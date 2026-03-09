Лейди Гага ще бъде булка "скоро"

Американската поп звезда Лейди Гага съобщи, че сватбата ѝ с предприемача и инвеститор Майкъл Полански се очаква да се състои „скоро“. Новината певицата разкри по време на гостуване в радиопредаването „Romantic Radio“, водено от колегата ѝ и приятел Бруно Марс в платформата iHeartRadio.

По думите на изпълнителката двойката обмисля сравнително интимна церемония, далеч от типичния за шоубизнеса блясък и мащабни празненства. „Не искаме огромна сватба, но искаме да ѝ се насладим истински“, споделя Полански по време на разговора. Той допълва, че в много отношения двамата вече се чувстват като семейство.

Според близки до двойката източници вероятната дата за церемонията е планирана след приключването на турнето „Mayhem Ball Tour“ на певицата, което трябва да завърши на 13 април с концерт в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Лейди Гага и Майкъл Полански са заедно от края на 2019 г., след като бяха запознати от общи приятели в средите на технологичния и филантропския бизнес. Полански е завършил Харвардския университет и е известен като инвеститор и предприемач в сферата на технологиите и благотворителните инициативи. Той е съосновател на Parker Group – организация, създадена от технологичния милиардер Шон Паркър, която финансира научни изследвания и социални проекти.

Двойката официално потвърди връзката си през 2020 г., когато Лейди Гага публикува тяхна снимка в социалните мрежи след участие на Супербоул. Оттогава двамата рядко говорят публично за личния си живот, но често се появяват заедно на обществени събития и благотворителни инициативи.

Годежът им беше обявен публично по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., когато певицата представи Майкъл като свой годеник. По-късно тя разкри в интервю, че първоначалното предложение за брак е било направено по необичаен начин – със стрък трева, който Полански използвал символично, преди впоследствие да ѝ подари официален годежен пръстен. Според американски медии бижуто е оценявано на около два милиона долара.

През последните години Лейди Гага съчетава музикалната си кариера с успешни филмови проекти. След ролите си в „Роди се звезда“ и „Домът на Gucci“ тя продължава да развива и актьорската си кариера, като се появява и в големи холивудски продукции. Паралелно с това певицата остава активна и в благотворителната дейност чрез своята фондация Born This Way Foundation, насочена към подкрепа на психичното здраве на младите хора.