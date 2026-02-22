Кметът на Бистрица: Имаше нещо като предупредително съобщение

Точно преди седмица, в нощта на неделя срещу понеделник - къщата и автомобилът на кмета на Бистрица Самуил Попов са били подпалени. Семейството му е било вътре, включително и 4-годишното им дете.

Пред bTV кметът и съпругата му Веселина Попова разказаха как са преживели атаката и какви са съмненията им за мотивите.

Попов заяви, че съпругата му му е припомнила за съобщение, което може да се тълкува като предупреждение.

„Получих съобщение по вайбър от човек, когото познавам. Може и да съм засегнал някакви бизнес интереси, но не мога да кажа какви“, обясни той, като уточни, че ще го предостави на разследващите.

Нощта на палежа кметът си спомня с ужас и най-вече заради това, че жена му, детето и племенника са били в къщата, пълна със задушлив дим.

Самуил Попов разказва, че е бил буден, когато около 1:30 ч. чува силен звук.

„Чух нещо като експлозия. Отидох да погледна. Видях, че колата гори. Колата е вътре в двора. Гори. Обадих се на 112“, каза кметът.

След това семейството започва да усеща задушлив дим в помещенията.

„Докато приключи разговора, започнахме да усещаме дим вътре в помещенията“, допълни той.

Съпругата му Веселина Попова разказва, че първата ѝ мисъл е била детето.

„Аз силно се изплаших… изпаднах в шок и ужас. Първото нещо, което трябваше да направя, е да спася детето“, каза тя.

Димът вече е достигнал етажа им и излизането по стълбите е било невъзможно.

„Трябваше много бързо да реагираме, невъзможно да излезем по стълбите. Веднага се евакуирахме на терасата“, разказа тя.

На първия етаж племенникът на кмета е бил с приятели и е успял да излезе през странична врата.

Към момента кметът няма назначена охрана по досъдебното производство, но казва, че има засилено полицейско присъствие на входа и изхода на селото - с патрули и жандармерия, които извършват проверки.

Съпругата му обаче е категорична: „Категорично се страхувам за живота, както на съпруга ми, така и на детето. Категорично.“

Семейството припомни и предишния инцидент – през лятото маскирани мъже с бухалки нахлуват в сградата на кметството да го търсят, но тогава Попов не е бил там.

„Тогава беше за сплашване, а сега си е тежък криминален случай“, каза той.

Попов допуска, че е възможно да става дума за едни и същи хора, но подчерта, че не иска да набеждава никого.

Кметът свързва атаката с работата си и с темата за нерегламентираното изхвърляне на земна маса и отпадъци.

„Сипва се върху частни земеделски имоти и някои, които се стопанисват от общината“, обясни той.

По думите му земната маса трябва да се изхвърля на регламентирани депа, но когато се разтовари „в дере“, се спестяват пари.

„Ако е 160 лева един курс да се изкара, когато транспортната фирма изсипе в едно дере - няма такава такса. Тоест спестява пари“, каза Попов.

Той подчерта и риск, който според него е по-голям от самото замърсяване: „Най-големият проблем е, че може да се образува свлачище… Това ме притеснява.“

Кметът твърди, че през годините са съставяни актове от столичния инспекторат за нарушения на транспортни фирми, но те не са достигали до нарушителите.

„Съставят акт, но този акт не може да бъде връчен на нарушителя, когато кметството не може да ги връчи, се връчват чрез органите на МВР“, каза Попов.

По думите му има актове за „едно и също юридическо лице“, които не са били връчени и така не следват санкции.

Попов казва още, че е занесъл нови актове и в приемната на Министерския съвет, с цел да бъдат предадени на тогавашния премиер Росен Желязков.