73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна

Жена на 73 години е простреляна в ръката в центъра на Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.
Сигналът за инцидента, който е станал на улица в централната част на града, е получен около 10:20 часа. Веднага на място са пристигнали полицейски екипи. Пострадалата е прегледана от медици на Спешна помощ и няма опасност за живота ѝ. Предполагаемият извършител се издирва.
В момента продължават действия по разследването.
Миналата седмица, на 4 май, при друг случай във Варна жена от литовски произход нападна с нож четирима души.
