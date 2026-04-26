Митническите служители задържаха тестостерон и анаболен стероид в пратки

26 Април, 2026 13:05 613 4

Снимка: Агенция Митници
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София са задържали над 1 кг мощен анаболен стероид, а митнически служители на Митнически пункт Български разменно-сортировъчен център - 500 ампули с „тестостерон депо“.

Това съобщиха от Агенция Митници.

Количеството от 1,04 кг анаболен стероид е открито в пратка от Китай, селектирана за щателна митническа проверка в склад на куриерска фирма в гр. София. Съдържанието в нея е декларирано като хранителна добавка. Получател е български гражданин. При проверката са взети проби от веществото в пратката за лабораторен анализ, който е извършен в Централна митническа лаборатория. Лабораторната експертиза е установила, че вместо хранителна добавка, веществото в пратката е тренболон енантат.

Той е сред най-силните анаболни стероиди за мускулна маса със сериозни странични ефекти и рискове за здравето. Пратката е задържана и работата по случая продължава.

При друга проверка с рентгенова апаратура на пратка от България до Обединеното кралство е задържан тестостерон на ампули. Изпращачът е физическо лице, установено в България, а получателят - физическо лице с адрес в Англия. При проверка на съдържанието на пакета са открити 100 кутии с по пет ампули или общо 500 „тестостерон депо“ - 250 мг/мл – разтвор за инжекции, с етикет на опаковката на Агенцията по лекарствата и медицинските средства на Република Сърбия. След становище на Българската агенция по лекарствата, че износът на препарата е забранен, стоката е задържана.

Само през последните седмици митническите служители от ТД Митница София иззеха при други проверки 7840 таблетки и над 6 кг прахообразни лекарствени и билкови продукти в багаж на пътници, пристигащи от Индия, както и 580 хиалуронови филъра и 7 колагенови бустери в друга пратка от Южна Корея.

Засилените проверки са част от мерките на Агенция „Митници“ за ограничаване на незаконния внос на медицински и козметични продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето и безопасността на гражданите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    6 1 Отговор
    Трагедия за батките по фитнесите с големи комплекси и малки... други неща.
    То не му се тренира с усилия, то иска бързо и лесно да стане като вол, че да плаши с потни телеса нормалните хора.

    13:11 26.04.2026

  • 2 ДАЙТЕ ГО НАСАМ

    3 2 Отговор
    Трябва да съм нацепена батка.

    13:12 26.04.2026

  • 3 лоша работа

    4 0 Отговор
    комплексарите останаха без зоп ся как ще ходят на морето

    13:30 26.04.2026

  • 4 Артилерист

    1 0 Отговор
    Случайно на времето имах много преки впечатления от работата на тези служители на летището. Повечето от тях бяха добросъвестни и на прилично интелигентно ниво, особено началника им Стефан. Но някои от тях прекаляваха със старанието си по проверяваните пратки...

    13:44 26.04.2026