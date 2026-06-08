Съдът не гледа мярката на Васил Филипов за катастрофата на Челопешко шосе

Софийският градски съд не даде ход на делото, в което трябваше да се гледа мярката за неотклонение на един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе - Васил Филипов.
Мярката не беше разгледана, тъй като Филипов не може да се яви в съдебната зала. Към момента мъжът е в болница "Св. Анна" с множество наранявания на гръбначния стълб, предстои му операция, стана ясно още в съдебната зала. Представена беше и съдебно-медицинска експертиза, която потвърждава това. Съдът прецени, че не може да разгледа искането за мярката за неотклонение и заяви, че държавното обвинение може да внесе ново искане, когато състоянието му се стабилизира.
Прокуратурата настоя, че обвиняемият може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли това искане.
Мярката за неотклонение на другия обвиняем Траян Филипов ще се гледа утре сутринта. Тя също ще се гледа в изнесено съдебно заседание в "Пирогов", тъй като той също е настанен с наранявания.
Двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Фаталният инцидент се случай след гонка на 2 автомобила, при която едната кола се вряза с автобус на градския транспорт със 150 кm в час. Четирима души загинаха, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки, издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4567
Коментиран от #22
20:14 08.06.2026
2 Aнгел
Коментиран от #5, #12
20:14 08.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бут Баро
Коментиран от #11
20:16 08.06.2026
5 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #2 от "Aнгел":Сигурен съм на 1000 % че брикетите нямат,ами те са безработни и социално слаби...
20:17 08.06.2026
6 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!
Коментиран от #9, #16, #18, #21, #25
20:17 08.06.2026
7 Ямакошии
20:18 08.06.2026
8 Бай Ставри
20:19 08.06.2026
9 Братчетата на Бойко
До коментар #6 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":Просто е делиб, кинетичната енергия на едно тяло с тегло 1 тон, примерно, необходима да обърне/премести друго тяло с тегло 5 тона, например.
Анадък?
Коментиран от #19
20:20 08.06.2026
10 Питане
20:21 08.06.2026
11 Алекс
До коментар #4 от "Бут Баро":Не са такива,а някъкви ме ле зи с неясен произход..
20:21 08.06.2026
12 Тези
До коментар #2 от "Aнгел":Е плащаме всички ние работещите щото тези са постъпили поспешност от Б.П.То не знаеш ли че след раб. време на кабинетите по поликлиниките спешните звена са пълни с братовчедите щото е безплатно.Никой не ги бара и не смее.Летят на бой.А по провинцията е страшно.Ако това се бе случило в Сърбия -никой-нямаше да ги търпи тия.Ама пусти страх и ракийка вечер.Малко ф-т-овци
Коментиран от #26
20:22 08.06.2026
13 Мдаа
20:23 08.06.2026
14 Екскурзия
20:23 08.06.2026
15 Юрист
20:25 08.06.2026
16 Колкото
До коментар #6 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":И да задаваш въпрааси, даже и кожата да си избелиш като Джако,
джуката винаги ще ти е лилава !
20:25 08.06.2026
17 Васил Филипов Калашников
20:26 08.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Какво му обясняваш...?!
До коментар #9 от "Братчетата на Бойко":Та той не е чувал за...,,кинетична енергия"...!
20:27 08.06.2026
20 Боруна Лом
20:27 08.06.2026
21 Софийски селянин,
До коментар #6 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":За да се разцепи на две части да обърне автобуса и да го деформира толкова по средата,черният ромлянин се е врязъл със скорост близка до тази...
И не се прави на интересен...
20:29 08.06.2026
22 Тва ше е много бързо...!
До коментар #1 от "4567":Требе нещо по-бавно,но накрая пак да ритне камбаната...
20:30 08.06.2026
23 А дано да не се
Коментиран от #27
20:32 08.06.2026
24 Оня с рикията
20:36 08.06.2026
25 Улав
До коментар #6 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":Не те слуша главата
20:41 08.06.2026
26 Пенсионер ОСВ
До коментар #12 от "Тези":Вярно е, минавал съм много пъти през Сърбия и техните цигани имат страх от властта.
Самите сърби са нетърпими към тях, за разлика от нас.
А и при управлението на Орбан,техните маджарциган не получаваха никакви помощи ако не работят,или не полагат обществено полезен труд..
В Румъния станах свидетел как румънец псува двама техни местни цигани.
А тук никой не смее да им каже нищо..
Защо е така питам, за себе си имам отговор...
20:42 08.06.2026
27 Няма ли някой...
До коментар #23 от "А дано да не се":...да подшушне на лекуващите лекари,да не се стараят чак толкова за тоя пациент-убиец...?!
20:43 08.06.2026
28 Даааа
20:47 08.06.2026