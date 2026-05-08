73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна

8 Май, 2026 11:40 875 3

Мария Атанасова

Жена на 73 години е простреляна в ръката в центъра на Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Сигналът за инцидента, който е станал на улица в централната част на града, е получен около 10:20 часа. Веднага на място са пристигнали полицейски екипи. Пострадалата е прегледана от медици на Спешна помощ и няма опасност за живота ѝ. Предполагаемият извършител се издирва.

В момента продължават действия по разследването.

Миналата седмица, на 4 май, при друг случай във Варна жена от литовски произход нападна с нож четирима души.


  • 1 ТИМ сити

    11 1 Отговор
    Поради високите нива на престъпност, от общината обмислят държавна поръчка и сключване на договор с Батман, Супермен или Спайдърмен.

    11:48 08.05.2026

  • 2 Скоpо

    4 2 Отговор
    Варна официално става OОcpаинcки анклав.

    Коментиран от #3

    11:57 08.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.