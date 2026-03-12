Новини
Разкриха измама с фалшиви ТЕЛК решения в Разградско

12 Март, 2026 11:16 711 11

  • телк решения-
  • разград-
  • пенсионери-
  • измама

Двама пенсионери от Цар Калоян получавали незаконно инвалидни пенсии и социални добавки

Разкриха измама с фалшиви ТЕЛК решения в Разградско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама възрастни мъже от Цар Калоян са ощетили държавата с над 120 хил. лв., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Двамата са установени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. При проверката е изяснено, че 69-годишен мъж в условията на продължавано престъпление е получил без правно основание общо 49 400 лв. за периода от август 2006 г. до момента.

Средствата са му изплащани под формата на лична пенсия, за която е използвано неистинско експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

По сходна схема друг мъж на 70 години от Цар Калоян е получил 71 280 лв. за периода от юни 2004 г. до момента. Сумата е изплатена като помощи, добавки и пенсии за инвалидност, също въз основа на неистинско решение на ТЕЛК. Общата щета за държавния бюджет възлиза на 120 680 лв.

По двата случая са образувани досъдебни производства за измама.

По темата за измами с ТЕЛК решения в област Разград се работи целенасочено от години насам. Десетки са установените данъчни измами, при които с решения на ТЕЛК с невярно съдържание се получават неправомерно пенсии за нетрудоспособност.

През 2016 г. общо 144 мними пенсионери, използвали неистински официални документи, за да получат социални пенсии за инвалидност, месечни добавки за социална интеграция - за транспорт и диетично хранене и лекарства бяха осъдени по актове на Районната прокуратура в Разград.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ТЕЛК Мафия

    11 0 Отговор
    Доктори с хотели в Гърция

    Коментиран от #4

    11:18 12.03.2026

  • 2 Самуил

    14 0 Отговор
    Oт години е така!От години!И никой нищо не прави!

    11:20 12.03.2026

  • 3 ккк

    15 0 Отговор
    то над 90 % от електората на Д-то са такива

    11:21 12.03.2026

  • 4 Гек

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТЕЛК Мафия":

    ...И ресторанти.И доктори,и депутати.

    11:21 12.03.2026

  • 5 Тая

    4 0 Отговор
    манджа, колко пъти става я претопляте.

    11:23 12.03.2026

  • 6 аве смешкофци що не цъкнете за

    3 2 Отговор
    Разкриха измама с фалшиви обществени надути поръчки за милиони

    така е
    при липса на помощи за трайно безработни както в ес
    иначе работа в изобилие по селата за възрастните

    11:24 12.03.2026

  • 7 я, виж ти

    3 0 Отговор
    Пак новина. Разкрити са нови престъпления.?!!! И какво от това ?
    Ще минат ден - два, ще открият друго нарушение, а днешното ще мине към рубриката " Разкрити, но неказуеми".
    Стотици инвалидни пенсии са под въпрос. И какво от това ?
    Където и да погледнеш - тарикати живеят на гърба на държавата.
    И какво от това? Какво от това ?!!!!!!!
    Крещи ми се вече, защото исках демокрация - истинска, исках справедливост - истинска, исках общество без "привилегиите" на шуробаджанащината, исках еднакви права за всички и безкомпромистна отговорност пред законите.
    Но.....получихме това - за едни живот като в Нирвана, а за други - филм на ужасите.

    11:44 12.03.2026

  • 8 Така ли?

    4 0 Отговор
    А в другите градове?
    А какво прави НОИ- мълчи и си прибира бонусите

    11:55 12.03.2026

  • 9 О чудо!

    4 0 Отговор
    Слепите проглеждат, куците почват да бягат, глухите почват да чуват! ....веднага след като им излезе решението за пенсия по болест!

    12:05 12.03.2026

  • 10 няма държава

    3 0 Отговор
    А в Самоков 80% от маалата са с телк , защото имали астма , а там се води че , въздухът е най-чист

    12:06 12.03.2026

  • 11 Читател

    0 0 Отговор
    Аз не мога да разбера кой е виновен,този който дава или този който яде баницата?

    12:18 12.03.2026