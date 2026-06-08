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Съдът не гледа мярката на Васил Филипов за катастрофата на Челопешко шосе

Съдът не гледа мярката на Васил Филипов за катастрофата на Челопешко шосе

8 Юни, 2026 21:07, обновена 8 Юни, 2026 20:09 1 045 28

  • дело-
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  • катастрофа-
  • челопешко шосе

Към момента мъжът е в болница "Св. Анна" с множество наранявания на гръбначния стълб

Съдът не гледа мярката на Васил Филипов за катастрофата на Челопешко шосе - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Софийският градски съд не даде ход на делото, в което трябваше да се гледа мярката за неотклонение на един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе - Васил Филипов.

Мярката не беше разгледана, тъй като Филипов не може да се яви в съдебната зала. Към момента мъжът е в болница "Св. Анна" с множество наранявания на гръбначния стълб, предстои му операция, стана ясно още в съдебната зала. Представена беше и съдебно-медицинска експертиза, която потвърждава това. Съдът прецени, че не може да разгледа искането за мярката за неотклонение и заяви, че държавното обвинение може да внесе ново искане, когато състоянието му се стабилизира.

Прокуратурата настоя, че обвиняемият може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли това искане.

Мярката за неотклонение на другия обвиняем Траян Филипов ще се гледа утре сутринта. Тя също ще се гледа в изнесено съдебно заседание в "Пирогов", тъй като той също е настанен с наранявания.

Двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Фаталният инцидент се случай след гонка на 2 автомобила, при която едната кола се вряза с автобус на градския транспорт със 150 кm в час. Четирима души загинаха, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки, издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4567

    23 0 Отговор
    Бийте му инжекция за тетанус и попът да удари камбаната.

    Коментиран от #22

    20:14 08.06.2026

  • 2 Aнгел

    35 0 Отговор
    Да попитам господата ,тези момчета имат ли здравни осигуровки или пак ние плащаме за всичко?

    Коментиран от #5, #12

    20:14 08.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бут Баро

    15 0 Отговор
    Ту.ски Ц и г а н и

    Коментиран от #11

    20:16 08.06.2026

  • 5 Софийски селянин,Пенсионер

    25 0 Отговор

    До коментар #2 от "Aнгел":

    Сигурен съм на 1000 % че брикетите нямат,ами те са безработни и социално слаби...

    20:17 08.06.2026

  • 6 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!

    2 20 Отговор
    как доказахте скороста на автомобилите ....150км ,а смешници!

    Коментиран от #9, #16, #18, #21, #25

    20:17 08.06.2026

  • 7 Ямакошии

    17 0 Отговор
    Такива отпадъци дори и с чупени гръбнаци продължават да вегетират ще му дадат телк 100% и ще продължи да дои държавата

    20:18 08.06.2026

  • 8 Бай Ставри

    20 0 Отговор
    Цялата им групичка АК-47 са за ЦСЗ!

    20:19 08.06.2026

  • 9 Братчетата на Бойко

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":

    Просто е делиб, кинетичната енергия на едно тяло с тегло 1 тон, примерно, необходима да обърне/премести друго тяло с тегло 5 тона, например.
    Анадък?

    Коментиран от #19

    20:20 08.06.2026

  • 10 Питане

    16 1 Отговор
    Колко пачки отнесоха съдиите ???

    20:21 08.06.2026

  • 11 Алекс

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бут Баро":

    Не са такива,а някъкви ме ле зи с неясен произход..

    20:21 08.06.2026

  • 12 Тези

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Aнгел":

    Е плащаме всички ние работещите щото тези са постъпили поспешност от Б.П.То не знаеш ли че след раб. време на кабинетите по поликлиниките спешните звена са пълни с братовчедите щото е безплатно.Никой не ги бара и не смее.Летят на бой.А по провинцията е страшно.Ако това се бе случило в Сърбия -никой-нямаше да ги търпи тия.Ама пусти страх и ракийка вечер.Малко ф-т-овци

    Коментиран от #26

    20:22 08.06.2026

  • 13 Мдаа

    9 0 Отговор
    Тц тц тц, сега как ще чупи камъни в Белене?

    20:23 08.06.2026

  • 14 Екскурзия

    19 0 Отговор
    Тия телкаджии от Ботунец, да дойде Хитлер и да ги заведе на санаториум в Аушвиц

    20:23 08.06.2026

  • 15 Юрист

    14 0 Отговор
    Фейк! Жив и здрав е ман г0то с леки натъртвания по едната ръка

    20:25 08.06.2026

  • 16 Колкото

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":

    И да задаваш въпрааси, даже и кожата да си избелиш като Джако,
    джуката винаги ще ти е лилава !

    20:25 08.06.2026

  • 17 Васил Филипов Калашников

    11 1 Отговор
    Е недосегаем за властите поради етническата му принадлежност към голяма група гласоподаватели на новата власт.

    20:26 08.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Какво му обясняваш...?!

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Братчетата на Бойко":

    Та той не е чувал за...,,кинетична енергия"...!

    20:27 08.06.2026

  • 20 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    А РИМЛЯНИНА ИМА ЛИ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ?

    20:27 08.06.2026

  • 21 Софийски селянин,

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":

    За да се разцепи на две части да обърне автобуса и да го деформира толкова по средата,черният ромлянин се е врязъл със скорост близка до тази...
    И не се прави на интересен...

    20:29 08.06.2026

  • 22 Тва ше е много бързо...!

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "4567":

    Требе нещо по-бавно,но накрая пак да ритне камбаната...

    20:30 08.06.2026

  • 23 А дано да не се

    10 0 Отговор
    оправи и цял живот да страда...

    Коментиран от #27

    20:32 08.06.2026

  • 24 Оня с рикията

    8 0 Отговор
    Някой готин доктор да му го дочупи и да, се свършва... На другия мангустин също...

    20:36 08.06.2026

  • 25 Улав

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":

    Не те слуша главата

    20:41 08.06.2026

  • 26 Пенсионер ОСВ

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тези":

    Вярно е, минавал съм много пъти през Сърбия и техните цигани имат страх от властта.
    Самите сърби са нетърпими към тях, за разлика от нас.
    А и при управлението на Орбан,техните маджарциган не получаваха никакви помощи ако не работят,или не полагат обществено полезен труд..
    В Румъния станах свидетел как румънец псува двама техни местни цигани.
    А тук никой не смее да им каже нищо..
    Защо е така питам, за себе си имам отговор...

    20:42 08.06.2026

  • 27 Няма ли някой...

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "А дано да не се":

    ...да подшушне на лекуващите лекари,да не се стараят чак толкова за тоя пациент-убиец...?!

    20:43 08.06.2026

  • 28 Даааа

    4 0 Отговор
    Първо този платил ли е здравните осигуровки.....Ако не е, първо плаща и тогава лечение.

    20:47 08.06.2026