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Дядо и внук пребиха таксиметров шофьор заради енергийна напитка

Дядо и внук пребиха таксиметров шофьор заради енергийна напитка

8 Юни, 2026 12:45 1 224 11

  • побой-
  • перник

48-годишният мъж е използвал лютив спрей, след което двамата мъже му нанесли удари в лицето

Дядо и внук пребиха таксиметров шофьор заради енергийна напитка - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дядо и внук пребиха 48-годишен таксиметров шофьор в Перник, съобщиха от полицията.

На 6 юни е подаден сигнал за побой на ул. „Козлодуй“. Мъжът излязъл на работа в ранните часове на деня. Спрял на таксиметрова стоянка и посетил близък денонощен магазин, за да си купи кафе.

Пред магазина се намирали двама мъже, единият от които му подвикнал да закупи енергийна напитка. След като не получил желаното, между тях е възникнал конфликт.

48-годишният мъж е използвал лютив спрей, след което двамата мъже му нанесли удари в лицето.Пострадалият е транспортиран в столично лечебно заведение, откъдето се очаква медицинска документация за актуалното му състояние.

Задържани са 56-годишен мъж и неговият 18-годишен внук. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    12 10 Отговор
    българинът е дошъл на кон от азия,
    а от брюксел и тел авив го льжaт,
    че бил европеец

    Коментиран от #7

    12:48 08.06.2026

  • 2 Тоест бащата около 37г

    16 0 Отговор
    И правнучето е на път

    12:51 08.06.2026

  • 3 Сталин

    18 2 Отговор
    Перник трябва да бъде обявен за сафари парк и да се ходи там да се отстрелва дивеч

    Коментиран от #4

    13:00 08.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    А копърките за хищници

    13:02 08.06.2026

  • 5 Теслатъ

    9 0 Отговор
    Случи ми се веднъж нещо подобно, две арогантни бичета искаха да им дам 50 лева, ей тъй, да си имат..., последваха два бързи и много тежки Нокаута, с такива е безсмислено да разговаряш!!!

    13:04 08.06.2026

  • 6 604

    14 0 Отговор
    Е такива копаха камъниту в белене...тва ко дъ го съдиш..дъ абиш парата, те там дъ яде тоягите така се лекуват такива!

    Коментиран от #10

    13:05 08.06.2026

  • 7 604

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Той българинът ако беше кът конската опашка сега да сме топ държава....забележи кога почва упадъка ....на средновековна бг

    13:07 08.06.2026

  • 8 маалата

    6 1 Отговор
    То е ясно кои са.На 56 години да имаш 18 годишен внук?И двамата са грамотни,предполагам.Внука е преодолял матурата и вече трябва да си плаща здравните осигуровки,ако не го приемат за студент политология или поне психология.Всичко без математика,физика,химия или биология.Възможно е и опазване на околната среда.Тогава ще видят в маалата какво е чистота и хигиена.

    13:17 08.06.2026

  • 9 ПЕРНИК ВСЕ ПАК!!!

    4 1 Отговор
    Нормално,,,за Перник всичко което е не нормално си е обичайно…добре че не са си разменили по някой винкел по главите…все пак!

    13:18 08.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    3 0 Отговор
    "Денонощният магазин" или както по-често се нарича -НонСтоп нощем е развъдник на разни маргинали. Повечето от тях са друсани и/или пияни. Често са агресивни, или поне много шумни.
    Имам предвид, абсолютно всички подобни заведения в страната.
    Всички знаем защо точно там се събират подобни хора и какво купуват.

    13:41 08.06.2026