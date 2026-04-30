Роднини искат 1,8 милиона евро кръвнина за убитата Магдалена от Хасково

Близките на убитата 18-годишна Магдалена Русева поискаха 1,8 милиона евро кръвнина от нейния съученик Иван Костов, чието дело стартира днес в Хасковския окръжен съд, съобщават от БТА. Опечаленото семейство настоява за най-тежкото предвидено от закона наказание, като майката на жертвата влезе в съдебната палата с портрет на дъщеря си.

Иван Костов застава на подсъдимата скамейка за престъпление, извършено на 26 април 2025 година. По това време той и жертвата са били близки приятели и съученици в местна гимназия.

Във фаталната вечер младежите били в компанията на друго момче в къщата на дядото на обвиняемия на улица "Тимок". След като третият участник си тръгнал, Магдалена и Иван останали сами. Според държавното обвинение, момичето е било удушено с примка, направена от ластик на долнище на анцуг. За да прикрие следите си, извършителят изхвърлил дрехите ѝ в контейнер за смет, а тялото скрил в бидон в необитаем имот на съседната улица "Амур", където бе открито на 30 април същата година.

По време на днешното разпоредително заседание магистратите отхвърлиха искането на защитата за налагане на по-лека мярка за неотклонение на обвиняемия и той остава за постоянно зад решетките. Още при първоначалното му задържане през май миналата година съдът постанови, че въпреки непълнолетието си по време на деянието, Костов е разбирал свойството и значението на постъпките си.

По делото са конституирани общо 42-ма свидетели. Съдебният процес ще продължи с разпити на очевидци на 3 юни.