Осъдиха мъж за купуване на гласове в Монтанско

Мъж получи наказание от 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок за купуване на гласове в монтанското село Аспарухово. Делото, водено от Районната прокуратура в Монтана, приключи след признание на вината от страна на извършителя.
Според събраните доказателства в периода 10-11 април 2026 г. обвиняемият М.М. е дал имотна облага на 10 души – по 50 евро на човек. Целта е била те да бъдат склонени да гласуват за определена политическа партия на изборите за народни представители, проведени на 19 април.
Обвиняемият се е признал за виновен за извършеното престъпление. Определението на съда, с което е наложено наказанието, има последиците на влязла в сила присъда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:33 23.04.2026
10:33 23.04.2026
10:34 23.04.2026
4 мхмх
това е нашата прокуратура.
със Сарафа или без разлика няма да има, джуджетата са там
10:35 23.04.2026
10:38 23.04.2026
10:46 23.04.2026
10:55 23.04.2026
До коментар #5 от "1488":Купувал е заедно с леля ти.
13:44 23.04.2026
Когато в затвора освен престъпниците, започнат да вкарват и съдиите, които определят такива станни (не)справедливи присъди!
15:15 23.04.2026