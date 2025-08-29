Новини
Крими »
Задържаха 18-годишно пило момче, шофирало без книжка

Задържаха 18-годишно пило момче, шофирало без книжка

29 Август, 2025 13:39 354 4

  • без книжка-
  • алкохол-
  • пловдив

След катастрофата младежът се опитал да напусне местопроизшествието

Задържаха 18-годишно пило момче, шофирало без книжка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

18-годишно момче от Пловдив, за което впоследствие е установено, че шофира без книжка и под въздействие на алкохол, е причинило транспортно произшествие в центъра на града.

Инцидентът е станал малко след 05:00 часа тази сутрин, в близост до Водната палата в Пловдив. От пресцентъра на полицията съобщиха за NOVA, че ученик се е блъснал с управлявания от него лек автомобил в оградни пана при кръговото движение в центъра на града.

След като е катастрофирал, младежът се опитал да напусне местопроизшествието. Справка в регистрите на МВР показала, че момчето не притежава свидетелство за правоуправление, а тест на място с дрегер отчел наличие на алкохол в кръвта от 1,4 промила.

Младежът е задържан за срок до 24 часа.


България
  • 1 Пияните са

    3 0 Отговор
    като ято, на пиене много богато...

    13:43 29.08.2025

  • 2 провинциалист

    0 0 Отговор
    пило момче ликьорче ли?

    13:48 29.08.2025

  • 3 5 години от воле

    0 0 Отговор
    ше има време да размисли ако може да мисли

    13:49 29.08.2025

  • 4 И КАКВО

    0 0 Отговор
    НАКАЗВАТ РЕДОВНИТЕ.НА ТОЯ НИ КНИЖКА , НИ ГЛОБА , НИ ПРИСЪДА ЩЕ ИМА.КАКТО ВСИЧКО ДРУГО В ДЪРЖАВАТА-ЗА РАБОТЕЩИТЕ-ТОРМОЗ, ЗА ПАРАЗИТИТЕ-РАЙ-НИ ПРОВЕРКИ , НИ ГЛОБИ.

    13:49 29.08.2025