Дядо и внук пребиха таксиметров шофьор заради енергийна напитка

Дядо и внук пребиха 48-годишен таксиметров шофьор в Перник, съобщиха от полицията.

На 6 юни е подаден сигнал за побой на ул. „Козлодуй“. Мъжът излязъл на работа в ранните часове на деня. Спрял на таксиметрова стоянка и посетил близък денонощен магазин, за да си купи кафе.

Пред магазина се намирали двама мъже, единият от които му подвикнал да закупи енергийна напитка. След като не получил желаното, между тях е възникнал конфликт.

48-годишният мъж е използвал лютив спрей, след което двамата мъже му нанесли удари в лицето.Пострадалият е транспортиран в столично лечебно заведение, откъдето се очаква медицинска документация за актуалното му състояние.

Задържани са 56-годишен мъж и неговият 18-годишен внук. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.