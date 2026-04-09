МВР откри документи на 197 мъртъвци преди вота в Монтанско

9 Април, 2026 21:44 1 836 24

Полицейските действия за гарантиране на честността на предстоящия вот в региона продължават

Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При специализирана акция срещу търговията с вот в област Монтана органите на реда се натъкнаха на фрапираща находка – конфискувани са 197 лични карти и 6 паспорта, които принадлежат на починали лица. Операцията на полицията идва само десет дни преди предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април.

Проверките са обхванали територията на цялата област. Униформените са претърсили общо 17 адреса, сред които частни имоти, заложни къщи, хранителни магазини и офиси на дружества за бързи кредити. Освен документите на покойниците, от пресцентъра на МВР - Монтана съобщават, че са иззети множество тефтери и списъци, съдържащи имена на хора и конкретни парични суми срещу тях.

По време на акцията контрол е направен на 240 автомобила и 299 души, като 19 от тях са част от криминалния контингент. В резултат на мащабните действия в арестите на Районните управления в Лом и Монтана са задържани трима души.

Към момента са образувани общо 10 досъдебни производства, като 7 от тях са пряко свързани с престъпления против политическите права на гражданите. Полицейските действия за гарантиране на честността на предстоящия вот в региона продължават.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отива един човек да

    37 0 Отговор
    гласува, пуска бюлетината и сяда. Питат го от СИК - Вие какво чакате? Той отговорил - чакам дядо ми да дойде да гласува, почина преди три години, но му видях името в избирателните списъци...

    21:47 09.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    14 6 Отговор
    спете спокойно, уфсе
    държавата се грижи за вас

    ес може да е на прага да изчезне,
    но бг сме все още на изтривалката

    21:51 09.04.2026

  • 3 Тома

    36 2 Отговор
    Значи са открили умрелите хора на проф.Мишо Константинов който винаги помага на герб да печели избори

    21:54 09.04.2026

  • 4 и никой да не гласува

    18 4 Отговор
    и никой да не гласува пак ще кажат че са гласували 3 или 4 милиона каквото каже лудия тръмп това ще стане за пръв в света се води по акъла на един луд президент човека иска греландия иска канада иска ормузкия канал .иска че иска ще кажеш че от жена си иска праскова - за туй че ние сме безгласни пред един ненормалник

    21:57 09.04.2026

  • 5 !!!?

    12 8 Отговор
    Времето на Кеша...Мистър Кеш !!!?

    Коментиран от #6

    21:57 09.04.2026

  • 6 си дзън

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    Кеша от Боташа.

    21:59 09.04.2026

  • 7 Учуден

    18 1 Отговор
    Това е интересен случай, как ли са попаднали тези лични документи в ръцете на чужди хора?

    22:00 09.04.2026

  • 8 Счетоводната къща на Ирена Димова претър

    8 1 Отговор
    Претърсихме ли! Митко галата и Димова са главните потребители на вот

    22:02 09.04.2026

  • 9 Ами

    26 0 Отговор
    Още науката няма обяснение как държавата с население
    от 6.3 милиона има 6.5 милиона гласоподаватели :)

    22:02 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 a що не казвате сега от кои партии са

    19 1 Отговор
    дето купуват гласове

    да знаят хората кои са мошениците
    от кои партии са да разберат що за стока са
    макар да не е трудно да се досети за 2 партии
    където имат много наивни поклонници

    Коментиран от #20

    22:06 09.04.2026

  • 12 Даниел Немитов

    14 1 Отговор
    И това е само върха на айсберга!

    22:15 09.04.2026

  • 13 Жеро

    20 1 Отговор
    В избирателните списъци изобилстват близо 400
    000 мъртъвци, а то се и знае как и за кого ще гласуват!

    22:17 09.04.2026

  • 14 хаха

    12 3 Отговор
    Само в това ги бива байганьовците. В сеенето на смрад...

    Измами, фалшификации, рекет, пдфилия, едерастия, кражби, контрабанда и.т.н.

    22:18 09.04.2026

  • 15 Факт

    15 1 Отговор
    Въобще, имало ли е честни избори досега?
    Имали ли сме легитимно правителство?
    Изобщо, имали ли сме държава?

    22:18 09.04.2026

  • 16 Тия дето купуват гласове

    4 3 Отговор
    МВР им прави реклама че имат пари и като спечелят места в парламентд ще има още повече пари при тях

    22:28 09.04.2026

  • 17 Ироничен

    9 3 Отговор
    В семейството ми има твърде много починали, все пак съм на възраст...
    Ако имам някой документ, останал от майка ми, кажете как да гласувам с него?
    Нали разбирате, че или цялата комисия трябва да е от една партия, или предварително да са разпределили гласовете на умрелите и да няма спор?

    22:37 09.04.2026

  • 18 Цвете

    5 4 Отговор
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТОВА ГО СЪЗДАДЕ БСП ПРЕДИ ГОДИНИ. НИЩО НОВО, ЖАЛКО ЗА ПОЧИНАЛИТЕ ЗАЩОТО ТОВА Е ГАВРА С ТЯХ. МНОГО СЪМ ЛЮБОПТНА, ЗА КОЯ ПАРТИЯ СА БИЛИ ПРИГОТВЕНИ ? 🐷🎃😠👎🇧🇬

    23:06 09.04.2026

  • 20 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "a що не казвате сега от кои партии са":

    И какво точно се купува че незнам изборите са на 19 април днес няма избори

    23:26 09.04.2026

  • 21 Даниел Немитов

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    Ами помисли малко бе, Цвете! Тая глава Господ ти я е дал не само да си правиш прически. Малка подсказка - не е партия, а са партии. И двете партии се водят от бая закръглени "политици"!

    23:56 09.04.2026

  • 22 нннн

    0 0 Отговор
    По примера на Христос са възкръснали. Кажете ,,Во истина воскресе" и за Иванчо, Марийка, Ганчо, Пенчо и т.н.

    01:01 10.04.2026

  • 23 Перо

    1 0 Отговор
    Защо не се разследва от МВР, как са попаднали личните карти в криминалния контингент и защо тези покойници фигурират в избирателните списъци? Това е ОПГ!

    01:47 10.04.2026

  • 24 Перо

    0 0 Отговор
    Хората се питат как преброените живи лица са по-малко от имащите право на глас? В статията е описан един от отговорите! Този въпрос касае от части и националната сигурност за кражба на идентичност!

    02:12 10.04.2026