Дядо и внук пребиха таксиметров шофьор заради енергийна напитка

Дядо и внук пребиха 48-годишен таксиметров шофьор в Перник, съобщиха от полицията.
На 6 юни е подаден сигнал за побой на ул. „Козлодуй“. Мъжът излязъл на работа в ранните часове на деня. Спрял на таксиметрова стоянка и посетил близък денонощен магазин, за да си купи кафе.
Пред магазина се намирали двама мъже, единият от които му подвикнал да закупи енергийна напитка. След като не получил желаното, между тях е възникнал конфликт.
48-годишният мъж е използвал лютив спрей, след което двамата мъже му нанесли удари в лицето.Пострадалият е транспортиран в столично лечебно заведение, откъдето се очаква медицинска документация за актуалното му състояние.
Задържани са 56-годишен мъж и неговият 18-годишен внук. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
а от брюксел и тел авив го льжaт,
че бил европеец
Коментиран от #7
12:48 08.06.2026
2 Тоест бащата около 37г
12:51 08.06.2026
3 Сталин
Коментиран от #4
13:00 08.06.2026
4 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Сталин":А копърките за хищници
13:02 08.06.2026
5 Теслатъ
13:04 08.06.2026
6 604
Коментиран от #10
13:05 08.06.2026
7 604
До коментар #1 от "кой му дреме":Той българинът ако беше кът конската опашка сега да сме топ държава....забележи кога почва упадъка ....на средновековна бг
13:07 08.06.2026
8 маалата
13:17 08.06.2026
9 ПЕРНИК ВСЕ ПАК!!!
13:18 08.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Механик
Имам предвид, абсолютно всички подобни заведения в страната.
Всички знаем защо точно там се събират подобни хора и какво купуват.
13:41 08.06.2026