Съдът не гледа мярката на Васил Филипов за катастрофата на Челопешко шосе

Софийският градски съд не даде ход на делото, в което трябваше да се гледа мярката за неотклонение на един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе - Васил Филипов.

Мярката не беше разгледана, тъй като Филипов не може да се яви в съдебната зала. Към момента мъжът е в болница "Св. Анна" с множество наранявания на гръбначния стълб, предстои му операция, стана ясно още в съдебната зала. Представена беше и съдебно-медицинска експертиза, която потвърждава това. Съдът прецени, че не може да разгледа искането за мярката за неотклонение и заяви, че държавното обвинение може да внесе ново искане, когато състоянието му се стабилизира.

Прокуратурата настоя, че обвиняемият може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли това искане.

Мярката за неотклонение на другия обвиняем Траян Филипов ще се гледа утре сутринта. Тя също ще се гледа в изнесено съдебно заседание в "Пирогов", тъй като той също е настанен с наранявания.

Двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Фаталният инцидент се случай след гонка на 2 автомобила, при която едната кола се вряза с автобус на градския транспорт със 150 кm в час. Четирима души загинаха, а 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки, издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя.