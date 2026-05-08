Откриха труп на французин с прерязано гърло в хотел в Банско

Откриха тяло на мъж в двора на хотел в Банско. Сигналът за човек в безпомощно състояние е подаден в петък сутринта на телефон 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които констатирали смъртта на мъжа. Под надзора на Окръжната прокуратура се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около случая.

„По първоначални данни няма следи от насилие по тялото на починалия мъж, който е французин. Той е живял от известно време в Банско, като веднъж е удължил пребиваването си в страната. Засега работната версия е самоубийство, но се работи по всички възможни други версии. Чуждият гражданин не е имал близки в града“, казаха от държавното обвинение в Благоевград за "Илинден Прес".

По неофициална информация чужденецът е бил с прерязано гърло. Според запознати напоследък се оплаквал, че го заплашват с убийство. Но е много вероятно тези негови думи са заради депресия, в която е изпаднал. Не се знае да е имал врагове.