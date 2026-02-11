Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево

34-годишна служителка на полицията е задържана с 2,3 кг кокаин на Капитан Андреево, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от вчера, когато на пункта пристигнала полицайката с личния си автомобил. Жената е пътувала сама. Кокаинът с тегло 2,348 кг, на стойност 51 381 евро, бил скрит в акумулатора.

Жената е служител на ОД на МВР - Враца. По досъдебното производство е установено, че управляваният от нея лек автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари 2026 г.

Тя е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".