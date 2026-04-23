Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Осъдиха мъж за купуване на гласове в Монтанско

23 Април, 2026 10:31 970 9

  • монтанско-
  • купуване на гласове-
  • аспарухово

Обвиняемият е дал по 50 евро на 10 души в село Аспарухово

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж получи наказание от 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок за купуване на гласове в монтанското село Аспарухово. Делото, водено от Районната прокуратура в Монтана, приключи след признание на вината от страна на извършителя.

Според събраните доказателства в периода 10-11 април 2026 г. обвиняемият М.М. е дал имотна облага на 10 души – по 50 евро на човек. Целта е била те да бъдат склонени да гласуват за определена политическа партия на изборите за народни представители, проведени на 19 април.

Обвиняемият се е признал за виновен за извършеното престъпление. Определението на съда, с което е наложено наказанието, има последиците на влязла в сила присъда.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 11 месеца условно

    8 1 Отговор
    Да не си помислите, че ще лежи 11 месеца?

    10:33 23.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    13 0 Отговор
    а партията дето му е дала парите ?

    10:33 23.04.2026

  • 3 Браво на съда !

    4 5 Отговор
    Добро начало !

    10:34 23.04.2026

  • 4 мхмх

    6 0 Отговор
    да се отчете работа, са хванали някой беден човек.
    това е нашата прокуратура.
    със Сарафа или без разлика няма да има, джуджетата са там

    10:35 23.04.2026

  • 5 1488

    3 6 Отговор
    по твто казаха че дрогаря боташ купува повече гласове от пп и бсп

    Коментиран от #8

    10:38 23.04.2026

  • 6 Иван Грозни

    6 0 Отговор
    Бе тия съдии продължават с това шушу-мушу.За коя партия е работил? От кого е взел парите и т.н.Питам се колко ли по 50 са взели за тая символична присъда?

    10:46 23.04.2026

  • 7 ИВАН

    6 0 Отговор
    Присъдата трябва да е адекватна на вредите за обществото и да е възпираща за останалите мераклии, които са намислили да правят това престъпление .... нито е адекватна, нито стопираща, защо тогава ги хрантутим тия съдии, щом не ни защитават от престъпници.

    10:55 23.04.2026

  • 8 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Купувал е заедно с леля ти.

    13:44 23.04.2026

  • 9 Пазар бг

    0 0 Отговор
    Знаете ли кога ще се оправим?
    Когато в затвора освен престъпниците, започнат да вкарват и съдиите, които определят такива станни (не)справедливи присъди!

    15:15 23.04.2026