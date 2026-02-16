Петима са задържани при специализирани полицейски действия в Бистрица

Продължава специализираната полицейска операция, разпоредена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов, във връзка с тежкото криминално престъпление, извършено на територията на село Бистрица.
В хода на полицейските действия са задържани петима мъже, като четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено.
Установено е, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите.
От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
19:43 16.02.2026
2 Пешо
19:44 16.02.2026
3 БИСТРИЦА - СОФИЙСКИЯ БЕВЪРЛИ ХИЛС
19:45 16.02.2026
4 ЗАЩОО
19:47 16.02.2026
5 По-добре
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Си гледай кен Ефа и слагай хартии !
19:48 16.02.2026