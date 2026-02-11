Новини
Крими »
Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево

Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево

11 Февруари, 2026 16:23 2 178 28

  • полицайка-
  • кокаин-
  • капитан андреево

Тя е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор

Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

34-годишна служителка на полицията е задържана с 2,3 кг кокаин на Капитан Андреево, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от вчера, когато на пункта пристигнала полицайката с личния си автомобил. Жената е пътувала сама. Кокаинът с тегло 2,348 кг, на стойност 51 381 евро, бил скрит в акумулатора.

Жената е служител на ОД на МВР - Враца. По досъдебното производство е установено, че управляваният от нея лек автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари 2026 г.

Тя е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гочето

    54 0 Отговор
    Пак ще я скатаят колегите и. Трябваше да я пуснат да мине и да сигнализират турската страна. Да види как се бутат 25 години без споразумения или съкратено.

    16:26 11.02.2026

  • 2 честен ционист

    46 0 Отговор
    Служителката на МВР да не би да е къдрава?

    16:27 11.02.2026

  • 3 Сила

    63 1 Отговор
    Браво на поредната Любка , Бубка , Симонка ....браво !!! Малки са им заплатите , малки ...дааааа !!!

    Коментиран от #15

    16:27 11.02.2026

  • 4 Малка ѝ

    55 0 Отговор
    е била заплатата ! Та и допълнително "бизнес дама " !

    16:27 11.02.2026

  • 5 Сатана Z

    26 3 Отговор
    Акумулаторът е на колата ,а не на полицайката.

    16:28 11.02.2026

  • 6 ха ха ха

    33 0 Отговор
    Сигурно не е знаела за него?

    16:29 11.02.2026

  • 7 Гаврош

    31 3 Отговор
    Тая ще е свързана със случая "Петрохан". Разкарват "материала" от хижата.

    16:30 11.02.2026

  • 8 виктория

    22 1 Отговор
    от канала на петрохан!

    16:30 11.02.2026

  • 9 Ще я оправдаят

    29 2 Отговор
    Колата е регистрирана на 9 февруари, т.е. така си е била с подобрен акумулатор от предишния собственик.

    16:32 11.02.2026

  • 10 Мемфис

    30 0 Отговор
    Ето това са причините за убийствата, извършени от гербрюераската мафия! Нещата започват да се показват!

    16:34 11.02.2026

  • 11 ООрана държава

    33 0 Отговор
    Веднага да им вдигнем заплатите! Къде е къдравелко, покри се тая булонка, искаме брифинг

    16:39 11.02.2026

  • 12 ДА АМА СХЕМАТА Е ТАКАВА

    29 0 Отговор
    ФАЩАТ ТРИ КИЛА АААААА ПУСКАТ ХИЛЯДА КИЛА.ВИНАГИ.......ФАЩАТ ЛАКУМА ГЛАДНА ВЪШКА ДА ИЗГОРИ ЗА ДА ПРЕКАРАТ ТОНАЖА...

    16:40 11.02.2026

  • 13 Госあ

    23 0 Отговор
    Разхвърлят бързо стоката от каналите открити от рейнджърите !

    16:47 11.02.2026

  • 14 Тъп@ п@тк@

    14 0 Отговор
    Излага МВР тази ...... Сега 20 години в сливенския, за да знаят другите какво следва ако са толкова глупави ама надали заради съдебната система, а не толкова заради МВР.

    16:53 11.02.2026

  • 15 пешо

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Да се удвоят ведната ...от фонда от събраните глоби :D :D :D
    И глобите да ни удвоят.... и цените и таксите да вдигнат... нека мсе 2 пъти по-демократични

    16:54 11.02.2026

  • 16 Данакоплатец

    12 0 Отговор
    Понеже и е малка заплатата!

    16:54 11.02.2026

  • 17 ХХОт

    9 3 Отговор
    склада в Петрохан ще е. От на Кики и Зеления, личната употреба.

    16:58 11.02.2026

  • 18 "Самоубиха" се истинските превозвачи

    9 1 Отговор
    Връзката Капитан Андреево-Петрохан!🤣🤣🤣

    17:01 11.02.2026

  • 19 Озадачен

    16 0 Отговор
    Дали има изненадани???

    17:03 11.02.2026

  • 20 Авантаж

    5 0 Отговор
    Тая си ,ритна котлето" и ...,,изпусна" на метеното

    17:09 11.02.2026

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 0 Отговор
    МВР е основен доставчик на наркотици и на фалшиви тестове за наркотици, с които ни щавят!

    17:14 11.02.2026

  • 22 Иван

    16 0 Отговор
    Ми те повечето полицаи с това се занимават

    17:16 11.02.2026

  • 23 КАТ аванта

    11 0 Отговор
    Не петнете колежката така си ги продават тия автомибили

    17:19 11.02.2026

  • 24 Азз

    8 0 Отговор
    Сега за наказание ще я уволнят и ...назначат в министерството

    17:28 11.02.2026

  • 25 Съгласен

    2 0 Отговор
    От години милиционерите са най-големите разпространители на дрога в малки количества. И децата го знаят.

    18:06 11.02.2026

  • 26 Изчислили са я

    0 0 Отговор
    Колегите от МВР

    18:19 11.02.2026

  • 27 Тиквата

    1 0 Отговор
    Вдигайте заплатите на нашето бедно мвр .....докарахме го до просешка тояга ....една полицайка подава стълбата на оня престъпник семерджиев , другата вкарва наркотици , трети прикриват престъпниците или работят със тях ......а останалите умират от глад !!!!!!!

    18:25 11.02.2026

  • 28 Ми то.....

    0 0 Отговор
    И около Враца стават странни неща......дали и полицията не е замесена под връх околчица със тоя кемпер ??????

    18:27 11.02.2026