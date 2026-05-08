Прокуратурата протестира пускането под гаранция на Станимир Хасърджиев

8 Май, 2026 13:11 571 3

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Софийска районна прокуратура внесе протест срещу наложените мерки за неотклонение на Станимир Хасърджиев, Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски. Това съобщи БНТ.

По-рано този месец съдът даде ход на делото срещу четиримата. Срещу лицата са повдигнати 17 обвинения, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха.

Миналата седмица съдът освободи от ареста Хасърджиев срещу гаранция от 60 000 евро. Гръцкият модел Анастасиос Михайлидис също излезе на свобода под гаранция от 10 000 евро. Спрямо Дряновски и Белов са наложени мерки за неотклонение "домашен арест".

Държавното обвинение обаче не е съгласно с изменението на мерките на обвиняемите, като настоява да бъдат наложени по-тежки. Прокуратурата иска спрямо четиримата подсъдими да бъде наложена и забрана за напускане на пределите на страната.

Четиримата мъже са подсъдими, за това че на 08.09.2025 г. в гр. София, са извършили блудствени действия с лице от същия пол, като за това са употребили сила - вързали са пострадалия с кожени колани и с въже, изброи news.bg.

Дряновски и Хасърджиев са привлечени към наказателна отговорност за държане на различни наркотични вещества. Михайлидис е обвинен и за държане на огнестрелно оръжие в нарушение на установените законови правила. Росен Белов е с повдигнато обвинение за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, за част от които са използвани непълнолетни лица. Дряновски е подсъдим и за държане на наркотични вещества, и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси без надлежно разрешително.

Подсъдимият Хасърджиев освен престъпленията, извършени в съучастие, е обвинен и за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от заразни болести, предавани по полов път. Хасърджиев е с обвинение и за разпространение на порнографски материали.

Следващото заседание по делото е насрочено за 2 юни.


  • 1 Разбраха се, сглобиха се

    4 0 Отговор
    и почнаха да си пускат на свобода ценните кадри.

    13:28 08.05.2026

  • 2 мариана бачева

    0 0 Отговор
    колко ме "уважават"тея приятелчета

    13:54 08.05.2026

  • 3 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    0 0 Отговор
    Тия въртяха PDFилския клуб на подлогите от ИТН .
    Тошко и балабанката са били булки, само слаФчо не се знае какъв го е играел.

    14:00 08.05.2026