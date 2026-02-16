Новини
Запалиха колата и входната врата на кмета на Бистрица

16 Февруари, 2026 07:35, обновена 16 Февруари, 2026 06:37 1 528 21

Посегателството срещу имота на Самуил Попов е осъществено около 1:30 часа през нощта

БНТ

Автомобилът и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са били запалени около 1:30 часа през нощта. За инцидента съобщи самият той в студиото на „Денят започва“.

По думите му първо се е чул силен шум.

„Около 1 часа и половина се чу нещо като гръм, като експлозия.“

Малко след това разбрал, че автомобилът му, паркиран в двора, гори.

„Разбрах, че автомобила, който е паркиран в двора на къщата, гори. Също така взе да дими и стълбището на къщата. В последствие разбрах, че е запалена и колата, и къщата. Вратата на къщата.“

Той незабавно е подал сигнал на телефон 112.


  • 1 1300 г България

    20 0 Отговор
    Мафията си има държава!

    06:44 16.02.2026

  • 2 Изроди

    7 0 Отговор
    пълно

    06:45 16.02.2026

  • 3 побърканяк

    23 0 Отговор
    централния нападател на бистришките тигри какво казва по въпроса?

    Коментиран от #4

    06:47 16.02.2026

  • 4 Има да чакаш...!

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    Централния нападател на бистришките тигри,както и подчинената му - ,,Къдравата Сю",преминаха в нелегалност,след случаят-,,Петрохан"...!

    06:52 16.02.2026

  • 5 Питам само?

    10 0 Отговор
    Защото не е от мафията ГЕРБ-ДПС НН???

    06:56 16.02.2026

  • 6 Потресен, ужасен.

    14 0 Отговор
    Престъпленията и липса на сигурност е много тревожно и потискащо. Когато виждаме случаи като убийството на 6-ма души, запрахи, палежи, изчезване на свидетели, министър на вътрешните работи се крие от обществото, главтия секретар на МВР - също се крие ...нападението срещу кмета на Бистрица, е естествено да чувстваме, че „правосъдието куца“ или че държавата не може да защити гражданите на тази страна!!

    Коментиран от #7, #12, #16

    07:00 16.02.2026

  • 7 Важно

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Потресен, ужасен.":

    е че вкарахме леврото !

    Коментиран от #9

    07:04 16.02.2026

  • 8 Възмутен

    13 0 Отговор
    КЪДЕ Е ПОЛИЦИЯТА, ЗАСПАЛАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА, ПРОКУРОРИТЕ????
    Въпросът е дали те прилагат бързо и последователно законите еднакво за всички или някъде се замитат някои престъпрения, някои си вършат безнаказано такива???

    07:04 16.02.2026

  • 9 Объркал си статията!

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Важно":

    Няма нищо общо с темата!
    Отклоняваш втиманието от темата!

    Коментиран от #13

    07:05 16.02.2026

  • 10 Да се знае

    6 3 Отговор
    В бг няма общински кмет който да не е в далаверата.

    Коментиран от #11

    07:05 16.02.2026

  • 11 Альооо

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Да се знае":

    Тове е твое лично мнение и не отговаря на истината!
    Дали трябна да се знаят глупостите, които се мъдрят в кухото ти междоушие?

    07:06 16.02.2026

  • 12 Така е

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Потресен, ужасен.":

    Когато се натрупват тежки престъпления – убийства, палежи, изчезнали свидетели – и виждаме, че дори най-високите ръководители на МВР се крият от обществото или липсва прозрачност, това разрушава доверието в държавата и институциите.

    07:07 16.02.2026

  • 13 Не, бе

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Объркал си статията!":

    за да се вижда, че "цъфтиме" въпреки всичко !

    Коментиран от #15

    07:08 16.02.2026

  • 14 Гневен

    7 0 Отговор
    Това не означава, че няма инструменти за защита и наказание – полицията, съдилищата, прокуратурата съществуват. Проблемът е, когато те не действат последователно или прозрачно, когато престъпниците изглеждат по-мощни от закона, или когато висшите управници не дават пример с отговорност.
    Обществото трябна да упражнява натиск за реална прозрачност, отчетност и последователно прилагане на закона.
    Нашият гняв е знак, че виждаме проблема – а това е първата стъпка към търсене на решения.

    07:09 16.02.2026

  • 15 Я марш!

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не, бе":

    Не ми бекай и не цапай пространството с простотиите си!

    Коментиран от #19

    07:10 16.02.2026

  • 16 Всички го виждаме,че е така!

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Потресен, ужасен.":

    А държавата за капак,взе че им увеличи заплатите...и то с 50%...!
    Възмутително!

    07:10 16.02.2026

  • 17 Докога бре???

    5 0 Отговор
    Убийства, палежи, изчезнали свидетели, кметове горят, а МВР и правосъдието се крият! Какво прави държавата? Това не е контрол, това е цинизъм спрямо живота на хората! Дотук с бездействието!

    07:11 16.02.2026

  • 18 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    6 0 Отговор
    Време е институциите да спрат да си затварят очите и да започнат да работят!

    07:12 16.02.2026

  • 19 Ходи

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Я марш!":

    пазарувай !

    07:15 16.02.2026

  • 20 Тити

    2 2 Отговор
    Това се казва народна любов.

    07:29 16.02.2026

  • 21 Справедливост

    2 0 Отговор
    има само при Дон Корлеоне.

    07:37 16.02.2026