Окръжна прокуратура – Варна привлече към наказателна отговорност непълнолетно момче от Варна във връзка с извършено тежко криминално престъпление. То е обвинено за убийство, извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, пр. 1 и с постановление на наблюдаващ прокурор е задържано за срок до 48 часа с оглед довеждането му пред съда за участие в заседание за определяне на мярка за неотклонение, съобщават от Прокуратурата.
Във връзка със случая за срок до 72 часа са задържани още двама млади мъже – Г.Х. на 23 г. и М.К. на 18 г. Те са обвиняеми за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди на жертвата.
Сигнал за намерено тяло на 46-годишен мъж на обществено място в ж.к. „Вл. Варненчик“ в град Варна е подаден на 13 април 2026 година. В резултат от първоначалния оглед и извършената аутопсия станало ясно, че се касае за извършено убийство. Започнати са незабавни действия по разследване на случая.
На 15 април, след като е категорично установена съпричастността на обвиняемите към случилото се, същите са издирени и задържани от органите на МВР.
Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои в съда да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „ задържане под стража“ спрямо обвиняемите.
Във връзка с информация, появила се в социални мрежи след инцидента, Окръжна прокуратура – Варна уведомява, че задържаните и обвинени непълнолетен и двама млади мъже нямат отношение към групи от привърженици на футболни клубове или агитки на такива. Престъплението е извършено по хулигански подбуди според събраните до момента доказателства.
Разкрито е убийство на мъж във Варна, непълнолетен и млади мъже на 18 и 23 г. са в ареста
16 Април, 2026 19:52 821 5
Престъплението е извършено по хулигански подбуди според събраните до момента доказателства
20:01 16.04.2026
2 Новичок
До коментар #1 от "Никой":Българи ,3 ма на 1. С какво го заслужи Майка България това бре ??? Пфу... начело с герб,сдс, бсп,пп,възраждане,рзс,нфсб,итн ,атаки и тем подобни сите управлявали са за ра3стрел.
20:08 16.04.2026
3 Справедлив
До коментар #1 от "Никой":Да го задържат до навършване на пълнолетие и присъдата да му я произнесат след навършването в....пълен размер.
20:13 16.04.2026
