Проверяваме електронно номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите избори

9 Март, 2026 13:00 696 13

  • гд грао-
  • нс-
  • избирателна секция

Имената на починалите лица се заличават от избирателните списъци съгласно чл. 27, ал. 1 от ИК

Проверяваме електронно номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От днес българските граждани, имащи право да гласуват на предстоящите избори за Народно събрание, могат да проверяват по електронен път номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Това става чрез интернет страницата на ГД ГРАО - https://www.grao.bg/elections/ или чрез телефон на номер 0800 1 4726, безплатен за цялата страна.

В предварителните избирателни списъци за обявяване са включени 6 641 768 избиратели. Тези списъци, съгласно чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс, се отпечатват от МРРБ – ГД ГРАО въз основа на Националния регистър на населението – Национална база данни “Население”, която се актуализира ежедневно с подадените от общинските администрации данни за промените в гражданската регистрация на лицата.

Имената на починалите лица се заличават от избирателните списъци съгласно чл. 27, ал. 1 от ИК.

Също от днес до 4 април 2026 г. гражданите могат да подават електронно искане за гласуване по настоящ адрес чрез интернет страницата на съответната община или чрез интернет страницата на ГД ГРАО - https://regna.grao.bg/. Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или директно чрез сайта на ГД ГРАО, ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.

Адресната регистрация, съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. Съгласно чл. 89, ал. 5 от същия закон, адресите, на които може да се извършва адресна регистрация, се определят със заповед на кмета на общината.


  • 1 ППДБ победа!

    3 5 Отговор
    Проверявайте си електронно, ние си печелим електронно 😄😄😄

    13:02 09.03.2026

  • 2 честен ционист

    3 6 Отговор
    А къде можем да се отписваме от това ни право?

    Коментиран от #4, #8

    13:02 09.03.2026

  • 3 провинциалист

    8 2 Отговор
    И не забравяйте, че с гласа си не участвате в управлението на страната, а подписвате трудовите договори на хрантутниците в парламента и 4 актуализации годишно на заплатите им, а за вас остава деноминацията, за която те се пребориха да ви натресат.

    13:03 09.03.2026

  • 4 Ганчо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Отиваш при равина, и те отписва от Талмуда. Кажи му че си Гой и работата ще стане.

    13:04 09.03.2026

  • 5 хехе

    4 0 Отговор
    те и мъртвите души от небето ще се възползват да проверят електронно къде ще гласуват.

    13:04 09.03.2026

  • 6 Проверки трябват

    7 0 Отговор
    Няма такъв брой пълнолетни български избиратели у нас! Още тук стават явни машинациите, че мъртвите хора изобщо не са отписани от избирателните списъци.....

    Коментиран от #7

    13:13 09.03.2026

  • 7 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Проверки трябват":

    Не ти трябват мъртви, стават и живи, които не са гласували - същото усилие е да ги цъкнеш на машината.

    13:20 09.03.2026

  • 8 онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    На терминал 2

    Коментиран от #10

    13:23 09.03.2026

  • 9 боклук

    3 0 Отговор
    А може ли да проверя като не гласувам дали съм гласувал и се окаже, че СИК е положила необходимата експедитивност и е гласувала чевръсто вместо мен, вместо аз да се домъкна до жалката им секия с платени фалшификатори!? Много са изпълнителни! Следят списъка, подават информация на сътрудниците си пред секцията, те палят тротинетките и тръгват да носят гласове от махалите! Който отсъства от селото повече от четвърт век, но фигурира в списака, пъргава лелка с химикалка бързо го дописва и подписва. Резултат - честни и демократични избори и Греб - победа!

    Коментиран от #13

    13:32 09.03.2026

  • 10 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "онзи":

    Това не е гаранция, че някой няма да използва самоличността ти, за да гласува за ПП например.

    13:47 09.03.2026

  • 11 Лъжииии

    3 0 Отговор
    Преко сили, населението е 4 милиона и нещо (с живеещите в чужбина). Спрете да лъжете, че сме 6-7 милиона. В България живеят не повече от 3 милиона души, навсякъде е пусто. Така лъжете и за детските градини в София, че са пълни, а те от година на година имат все по-малко деца. Виждам го всеки ден през прозореца си. Явно се точат пари по програми за застрояване на нови и нови градини, а деца реално няма.

    13:52 09.03.2026

  • 12 Мъртвите души са 800 000

    3 0 Отговор
    Иначе за честни избори се гласят

    13:58 09.03.2026

  • 13 Измами правят

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "боклук":

    Възможно е. Аз една година като си вадих нови документи разбрах, че ми е сменен адресът. Без да знам, някой ми е сменил адресната регистрация. Служителките в общината не изглеждаха изненадани и оправиха тихо-мълком нещата, сякаш е нещо нормално и се случва всеки ден, но хора ми казаха, че най-вероятно е било с цел фалшиво гласуване от мое име (понеже аз тогава въобще не ходех да гласувам и нямаше шанс да разбера, че някой го прави вместо мен.) Подмененият ми адрес беше в село, което дори не знам къде се намира на картата.

    14:00 09.03.2026

