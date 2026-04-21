Рецидивист е с опасност за живота, сбил се след купуване на гласове в Монтанско

Заловиха 58-годишен рецидивист за купуване на гласове в село Вирове, община Монтана, съобщиха от полицията.
На 20 април е установено, че в деня на изборите той е обещавал облага на хора от селото, за да гласуват в полза на определена политическа сила.
Открити са четирима жители на селото, които упражнили изборните си права в полза на определена политическа партия срещу обещание да им бъдат заплатени по 40 евро след края на изборния ден.
Вечерта на 19 април между 58-годишния и 34-годишен - един от хората, на които били обещани 40 евро, възникнала физическа саморазправа.
Вследствие на побоя по-младият мъж е получил порезна рана на ръката, а по-възрастният - оток на мозъка.
Последният е настанен в болница - с опасност за живота. 34-годишният мъж е задържан.
8 Фикри
Ей тия до къде докараха народа, да се изтребят за 40 евро
13:12 21.04.2026
