Задържаха мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол

Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол в кръвта. Случаят е от 10 ноември във Врачеш. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

В хода на разследването е установено, че през април 2024 г. той е бил осъден за същото деяние.