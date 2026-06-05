Задържаха брокер от Пловдив след сигнали за измами с апартаменти на зелено

Брокер от Пловдив е задържан след сигнали за измами с апартаменти "на зелено". Потърпевши разказват за схемата. Те са давали "стоп капаро" на брокера, за да закупят апартаменти. В крайна сметка те нито са получили обещаните имоти, нито върнали обратно парите си.

"Твърди се, че потърпевшите са между 12 и 15 души, а общата сума, предадена на брокера, е около 200 хиляди евро. Хората са давали т.нар. стоп капаро, за да си гарантират запазването на избрания имот и да предотвратят продажбата му на друг купувач. Отделно различните потърпевши са предоставяли суми от порядъка на 10 хиляди, 17 хиляди, 23 хиляди и 35 хиляди евро. Брокерът вече е задържан. Повдигнато му е обвинение. Към момента той се намира в ареста", заяви в "Здравей, България" по Нова ТВ журналистът Вероника Димитрова.

По думите ѝ потърпевшите са имали предишни контакти с брокера и са работили с него успешно. Именно защото е бил коректен в миналото, са му се доверили и са били подведени. "Брокерът е работил в агенция за недвижими имоти, но неговият вече бивш работодател твърди, че не е знаел за случващото се. Парите са били превеждани директно по личната сметка на брокера или са му били предавани в брой, без да постъпват в сметките на агенцията", подчерта Димитрова.

Христо Даракчиев работи като брокер на недвижими имоти в Пловдив. От лятото на миналата година досега е присвоил около 200 000 евро капаро за апартаменти на зелено, твърдят негови клиенти. Накрая те не са получили нито обещаните жилища, нито парите им са били възстановени.

Даракчиев заяви: "Нямам идея за какво говорите, наистина". И отрече да е вземал пари.

Милко Енчев от Пловдив и негов приятел са от първите потърпевши. През лятото на миналата година решават да капарират апартаменти "на зелено" с цел инвестиция. Планът им бил да закупят жилищата на по-ниска цена и впоследствие да ги препродадат. За четири апартамента превеждат 23 000 евро по сметката на Христо Даракчиев. Познавали брокера от две години и затова му се доверили.

"Той предложи инвеститор, с който работи и е много доволен. Също така даде пример за доста такива сделки, които е сключил скоро и как хората са доста доволни", разказа потърпевшият Милко Енчев.

Приятелят му споделя: "Спестявахме. Гледахме откъде можем да заделим. Искахме да инвестираме, говорихме си с Христо като му имахме пълно доверие да ни посъветва какъв е правилният начин да инвестираме".

За първите два апартамента превеждат капаро на брокера в края на миналата година. "Платихме 10 600 лв. в депозити и 3 000 евро като комисионна. Той ни представлява като брокер. Той ни намери апартамента, той ни представляваше пред съответния инвеститор. Той ни каза, че вече за тези апартаменти има желаещ да ги купува. И ние казахме: "Добре, така или иначе ще ги купуват и ще има някаква печалба от тях". И решихме да купим още два", твърди Енчев.

Убедени, че брокерът няма да ги излъже, превеждат капаро и за другите два апартамента. "Инвестирахме още 15 000 евро. Това се случва тази година. По банков път отново преведихме парите, като малко след това разбираме за цялата ситуация. И всеки път, в който се изправяме срещу него и го питаме - се започва: "Имаме проблем с инвеститора. Инвеститорът не иска да ни върне парите. Инвеститорът има личен проблем с мен. Парите са в банката, ще ги изтегля". Всеки път обещава, че ще върне парите, но това така и не се случва", твърди потърпевшият.

След месеци наред отлагане брокерът не връща парите. Милко Енчев и приятелят му подават сигнал в Икономическа полиция Пловдив.

Стела Севдалинова и съпругът ѝ също са се подвели и са дали пари на Христо Даракчиев. И те искали да спечелят като купят жилища на зелено и впоследствие да ги препродадат. "Бяхме харесали два двустайни апартамента. Каза, че било необходимо само да дойдем с вноските като "стоп капарото" трябва да се даде на него. Дадохме на жилище по 5 000 евро. 10 000 евро общо. На ръка. Може би това малко ме усъмни, но не дотолкова, че да си спра парите. Дадох ги", споделя потърпевшата.

За да ги убеди, че сделката е легитимна, брокерът завел клиентите си в офиса на фирмата за недвижими имоти, където работил. Подписали договор за гаранция за това, че дават капаро. "Подписахме документи за "стоп капаро" на две жилища. Квадратурата беше описана. И набързо подписахме. Гледахме да свършим нещата набързо. Документите бяха във фирмата. Той каза, че е говорил с шефа. Подпис на документите имаше, но кога е сложен и на кой е подписа.. сега е малко под въпрос", заяви Севдалинова.

Управителят на фирмата, в която Христо Даракчиев е работил на договор, твърди, че не е знаел за нито един от случаите, в които подчиненият му е взимал пари от хора. "В моята агенция не е пристигнала нито една стотинка. Всички пари, които са давани на ръка и по банков път - всичко е давано на него. Има депозитни разписки в агенцията колкото искате. Те не са разписани от мен. Той явно си ги е принтирал през времето. Най-вероятно не съм видял, но най-вероятно и мен ме е разписвал. Освен това съм чул, че е разписвал и други инвеститори. Не е един или двама", твърди мъжът.

Управителят на фирмата подал сигнал в полицията, заедно с инвеститори, които разбрали, че брокерът не само използва имената на строителните им компании, но се твърди и, че от тяхно име също е фалшифицирал документи. "Той им казва, че ще си купуват апартамент, който е на зелено. Няма го строежа, но е започнал, ограден е парцелът, всичко изглежда прекрасно. Той или не знам кой друг- им изготвя предварителни договори към тази съответна фирма, които са подписани от някой, но не и от реално собствениците на фирмата. Съответно някои от тези хора се свързаха с мен, някои идваха до агенцията, някои се свързаха в съответната строителна фирма", посочва управителят на фирмата за недвижими имоти.

Той обясни, че не е сигурен за точната цифра на потърпевшите, но: "Над 10 души са. Даже да не кажа 15. Не ги броя, тъй като аз - откакто пуснах жалбата, досега, може би е минал месец и половина. И още поне 4-5 случая се доказаха с времето".

Друг мъж от Пловдив, който пожела да бъде анонимен, също се опитва да върне парите си, с които е мислил, че капарира апартаменти на зелено. Той споделя, че: "Общо съм му дал 17 000 евро. 12-те хиляди за два апартамента съм му ги дал на ръка. Имам свидетели, а останалите съм му ги превел по банка. А той не върна парите".

Екипът ни успява да снима и самия брокер. Отрича да е взимал пари.

Ден, след като опитахме да направим интервю с брокера, той беше задържан и оставен в ареста. В официален отговор до NOVA от Районната прокуратура в Пловдив обясниха, че срещу Даракчиев е образувано досъдебно производство на 26 май. По разследването са обединени няколко преписки. На 29 май прокуратурата му е повдигнала обвинение за измама в големи размери. Според хората, дали показания в полицията, засега сумата, присвоена от брокера е около 97 000 евро.