Петима са задържани при специализирани полицейски действия в Бистрица

16 Февруари, 2026 19:40 400 5

  бистрица-
  сдвр

Продължава специализираната полицейска операция, разпоредена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов, във връзка с тежкото криминално престъпление, извършено на територията на село Бистрица.

В хода на полицейските действия са задържани петима мъже, като четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено.

Установено е, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите.

От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Пълна постановка.Гледах видеото.

    Коментиран от #5

    19:43 16.02.2026

  • 2 Пешо

    2 1 Отговор
    Мотоциклет проследиха ... кемпер не можаха. :)

    19:44 16.02.2026

  • 3 БИСТРИЦА - СОФИЙСКИЯ БЕВЪРЛИ ХИЛС

    2 0 Отговор
    50% от къщите са незаконни, 50% от къщите са на много лоши мутри.

    19:45 16.02.2026

  • 4 ЗАЩОО

    0 0 Отговор
    Ах колко бързо ги намериха , а петроханци ги избиха през три дена , и пръстите си не мръднаха !

    19:47 16.02.2026

  • 5 По-добре

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Си гледай кен Ефа и слагай хартии !

    19:48 16.02.2026