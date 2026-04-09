МВР откри документи на 197 мъртъвци преди вота в Монтанско

При специализирана акция срещу търговията с вот в област Монтана органите на реда се натъкнаха на фрапираща находка – конфискувани са 197 лични карти и 6 паспорта, които принадлежат на починали лица. Операцията на полицията идва само десет дни преди предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април.
Проверките са обхванали територията на цялата област. Униформените са претърсили общо 17 адреса, сред които частни имоти, заложни къщи, хранителни магазини и офиси на дружества за бързи кредити. Освен документите на покойниците, от пресцентъра на МВР - Монтана съобщават, че са иззети множество тефтери и списъци, съдържащи имена на хора и конкретни парични суми срещу тях.
По време на акцията контрол е направен на 240 автомобила и 299 души, като 19 от тях са част от криминалния контингент. В резултат на мащабните действия в арестите на Районните управления в Лом и Монтана са задържани трима души.
Към момента са образувани общо 10 досъдебни производства, като 7 от тях са пряко свързани с престъпления против политическите права на гражданите. Полицейските действия за гарантиране на честността на предстоящия вот в региона продължават.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
държавата се грижи за вас
ес може да е на прага да изчезне,
но бг сме все още на изтривалката
До коментар #5 от "!!!?":Кеша от Боташа.
от 6.3 милиона има 6.5 милиона гласоподаватели :)
a що не казвате сега от кои партии са
да знаят хората кои са мошениците
от кои партии са да разберат що за стока са
макар да не е трудно да се досети за 2 партии
където имат много наивни поклонници
Коментиран от #20
22:06 09.04.2026
000 мъртъвци, а то се и знае как и за кого ще гласуват!
Измами, фалшификации, рекет, пдфилия, едерастия, кражби, контрабанда и.т.н.
Имали ли сме легитимно правителство?
Изобщо, имали ли сме държава?
Ако имам някой документ, останал от майка ми, кажете как да гласувам с него?
Нали разбирате, че или цялата комисия трябва да е от една партия, или предварително да са разпределили гласовете на умрелите и да няма спор?
До коментар #11 от "a що не казвате сега от кои партии са":И какво точно се купува че незнам изборите са на 19 април днес няма избори
До коментар #19 от "Цвете":Ами помисли малко бе, Цвете! Тая глава Господ ти я е дал не само да си правиш прически. Малка подсказка - не е партия, а са партии. И двете партии се водят от бая закръглени "политици"!
