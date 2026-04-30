Роднини искат 1,8 милиона евро кръвнина за убитата Магдалена от Хасково

30 Април, 2026 21:44 837 10

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близките на убитата 18-годишна Магдалена Русева поискаха 1,8 милиона евро кръвнина от нейния съученик Иван Костов, чието дело стартира днес в Хасковския окръжен съд, съобщават от БТА. Опечаленото семейство настоява за най-тежкото предвидено от закона наказание, като майката на жертвата влезе в съдебната палата с портрет на дъщеря си.

Иван Костов застава на подсъдимата скамейка за престъпление, извършено на 26 април 2025 година. По това време той и жертвата са били близки приятели и съученици в местна гимназия.

Във фаталната вечер младежите били в компанията на друго момче в къщата на дядото на обвиняемия на улица "Тимок". След като третият участник си тръгнал, Магдалена и Иван останали сами. Според държавното обвинение, момичето е било удушено с примка, направена от ластик на долнище на анцуг. За да прикрие следите си, извършителят изхвърлил дрехите ѝ в контейнер за смет, а тялото скрил в бидон в необитаем имот на съседната улица "Амур", където бе открито на 30 април същата година.

По време на днешното разпоредително заседание магистратите отхвърлиха искането на защитата за налагане на по-лека мярка за неотклонение на обвиняемия и той остава за постоянно зад решетките. Още при първоначалното му задържане през май миналата година съдът постанови, че въпреки непълнолетието си по време на деянието, Костов е разбирал свойството и значението на постъпките си.

По делото са конституирани общо 42-ма свидетели. Съдебният процес ще продължи с разпити на очевидци на 3 юни.


Хасково / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Дзак

    3 0 Отговор
    Престъпление от незачитане и омраза. Да намерят вдъхновителите!

    21:51 30.04.2026

  • 3 странна работа

    4 3 Отговор
    много интересно как ще ги намери тия пари един затворник ??? разбирам мъката на хората но все пак те го съдят с ясното съзнание че няма да получат нищо

    Коментиран от #9

    21:54 30.04.2026

  • 6 Теслатъ

    2 2 Отговор
    Да не би в затвора Печатницата за Пари работи Денонощно???

    21:59 30.04.2026

  • 8 Тоя

    3 0 Отговор
    Иван Костов да не е от Драгалевци Софииско

    22:27 30.04.2026

  • 9 Ма наф

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "странна работа":

    Много просто.
    Ще си изтърве сапуна 1 800 000 пъти Х 1€ = на сумата.

    22:38 30.04.2026

  • 10 пишат наизуст

    0 0 Отговор
    Дотук 42 свидетели - на убийството ли....

    ...... ???

    22:46 30.04.2026