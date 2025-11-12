Задържаха мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол

Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол в кръвта. Случаят е от 10 ноември във Врачеш. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
В хода на разследването е установено, че през април 2024 г. той е бил осъден за същото деяние.
Аз си мислех, че съм пияч, ама ти направо ми разказа играта!
Слава, тебе!
