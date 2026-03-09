Проверяваме електронно номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите избори

От днес българските граждани, имащи право да гласуват на предстоящите избори за Народно събрание, могат да проверяват по електронен път номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Това става чрез интернет страницата на ГД ГРАО - https://www.grao.bg/elections/ или чрез телефон на номер 0800 1 4726, безплатен за цялата страна.

В предварителните избирателни списъци за обявяване са включени 6 641 768 избиратели. Тези списъци, съгласно чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс, се отпечатват от МРРБ – ГД ГРАО въз основа на Националния регистър на населението – Национална база данни “Население”, която се актуализира ежедневно с подадените от общинските администрации данни за промените в гражданската регистрация на лицата.

Имената на починалите лица се заличават от избирателните списъци съгласно чл. 27, ал. 1 от ИК.

Също от днес до 4 април 2026 г. гражданите могат да подават електронно искане за гласуване по настоящ адрес чрез интернет страницата на съответната община или чрез интернет страницата на ГД ГРАО - https://regna.grao.bg/. Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или директно чрез сайта на ГД ГРАО, ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.

Адресната регистрация, съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. Съгласно чл. 89, ал. 5 от същия закон, адресите, на които може да се извършва адресна регистрация, се определят със заповед на кмета на общината.