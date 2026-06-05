Митничари задържаха контрабандни златни изделия за над 100 000 евро

Над 850 грама контрабандни златни изделия задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при две проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите на 03.06.2026 г. на пункта пристига товарен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви рафтове, от Турция през България за Германия. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, в шофьорската кабина под спалния дюшек и в хладилна чанта с хранителни продукти, са открити общо три кутии, съдържащи изделия от жълт метал. Според извършената от вещо лице експертиза откритите изделия са 14 и 22-каратово злато с общо тегло 538 грама на стойност 74 106, 50 евро.

Контрабадните златни накити и товарния автомобил са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Водачът на товарния автомобил Г.К., на 50 г., е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 242, ал.1, буква „Д“ от Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане пределите на страната.

При друг случай в края на месец май митническите служители откриват 319,90 грама златни бижута в дамската чанта на пътничка, влизаща в страната с лек автомобил от Турция. Стойността на иззетите недекларирани златни накити, според експертизата на вещото лице, е 34 990 евро. На нарушителката е съставен акт по Закона за митниците за пренасяне на стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.