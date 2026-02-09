Криминалисти: Да спрем с версиите на трапезни диагностици за дървена и колумбийска мафия

Криминалният психолог Росен Йорданов и бившият директор на СДВР Валери Йорданов коментираха в предаването „Тази сутрин“ по bTV смъртните случаи от изминалата седмица, при които бяха открити шест тела на простреляни мъже – три в бившата хижа „Петрохан“ и още три в кемпер край връх Околчица.
По думите на Валери Йорданов действията на МВР са били адекватни и съобразени със сложността на ситуацията.
„МВР действаха съобразно обстановката и така, както трябва. Няма как да се подава информация, която не е установена със сигурност и която може да попречи на разследването“, заяви той.
На въпрос дали е имало закъсняла реакция или пропуски в началния етап на разследването, Йорданов беше категоричен: „Не, не мисля, че има нещо изпуснато. Още в самото начало беше ясно, че извършителят или извършителите са имали свободен достъп до хижата и до първите трима простреляни, което означава, че са се познавали.“
Той допълни, че според него престъплението не е случайно и не е извършено от външен човек. „Това деяние е извършено от човек, който се познава с жертвите, за да бъде допуснат в така наречената охранявана територия“, посочи бившият директор на СДВР.
Криминалният психолог Росен Йорданов подчерта безпрецедентния характер на случая. „Имаме две местопрестъпления и шест трупа. Такова нещо не се е случвало дори в мутренските години“, заяви той.
Според него връзката между двата случая е очевидна: „Първите три трупа очевидно са свързани с вторите три.“
Йорданов призова за сдържаност и отхвърли спекулациите за участие на организирана престъпност или външни извършители.
„Нека да спрем с тези версии за дървената, колумбийската или някаква друга мафия. Това са фейсбук и трапезни диагностици“, каза той.
По думите му е нелогично трима души, ако са се измъкнали от екзекуция, да не подадат сигнал и да не потърсят помощ в продължение на дни.
„Какво правят цяла седмица тези хора, ако са застрашени? Защо не се обаждат на близките си или на органите на реда?“, попита Йорданов.
По темата дали Ивайло Калушев е извършителят на убийствата и в двата случая, Росен Йорданов подчерта, че все още липсват ключови данни.
„Към момента това не може да бъде установено сигурно. Нямаме резултати от съдебномедицинските експертизи и експертизите на местопрестъпленията“, обясни той.
Според него една от работните хипотези е „вътрешна динамика“ между участниците, включително възможност за разширено самоубийство, но без категорични доказателства.
Подобна позиция изрази и Валери Йорданов: „За мен е ясно, че е възникнал конфликт между двете групи. По какъв повод и какъв е мотивът – не мога да кажа. Това не е импулсивно деяние, а обмислено. Нещо е преляло чашата“.
И двамата експерти бяха единодушни, че категорични изводи могат да бъдат направени едва след приключване на всички експертизи и съпоставяне на събраните улики.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7, #18, #21, #77
10:57 09.02.2026
2 И тоя
Коментиран от #76
10:59 09.02.2026
3 ДС тайни
10:59 09.02.2026
4 Николай Бареков
10:59 09.02.2026
5 честен ционист
11:00 09.02.2026
6 Тия приказки
11:02 09.02.2026
7 Тцтцтцтц
До коментар #1 от "Пич":Пий си лекарствата, госпожа!
Коментиран от #14
11:02 09.02.2026
8 Хмм
11:03 09.02.2026
9 Рамбо Силек
11:03 09.02.2026
10 Пенчо
11:03 09.02.2026
11 мнение
11:04 09.02.2026
12 Факти
Васи Терзиев - ДС наследник.
Какво ли може да е?
Коментиран от #30
11:04 09.02.2026
13 не се хабете
Коментиран от #16
11:05 09.02.2026
14 Пич
До коментар #7 от "Тцтцтцтц":Кое лекарство - синьото, или червеното ?! Вие наистина ли не виждате че убийствата започнаха след масовото разсекретяване на файловете Епщайн...?! Защото някой в държавата виждат , и са впрегнали чак психиатри да ви дрънкат глупости няколко статии по напред !!!
Коментиран от #57
11:06 09.02.2026
15 КЕМПЕРА НЕ Е ХОДИЛ ДО МОРЕТО
Коментиран от #26, #37, #44, #46, #49, #56
11:06 09.02.2026
16 защо
До коментар #13 от "не се хабете":Що си писал ПП(П) ?!
Коментиран от #19
11:06 09.02.2026
17 ЕЙ РОСЕНЧО
11:08 09.02.2026
18 Тракиец 🇺🇦
До коментар #1 от "Пич":Грешиш мой човек.....либералното никога не е дясно ,то е ЛЯВО ! НЕОЛИБЕРАЛИТЕ СА ПСИХИЧНО ЛЯВИТЕ МАРКСИСТИ ...ВСИЧКИ ТЕРОРИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО АНТИФА И ВСИЧКИ СОДОМИСТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ КАТО ФЕМИНИСТКИ ЛГТБ ДЖЕНДЪРИ МЕ ТУУ ,БЛАК ЛАЙВ МЕТЪРС И Т Н КОИТО СА НАСОЧЕНИ СРЕЩУ БЕЛИЯ МЪЖ И ЖЕНА СА ЛЯВИ ...АНАДЪММО ?
Коментиран от #42, #94
11:09 09.02.2026
19 не се хабете
До коментар #16 от "защо":Ами , то даже е : ПП "ПП(П)" - политическа партия "Перве..ни Пеееаси и Пед..или".
11:09 09.02.2026
20 Леле - леле !? 🤔
11:10 09.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тома
11:11 09.02.2026
23 мхмх
няма ли да спрат с глупостите...
11:11 09.02.2026
24 Майна
Тук няма място тая версия
Държавна шапка от всички управляващи над престъпен картел - педофилия, наркотици..т.н, пари , които вървят през държавници, изпитат се и отиват в банковата кабала
Всички, които са управлявали са свързани! Всички..
Тръмп и Путин ще убият сатанизма завладял държавите
Коментиран от #31
11:12 09.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ПИСАХ И ПИША ПАК.
До коментар #15 от "КЕМПЕРА НЕ Е ХОДИЛ ДО МОРЕТО":ТЕЗИ ПРОСТИ ТУУТКИ НАГАЖДАЧИ ЩО ЛИ ГИ ЧЕТЕМ. ТЕ СА В 90% ЗАВИСИМИ. КАКТО И СЛУЖБАРИТЕ ГОВОРЯТ ПРАВЯТ КАКВО ИМ КАЖАТ. И ОТ ДУМА РЕЧ НЕ РАЗБИРАТ. ДА ГИ ГО ДУАТ СЕВЕРНЯКА.
11:13 09.02.2026
27 Хм...
„Какво правят цяла седмица тези хора, ако са застрашени? Защо не се обаждат на близките си или на органите на реда?“, попита Йорданов."
А кога са били убити? Да не се окаже, че е по същото време и някой е разходил кемпера като катафалка. И защо да се обадят ако знаят, че заплахата е от същите тези органи на реда или свързани с тях? Само предположения, но въпросите са много. Иначе е ясно, че в момента опитвате да сглобите правдоподобна версия.
11:14 09.02.2026
28 Дойдоха и върлуват
11:14 09.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Само питам
До коментар #12 от "Факти":Ами ...ДС минаха под ръководство на ЦиРейУ . А единият от убитите е адвокат на РосАтом ,за разграбена та от евроатлантиците ни АЕЦ Белене ..Ти как мислиш ?.
Коментиран от #39
11:14 09.02.2026
31 Ами има разлика.
До коментар #24 от "Майна":Тръмп не прати един милион американци да умрат в Донбас.
11:14 09.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 а вие спрете
11:16 09.02.2026
34 нвжтде
11:16 09.02.2026
35 2 групи с конфликт .
11:16 09.02.2026
36 РУДИ ГЕЛА
Коментиран от #71
11:17 09.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Павел Пенев
11:17 09.02.2026
39 По - добре
До коментар #30 от "Само питам":Е да не знаеш. Така ще ти е по - розаво.
Нали? Не мисли сега. СлОчайност е, нали така. Както и един остаеен да си преминава където реши кемпер. Жалко за детето. Поне него да бяха спасили, но. Някпи истини не са коректни.
ЦРУ и ФБР са.
11:17 09.02.2026
40 Шитсдонтстоп
11:17 09.02.2026
41 Поредният милиционерски
11:17 09.02.2026
42 Пич
До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":Много неуместен коментар! Те ту казват че ти се е запазила къщата та гори чак синята мазилка, ти отгиваряш, че мазилката била червена !!! Всички знаем че сините са червени, но мислиш ли това променя нещата, и това е важно да се коментира?! Освен ако нелепо се опитваш да защитаваш либерастите , като твърдиш че не са либерасти, а са комунисти!!!
11:18 09.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Майна
Партийни и подготвящи се за такива?
Те безучастни ли са?
11:21 09.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Майна
В коя Еврозана, по- дълбоко ще ни интегрира?
Питам..?
Да не е болен?
Коментиран от #61
11:23 09.02.2026
51 МП4
Коментиран от #55
11:24 09.02.2026
52 Опасносрт
След като е случаят е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях.
11:25 09.02.2026
53 Йордан Росенов
11:25 09.02.2026
54 Майна
То в цяла Европа се разбра ,че американски дипломат, който разнищва престъпните картели в Мексико , посети и България , .на 26 януари... Ха.. Къде са нашите политици, да кажат нещо.. Този от Петрохан- води към Мексико..
11:27 09.02.2026
55 стоян георгиев
До коментар #51 от "МП4":Ти гаранция си фен на путин нали???хах....хах....
Коментиран от #72
11:28 09.02.2026
56 Съсед
До коментар #15 от "КЕМПЕРА НЕ Е ХОДИЛ ДО МОРЕТО":Да попитаме ли Гугъл, кой им е съсед (2.2 км) и се казва Хижа Петрохан, но на френски.
Нощувката е 850 лева.
11:28 09.02.2026
57 А ти
До коментар #14 от "Пич":не виждаш ли, че започнаха след като Тръмп отвлече Мадуро? Ясно е, че е замесена колумбийката мафия.
11:29 09.02.2026
58 Граматик
11:29 09.02.2026
59 Граматик
11:30 09.02.2026
60 КГБ в действие
11:31 09.02.2026
61 Виж
До коментар #50 от "Майна":да не те е заместил в кревата.
11:32 09.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Когато ЛИПСВА информация
Коментиран от #65
11:34 09.02.2026
64 Гражданка
Коментиран от #95
11:45 09.02.2026
65 честен ционист
До коментар #63 от "Когато ЛИПСВА информация":Покрай разследването тогава взеха та намериха един полуизгнил труп в Искъра на няколко години.
11:46 09.02.2026
66 Нелето
11:48 09.02.2026
67 Р Г В
бизнесмени , спортисти . Най добре е да се реализираш като съветник на някой бъдеш министър на вътрешните работи завършил психология , педагогика , социология и др.специалности актуални в Европейска България
11:49 09.02.2026
68 Електра
11:51 09.02.2026
69 Ами не
11:55 09.02.2026
70 ааааа
11:56 09.02.2026
71 Боруна Лом
До коментар #36 от "РУДИ ГЕЛА":ЗАБРАВИ ДА СПОМЕНЕШ И ЛУНА!
11:58 09.02.2026
72 МП4
До коментар #55 от "стоян георгиев":Фен съм на Локо Пловдив
Коментиран от #75, #90
12:00 09.02.2026
73 Е добре де...?!
За сигналите от родителите после отказали се от показания-да не говорим...!
12:17 09.02.2026
74 Най-накрая се изока и
12:18 09.02.2026
75 НАЛИ?!
До коментар #72 от "МП4":Само като зърнеш Крушарски и ...получаваш оргазъм...
12:19 09.02.2026
76 хахаха, на
До коментар #2 от "И тоя":100% единомислие...
12:19 09.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 що за коментар ???
12:24 09.02.2026
79 Стар виц
12:27 09.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Да,бе
12:30 09.02.2026
82 Откровен
Повече няма да "натискам истината ", че трият като бесни бурсуци!!!
12:32 09.02.2026
83 Въпрос без отговор
И упорито да се крие какво са намерили вув Веселата вила.
Тихичко сега. Ще избухне пак някоя камера в салон за бръснене. Добре дошло
12:33 09.02.2026
84 Пълни Пендофили
12:35 09.02.2026
85 Ганьо
Топ психолози,на измислиците.
12:37 09.02.2026
86 Нелето
12:40 09.02.2026
87 минувач
12:47 09.02.2026
88 Педофил от Петрохан
13:14 09.02.2026
89 Анонимен
13:15 09.02.2026
90 МП4
До коментар #72 от "МП4":Върза се нари ?! Ахахах
13:39 09.02.2026
91 Пешо
Коментиран от #96
13:48 09.02.2026
92 Никой
14:26 09.02.2026
93 Ако са се познавали,нямаше да се налага
14:59 09.02.2026
94 флинстоун
До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":При киевският режим не виреят тракийци.
18:00 09.02.2026
95 Феликс Дж
До коментар #64 от "Гражданка":........................ извод. Граждани - въоръжете се.
18:07 09.02.2026
96 Феликс Дж
До коментар #91 от "Пешо":А, не е само за такива. ежедневно се употребяват...........
18:17 09.02.2026
97 Ко,Не
19:48 09.02.2026