Масов бой между ромски фамилии в Хасково – седем души са задържани, трима са ранени

8 Април, 2026 10:27 690 12

Между семействата съществувала дългогодишна вражда

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масов бой между две враждуващи ромски фамилии в Хасково. Задържани са седем души, а двама мъже и една възрастна жена са ранени.

Скандалът е станал пред блок 42 в квартал „Орфей“. Между семействата съществувала дългогодишна вражда, включително редица предишни сбивания и дори погром над автомобил пред блока.

Собственичката на потрошената кола, Севджан Мехмедали, разказа пред NOVA, че ромската фамилия, предизвикала скандала, се самонастанила в необитаема къща в близост и създавала проблеми не само на нея и семейството ѝ, но и на целия блок.

„Били са конфликтни, не работят, прехранват се с кражби и многократно се сбивали с нашите роднини и съседи“, заяви Мехмедали. Тя добави, че историята между двете фамилии включва и тежко криминално престъпление – преди време жена от другата фамилия е наръгала с нож и е убила чичо ѝ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Това е бъдещето на България.Свиквайте.

    10:28 08.04.2026

  • 2 Аятолах Мехмедали

    7 2 Отговор
    Чисти иранци са! Пуснаха си бради, жените се забрадиха. И на цвят са същите.

    10:29 08.04.2026

  • 3 Ех....

    8 0 Отговор
    Колко хубаво! Само ченгетата ни да бяха като американските, и всичко да беше завършило с масова стрелба.....
    Мечти.....

    10:32 08.04.2026

  • 4 4567

    2 0 Отговор
    Били са се защото трябвало всички да глакуват, но са платили само на един. МВР-прибрало мангизите на магналите.

    10:32 08.04.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА ИМ ПОЖЕЛАВА ДА СЕ САМОУНИЩОЖАТ!

    10:36 08.04.2026

  • 6 Уж роми

    7 0 Отговор
    пък цигански работи правят !

    Коментиран от #9

    10:41 08.04.2026

  • 7 мислехме пък че дамите са кротки и добри

    2 0 Отговор
    преди време жена от другата фамилия е наръгала с нож и е убила чичо ѝ.

    10:42 08.04.2026

  • 8 гошо

    3 0 Отговор
    „Накрая трябва да остане само един“, беше девизът на шотландския боец Дънкан Маклауд.Пък после може да клъцнем яйцата на победителя.

    10:45 08.04.2026

  • 9 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уж роми":

    Тънък хумор,Браво!

    10:48 08.04.2026

  • 10 Гоуст

    2 0 Отговор
    А починали няма ли?

    11:04 08.04.2026

  • 11 Даниел

    2 0 Отговор
    Ако все още съществуваше отряда за борба с масовите безредици,тези австралопитеци нямаше и да си помислят за масов бой,или всички щяха да са в травматологията!

    11:12 08.04.2026

  • 12 1488

    0 0 Отговор
    Гнусна уродлива циганска паплач

    11:20 08.04.2026