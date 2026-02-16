Запалиха колата и входната врата на кмета на Бистрица

Автомобилът и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са били запалени около 1:30 часа през нощта. За инцидента съобщи самият той в студиото на „Денят започва“.

По думите му първо се е чул силен шум.

„Около 1 часа и половина се чу нещо като гръм, като експлозия.“

Малко след това разбрал, че автомобилът му, паркиран в двора, гори.

„Разбрах, че автомобила, който е паркиран в двора на къщата, гори. Също така взе да дими и стълбището на къщата. В последствие разбрах, че е запалена и колата, и къщата. Вратата на къщата.“

Той незабавно е подал сигнал на телефон 112.