Запалиха колата и входната врата на кмета на Бистрица

Автомобилът и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са били запалени около 1:30 часа през нощта. За инцидента съобщи самият той в студиото на „Денят започва“.
По думите му първо се е чул силен шум.
„Около 1 часа и половина се чу нещо като гръм, като експлозия.“
Малко след това разбрал, че автомобилът му, паркиран в двора, гори.
„Разбрах, че автомобила, който е паркиран в двора на къщата, гори. Също така взе да дими и стълбището на къщата. В последствие разбрах, че е запалена и колата, и къщата. Вратата на къщата.“
Той незабавно е подал сигнал на телефон 112.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1300 г България
06:44 16.02.2026
2 Изроди
06:45 16.02.2026
3 побърканяк
Коментиран от #4
06:47 16.02.2026
4 Има да чакаш...!
До коментар #3 от "побърканяк":Централния нападател на бистришките тигри,както и подчинената му - ,,Къдравата Сю",преминаха в нелегалност,след случаят-,,Петрохан"...!
06:52 16.02.2026
5 Питам само?
06:56 16.02.2026
6 Потресен, ужасен.
Коментиран от #7, #12, #16
07:00 16.02.2026
7 Важно
До коментар #6 от "Потресен, ужасен.":е че вкарахме леврото !
Коментиран от #9
07:04 16.02.2026
8 Възмутен
Въпросът е дали те прилагат бързо и последователно законите еднакво за всички или някъде се замитат някои престъпрения, някои си вършат безнаказано такива???
07:04 16.02.2026
9 Объркал си статията!
До коментар #7 от "Важно":Няма нищо общо с темата!
Отклоняваш втиманието от темата!
Коментиран от #13
07:05 16.02.2026
10 Да се знае
Коментиран от #11
07:05 16.02.2026
11 Альооо
До коментар #10 от "Да се знае":Тове е твое лично мнение и не отговаря на истината!
Дали трябна да се знаят глупостите, които се мъдрят в кухото ти междоушие?
07:06 16.02.2026
12 Така е
До коментар #6 от "Потресен, ужасен.":Когато се натрупват тежки престъпления – убийства, палежи, изчезнали свидетели – и виждаме, че дори най-високите ръководители на МВР се крият от обществото или липсва прозрачност, това разрушава доверието в държавата и институциите.
07:07 16.02.2026
13 Не, бе
До коментар #9 от "Объркал си статията!":за да се вижда, че "цъфтиме" въпреки всичко !
Коментиран от #15
07:08 16.02.2026
14 Гневен
Обществото трябна да упражнява натиск за реална прозрачност, отчетност и последователно прилагане на закона.
Нашият гняв е знак, че виждаме проблема – а това е първата стъпка към търсене на решения.
07:09 16.02.2026
15 Я марш!
До коментар #13 от "Не, бе":Не ми бекай и не цапай пространството с простотиите си!
Коментиран от #19
07:10 16.02.2026
16 Всички го виждаме,че е така!
До коментар #6 от "Потресен, ужасен.":А държавата за капак,взе че им увеличи заплатите...и то с 50%...!
Възмутително!
07:10 16.02.2026
17 Докога бре???
07:11 16.02.2026
18 ГЕРБ създаде тази порочна система!!
07:12 16.02.2026
19 Ходи
До коментар #15 от "Я марш!":пазарувай !
07:15 16.02.2026
20 Тити
07:29 16.02.2026
21 Справедливост
07:37 16.02.2026