Двама души в Монтанско са задържани за купуване на гласове

Двама души в Монтанско са задържани при акция за полицията за предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
При претърсване в дома на 63-годишен мъж в областния град е намерена тетрадка с имена, цифри и дати, някои от които са задраскани. Мъжът е задържан за денонощие.
Друг мъж на 44 години от Монтана също е задържан по подозрение за купуване на гласове и нарушения на изборното законодателство. В неговия дом е направено претърсване по сигнал, като не са открити неща, които да представляват интерес за проверката, но въпреки това е задържан за 24 часа. По двата случая са образувани досъдебни производства.
При други акции през тази седмица в различни домове и търговски обекти в Монтана, Лом и Вълчедръм бяха открити тетрадки с имена и изписани срещу тях парични суми, откриха бяха дебитни карти на различни хора от тези квартали, а също и пари в брой – общо около 40 000 евро. Шестима души бяха задържани за по 24 часа, образувани бяха шест досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.
Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават, заявиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
1 Шукар
14:11 29.03.2026
2 Браво на полицията!
Коментиран от #15
14:12 29.03.2026
3 кой мy дpeмe
Коментиран от #21
14:14 29.03.2026
4 бою циганина
14:21 29.03.2026
5 хехе
Коментиран от #8
14:23 29.03.2026
6 Кире потника
14:40 29.03.2026
Анонимен
Преди всеки избори намират тетрадки, обаче нито веднъж някой от тия в списъците не свидетелства; нито пък някои го осъждат.
14:41 29.03.2026
Ха ха
До коментар #5 от "хехе":и пак ще продават
Коментиран от #11
14:41 29.03.2026
9 Тома
14:43 29.03.2026
10 Али Гатор
14:56 29.03.2026
хехе
До коментар #8 от "Ха ха":ще продават но мизата ще е по-висока за купувачите, а пък и когато държавата плаща 100 по еврака ще излезе куцо, кьораво и сакато да гласува и купеният вот ще увисне.
15:03 29.03.2026
12 Данко Харсъзина
Иначе, това, че затвориха "Галата" е добре. В тази кланица думата хигиена не са я чували, и не знаят какво означава, и това, че местните примати не са изпукали се дължи само на факта, че всекидневно изпиват огромни количества ракия. Единственият начин тази кочина да се почисти и дезинфекцира, е да се полее с бензин и да се запали да изгори. Друг начин няма.
15:10 29.03.2026
13 Бойко Българоубиец
15:36 29.03.2026
14 Полицията в медковец закриля този изборе
15:39 29.03.2026
Ах тиии и още 80% от бг.народа
До коментар #2 от "Браво на полицията!":колко сте наивни!!! Някви подкупни куки хващат по 1,2 човека през ден.Хахахахах
но не ви казват коя партия плаща и няма арестувани на по- високо ниво.Хвърлят ви прах в очите а такива като теб и бабите пред блока се радват.Аз ще гласувам когато МВР започне да работи на по-високо ниво, което няма да се случи в таз територия никога.За това ще ходя за гъби балъците да гласуват.
15:45 29.03.2026
16 Днес хващат, утре пускат
15:50 29.03.2026
17 Цвете
15:50 29.03.2026
18 Мирослав Германов
15:56 29.03.2026
19 Цвете
16:05 29.03.2026
20 Сатана Z
16:25 29.03.2026
Как няма българи?
До коментар #3 от "кой мy дpeмe":Има един. Викат му Пешо цигaнинa
17:58 29.03.2026