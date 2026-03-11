Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Прокуратурата: Изстрели от упор в главата са причината за смъртта на тримата край Околчица

Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“

Прокуратурата: Изстрели от упор в главата са причината за смъртта на тримата край Околчица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата изнесе нова информация за случаите „Петрохан“ и „Околчица“, при които бяха открити телата на общо шестима души - петима мъже и едно непълнолетно момче.

„Разследването се водеше по две направления - за убитите край хижа „Петрохан“ и за тези край и „Околчица“, но двете досъдебни производства се обединиха. Причината е, че основната дейност на починалите е извършена в района на хижата, а така ще се осигури и бързина и обективност. Възложени са 4 експертизи на електронни устройства, проведени от криминалисти. Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка с причините за настъпването на трите лица в кемпера край Околчица - и при тримата причината е огнестрелно нараняване в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявата слепоочна област - след изстрел от упор, при Николай Златков - изстрел от упор в челната област, а при Калушев - от упор - в областта на устната кухина“, съобщи заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова.

По думите ѝ продължават да се разпитват свидетели и да се назначават експертизи. Включително тройна съдебно-медицинска, за да се установи давността на настъпилата смърт на тримата. Николова посочи, че се разследва и дейността на НАКЗТ. „Вдигната е банковата тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на средствата по тях, проверяват се пет физически и юридически лица. Длъжностни лица са правили дарения на НПО-то. Дарявани са не само пари, но и дронове, 251 000 лева е най-голямата сума, преведена по сметката на някой от убитите - Ивайло Иванов“, допълни прокурорът.

Според Николова е извършена проверка на училището на 15-годишното момче, убито край Околчица, като е установена липса на контрол на образователния процес. Има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи. Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за установяване дали има данни за извършено престъпление. Прокурорът уточни, че предстоят още огледи на хижата край Петрохан. Предстои назначаване на съдебно психиатрична, психологична и сексологична експертиза.

Заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров обяви, че е извършен допълнителен оглед на кемпера на Калушев, била е иззета информация от паметта и системата за сигурност на автомобила. По думите му са назначени още 29 експертизи. „Извършени са общо 12 огледа на веществени доказателства от хижата. Разпитани са свидетели. Смъртта на кучетата е настъпила от задушаване с въглероден диоксид“, обобщи той.

Маджаров разкри какво са показали експертните заключения за смъртта на тримата край Околчица. „15-годишното момче и Николай Златков са загинали от огнестрелно нараняване в главния мозък. Уврежданията на черепа са получени от налягането след изстрела от пистолет с голям калибър. Причината за смъртта на Калушев също е огнестрелно нараняване в главния мозък, смъртта е настъпила почти моментално и е била неизбежна“.

На 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ в Западна Стара планина беше открита изгоряла постройка. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На място работят криминалисти; районът остава отцепен за разследване. Това се разглежда като част от сложния случай „Петрохан – Околчица“. Ивайло Калушев, свързан с убитите, беше обявен за издирване заедно с още двама души.

Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче. Те са открити мъртви, а криминалисти потвърждават, че вътре е имало стрелба.

Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и наличието на три гилзи и три проектила, вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.

Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.

На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.

В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15‑годишното момче, което е една от жертвите край Околчица. Проверката установява, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.


  • 1 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Будист никога не би се самоубил защото ще се прероди в червей.

    Коментиран от #29

    11:52 11.03.2026

  • 2 Фънки

    19 1 Отговор
    Всички са убити с един изстрел в главата,само ивей с два изстрела от две различни оръжия

    11:53 11.03.2026

  • 3 ламата

    5 8 Отговор
    с кожания пиштоф ли гий стрелял?

    Коментиран от #5

    11:54 11.03.2026

  • 4 Абе

    12 2 Отговор
    Ама тоа ламата къ ги изигра със завещанието като ги гръмна преди себе си.

    11:56 11.03.2026

  • 5 Абе

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "ламата":

    И с него.

    11:56 11.03.2026

  • 6 Ами да, всичко е толкова просто и

    17 4 Отговор
    ясно.🤣❤️🇧🇬

    1. Самоубили се.
    2. Преместили се до Кучешката Колибка.
    3. Подредели се в Редичка, моля.
    4. Гушнали любимите си Оръжия

    Алоуу, Прокуратурата, на две магарета Сено, Не Можете Да Разделите.

    11:57 11.03.2026

  • 7 ИВАН

    16 2 Отговор
    Ми благодаря за информацията, ама не сте си заслужили тлъстите заплати, кажете защо цялата полиция се хукна да замита следите, каква тайна са разбрали убитите, че така им запушиха устата ....

    Коментиран от #20

    11:57 11.03.2026

  • 8 тая прокуратура

    16 2 Отговор
    сегашната,която да я сочиш с магарешки инструмент,,ако беше казала,че са умрели от старост,щеше да прозвучи по-правдоподобно!

    11:57 11.03.2026

  • 9 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Единият как се е пернал 2 пъти от упор в главата?

    Коментиран от #13

    11:57 11.03.2026

  • 10 SDEЧЕВ

    7 2 Отговор
    15 годишно момче се казва дете. Спонсорите на детеубиеца с коментари?

    12:01 11.03.2026

  • 11 Екзекуторите

    14 2 Отговор
    са професионалисти , то е ясно !

    12:02 11.03.2026

  • 12 ПеПедофил от Петрохан

    7 11 Отговор
    5 гласа по малко за ПП ДБ

    Коментиран от #18

    12:03 11.03.2026

  • 13 007 лиценз ту кил

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "ООрана държава":

    Ами пробвай и ти и ще разбереш как.

    12:03 11.03.2026

  • 14 Леля Гошо

    7 1 Отговор
    Не разбрах за този който се е самоубил с два изстрела, има ли развитие?

    Коментиран от #19

    12:05 11.03.2026

  • 15 Уточнение

    9 4 Отговор
    За изстрелите от упор... ясно - от упор са били най-вероятно. Обаче! Защо се разглежда твърде преднамерено само и единствено версията, че Калушев ги е убил и после се е самоубил??? От упор би могъл да ги застреля външен човек/хора, включително да се пресъздаде самоубийство! Изявлението преди малко на прокуратурата никак не беше убедително, ама никак!!! Такова мрънкане и гледане надолу! Още повече, че избягаха гузно от въпросите на журналистите.

    12:07 11.03.2026

  • 16 Българската Държава

    9 5 Отговор
    Прикрива Убийствата на Шест души, един от тях петнадесет годишен, чрез Прокуратурата, МВР, ГДБОП, Контратероризъм, Делян Пеевски, Калин Стоянов, Бойко Методиев Борисов.

    12:07 11.03.2026

  • 17 /И ДО ТУК.

    6 1 Отговор
    После нищо. Добре казва майката камери телефони сайтове сателити всичко да се провери. ТАМ Е ИСТИНАТА. А. ТЕ САМО ТОВА ЗНАЯТ И ПОВТАРЯТ ОТ УПОР В ГЛАВАТА. А ЗА ОБГОРЕЛИЯ СИНИНИ ПО РЪЦЕТЕ ЗАЩО НЕ СЕ КАЖЕ КОЙ КОЙ Е НАПРАВИЛ ТОВА. ИМА ЛИ ДРУГО ДНК ПО НЕГО. ТЕЛАТА ЗАЩО СА НАВЪН КОЙ ГИ Е ИЗНЕСЪЛ И ПОСТАВИЛ В НЕ НОРМАЛНИ ПОЗИ. ИИИИ. ДОРИ И ДА СА СЕ САМОУБИЛИ НЕКА ВСИЧКО ДА СЕ ДОКАЖЕ. НЕ САМО ОПОРКИ.

    Коментиран от #23

    12:08 11.03.2026

  • 18 античалгар

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "ПеПедофил от Петрохан":

    светът щеше да е скучен без глу паци като вас1

    12:10 11.03.2026

  • 19 Тц, няма

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Леля Гошо":

    Погребаха го вече човека, а и дума не казват повече за този факт, а точно там е заровено кучето май! Преди малко на брифинга избягаха гузни, гузни, от страх да не би някой журналист да ги попита нещо и по този въпрос. Много лошо впечатление направиха, да не говорим, че нищо кой знае какво не казаха. Прочетоха едни написани сухи полуобстоятелства, и толкоз. Абе, смърди тази работа, та се не трае

    12:11 11.03.2026

  • 20 Ти па, тлъсти заплати

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ИВАН":

    Те ако чакаха на мизерни те 20 000 Е заплати.....

    12:12 11.03.2026

  • 21 Язък за всички напъни

    3 3 Отговор
    на ППДБейската шайка и служебния кабинет да измислят какви ли не конспиративни теории, за да прикрият истината за толерираната от тях секта Петрохан!

    12:15 11.03.2026

  • 22 гдхбгфф

    3 1 Отговор
    Май са подпукали "дарителите"

    Коментиран от #27

    12:16 11.03.2026

  • 23 И не само това

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "/И ДО ТУК.":

    Обществото задължително трябва да знае, обаче с доказателства, дали наистина Деян, който намери пръв телата, действително е напуснал страната. Това поне може супер лесно да се покаже на хората. Много странно, нито вест, нито кост от този човек. Изключително бързо го пуснаха и много удобно нищо не казват за него, още повече, че като основен свидетел би трябвало да му е категорично забранено да напуска страната!!!! Толкова много неизвестни има още, а те с тази глупава пресконференция преди малко, мислят, че нещо велико направиха. Само замазват положението

    12:16 11.03.2026

  • 24 Дедо Мраз

    3 0 Отговор
    Не вярвам на структури овладяни от мафията.

    12:19 11.03.2026

  • 25 Ами,да

    5 0 Отговор
    Прокуратура Ново Начало.

    12:19 11.03.2026

  • 26 колко удобно

    3 1 Отговор
    До вчера правил ремонт на вилата си, а днес си сложил край на живота. Феноменално. Всички са доволни, а Шефа чист и неопетнен влиза в политиката.

    12:21 11.03.2026

  • 27 по-скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "гдхбгфф":

    се оттървават от перачите.

    12:21 11.03.2026

  • 28 Отклоняват ни

    1 0 Отговор
    Как точно са се самоубили/убити и мотивите въобще не ме интересува. Важното е кой/кои дадоха тая фалшива легитимация на това НПО да ми се прави на държавна агенция и диверсионен отряд? Кой ги въоръжи? Как така ученик ходи от дъжд на вятър в едно фалшиво училище? Кой узакони това фалшиво училище? Отклоняват ни от същественото.

    12:22 11.03.2026

  • 29 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А и тази назначена тройна експертиза като как ще се извърши с вече погребани тела идея си нямам....

    12:22 11.03.2026

  • 30 дрон

    0 0 Отговор
    Разбирам от оръжие и твърдя ,че при изстрел от упор с "Колт" 44 калибър няма никакъв начин проектилът да остане в главите на 2-ма от убитите на в. "Околчица" , както твърди прокуратурата. Има си таблици за скорост и пр.сила.
    Освен чалгарите не виждам кой друг ще се върже.
    За "самоубития" с два изстрела,първия от които с карабина,даже няма да отварям дума...

    12:24 11.03.2026