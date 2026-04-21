Рецидивист е с опасност за живота, сбил се след купуване на гласове в Монтанско

21 Април, 2026 12:46 1 935 12

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заловиха 58-годишен рецидивист за купуване на гласове в село Вирове, община Монтана, съобщиха от полицията.

На 20 април е установено, че в деня на изборите той е обещавал облага на хора от селото, за да гласуват в полза на определена политическа сила.

Открити са четирима жители на селото, които упражнили изборните си права в полза на определена политическа партия срещу обещание да им бъдат заплатени по 40 евро след края на изборния ден.

Вечерта на 19 април между 58-годишния и 34-годишен - един от хората, на които били обещани 40 евро, възникнала физическа саморазправа.

Вследствие на побоя по-младият мъж е получил порезна рана на ръката, а по-възрастният - оток на мозъка.

Последният е настанен в болница - с опасност за живота. 34-годишният мъж е задържан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 социалните права

    19 2 Отговор
    Определен етнос възприема правото си на глас, единствено като платена услуга за някоя партия, без значение - коя, стига да предлага по-високата сума. Затова партиите участват на тържни сесии в конкуренцията. Политическите призиви без кеш или социална помощ като храна дърва 20евра бензин не гласуват.

    12:54 21.04.2026

  • 2 Седящия Бик

    33 0 Отговор
    Команчи. Лъжат, мамят крадат. И най-лошото, великия вожд Дебелия Шопар и Тигъра на Бистрица, изтърваха юздите. Оня с отока на мозъка да му извадят мозъка че да не пречи на отока.

    12:54 21.04.2026

  • 3 Кхгфдгхй

    17 0 Отговор
    По тъмен бял българин,известен ката ..ангал

    13:01 21.04.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 12 Отговор
    Прогресивен рецидивист купувал гласове за ПП-ДБ. 🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #6

    13:03 21.04.2026

  • 5 Да, да

    10 0 Отговор
    Пуснете младежа, така трябва. Бой по манерката на рецидивиста.

    13:08 21.04.2026

  • 6 Факт

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    За Герберастите

    13:09 21.04.2026

  • 7 Тома

    17 1 Отговор
    В село Вирове българин е само бай Васил циганина.

    13:10 21.04.2026

  • 8 Фикри

    11 0 Отговор
    Естествен подбор.
    Ей тия до къде докараха народа, да се изтребят за 40 евро

    13:12 21.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Новите

    1 0 Отговор
    българи са това!

    16:52 21.04.2026