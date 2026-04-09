При операция срещу купуването на гласове: Над 40 000 евро са открити в дома на мъж в Ловешко
9 Април, 2026 09:52

По данни на МВР трима души са получили парични средства с цел да бъдат раздавани на жители от община Ябланица за гласуване в полза на конкретна политическа сила, посочи и.д. главният секретар на МВР.

Снимка: МВР
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

53-годишен криминално проявен мъж е задържан при спецоперация срещу купуване на гласове, проведена вчера в село Брестница, Ловешко. В дома му са открити над 40 000 евро. Това съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си в във фейсбук, цитиран от БНТ.

Акцията е осъществена след получена оперативна информация за подготвяно купуване на гласове. По данни на МВР трима души са получили парични средства с цел да бъдат раздавани на жители от община Ябланица за гласуване в полза на конкретна политическа сила, посочи и.д. главният секретар на МВР.

Работата по случая продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Хорейшио

    12 4 Отговор
    кьорфишеци. Почти сигурно е ,че никой от тези , които сега набеждават за купуване на гласове няма да бъде осъден, просто ги държат 72 часа в ареста, прибират им парите и ги пускат

    09:55 09.04.2026

  • 2 И то кво излиза

    7 13 Отговор
    Гласуват от 10... 8 са платени останали 2 наивници
    Затова не гласувам никога нищо не става за по добро вече 36 години пак вий си слагайте минусите

    09:55 09.04.2026

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    11 4 Отговор
    ...както ще се окаже по-късно ..... Необосновани предположения, неподкрепени с доказателства, множество процесуално- следствени пропуски, грешно събрани доказателства и грешно попълнени формуляри, което ще доведе до плащане на съдебните такси от държавата....убеден съм 1250%

    10:00 09.04.2026

  • 4 там има месокомбинат

    7 2 Отговор
    много пари . без тях ловчанлийци няма да ходят да гласуват . да . ще седят . има подобни тенденции и на други градове и села . войната развали много съдби . сега е великденска седмица . у нас тръгнаха да побеждават Иран . после видяха цената на нафтата и се опулиха . какво да се прави . и от РФ не могат да крадат танкери . щото ще е солено . европа, тръмпи и натото са съзаклятници . намаляват милионерите и окрадяват богатствата по света . и това получиха и те . пообрани ще празнят за великден .

    10:01 09.04.2026

  • 5 Питам

    6 8 Отговор
    И кой ги купува ГЕРБ, БСП, Възраждане?

    Коментиран от #10

    10:01 09.04.2026

  • 6 сталин

    8 3 Отговор
    Не е важно колко хора ще гласуват, важното е кой ще брои гласовете....

    10:02 09.04.2026

  • 7 На гербавите

    12 3 Отговор
    хората , Нанковите дългогодишни мащабни далавери ! Инвентара на джипката !

    10:04 09.04.2026

  • 8 КОЛЕКЦИОНЕР

    10 1 Отговор
    Човека колекционира банкноти , както се вижда има по 50 , по 200 тоест различни копюри .Занчи колекциониране на пощенски марки може , на банкноти не може

    Коментиран от #16

    10:04 09.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Всички купуват,

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    но MBPтo пази купувачите на тия, на които е служебното правителство.

    Коментиран от #13

    10:05 09.04.2026

  • 11 Томи

    11 4 Отговор
    Значи са намерени пари у някого - значи задължително купува гласове! Що за простотия!?

    10:10 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Въпрос

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Всички купуват,":

    На всички избори навсякъде налепени плакати на Възраждане. Повече от всички останали заедно. Откъде има тази партийка толкова пари, след като Костадинов обеща да върне субсидията? Кой ги финансира?

    10:12 09.04.2026

  • 14 интересно

    7 2 Отговор
    Тия пачки миришат ли на пpace?

    Коментиран от #15, #22

    10:13 09.04.2026

  • 15 Или

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "интересно":

    на чекмедже !

    10:14 09.04.2026

  • 16 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "КОЛЕКЦИОНЕР":

    В капиталистическото общество притежанието на пари не е престъпление.
    Или искате отново социализъм, всички да бъдем еднакво бедни.

    10:18 09.04.2026

  • 17 Циркаджий

    7 1 Отговор
    Да си оправдаят двойните заплати ченгетата. Нищо доказано, само пушилка от пръдня.

    10:18 09.04.2026

  • 18 Всичко е лъжа и измама!

    4 2 Отговор
    Никой не вярва на тези пушилки на меверето!
    Защото схемите са известни от многобройните избори
    особено от 2009 година, когато Цв.Цв. стана СЪлидер и прочие.
    Пушилката "замества, размества" напазаруваните от едни
    за бройка за други субекти - партии, движения, коалиции и прочие.
    Грозна работа!
    НЕ ГЛАСУВАЙТЕ СВОБОДНИ УМНИ МИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ!
    Не участвайте в тази мърсотия!

    10:19 09.04.2026

  • 19 Пут

    5 0 Отговор
    Колко ли пари ще намеря ако извършат специализирана операция в леговището на Мунчо в хотел Анел.

    10:19 09.04.2026

  • 20 без да кажете за коя партия

    0 1 Отговор
    все едно не сте хванали никого.

    10:22 09.04.2026

  • 21 Обаче

    3 2 Отговор
    Др. минисър
    къде пише че е забранено
    да имаш пари у дома

    ти си някакво недоразъмение
    случайно завършило с 3

    10:24 09.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.