Лейди Гага ще бъде булка "скоро"

Лейди Гага ще бъде булка "скоро"

9 Март, 2026 12:59 773 5

Певицата обаче не издава точната дата на сватбата, нито къде ще се състои

Лейди Гага ще бъде булка "скоро" - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската поп звезда Лейди Гага съобщи, че сватбата ѝ с предприемача и инвеститор Майкъл Полански се очаква да се състои „скоро“. Новината певицата разкри по време на гостуване в радиопредаването „Romantic Radio“, водено от колегата ѝ и приятел Бруно Марс в платформата iHeartRadio.

По думите на изпълнителката двойката обмисля сравнително интимна церемония, далеч от типичния за шоубизнеса блясък и мащабни празненства. „Не искаме огромна сватба, но искаме да ѝ се насладим истински“, споделя Полански по време на разговора. Той допълва, че в много отношения двамата вече се чувстват като семейство.

Лейди Гага ще бъде булка "скоро"

Според близки до двойката източници вероятната дата за церемонията е планирана след приключването на турнето „Mayhem Ball Tour“ на певицата, което трябва да завърши на 13 април с концерт в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Лейди Гага и Майкъл Полански са заедно от края на 2019 г., след като бяха запознати от общи приятели в средите на технологичния и филантропския бизнес. Полански е завършил Харвардския университет и е известен като инвеститор и предприемач в сферата на технологиите и благотворителните инициативи. Той е съосновател на Parker Group – организация, създадена от технологичния милиардер Шон Паркър, която финансира научни изследвания и социални проекти.

Двойката официално потвърди връзката си през 2020 г., когато Лейди Гага публикува тяхна снимка в социалните мрежи след участие на Супербоул. Оттогава двамата рядко говорят публично за личния си живот, но често се появяват заедно на обществени събития и благотворителни инициативи.

Годежът им беше обявен публично по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., когато певицата представи Майкъл като свой годеник. По-късно тя разкри в интервю, че първоначалното предложение за брак е било направено по необичаен начин – със стрък трева, който Полански използвал символично, преди впоследствие да ѝ подари официален годежен пръстен. Според американски медии бижуто е оценявано на около два милиона долара.

През последните години Лейди Гага съчетава музикалната си кариера с успешни филмови проекти. След ролите си в „Роди се звезда“ и „Домът на Gucci“ тя продължава да развива и актьорската си кариера, като се появява и в големи холивудски продукции. Паралелно с това певицата остава активна и в благотворителната дейност чрез своята фондация Born This Way Foundation, насочена към подкрепа на психичното здраве на младите хора.


  • 1 Ура!

    4 0 Отговор
    Супер! Очен харашо! Зер гут! Няма аз да се женя за нея! Егати и кефа...

    13:03 09.03.2026

  • 2 Бети

    2 0 Отговор
    Да младоженеца е циганин 🤣🥳🤭

    Коментиран от #5

    13:05 09.03.2026

  • 3 Мнение

    4 0 Отговор
    На острова на Епщайн ли ще се проведе сватбата?!
    Писна ми от тия хелливудци, певачки и певци, които рекламират прституцията сред младите!

    13:13 09.03.2026

  • 4 Що се женят?

    2 0 Отговор
    След 2 години ще се разведат.

    13:21 09.03.2026

  • 5 Гадост и зараза

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бети":

    По-скоро 4и.ф..у.7. Те често пъти изглеждат по същия начин. А и щом има полска фамилия...

    13:45 09.03.2026