Екшън край Хасково: Простреляха мъж след гонка с луксозни коли

Млад мъж беше прострелян след гонка на лъскави коли в Хасково.
Екшънът се разиграл около 14:00 часа на изхода в посока Димитровград. На мястото има много полиция. Отцепени са поне четири автомобила, има задържани. Простреляният е уцелен в краката, няма опасност за живота му, предава БНТ.
Според неофициална информация става въпрос за скандал за краден автомобил, конфискуван от полицията. В скандала единият извадил нож, а другият - пистолет, бил произведен изстрел. От полицията все още няма официална информация по случая.
1 очевидец
Иначе светът винаги ще е крив,
хората ще пречат,
а ти ще си нещастен.
17:22 29.04.2026
2 честен ционист
17:23 29.04.2026
3 МП4
17:32 29.04.2026
4 Сделано в СССР
Коментиран от #5, #6, #11
17:33 29.04.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #4 от "Сделано в СССР":Много бързаш, ще се припънеш! Консултациите за правителство още не са почнали!
17:40 29.04.2026
6 Исул
До коментар #4 от "Сделано в СССР":Пил си гасена вар
17:40 29.04.2026
7 Ясен
17:41 29.04.2026
8 помислих
17:42 29.04.2026
9 Лост
Коментиран от #15
17:46 29.04.2026
10 Дзак
Коментиран от #13
17:47 29.04.2026
11 т-п тpoл copoсоиден
До коментар #4 от "Сделано в СССР":Какви мутри, какъв Радев, бе тpoлчик?! Вече сме в клуба на богатите, еврозоната, Шенген, всичко цъфти и вързва, инфлацията е някви мижави 3%, заплатите скачат с по 15-20 процента, увеличили сме си покупателната способност с 80% за 10г, хората са доволни и щастливи. В случая вероято става въпрос за спречкване между инвеститори, тъй като след първи януари в цяла цългария има опашки от западни инвеститори и се карат кой къде да разкрие нови работни места.
17:54 29.04.2026
12 Евроинтегриран синганорин
17:54 29.04.2026
13 Няма
До коментар #10 от "Дзак":висша мутра без пищов , с разрешително!
Коментиран от #21
17:55 29.04.2026
14 Измамника е
17:57 29.04.2026
15 ТАНАX
До коментар #9 от "Лост":е названието на евpейcката Би6лия. Най-вероятно случилото се е xазаpcка pазпpа.
17:59 29.04.2026
18 аха
18:15 29.04.2026
19 Жителите на луизиана
18:21 29.04.2026
20 ИНТЕРЕСНО
ДАЖЕ ОЩЕ НЕ ВЛЯЗЪЛ В МС И СЕ ПОЧНА...
18:23 29.04.2026
21 Баков
До коментар #13 от "Няма":Така и трябва щом всеки на помощи е с най-малко 10 см. сгъваем нож в джоба. В случая не видях някой да е извадил бонбони да се почерпят. Но защо в краката ? по добре е единия с разпран корем и другия с няколко дупки от кръста нагоре пък който оживее .
18:33 29.04.2026
22 бай ганьо
18:36 29.04.2026
23 ООрана държава
18:37 29.04.2026
26 оня с коня
18:49 29.04.2026