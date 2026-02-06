Новини
Крими »
Задържаха учител за блудство с ученичка в Пловдив, повдигнаха му 4 обвинения

Задържаха учител за блудство с ученичка в Пловдив, повдигнаха му 4 обвинения

6 Февруари, 2026 14:51 2 423 37

  • учител-
  • блудство-
  • ученичка-
  • пловдив

Обвиненията срещу него са за блудство, разпространение на порнографски материали и за това, че чрез информационна технология е влязъл в комуникация с две момичета - на 14 и 13 години, като е използвал положението на зависимост на лицето

Задържаха учител за блудство с ученичка в Пловдив, повдигнаха му 4 обвинения - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районна прокуратура-Пловдив повдигна четири обвинения спрямо 25-годишен преподавател за блудство с непълнолетни след подаден сигнал, съобщиха от държавното обвинение. Мъжът е работил от няколко месеца като учител по география в СУ "Софроний Врачански" и е освободен в деня на получаването на сигнал от родител, съобщи за БТА директорът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Иванка Киркова.

По искане на прокуратурата спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районен съд-Пловдив, която е потвърдена и от Окръжен съд-Пловдив.

По-рано днес стана ясно, че преподавателят по география е бил арестуван на 26 януари за блудство с ученичка в Пловдив.

Обвиненията срещу него са за блудство, разпространение на порнографски материали и за това, че чрез информационна технология е влязъл в комуникация с две момичета - на 14 и 13 години, като е използвал положението на зависимост на лицето, съобщи адвокатът на младия мъж.

Срещу него има и обвинение за това, че през октомври 2025 година чрез социалните мрежи е комуникирал с 16-годишно момиче, а след това е блудствал с него. Според защитника момичетата, са си писали през фалшив профил с учителя.

Те се представили за по-големи, извършили и нарушения на училищната дисциплина. До разплитане на случая се стигнало, след като бащата на едно от момичетата е занесъл в училището скрийншотове от чатовете във Фейсбук и други социални мрежи с мъжа.

Директорът на Средно училище „Софроний Врачански“ Ростислав Копринков го е освободил веднага след получения сигнал. По думите му учителят е бил на изпитателен срок в училището. Той е преподавал на учениците от прогимназиален и гимназиален етап.

Копринков е информирал Регионалното управление на образованието в Пловдив. "Тъй като учениците в момента са на дистанционно обучение заради грипната епидемия, от понеделник екип за психологическа подкрепа от РУО ще работи с тези от тях, които имат нужда от такава подкрепа", съобщи той.

Копринков обясни още, че скрийншотовете, донесени от родителя на едно от потърпевшите момичета, са съдържали разговори между нея и него в социалните мрежи.

На младия преподавател вече е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Окръжния съд, която е окончателна. По досъдебното производство се работи активно под наблюдението на прокуратурата. Извършени са разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети са веществени доказателства и други.

Това е първата работа на мъжа в системата на образованието като е освободен още в рамките на изпитателния срок, посочи Киркова. През следващата седмица в училището започва работа мобилна група за психологическа подкрепа, която ще прецени каква помощ ще бъде оказана на децата. Ако мъжът бъде осъден по повдигнатите му обвинения, повече няма да има право да упражнява учителска професия, допълни още директорът на РУО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    30 1 Отговор
    Фотото кърти ...имайте милост !!!?

    14:54 06.02.2026

  • 2 Гочето

    19 6 Отговор
    Разбираемо е, заради малките им заплати. Вдигайте ги още на напиканите будители.

    14:56 06.02.2026

  • 3 Трол

    14 2 Отговор
    Бай Ставри харесва тази новина.

    Коментиран от #24

    14:57 06.02.2026

  • 4 Ей сега да видиш

    16 9 Отговор
    Бащите на девойките, може и да го изклатят някоя вечер. Тоя пуснат ли го, ще замине за чужбина, никой не иска да му сменят посоката зорлян.

    14:58 06.02.2026

  • 5 вал

    17 8 Отговор
    Този също е сенсей!Обучава децата как да оцеляват и да станат будисти като тези от Петрохан,но те не го разбрали!Слава на всички СЕНСЕИ ,БКП-та ,ПП-та и други дупе,,,,та!

    15:03 06.02.2026

  • 6 хаха

    29 6 Отговор
    Камери в гинекологични кабинети, порно от салони за красота, директор слага скрити камери в тоалетните на училище, педофилия по хижите, педофилия по училищата ... хасърджийщини разни ...

    поръчкови убийства, отвличания, рекет, измами, изнудвания, трафик на хора, трафик на органи, продажба на новородени ...

    Не мога да ви изредя статистиката вече бе гайбанчовци. ХАХАХА!
    Малък, но много МНОГО проЗт "народ".

    Коментиран от #7, #8, #29

    15:14 06.02.2026

  • 7 А ти

    10 15 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Типичен пример от този народ...

    Коментиран от #9, #26

    15:16 06.02.2026

  • 8 Зоната на леврото

    25 6 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Да, ама вече сме в сърцето на европа и клуба на богатите! Даже поляците ни завиждат.

    15:16 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абсурдистан

    12 2 Отговор
    Поредния от серията извратеняци.

    15:26 06.02.2026

  • 12 Софийски селянин,

    15 4 Отговор
    Не че и сегашните момичета и жени са много свестни,ама който върши тези мръсотии заслужава да бъде изкопен,кастриран...

    15:33 06.02.2026

  • 13 потърпевшите момичета

    12 5 Отговор
    и кво станало
    чатили само

    много строги станахте с тез чатове, скубане на каки снимки и животни малтретирани

    има много по важни престъпления като общ поръчкари и чекмеджари ама мълчите

    Коментиран от #14

    15:43 06.02.2026

  • 14 От Каспичан,

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "потърпевшите момичета":

    А ти не виждаш ли че ако може да се нарече обществото е тотално деградирало от към моралните ценности...

    15:48 06.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анджо

    6 4 Отговор
    На тоя сега да му го отрежат и да му го дадат да го изяде суров.

    15:51 06.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    6 5 Отговор
    Матрияла не струва. Това великия и мъдър българин Бойко Борисов го констатира още преди две десетилетия.

    15:56 06.02.2026

  • 18 чичо Джеф

    5 0 Отговор
    Досиетата ми за елита легитимираха извращенията и сред стадото.

    16:02 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Там където си вадиш хляба...

    5 1 Отговор
    На какво ги учат тези учители в университета?

    16:02 06.02.2026

  • 21 Ззз

    13 1 Отговор
    "Бащата", вместо да носи скрийншотове, няма да е зле и малко да вкара в релси малолeтнaта си к0вpa.

    Коментиран от #31

    16:03 06.02.2026

  • 22 Майка

    8 0 Отговор
    14 годишни си шерват лекциите на Кобилкина.

    16:04 06.02.2026

  • 23 то тази логика трябва десетки хиляди

    8 2 Отговор
    от баршедите да влезат в кауша след като са имали контакт
    с 16-годишни и по млади момичета вкл женени за тях
    заблуждават миряните на тиквата и шопара че нещо правят за справедливост

    не е оправдание за даскала, но над 16г могат да месят кекс с когото поискат

    с 16-годишно момиче, а след това е блудствал с него

    Коментиран от #33

    16:05 06.02.2026

  • 24 ай Ставри харесва баш такива

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    тролчета плямпащи много
    кат теб

    16:06 06.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "А ти":

    Я кажете за вашия мохамед и 9 годишната му жена , и без да отричате , че е 100% доказано.

    16:13 06.02.2026

  • 27 Първан

    10 1 Отговор
    отношение и коментар по конкретния случай няма да вземам, само ще попитам едно - как институциите се сезират за такива случаи, а не се сезират когато хиляди момичета от малцинствата раждат на по 12-13 г., а тези които са на 15-16 вече са стари майки с по 2-3 деца. Те от въздуха ли раждат? Тези които са им направили деца няма ли квалификация за тях за блудство или за секс с малолетна?

    16:15 06.02.2026

  • 28 Наука

    2 3 Отговор
    Спомням си по времето на социализма, от София в градчето на нашата гимназия изпратиха две млади неомъжени учителки. Едната ни преподаваше руски език , а другата физика. И двете след завършване на часовете, си избираше едно момченце и ни завеждаха по техните квартири, да се обучаваме. После като започнах да следвам в София в ВМЕИ - Визш Машинно Електрически Институт, един ден забелязах, едната учителка по физика се е върнала в София да живее. И така тя продъжи да ме обучава. Срешнах моя приятел Николай и той ми се похвали, че учителката по Руски е също тука и продължава да го обучава. И така ни научиха, че вече знаехме как да си избираме бъдещите съпруги! Искам да спомена, че "Кекс"а по време на Соца беше безплатен. Сега е платен и доста е трудно да се обучаваш по предмета "Кекс"!

    16:16 06.02.2026

  • 29 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Я кажете за вашия мохамед и 9 годишната му жена , и без да отричате , че е 100% доказано.

    Коментиран от #30

    16:20 06.02.2026

  • 30 Наука

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Мюсюлманите имат 3 свещени книги Sira, Hadith i Koran, не е само коран. Те трябва да следват и трите книги. Мюсюлманството представлява 2 неща - да правят това, което е правил мохамед и да следват корана. В 70 % от книгите се описва как да се убиват неверниците. Описва се живота на мохамед, които в последните си години само е убивал. Само 16 % описват как да се служи на алах. Книгите описват много подробно как е живял мохамед. Оженил се е за първата си братовчедка, затова има много бракове между братовчеди там ... . После се за някакво 6 годишно дете и след като правил секс с него, когато станало на 8 години, наредил да бъдат убити 700 души. През последните си години избива хиляди неверници. Разрушени са 30 000 църкви. Исляма учи само на убийства. Не учи на любов, мир. Всъщност е едно учение на сатаната. По всички правила на нашата религия те отиват директно в ада.

    16:27 06.02.2026

  • 31 МАКАРЕНКОВ

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ззз":

    АБСОЛЮТНО
    ТОЧНО Е ЗА„ ПИОНЕРСКИЯ ЛАГЕР”
    В ТУЙН ГИНЦИ.....ПРИ РЕЙНД ЛОВЪРИТЕ...👯

    16:39 06.02.2026

  • 32 Тити

    4 0 Отговор
    А кога римляните ще ги погна повечето имат деца на по 12 13 години??? Или на тях е позволено ???

    16:48 06.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ЗАТВОР МИНИМУМ 5 ГОД. И ОТСТРАНЯВАНЕ ЗА ВИНАГИ ОТ ТАКАВА ПРОФЕСИЯ ИЛИ ПОДОБНА ДЕЙНОСТ С ДЕЦА. А НЕ ГАРАНЦИВ ЗС БГ СЪД.СИСТЕМА ПРИМЕРНО ОТ 5 , 10 ХИЛ.ЛЕВ И НИКСКВО НАКАЗАНИЕ. ДИГНЕТЕ ИМ И ДАНАКОЗАПЛАТИТЕ ОЩЕ НА ДАСКАЛИТЕ С ДЪЛГИТЕ ВАКАНЦИЙ. ВИЩЕ И КАКВИ ЗАПЛАТИ ВЗИМАТ И ТИЯ ОТ СЪД.ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ.
    ИМА ГОЛЕМИ ДИСПРОПОРЦИИ В ЗАПЛАТИ,ПЕНСИЙ,СОЦ.ДЕЙНОСТИ ПОДПОМАГАНЕ ДЕТСКИ МСЙПИНСКИ ИНВСЛИДИ И Т.Н. ТРЯБВА И СТРОГ ЗСКОН ЗА КОРУПЦИЯТА. ИНСЧЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОСТАНАТ НС КОРСБА ОСНОВНО ДО ПЪЛНО ПОТЪВСНЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.

    17:12 06.02.2026

  • 35 Защо така?

    1 1 Отговор
    Това не е ли в синхрон с евроатлантическите ценности на големците около Ебстийн?

    Коментиран от #36

    18:34 06.02.2026

  • 36 а пуссин

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Защо така?":

    и малчики

    18:40 06.02.2026

  • 37 Нека позная

    0 0 Отговор
    Още един от ППДБ!?

    18:53 06.02.2026