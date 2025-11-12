Новини
Задържаха мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол

12 Ноември, 2025 12:35

Предишното му нарушение е от 2024 г.

Задържаха мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол в кръвта. Случаят е от 10 ноември във Врачеш. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

В хода на разследването е установено, че през април 2024 г. той е бил осъден за същото деяние.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    СТАНА ВИНОТО И СИТЕ СТАНАХА БАТМАНИ

    12:36 12.11.2025

  • 2 Новини

    11 0 Отговор
    От северозапада

    12:42 12.11.2025

  • 3 Механик

    11 2 Отговор
    Евалла, майсторе!
    Аз си мислех, че съм пияч, ама ти направо ми разказа играта!
    Слава, тебе!

    12:42 12.11.2025

  • 4 Георги

    15 2 Отговор
    4.23 !!! Малии, тоя трябва да му издигнат паметник в Студентски град. Това емного труд, да изпиеш толкова и не само да останеш в съзнание, ами и да си намериш колата и да я подкараш.

    12:47 12.11.2025

  • 5 604

    8 1 Отговор
    Не съ го хванали, той се свлякъл...как е стоял прав незнам!?

    12:48 12.11.2025

  • 6 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Книжката на две и вече само с маршрутката

    12:54 12.11.2025

  • 7 побърканяк

    7 0 Отговор
    Тоя не е имал кръв само алкохол е цирколирал из него.

    12:57 12.11.2025

  • 8 Д-р Радева

    5 0 Отговор
    Трябва Гинес да се сезира, ако и кръвната проба покаже над четири промила.

    13:06 12.11.2025

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    И КЪДЕ Е ШОФЬОРСКАТА МУ КНИЖКА???? ТОВА Е ПРОБЛЕМА. ДА Я БЯХТЕ ПРИБРАЛА ЗА 3 ГОДИНИТЕ, НЯМАШЕ ДА КЪРКА ОТ РАННИ ЗОРИ. ⛔️⁉️🚔

    13:08 12.11.2025

  • 10 Мунчо

    3 0 Отговор
    Да пуснат веднага момчето. Бе тия хора не знаят ли че врачежанин ако не е на кило ракия не е на тоя свят.

    13:17 12.11.2025

  • 11 ?????

    5 0 Отговор
    Тоя заедно с оня хърватин дето пепелянката като го ухапала умряла щото човекът бил пиян да ги изследват за нов еволюционен скок.

    13:22 12.11.2025

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Шофира щото има гориво.Като спре Лукойл да съществува любителите на чашката при шофиране в нетрезво състояние като Ивайло Цветков - Нойзи ще намалеят.

    13:24 12.11.2025

  • 13 Сила

    1 0 Отговор
    Врачеш ....изключително диви селяндури , абсолютни питекантропи !!! Имаше читави бъчвари навремето ...и музиканти ??

    13:26 12.11.2025