Криминалисти: Да спрем с версиите на трапезни диагностици за дървена и колумбийска мафия

9 Февруари, 2026 10:56

Йорданов призова за сдържаност и отхвърли спекулациите за участие на организирана престъпност или външни извършители

Криминалисти: Да спрем с версиите на трапезни диагностици за дървена и колумбийска мафия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Криминалният психолог Росен Йорданов и бившият директор на СДВР Валери Йорданов коментираха в предаването „Тази сутрин“ по bTV смъртните случаи от изминалата седмица, при които бяха открити шест тела на простреляни мъже – три в бившата хижа „Петрохан“ и още три в кемпер край връх Околчица.

По думите на Валери Йорданов действията на МВР са били адекватни и съобразени със сложността на ситуацията.

„МВР действаха съобразно обстановката и така, както трябва. Няма как да се подава информация, която не е установена със сигурност и която може да попречи на разследването“, заяви той.

На въпрос дали е имало закъсняла реакция или пропуски в началния етап на разследването, Йорданов беше категоричен: „Не, не мисля, че има нещо изпуснато. Още в самото начало беше ясно, че извършителят или извършителите са имали свободен достъп до хижата и до първите трима простреляни, което означава, че са се познавали.“

Той допълни, че според него престъплението не е случайно и не е извършено от външен човек. „Това деяние е извършено от човек, който се познава с жертвите, за да бъде допуснат в така наречената охранявана територия“, посочи бившият директор на СДВР.

Криминалният психолог Росен Йорданов подчерта безпрецедентния характер на случая. „Имаме две местопрестъпления и шест трупа. Такова нещо не се е случвало дори в мутренските години“, заяви той.

Според него връзката между двата случая е очевидна: „Първите три трупа очевидно са свързани с вторите три.“

Йорданов призова за сдържаност и отхвърли спекулациите за участие на организирана престъпност или външни извършители.

„Нека да спрем с тези версии за дървената, колумбийската или някаква друга мафия. Това са фейсбук и трапезни диагностици“, каза той.

По думите му е нелогично трима души, ако са се измъкнали от екзекуция, да не подадат сигнал и да не потърсят помощ в продължение на дни.

„Какво правят цяла седмица тези хора, ако са застрашени? Защо не се обаждат на близките си или на органите на реда?“, попита Йорданов.

По темата дали Ивайло Калушев е извършителят на убийствата и в двата случая, Росен Йорданов подчерта, че все още липсват ключови данни.

„Към момента това не може да бъде установено сигурно. Нямаме резултати от съдебномедицинските експертизи и експертизите на местопрестъпленията“, обясни той.

Според него една от работните хипотези е „вътрешна динамика“ между участниците, включително възможност за разширено самоубийство, но без категорични доказателства.

Подобна позиция изрази и Валери Йорданов: „За мен е ясно, че е възникнал конфликт между двете групи. По какъв повод и какъв е мотивът – не мога да кажа. Това не е импулсивно деяние, а обмислено. Нещо е преляло чашата“.

И двамата експерти бяха единодушни, че категорични изводи могат да бъдат направени едва след приключване на всички експертизи и съпоставяне на събраните улики.


  • 1 Пич

    30 24 Отговор
    Знам, че когато разгадая гадна ситуация и кажа как всяка гадория води към либерасткото дясно, на паветниците им прилошава !!! Ето само обективни факти !!! Всички извращения се налагат и закрилят от НПО - та !!! Етерастия, лесбиянство, педофилия и т.н.! НПО стопанисва и ХИЖАТА!!! Кой са най големите радетели за овластяване на НПО -тата ?! Либерасткото дясно !!! Кой са спонсорите на ХИЖАТА ?! Терзиев , Безуханова, министри на ПП и ДБ са били обслужващият персонал !!! Не според мен , според собствените признания на радетелите за Либерастка демокрация от ПП и ДБ!!! Това са чистите факти !!! Либерастките демократи скоро ще бъдат подгонени , защото кълбото започна да се разплита откъм САЩ , и тези убийства няма да им свършат работа!!! Възниква въпросът, дали анализирам правилно, и удара върху либерастията е неизбежен, защото ще дойде от САЩ !!! Неизбежен е , защото убийствата бяха извършени след разсекретяването на над три милиона файла Епщайн !!! Досега когато съм анализирал, нещата са следвали стъпка по стъпка това, което казвам !!!

    Коментиран от #7, #18, #21, #77

    10:57 09.02.2026

  • 2 И тоя

    58 3 Отговор
    "специалист" се изока с опити за промиване на мозъци .

    Коментиран от #76

    10:59 09.02.2026

  • 3 ДС тайни

    35 3 Отговор
    Другата версия няма да бъде доразвита.

    10:59 09.02.2026

  • 4 Николай Бареков

    55 5 Отговор
    Точно пък тоя на снимката, дежурният гербаджия, да ни дава акъл! Прекалено е! Ако този набеждава или пък оправдава някого, да знаете - точно обратното е.

    10:59 09.02.2026

  • 5 честен ционист

    18 5 Отговор
    Помните ли: 16 януари защитени лешояди умират край село Тича, община Котел. Засега са намерени седем мъртви птици – шест черни и един белоглав лешояд. Остава само да намерят и последния белоглав тартора.

    11:00 09.02.2026

  • 6 Тия приказки

    45 4 Отговор
    ги разправяй на жЕлтата ти фанела или на синия ти будилник на ръката !

    11:02 09.02.2026

  • 7 Тцтцтцтц

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пий си лекарствата, госпожа!

    Коментиран от #14

    11:02 09.02.2026

  • 8 Хмм

    21 6 Отговор
    спомням си, преди години имаше трагичен случай с дете, което родителите са спрели да посещава подобна секта и отказало да се храни, защото храната не е пречистена и починало,пазете си децата, когато имат проблеми и вие нямате време за тях, проповедници ги прибират в групата, там се чувстват приобщени, това им дава спокойствие, ето четохте какво каза бащата, аз съм спокоен щом е с Иво, а самият Калушев казва, че той обучава деца стеснителни, тормозени в училище, а може и вкъщи

    11:03 09.02.2026

  • 9 Рамбо Силек

    50 4 Отговор
    Спрете се бе, лешояди! Мъртвият е виновен, това е ясно от самото начало. Така е в България, страната на мутри, олигарси, метреси, зависими политици и държавни служители.

    11:03 09.02.2026

  • 10 Пенчо

    49 2 Отговор
    От кого да търсят помощ, от убийците на другите трима ли!?

    11:03 09.02.2026

  • 11 мнение

    42 3 Отговор
    Замитането започна. Не им се работи. Най-лесно е да кажат, че убитите са си виновни, че се касае за затворена общност с признаци за секта. А че са имали оръжие и кой им го е разрешил, това не е за питане. Така изглеждат нещата, че ако са поискали танк и танк са щели да им дадат.

    11:04 09.02.2026

  • 12 Факти

    29 13 Отговор
    Ивайло Калушев - син на Георги Калушев ( ДС) разузнаване, добър а разузнаване.
    Васи Терзиев - ДС наследник.
    Какво ли може да е?

    Коментиран от #30

    11:04 09.02.2026

  • 13 не се хабете

    22 16 Отговор
    Де-що има ПП(П) троляк сега е мобилизирано да трака лъготии и съшити с бели конци опорки , та дано да успеят да забаламосат някой балък , ама ... чак толкова големи балъци не са въдят по нашите географски ширини .

    Коментиран от #16

    11:05 09.02.2026

  • 14 Пич

    24 10 Отговор

    До коментар #7 от "Тцтцтцтц":

    Кое лекарство - синьото, или червеното ?! Вие наистина ли не виждате че убийствата започнаха след масовото разсекретяване на файловете Епщайн...?! Защото някой в държавата виждат , и са впрегнали чак психиатри да ви дрънкат глупости няколко статии по напред !!!

    Коментиран от #57

    11:06 09.02.2026

  • 15 КЕМПЕРА НЕ Е ХОДИЛ ДО МОРЕТО

    30 3 Отговор
    А СИ Е БИЛ ВЪВ ВРАЧАНСКИЯ БАЛКАН ДОКАРАН С УТРЕПАНИТЕ В НЕГО.КАК ЕДИ МЪРТЪВ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СИГНАЛИЗИРА ПИТАМ ТОЯ ,,УМНИК,, И ПРОДАЖЕН СЛЕДОВАТЕЛ. ЗАЩО НЕ СЕ ГОВОРИ И ЗА ТАЯ ВАРИАЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО НА ДЪРВЕНАТА МАФИЯ КОЯТО ПОДПАЛВА ХИЖАТА И ГИ ИЗБИВА НА ИЗХОДА И.....ВСИЧКИТЕ...НЕ СЕ ГОВОРИ ВЪОБШЕ ЗА ЕДИНИЯ ИМ КОМШИЯ А ТОЙ Е СЪДЕН И ОСЪДЕН ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ВЕЧЕ.....

    Коментиран от #26, #37, #44, #46, #49, #56

    11:06 09.02.2026

  • 16 защо

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "не се хабете":

    Що си писал ПП(П) ?!

    Коментиран от #19

    11:06 09.02.2026

  • 17 ЕЙ РОСЕНЧО

    23 6 Отговор
    ГЕРБАДЖИЙСКА ЧАДО СПРИ ДА СЕ ПРАВИШ НА ИНТЕРЕСЕН.АЗ СЪМ БИЛ ЦЯЛ ЖИВОТ РАЙОНЕН МИЛИЦИОНЕР ПОСЛИ РАЙОНЕН ПОЛИЦАЙ ОБСЛУЖВАЛ СЪМ НЕ МАЛЪК РАЙОН ВИЖДАЛ СЪМ МНОГО НЕЩА НО НИКОГА НЯМА ДА ПРОПУСНА ТАКИВА ДЖЕНДАРИ В РАЙОНА СИ ЩЕ ГИ УБУЯ НА СЕКУНДАТА НО НЯМА ДА ГИ ОСТАВЯ. ВИНОВНИ СА РАЙОННИЯ ПОЛИЦАЙ ПРЕКИЯ МУ НАЧАЛНИК И ОПЕРАТИВНИЯ ПО КРИМИНАЛНА . ЯСНО ЛИ ТИ Е РОСКА. ДОН БИБИ ОПРОСТАЧИ ПОЛИЦИЯТА ОБВЗКЪРВИЯ.

    11:08 09.02.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Грешиш мой човек.....либералното никога не е дясно ,то е ЛЯВО ! НЕОЛИБЕРАЛИТЕ СА ПСИХИЧНО ЛЯВИТЕ МАРКСИСТИ ...ВСИЧКИ ТЕРОРИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО АНТИФА И ВСИЧКИ СОДОМИСТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ КАТО ФЕМИНИСТКИ ЛГТБ ДЖЕНДЪРИ МЕ ТУУ ,БЛАК ЛАЙВ МЕТЪРС И Т Н КОИТО СА НАСОЧЕНИ СРЕЩУ БЕЛИЯ МЪЖ И ЖЕНА СА ЛЯВИ ...АНАДЪММО ?

    Коментиран от #42, #94

    11:09 09.02.2026

  • 19 не се хабете

    10 6 Отговор

    До коментар #16 от "защо":

    Ами , то даже е : ПП "ПП(П)" - политическа партия "Перве..ни Пеееаси и Пед..или".

    11:09 09.02.2026

  • 20 Леле - леле !? 🤔

    29 3 Отговор
    След цялото изчитане разбрах , че "експертите от службите нямат и "трапезни версии " . Да не говорим , че май те пуснаха слуховете за педофилия и секти .

    11:10 09.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тома

    21 4 Отговор
    На енергото им дойде дюшеш с шесторните убийства като народа забрави двойните сметки за тока.Даже вече са си го платили

    11:11 09.02.2026

  • 23 мхмх

    8 1 Отговор
    ако някой е хванал дете за заложник, в смисл нападателя, как няма да влезе обезпокояван ?
    няма ли да спрат с глупостите...

    11:11 09.02.2026

  • 24 Майна

    16 9 Отговор
    Мафия има, но..
    Тук няма място тая версия
    Държавна шапка от всички управляващи над престъпен картел - педофилия, наркотици..т.н, пари , които вървят през държавници, изпитат се и отиват в банковата кабала
    Всички, които са управлявали са свързани! Всички..
    Тръмп и Путин ще убият сатанизма завладял държавите

    Коментиран от #31

    11:12 09.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ПИСАХ И ПИША ПАК.

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "КЕМПЕРА НЕ Е ХОДИЛ ДО МОРЕТО":

    ТЕЗИ ПРОСТИ ТУУТКИ НАГАЖДАЧИ ЩО ЛИ ГИ ЧЕТЕМ. ТЕ СА В 90% ЗАВИСИМИ. КАКТО И СЛУЖБАРИТЕ ГОВОРЯТ ПРАВЯТ КАКВО ИМ КАЖАТ. И ОТ ДУМА РЕЧ НЕ РАЗБИРАТ. ДА ГИ ГО ДУАТ СЕВЕРНЯКА.

    11:13 09.02.2026

  • 27 Хм...

    24 3 Отговор
    "По думите му е нелогично трима души, ако са се измъкнали от екзекуция, да не подадат сигнал и да не потърсят помощ в продължение на дни.


    „Какво правят цяла седмица тези хора, ако са застрашени? Защо не се обаждат на близките си или на органите на реда?“, попита Йорданов."
    А кога са били убити? Да не се окаже, че е по същото време и някой е разходил кемпера като катафалка. И защо да се обадят ако знаят, че заплахата е от същите тези органи на реда или свързани с тях? Само предположения, но въпросите са много. Иначе е ясно, че в момента опитвате да сглобите правдоподобна версия.

    11:14 09.02.2026

  • 28 Дойдоха и върлуват

    14 3 Отговор
    Във Валдай Путин каза: "Бал на вампирите"! Лошото е, че вампирите дойдоха и върлуват у нас. Убитите са жертви на вампирите. Вампирите се ослушват като шопари у шума по министерства,бизнес среди,културтрегерски среди...

    11:14 09.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Само питам

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Ами ...ДС минаха под ръководство на ЦиРейУ . А единият от убитите е адвокат на РосАтом ,за разграбена та от евроатлантиците ни АЕЦ Белене ..Ти как мислиш ?.

    Коментиран от #39

    11:14 09.02.2026

  • 31 Ами има разлика.

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "Майна":

    Тръмп не прати един милион американци да умрат в Донбас.

    11:14 09.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 а вие спрете

    13 2 Отговор
    с некадърна работа

    11:16 09.02.2026

  • 34 нвжтде

    24 4 Отговор
    Нагъл и нахален пръдльо, напоследък всеки ден се мяташ с гърди да пазиш мафията на ГЕРБ само че много взе да се оливаш. Добре си ги редиш каквото ти роди проостата кратуна, но не ни задължавай да ти се радваме на глупостите.Сам най вероятно като "голям" психолог разбираш че държавата прилича на кочина и е някак странно да ни пробутваш некадърниците от ГЕРБ и да ни разказваш как не разбираме. Кой според теб управлява всичко в България от 2009 г до днес??? Ами Винету от банкя е докарал до тука нещата. Тролейбуса Дани като министър освен да си взема редовно по 10 хиляди евро заплата на месец друго не е известно да е направил. За пияния полицаи всеки ден даваше брифинги сега мълчи като бит къдрав тролей.6 българи са избити като кучета. Слава на Господ Иисус Христос и ние може да си имаме собствено мнение. Различно от продажници и поръчкови психолози, мИрси.

    11:16 09.02.2026

  • 35 2 групи с конфликт .

    3 7 Отговор
    интересно . собственик и управител . въоръжени . аз мафия само по филми и клипове в ю туб . обикновено с или без маска отива до някой и стреля . фантазиите са различни . но няма как 6 да са заставени от някой и да ги избива по 3 ма . сто процента няма . въоръжено нападение може да е в афект , в отмъщение . това е . а главата е уязвима . кемпера изкочи вчера . а не е подпален . овчара е бил смел и досетлив . помогнал е на полицаите . у нас има подобни атаки . на военен или полицай . не могат да се предскажат . за 5 години са 6 . затова се посочи и психопатия . отключена агресия . ако е лежал в психиятрия . може . явно не е . а друг не е пострадал .

    11:16 09.02.2026

  • 36 РУДИ ГЕЛА

    16 0 Отговор
    Ицо хазарта Джаба Башар Асад Лъчо мозъка Двуличие и други..това е парламента днес не очаквайте драги помощ...,утре Азис може и Софи Маринова да влезе аааааа...

    Коментиран от #71

    11:17 09.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Павел Пенев

    21 5 Отговор
    Прав си. Мексиканска мафия у нас няма, но има дървена мафия ръководена от ДПС и мафия на МВР ръководена от ГЕРБ.Една седмица оперативно издирвателни мероприятия а овчара намери кемпера.

    11:17 09.02.2026

  • 39 По - добре

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Само питам":

    Е да не знаеш. Така ще ти е по - розаво.
    Нали? Не мисли сега. СлОчайност е, нали така. Както и един остаеен да си преминава където реши кемпер. Жалко за детето. Поне него да бяха спасили, но. Някпи истини не са коректни.
    ЦРУ и ФБР са.

    11:17 09.02.2026

  • 40 Шитсдонтстоп

    13 3 Отговор
    А версията за предумишлено убийство, организирано от държавни институции и служби, за да натопят политически опоненти, как ви се струва?

    11:17 09.02.2026

  • 41 Поредният милиционерски

    13 1 Отговор
    Слуга!

    11:17 09.02.2026

  • 42 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":

    Много неуместен коментар! Те ту казват че ти се е запазила къщата та гори чак синята мазилка, ти отгиваряш, че мазилката била червена !!! Всички знаем че сините са червени, но мислиш ли това променя нещата, и това е важно да се коментира?! Освен ако нелепо се опитваш да защитаваш либерастите , като твърдиш че не са либерасти, а са комунисти!!!

    11:18 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Майна

    7 0 Отговор
    Къде са лидерите?
    Партийни и подготвящи се за такива?
    Те безучастни ли са?

    11:21 09.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Майна

    6 4 Отговор
    Къде е и бившия Резидент?
    В коя Еврозана, по- дълбоко ще ни интегрира?
    Питам..?
    Да не е болен?

    Коментиран от #61

    11:23 09.02.2026

  • 51 МП4

    8 1 Отговор
    Не е имало пещера в която да не са влизали , та дори и подводни такива , не само в БГ а и извън нея. Имали са оборудване за хиляди . . Сега си направете изводите тук какви неща има скрити по пещерите от времето на В.Войвода .Поръчка от най- високо ниво в България или конкурент от тази тематика!

    Коментиран от #55

    11:24 09.02.2026

  • 52 Опасносрт

    12 1 Отговор
    Да, Да спрем най-вероятните версии, защото не са изгодни за безгръбначите ни управници.

    След като е случаят е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях.

    11:25 09.02.2026

  • 53 Йордан Росенов

    7 1 Отговор
    Този по какво се различава, този бил на власт по времето на ГЕРБ,психолог от " Фейсбук и трапезни диагностици"?

    11:25 09.02.2026

  • 54 Майна

    8 1 Отговор
    Нищо ли не е станало та мълчат?
    То в цяла Европа се разбра ,че американски дипломат, който разнищва престъпните картели в Мексико , посети и България , .на 26 януари... Ха.. Къде са нашите политици, да кажат нещо.. Този от Петрохан- води към Мексико..

    11:27 09.02.2026

  • 55 стоян георгиев

    7 3 Отговор

    До коментар #51 от "МП4":

    Ти гаранция си фен на путин нали???хах....хах....

    Коментиран от #72

    11:28 09.02.2026

  • 56 Съсед

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "КЕМПЕРА НЕ Е ХОДИЛ ДО МОРЕТО":

    Да попитаме ли Гугъл, кой им е съсед (2.2 км) и се казва Хижа Петрохан, но на френски.
    Нощувката е 850 лева.

    11:28 09.02.2026

  • 57 А ти

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    не виждаш ли, че започнаха след като Тръмп отвлече Мадуро? Ясно е, че е замесена колумбийката мафия.

    11:29 09.02.2026

  • 58 Граматик

    4 1 Отговор
    Отворко,бившо ченге! А ти от къде имаш инфорвазия?!

    11:29 09.02.2026

  • 59 Граматик

    5 1 Отговор
    Отворко,бившо ченге! А ти от къде имаш информация?!

    11:30 09.02.2026

  • 60 КГБ в действие

    3 4 Отговор
    Единия от хижата адвокат Иванов е представлявал Росатом на арбитражния съд в Женева,

    11:31 09.02.2026

  • 61 Виж

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Майна":

    да не те е заместил в кревата.

    11:32 09.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Когато ЛИПСВА информация

    5 1 Отговор
    Се появяват и "версиите".В много случаи те са доста по-достоверни от премълчаното, или замаскираното.Също като онова шесторно убийство(с кучето става седморно!) в Нови Искър по Нова Година през не толкова далечната 2018! Тогава набедения за убиец скитник взе, че се "самоуби" и с това случаят "благополучно" приключи! Когато МВР и ДАНС стават маша на определени политически фигури, силни на деня се случват точно такива работи!

    Коментиран от #65

    11:34 09.02.2026

  • 64 Гражданка

    14 0 Отговор
    Уважаеми бивши и настоящи ръководители на безбройните служби за сигурност, психолози, психиатри, специалисти “по всичко”…..Напразно се хабите по медиите! Лично аз( надявам се и не само аз) не вярвам на нито една дума от вашите тиради. И престанах да ви слушам, защото някои от предположенията ви са направо гнусни и трябва да са обект само на специализирано, а не на обществено обсъждане! Толкова недостойно поведение в такава трагична ситуация! Все пак загубиха живота си петима мъже и едно невинно дете! Каквито и да са били, недопустими са такива чудовищни обвинения срещу мъртви на всеуслушание…. Защото човешкото е - за мъртвите или добро или нищо или истината! Обществото никога няма да научи истината! Затова замълчете ! Малко милост за близките на убитите, защото за тях тези мъже и дете са били най-скъпите хора! Не се приравнявайте с лешоядите, храна имате достатъчно!

    Коментиран от #95

    11:45 09.02.2026

  • 65 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Когато ЛИПСВА информация":

    Покрай разследването тогава взеха та намериха един полуизгнил труп в Искъра на няколко години.

    11:46 09.02.2026

  • 66 Нелето

    2 4 Отговор
    Човека с най смислените анализи, другите са продукт на червената олигархия. Този човек какво то е казал се е сбъдвало, чист професионалист, не случайно са го уволнили от "милицията".

    11:48 09.02.2026

  • 67 Р Г В

    5 1 Отговор
    А вие уважаеми като не сте трапезен специалист може ли да споделите колко години сте служили като оперативен работник в криминалните служби и по ваши версии и разработки колко убийства са разкрити , като се има предвид факта че от 1993г. до сега са около 150 на знакови лица. Споделете за разстрелите на Крушата , братя Илиеви , А.Л. И.П .Е. К. А.П. и т.н.
    бизнесмени , спортисти . Най добре е да се реализираш като съветник на някой бъдеш министър на вътрешните работи завършил психология , педагогика , социология и др.специалности актуални в Европейска България

    11:49 09.02.2026

  • 68 Електра

    6 7 Отговор
    Ясно е че тава е змийско гнездо на Шарлатанията, докарана ни от другаря Боташ Софийския кмет и шарлатански министри са осигурявали чадър и пари...

    11:51 09.02.2026

  • 69 Ами не

    12 0 Отговор
    Абе, Йорданов, цяла България знае колко тъпи и корумпирани са т нар "служби"! Никой отдавна не вярва на тия във властта! А ти говориш за професионализъм, когато всички институции трябва да се създадат наново! Не са се предали на службите, защото са бягали от тях! Но изглежда са успяли да скрият това, което е трябвало да бъде скрито. Ще видим дали ще се разбере по-късно!

    11:55 09.02.2026

  • 70 ааааа

    6 0 Отговор
    Три дена ще се шуми, после ще класират делото в Студени досиета...Пък след три дни може да открият още три трупа. Може да викнат и таро гледачка?

    11:56 09.02.2026

  • 71 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "РУДИ ГЕЛА":

    ЗАБРАВИ ДА СПОМЕНЕШ И ЛУНА!

    11:58 09.02.2026

  • 72 МП4

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Фен съм на Локо Пловдив

    Коментиран от #75, #90

    12:00 09.02.2026

  • 73 Е добре де...?!

    8 2 Отговор
    Защо тогава е нужно,да се ограждат,въоръжават...да спират берачи на гъби и проверяват личните им карти...?!
    За сигналите от родителите после отказали се от показания-да не говорим...!

    12:17 09.02.2026

  • 74 Най-накрая се изока и

    4 2 Отговор
    герберския "спецялист".

    12:18 09.02.2026

  • 75 НАЛИ?!

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "МП4":

    Само като зърнеш Крушарски и ...получаваш оргазъм...

    12:19 09.02.2026

  • 76 хахаха, на

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "И тоя":

    100% единомислие...

    12:19 09.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 що за коментар ???

    4 1 Отговор
    Този коментира без да каже нищо освен това ,което са му вменили да казва........Защо да не са руски убийци или хора на сретан???Защо да не са убийци бг на работа при руските служби???Не чух кой ежемесечно е плащал на убитите ,освен смешките ,че родители давали по 100000$ и не разбрах били си на ръкуване убитите с ДС???Що не кажете това и повече не е нужно.........ПС.Хората ви знаят що за стока сте..........господа недосегаеми...

    12:24 09.02.2026

  • 79 Стар виц

    3 2 Отговор
    Швейцарски експерт опитва шоколад: “ Вкушно! Швейцарски е нали? - Не, български от Своге. - Ъ! Да ше е@а ф експерта:(!!!”

    12:27 09.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да,бе

    5 1 Отговор
    Тогава остават само версиите за тоталната корумпирана некадърност на правоохранителната и правораздавателните системи....Или и тия версии са неудобни за пишман психологията на територията...

    12:30 09.02.2026

  • 82 Откровен

    5 1 Отговор
    Да му мислят хомосексуалните и министрите от тази "секта"???
    Повече няма да "натискам истината ", че трият като бесни бурсуци!!!

    12:32 09.02.2026

  • 83 Въпрос без отговор

    4 3 Отговор
    Ако например Костадинов, Борисов, Слави бяха свързани с дечица дали щеше да, се мълчи така оглушително.
    И упорито да се крие какво са намерили вув Веселата вила.
    Тихичко сега. Ще избухне пак някоя камера в салон за бръснене. Добре дошло

    12:33 09.02.2026

  • 84 Пълни Пендофили

    2 2 Отговор
    Настоявах за правата на пиндофилите, спряха и регистъра, имали права. Нямате право да знаете дали в квартала ви живее пиндофил. За пълни пинфофили и министърката им шпатулова, то като акнето - лекува, се.

    12:35 09.02.2026

  • 85 Ганьо

    4 2 Отговор
    Как да подадеш сигнал като знаеш ,кой те гони?
    Топ психолози,на измислиците.

    12:37 09.02.2026

  • 86 Нелето

    2 2 Отговор
    Човека с най смислените анализи, другите са продукт на червената олигархия. Този човек какво то е казал се е сбъдвало, чист професионалист, не случайно са го уволнили от "милицията".

    12:40 09.02.2026

  • 87 минувач

    3 1 Отговор
    Аз имам само един коментар - НАРКОТИЦИ. Продажба и употреба. Иначе как така се купуват и издържат хижи с нищонеправене? И после избива чивията....

    12:47 09.02.2026

  • 88 Педофил от Петрохан

    0 1 Отговор
    Самоубихме се за да отидем в педофилския Рак

    13:14 09.02.2026

  • 89 Анонимен

    1 1 Отговор
    Ама кмета да каже защо е финансирал сектата

    13:15 09.02.2026

  • 90 МП4

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "МП4":

    Върза се нари ?! Ахахах

    13:39 09.02.2026

  • 91 Пешо

    2 0 Отговор
    В СДВР повечето началници са назначени от криминалните структур,точно за такива случаи.

    Коментиран от #96

    13:48 09.02.2026

  • 92 Никой

    2 0 Отговор
    Трябва да поканят един бивш телохранител на Т . Живков , бивш гл . секретар на МВР да разкрие случая . По негово време " разкриха " едни 150 поръчкови убийства.

    14:26 09.02.2026

  • 93 Ако са се познавали,нямаше да се налага

    1 0 Отговор
    да прибират кучетата във вилата!?Външни хора са били!

    14:59 09.02.2026

  • 94 флинстоун

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":

    При киевският режим не виреят тракийци.

    18:00 09.02.2026

  • 95 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Гражданка":

    ........................ извод. Граждани - въоръжете се.

    18:07 09.02.2026

  • 96 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Пешо":

    А, не е само за такива. ежедневно се употребяват...........

    18:17 09.02.2026

  • 97 Ко,Не

    0 0 Отговор
    Първите три трупа очевидно са свързани с вторите три.“

    19:48 09.02.2026