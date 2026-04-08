Масов бой между ромски фамилии в Хасково – седем души са задържани, трима са ранени

Масов бой между две враждуващи ромски фамилии в Хасково. Задържани са седем души, а двама мъже и една възрастна жена са ранени.

Скандалът е станал пред блок 42 в квартал „Орфей“. Между семействата съществувала дългогодишна вражда, включително редица предишни сбивания и дори погром над автомобил пред блока.

Собственичката на потрошената кола, Севджан Мехмедали, разказа пред NOVA, че ромската фамилия, предизвикала скандала, се самонастанила в необитаема къща в близост и създавала проблеми не само на нея и семейството ѝ, но и на целия блок.

„Били са конфликтни, не работят, прехранват се с кражби и многократно се сбивали с нашите роднини и съседи“, заяви Мехмедали. Тя добави, че историята между двете фамилии включва и тежко криминално престъпление – преди време жена от другата фамилия е наръгала с нож и е убила чичо ѝ.