026
3 Трол
Коментиран от #24
14:57 06.02.2026
4 Ей сега да видиш
14:58 06.02.2026
5 вал
15:03 06.02.2026
6 хаха
поръчкови убийства, отвличания, рекет, измами, изнудвания, трафик на хора, трафик на органи, продажба на новородени ...
Не мога да ви изредя статистиката вече бе гайбанчовци. ХАХАХА!
Малък, но много МНОГО проЗт "народ".
Коментиран от #7, #8, #29
15:14 06.02.2026
7 А ти
До коментар #6 от "хаха":Типичен пример от този народ...
Коментиран от #9, #26
15:16 06.02.2026
8 Зоната на леврото
До коментар #6 от "хаха":Да, ама вече сме в сърцето на европа и клуба на богатите! Даже поляците ни завиждат.
15:16 06.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абсурдистан
15:26 06.02.2026
12 Софийски селянин,
15:33 06.02.2026
13 потърпевшите момичета
чатили само
много строги станахте с тез чатове, скубане на каки снимки и животни малтретирани
има много по важни престъпления като общ поръчкари и чекмеджари ама мълчите
Коментиран от #14
15:43 06.02.2026
14 От Каспичан,
До коментар #13 от "потърпевшите момичета":А ти не виждаш ли че ако може да се нарече обществото е тотално деградирало от към моралните ценности...
15:48 06.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анджо
15:51 06.02.2026
17 Данко Харсъзина
15:56 06.02.2026
18 чичо Джеф
16:02 06.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Там където си вадиш хляба...
16:02 06.02.2026
21 Ззз
Коментиран от #31
16:03 06.02.2026
22 Майка
16:04 06.02.2026
23 то тази логика трябва десетки хиляди
с 16-годишни и по млади момичета вкл женени за тях
заблуждават миряните на тиквата и шопара че нещо правят за справедливост
не е оправдание за даскала, но над 16г могат да месят кекс с когото поискат
с 16-годишно момиче, а след това е блудствал с него
Коментиран от #33
16:05 06.02.2026
24 ай Ставри харесва баш такива
До коментар #3 от "Трол":тролчета плямпащи много
кат теб
16:06 06.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
До коментар #7 от "А ти":Я кажете за вашия мохамед и 9 годишната му жена , и без да отричате , че е 100% доказано.
16:13 06.02.2026
27 Първан
16:15 06.02.2026
28 Наука
16:16 06.02.2026
29 Гост
До коментар #6 от "хаха":Я кажете за вашия мохамед и 9 годишната му жена , и без да отричате , че е 100% доказано.
Коментиран от #30
16:20 06.02.2026
30 Наука
До коментар #29 от "Гост":Мюсюлманите имат 3 свещени книги Sira, Hadith i Koran, не е само коран. Те трябва да следват и трите книги. Мюсюлманството представлява 2 неща - да правят това, което е правил мохамед и да следват корана. В 70 % от книгите се описва как да се убиват неверниците. Описва се живота на мохамед, които в последните си години само е убивал. Само 16 % описват как да се служи на алах. Книгите описват много подробно как е живял мохамед. Оженил се е за първата си братовчедка, затова има много бракове между братовчеди там ... . После се за някакво 6 годишно дете и след като правил секс с него, когато станало на 8 години, наредил да бъдат убити 700 души. През последните си години избива хиляди неверници. Разрушени са 30 000 църкви. Исляма учи само на убийства. Не учи на любов, мир. Всъщност е едно учение на сатаната. По всички правила на нашата религия те отиват директно в ада.
16:27 06.02.2026
31 МАКАРЕНКОВ
До коментар #21 от "Ззз":АБСОЛЮТНО
ТОЧНО Е ЗА„ ПИОНЕРСКИЯ ЛАГЕР”
В ТУЙН ГИНЦИ.....ПРИ РЕЙНД ЛОВЪРИТЕ...👯
16:39 06.02.2026
32 Тити
16:48 06.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Т.КОЛЕВ
ИМА ГОЛЕМИ ДИСПРОПОРЦИИ В ЗАПЛАТИ,ПЕНСИЙ,СОЦ.ДЕЙНОСТИ ПОДПОМАГАНЕ ДЕТСКИ МСЙПИНСКИ ИНВСЛИДИ И Т.Н. ТРЯБВА И СТРОГ ЗСКОН ЗА КОРУПЦИЯТА. ИНСЧЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОСТАНАТ НС КОРСБА ОСНОВНО ДО ПЪЛНО ПОТЪВСНЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.
17:12 06.02.2026
35 Защо така?
Коментиран от #36
18:34 06.02.2026
36 а пуссин
До коментар #35 от "Защо така?":и малчики
18:40 06.02.2026
37 Нека позная
18:53 06.02.2026