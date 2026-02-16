Петима са задържани при специализирани полицейски действия в Бистрица

Продължава специализираната полицейска операция, разпоредена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов, във връзка с тежкото криминално престъпление, извършено на територията на село Бистрица.

В хода на полицейските действия са задържани петима мъже, като четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено.

Установено е, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите.

От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.