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Арестуваха действащ съдебен заседател в Бургас за десетки измами

Арестуваха действащ съдебен заседател в Бургас за десетки измами

5 Юни, 2026 11:36 1 213 7

  • задържан-
  • измами-
  • съдебен заседател

Мъжът, чрез широко застъпена рекламна кампания в интернет, промотира себе си като високообразован, специализирал в редица международни университети, с умения в банковото кредитиране

Арестуваха действащ съдебен заседател в Бургас за десетки измами - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Действащ съдебен заседател от Окръжен съд-Бургас е задържан за срок до 72 часа по разпореждане на Районната прокуратура. Срещу него е повдигнато обвинение, като според събраните до момента данни той е съпричастен към извършването на десетки документни измами.

Властите разкриха и как е протичала схемата. "Мъжът, чрез широко застъпена рекламна кампания в интернет, промотира себе си като високообразован, специализирал в редица международни университети, с умения в банковото кредитиране. Той се представя и за магистрат, което може да доведе до някаква посока в дадено дело. В тази посока са извършени много доверителни взаимоотношения, на база на интернет, телефонна комуникация. Той избягва личен контакт, изпозва емоционална манипулация, предава се чувствителна информация, лични документи за решаване на определени въпроси", каза Асен Фортунов, началник отдел „Икономическа полиция“ в Областната дирекция.

Вследствие на всичко това започва искане и превеждане на определени суми - първоначално дребни, между 300 и 600 евро, а след това и суми от 100 000 и 120 000 евро. Изтеглени са множество кредити, някои от хората са титуляри по 21 кредита, на стойност около 50 000 евро.

Има 10 души, които са пострадали от измамите към този момент. Продължава събирането на данни и се предполага, че пострадалите ще са много повече.

На два адреса са извършени процесуално-следствени действия, открити са множество компютърни конфигурации, телефони и куп други лични документи и данни. Банковите сметки са били на социлно слаби и бездомни хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пишете му името

    34 0 Отговор
    Пишете му името на този гад, какво го криете, бах тая толерантност към мошеници!

    Коментиран от #4

    11:40 05.06.2026

  • 2 Сила

    9 13 Отговор
    От етноса на Копейкин е ...."високообразован " и "специализирал" в различни "заведения" като кафявото фюрерче с пилешките гърдички ...

    11:41 05.06.2026

  • 3 същия кат божанеца и съдружника му

    8 0 Отговор
    лобис за дела . и сега как ще го осъдят . ако лобира за себе си с 15 бона евро и ще мине с малко наказание .

    11:42 05.06.2026

  • 4 Гост

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пишете му името":

    Той си прави реклама така, защото след седмица ще е на свобода и ще прави пак същото.

    11:44 05.06.2026

  • 5 опасна измамница

    8 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща! Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    11:45 05.06.2026

  • 6 Буталото

    8 0 Отговор
    До сега не можаха да разберат що за стока е, не го ли проверяват първо и тогава да го избират

    11:53 05.06.2026

  • 7 Лост

    3 0 Отговор
    Защото е много тъп и иска набързо да забигатее.Ако е искал малки суми до 1000 евро все някое село е щял да спечели.А като го загуби ,връща парите и казва,че се е борил докрай,ама другите са извадили по-големи връзки в София.И хората щяха да му правят реклама 4882на честен човек.

    11:58 05.06.2026