Екшън край Хасково: Простреляха мъж след гонка с луксозни коли

Млад мъж беше прострелян след гонка на лъскави коли в Хасково.

Екшънът се разиграл около 14:00 часа на изхода в посока Димитровград. На мястото има много полиция. Отцепени са поне четири автомобила, има задържани. Простреляният е уцелен в краката, няма опасност за живота му, предава БНТ.

Според неофициална информация става въпрос за скандал за краден автомобил, конфискуван от полицията. В скандала единият извадил нож, а другият - пистолет, бил произведен изстрел. От полицията все още няма официална информация по случая.