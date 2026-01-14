Арестуваха 24-годишен шофьор с множество наркотици в организма

Водач, употребил коктейл от наркотични вещества установиха служители на Пътна полиция във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.
Във вторник, около 18,00 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 24-годишен местен жител. При проверката на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин, канабис, амфетамин и метамфетамин. Шофьорът е дал кръвна проба за химичен анализ. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и е образувана преписка.
Преди дни беше съобщено за разбита мрежа за търговия с наркотици в Горна Оряховица и Лясковец. През декември миналата година полицейски служители иззеха наркотични вещества във Велико Търново, Павликени, Елена, Полски Тръмбеш и Стражица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Химия
10:27 14.01.2026
2 интересно
Коментиран от #9
10:33 14.01.2026
3 бързат да драскат глупости
10:38 14.01.2026
4 съд според родителите
10:40 14.01.2026
5 щом има един
10:44 14.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
С Тестовете дето НЕ са годни за проверка на полицаи ли го тестваха🤔❓
10:46 14.01.2026
7 кой му дреме
10:48 14.01.2026
8 Аз и ти
10:55 14.01.2026
9 Е как за каква
До коментар #2 от "интересно":нали трябва някой да измете районното и да му направят кафе и закуска.
11:28 14.01.2026
10 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ВИЖТЕ ЧЕ Е БОЛЕН ОТ ГРИБ....
БАКТЕРИИТЕ СА ОТ МЕХИКО И ВЕНЕСУЕЛА....
11:34 14.01.2026