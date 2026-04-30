Тръгва делото срещу Иван Костов, обвинен за жестокото убийство на Магдалена в Хасково

На 1 май миналата година съученици на Маги протестираха пред полицията в Хасково Снимка: БГНЕС

Година след убийството на 18-годишната Магдалена Русева - в Окръжния съд в Хасково започва делото срещу обвинения Иван Костов, неин съученик. Той вече е 18-годишен.

Обвинението срещу Иван Костов, който все още е ученик, е че е убил по особено мъчителен начин жертвата. До разкриването на убийството се стигна, след като ученичката бе обявена за издирване, а тялото ѝ бе открито в бидон в изоставена къща, като преди това е била удушена. При задържането Иван, който е бил приятел на жертвата, направи пълни самопризнания.

Преди минути стана ясно, че съдът отказва да пусне под "домашен арест" подсъдимия Иван Костов, който е с мярка "задържане под стража" от месец май, миналата година.