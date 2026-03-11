Прокуратурата: Изстрели от упор в главата са причината за смъртта на тримата край Околчица

Прокуратурата изнесе нова информация за случаите „Петрохан“ и „Околчица“, при които бяха открити телата на общо шестима души - петима мъже и едно непълнолетно момче.
„Разследването се водеше по две направления - за убитите край хижа „Петрохан“ и за тези край и „Околчица“, но двете досъдебни производства се обединиха. Причината е, че основната дейност на починалите е извършена в района на хижата, а така ще се осигури и бързина и обективност. Възложени са 4 експертизи на електронни устройства, проведени от криминалисти. Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка с причините за настъпването на трите лица в кемпера край Околчица - и при тримата причината е огнестрелно нараняване в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявата слепоочна област - след изстрел от упор, при Николай Златков - изстрел от упор в челната област, а при Калушев - от упор - в областта на устната кухина“, съобщи заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова.
По думите ѝ продължават да се разпитват свидетели и да се назначават експертизи. Включително тройна съдебно-медицинска, за да се установи давността на настъпилата смърт на тримата. Николова посочи, че се разследва и дейността на НАКЗТ. „Вдигната е банковата тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на средствата по тях, проверяват се пет физически и юридически лица. Длъжностни лица са правили дарения на НПО-то. Дарявани са не само пари, но и дронове, 251 000 лева е най-голямата сума, преведена по сметката на някой от убитите - Ивайло Иванов“, допълни прокурорът.
Според Николова е извършена проверка на училището на 15-годишното момче, убито край Околчица, като е установена липса на контрол на образователния процес. Има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи. Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за установяване дали има данни за извършено престъпление. Прокурорът уточни, че предстоят още огледи на хижата край Петрохан. Предстои назначаване на съдебно психиатрична, психологична и сексологична експертиза.
Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров обяви, че е извършен допълнителен оглед на кемпера на Калушев, била е иззета информация от паметта и системата за сигурност на автомобила. По думите му са назначени още 29 експертизи. „Извършени са общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. Разпитани са свидетели. Смъртта на кучетата е настъпила от задушаване с въглероден диоксид“, обобщи той.
Маджаров разкри какво са показали експертните заключения за смъртта на тримата край Околчица. „15-годишното момче и Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“.
На 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ в Западна Стара планина беше открита изгоряла постройка. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На място работят криминалисти; районът остава отцепен за разследване. Това се разглежда като част от сложния случай „Петрохан – Околчица“. Ивайло Калушев, свързан с убитите, беше обявен за издирване заедно с още двама души.
Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).
На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче. Те са открити мъртви, а криминалисти потвърждават, че вътре е имало стрелба.
Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и наличието на три гилзи и три проектила, вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.
Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.
На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.
В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15‑годишното момче, което е една от жертвите край Околчица. Проверката установява, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #29
11:52 11.03.2026
2 Фънки
11:53 11.03.2026
3 ламата
Коментиран от #5
11:54 11.03.2026
4 Абе
11:56 11.03.2026
5 Абе
До коментар #3 от "ламата":И с него.
11:56 11.03.2026
6 Ами да, всичко е толкова просто и
1. Самоубили се.
2. Преместили се до Кучешката Колибка.
3. Подредели се в Редичка, моля.
4. Гушнали любимите си Оръжия
Алоуу, Прокуратурата, на две магарета Сено, Не Можете Да Разделите.
11:57 11.03.2026
7 ИВАН
Коментиран от #20
11:57 11.03.2026
8 тая прокуратура
11:57 11.03.2026
9 ООрана държава
Коментиран от #13
11:57 11.03.2026
10 SDEЧЕВ
12:01 11.03.2026
11 Екзекуторите
12:02 11.03.2026
12 ПеПедофил от Петрохан
Коментиран от #18
12:03 11.03.2026
13 007 лиценз ту кил
До коментар #9 от "ООрана държава":Ами пробвай и ти и ще разбереш как.
12:03 11.03.2026
14 Леля Гошо
Коментиран от #19
12:05 11.03.2026
15 Уточнение
12:07 11.03.2026
16 Българската Държава
12:07 11.03.2026
17 /И ДО ТУК.
Коментиран от #23
12:08 11.03.2026
18 античалгар
До коментар #12 от "ПеПедофил от Петрохан":светът щеше да е скучен без глу паци като вас1
12:10 11.03.2026
19 Тц, няма
До коментар #14 от "Леля Гошо":Погребаха го вече човека, а и дума не казват повече за този факт, а точно там е заровено кучето май! Преди малко на брифинга избягаха гузни, гузни, от страх да не би някой журналист да ги попита нещо и по този въпрос. Много лошо впечатление направиха, да не говорим, че нищо кой знае какво не казаха. Прочетоха едни написани сухи полуобстоятелства, и толкоз. Абе, смърди тази работа, та се не трае
12:11 11.03.2026
20 Ти па, тлъсти заплати
До коментар #7 от "ИВАН":Те ако чакаха на мизерни те 20 000 Е заплати.....
12:12 11.03.2026
21 Язък за всички напъни
12:15 11.03.2026
22 гдхбгфф
Коментиран от #27
12:16 11.03.2026
23 И не само това
До коментар #17 от "/И ДО ТУК.":Обществото задължително трябва да знае, обаче с доказателства, дали наистина Деян, който намери пръв телата, действително е напуснал страната. Това поне може супер лесно да се покаже на хората. Много странно, нито вест, нито кост от този човек. Изключително бързо го пуснаха и много удобно нищо не казват за него, още повече, че като основен свидетел би трябвало да му е категорично забранено да напуска страната!!!! Толкова много неизвестни има още, а те с тази глупава пресконференция преди малко, мислят, че нещо велико направиха. Само замазват положението
12:16 11.03.2026
24 Дедо Мраз
12:19 11.03.2026
25 Ами,да
12:19 11.03.2026
26 колко удобно
12:21 11.03.2026
27 по-скоро
До коментар #22 от "гдхбгфф":се оттървават от перачите.
12:21 11.03.2026
28 Отклоняват ни
12:22 11.03.2026
29 Ще има и още
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А и тази назначена тройна експертиза като как ще се извърши с вече погребани тела идея си нямам....
12:22 11.03.2026
30 дрон
Освен чалгарите не виждам кой друг ще се върже.
За "самоубития" с два изстрела,първия от които с карабина,даже няма да отварям дума...
12:24 11.03.2026