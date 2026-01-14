Новини
Крими »
Арестуваха 24-годишен шофьор с множество наркотици в организма

14 Януари, 2026 10:24 930 10

  • наркотици-
  • кокаин-
  • канабис-
  • амфетамин

При проверката на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин, канабис, амфетамин и метамфетамин

Арестуваха 24-годишен шофьор с множество наркотици в организма - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водач, употребил коктейл от наркотични вещества установиха служители на Пътна полиция във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

Във вторник, около 18,00 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 24-годишен местен жител. При проверката на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин, канабис, амфетамин и метамфетамин. Шофьорът е дал кръвна проба за химичен анализ. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и е образувана преписка.

Преди дни беше съобщено за разбита мрежа за търговия с наркотици в Горна Оряховица и Лясковец. През декември миналата година полицейски служители иззеха наркотични вещества във Велико Търново, Павликени, Елена, Полски Тръмбеш и Стражица.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 Химия

    4 0 Отговор
    Тия. дрънкащи по главата хапчета, от аптеката ли си ги е купил?

    10:27 14.01.2026

  • 2 интересно

    9 0 Отговор
    Тази мярка задържане за 24 часа ми е интересно защо и с каква цел се прилага?За това време ще го превъзпита държавата,ще стане нов човек,ще се излекува от наркотиците?Какво?

    Коментиран от #9

    10:33 14.01.2026

  • 3 бързат да драскат глупости

    4 1 Отговор
    и защо бързате да го обвинявате човека ? докато ненизлезе кръвната проба нищо не се знае дали е така тези тестове са фалшиви !!!

    10:38 14.01.2026

  • 4 съд според родителите

    1 0 Отговор
    в смисъл платежоспособноста

    10:40 14.01.2026

  • 5 щом има един

    1 0 Отговор
    значи има и други . търновски наркомани . резил . да го пробват с дръгчег . не е винаги верен, но ще покаже . при толкова взети дроги . а как е жив . нали е отровно . няма ли симптоми . падат им зъбите, пада и косата на наркоманите . имат абсистенция . ако не му дадат метадон ще умре .

    10:44 14.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Не оправдавам водача, ама
    С Тестовете дето НЕ са годни за проверка на полицаи ли го тестваха🤔❓

    10:46 14.01.2026

  • 7 кой му дреме

    3 0 Отговор
    само не разбрах - у неговия организъм или другиму ?

    10:48 14.01.2026

  • 8 Аз и ти

    8 0 Отговор
    Автора на статията знае ли че 40% от полевите тестове показват този коктейл от наркотици, без да си го взимал? Да не предизвика съдбата върхо себе си? Не пишете такива статии да лъжете хората. Докато не излезе кръвния резултат всичко е лъжа!

    10:55 14.01.2026

  • 9 Е как за каква

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "интересно":

    нали трябва някой да измете районното и да му направят кафе и закуска.

    11:28 14.01.2026

  • 10 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 1 Отговор
    УСТАВЕТЕ ЧОВЕКА НА МИРА
    ВИЖТЕ ЧЕ Е БОЛЕН ОТ ГРИБ....
    БАКТЕРИИТЕ СА ОТ МЕХИКО И ВЕНЕСУЕЛА....

    11:34 14.01.2026