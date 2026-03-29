Двама души в Монтанско са задържани за купуване на гласове

Двама души в Монтанско са задържани за купуване на гласове

29 Март, 2026 14:09 1 166 21

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават

Двама души в Монтанско са задържани за купуване на гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души в Монтанско са задържани при акция за полицията за предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

При претърсване в дома на 63-годишен мъж в областния град е намерена тетрадка с имена, цифри и дати, някои от които са задраскани. Мъжът е задържан за денонощие.

Друг мъж на 44 години от Монтана също е задържан по подозрение за купуване на гласове и нарушения на изборното законодателство. В неговия дом е направено претърсване по сигнал, като не са открити неща, които да представляват интерес за проверката, но въпреки това е задържан за 24 часа. По двата случая са образувани досъдебни производства.

При други акции през тази седмица в различни домове и търговски обекти в Монтана, Лом и Вълчедръм бяха открити тетрадки с имена и изписани срещу тях парични суми, откриха бяха дебитни карти на различни хора от тези квартали, а също и пари в брой – общо около 40 000 евро. Шестима души бяха задържани за по 24 часа, образувани бяха шест досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават, заявиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шукар

    3 1 Отговор
    момчета…

    14:11 29.03.2026

  • 2 Браво на полицията!

    9 4 Отговор
    Още, още трябва…

    Коментиран от #15

    14:12 29.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    5 7 Отговор
    там жив българин нема

    Коментиран от #21

    14:14 29.03.2026

  • 4 бою циганина

    9 3 Отговор
    не тормозете моите братя роми

    14:21 29.03.2026

  • 5 хехе

    10 3 Отговор
    вместо държавата да плати по 100 евро на всеки гласувал и така да прецака партиите които разчитат на купени гласове МВР тичат като луди насам натам, а ефекта ще е незначителен.

    Коментиран от #8

    14:23 29.03.2026

  • 6 Кире потника

    4 3 Отговор
    от хората на фараона са

    14:40 29.03.2026

  • 7 Анонимен

    6 2 Отговор
    Хм... значи купувачите на гласове не вярват изобщо на телефони и таблети, а продължават да ползват лесна за намиране хартия?
    Преди всеки избори намират тетрадки, обаче нито веднъж някой от тия в списъците не свидетелства; нито пък някои го осъждат.

    14:41 29.03.2026

  • 8 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    и пак ще продават

    Коментиран от #11

    14:41 29.03.2026

  • 9 Тома

    7 0 Отговор
    И за коя партия циганите купуват гласове да уточним.Който им дава пачки пари трябва веднага да се вкарва в затвора

    14:43 29.03.2026

  • 10 Али Гатор

    3 1 Отговор
    Да се спре това безобразие и Шиши да излезе пак и да каже не на омразата и да оставят неговите симпатизанти и съперници на мита .

    14:56 29.03.2026

  • 11 хехе

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха":

    ще продават но мизата ще е по-висока за купувачите, а пък и когато държавата плаща 100 по еврака ще излезе куцо, кьораво и сакато да гласува и купеният вот ще увисне.

    15:03 29.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    В Лом има 4 гигантски цигански махали и още няколко по малки. Във Вълчедръм колко цигани има, няматв такава фантазия да си го представите. Там е и една от най-големите производствени бази на огромна фирма на Шушик. Поне така се говори, че е негова. Милицията арестувала три магазинерки, които продават хляб, ракия дъвки и цигари за да припечелят по някой лев. Смех.
    Иначе, това, че затвориха "Галата" е добре. В тази кланица думата хигиена не са я чували, и не знаят какво означава, и това, че местните примати не са изпукали се дължи само на факта, че всекидневно изпиват огромни количества ракия. Единственият начин тази кочина да се почисти и дезинфекцира, е да се полее с бензин и да се запали да изгори. Друг начин няма.

    15:10 29.03.2026

  • 13 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор
    СПРЕТЕ ДА МИ ПИПАТЕ ГАЛИТЕ ОТ ОСТРОВ МАН!

    15:36 29.03.2026

  • 14 Полицията в медковец закриля този изборе

    5 0 Отговор
    Изборен бизнес, а и все пак всички от мвр са на подчинение на шиши! Монтана има традиции в този бизнес особено Митко галата и диларката на дрога Ирена Димова! Щедри хора раздават дарения за Великден на 19 април

    15:39 29.03.2026

  • 15 Ах тиии и още 80% от бг.народа

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на полицията!":

    колко сте наивни!!! Някви подкупни куки хващат по 1,2 човека през ден.Хахахахах
    но не ви казват коя партия плаща и няма арестувани на по- високо ниво.Хвърлят ви прах в очите а такива като теб и бабите пред блока се радват.Аз ще гласувам когато МВР започне да работи на по-високо ниво, което няма да се случи в таз територия никога.За това ще ходя за гъби балъците да гласуват.

    15:45 29.03.2026

  • 16 Днес хващат, утре пускат

    1 1 Отговор
    Моята тетрадка е в облака.

    15:50 29.03.2026

  • 17 Цвете

    3 0 Отговор
    ЗАЩО ЕДИН ПЪТ ЗА ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ НА ИЗБОРИТЕ НЕ КАЖАТ ГЛАСНО, КОИ СА ПАРТИИТЕ, КОИТО ТАКА ЩЕДРО РАЗДАВАТ ПАРИ? ПОНЕ ЕДИН ДА РАЗКРИЕ ТЕЗИ ЧОВЕКОЛЮБЦИ.🤔

    15:50 29.03.2026

  • 18 Мирослав Германов

    4 0 Отговор
    Садисти от Перник изтезават хора в Барселона Испания с сателит и звуци до лудост, прокуратурата в Перник и казва как да изтезават хора!Тези помагат на кучета но не и на хора! Един от тези е Юлиян Георгиев от ГЕРБ крепи полицаите в Перник!

    15:56 29.03.2026

  • 19 Цвете

    3 0 Отговор
    ЗАЩО ЕДИН ПЪТ ЗА ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ НА ИЗБОРИТЕ НЕ КАЖАТ ГЛАСНО, КОИ СА ПАРТИИТЕ, КОИТО ТАКА ЩЕДРО РАЗДАВАТ ПАРИ? ПОНЕ ЕДИН ДА РАЗКРИЕ ТЕЗИ ЧОВЕКОЛЮБЦИ.🤔

    16:05 29.03.2026

  • 20 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Не е Монтанско,а Петроханско.

    16:25 29.03.2026

  • 21 Как няма българи?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой мy дpeмe":

    Има един. Викат му Пешо цигaнинa

    17:58 29.03.2026