Откриха труп на французин с прерязано гърло в хотел в Банско

8 Май, 2026 12:12, обновена 8 Май, 2026 12:15 3 489 41

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Откриха тяло на мъж в двора на хотел в Банско. Сигналът за човек в безпомощно състояние е подаден в петък сутринта на телефон 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които констатирали смъртта на мъжа. Под надзора на Окръжната прокуратура се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около случая.

„По първоначални данни няма следи от насилие по тялото на починалия мъж, който е французин. Той е живял от известно време в Банско, като веднъж е удължил пребиваването си в страната. Засега работната версия е самоубийство, но се работи по всички възможни други версии. Чуждият гражданин не е имал близки в града“, казаха от държавното обвинение в Благоевград за "Илинден Прес".

По неофициална информация чужденецът е бил с прерязано гърло. Според запознати напоследък се оплаквал, че го заплашват с убийство. Но е много вероятно тези негови думи са заради депресия, в която е изпаднал. Не се знае да е имал врагове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСС

    31 1 Отговор
    Самубил се е !!

    Коментиран от #14, #18, #26

    12:14 08.05.2026

  • 2 Инспектор Дюдю

    64 1 Отговор
    С фва куршума ,както на Петрохан,иди-дойди,ама самоубийство с презязване на гърлото иде малко в повече!

    12:19 08.05.2026

  • 3 Бойко Българоубиец

    33 0 Отговор
    Почвам реклама на туризма! РЕЖЕМ РЕЖЕМ!

    12:21 08.05.2026

  • 4 Григор

    79 0 Отговор
    "Откриха труп на французин с прерязано гърло"
    Основната версия е самоубийство. Тоест, сам си е прерязал гърлото. Направо кърти мивки!

    Коментиран от #39

    12:21 08.05.2026

  • 5 Яха Биби Банско

    28 1 Отговор
    Там не си поплюват изглежда. Скоро едни евреи дето бяха пели на иврит, бяха поели в тиквите и скиорския чепик.

    12:23 08.05.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    11 5 Отговор
    човекът протестираше против гербавата мафия

    12:23 08.05.2026

  • 7 Лама Калушев

    24 0 Отговор
    С пистолет трябваше, кой ще ти повярва в самоубийството......

    12:23 08.05.2026

  • 8 Геро

    20 2 Отговор
    От Петрохан вече се самоубиват и в Банско! Следват и други градове на...
    България!

    12:24 08.05.2026

  • 9 Северозападняк

    25 2 Отговор
    Какво дъно! Да дойдеш в България да се самоубиеш или да те убият. Вместо да отидеш на някое тихо, спокойно и красиво място и там да си теглиш ножа.

    12:25 08.05.2026

  • 10 пак се изложихме пред чужденците

    15 3 Отговор
    хи хи хи!

    12:26 08.05.2026

  • 11 Исторически парк

    21 3 Отговор
    това е почеркът на гербавите джихадисти

    12:26 08.05.2026

  • 12 Сталин

    22 2 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    12:27 08.05.2026

  • 13 Пич

    28 1 Отговор
    После защо подиграваме МВР?! Тъпо и некомпетентно изказване на мързеливци. Някой чувал ли е за самоубиец, който си прерязва гърлото?! Няма да ви занимавам с познанията си върху смъртта, но това като убийството е възможно, като самоубийство - не. Може да се самоубие някой, като си резне артерията, но това е коренно друга технология!

    12:28 08.05.2026

  • 14 Много ясно-няма следи от насилие

    36 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВСС":

    Само малко му е прерязано гърлото. Типично самоубийство-))
    Как да не им вдигнеш заплатите ..

    12:29 08.05.2026

  • 15 лкйхгфдс

    28 0 Отговор
    няма следи от насилие..... само прерязано гърло...

    12:30 08.05.2026

  • 16 Баааа

    27 0 Отговор
    Самоубийството да си прережеш гърлото, добре че не се е обезглавил и наръгал три пъти в гърба

    Коментиран от #37

    12:33 08.05.2026

  • 17 Туин Пийкс

    23 0 Отговор
    МВР може да напише учебник по самоубийства..

    12:35 08.05.2026

  • 18 Тези са малко нагли

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВСС":

    Преди време някакъв френски гей се тикаше под чадъра на спасителя в Поморие. Мина само с шамари. Обаче съдията наложи постоянен арест на спасителя !

    12:37 08.05.2026

  • 19 Маро

    12 0 Отговор
    Съсипа туристическия бизнес в Банско!

    12:38 08.05.2026

  • 20 Много

    13 0 Отговор
    сигурно място за туризъм и живеене е превзетата от мутри и олигарси държава !

    12:38 08.05.2026

  • 21 Тези ни взеха съвсем за мезе

    15 0 Отговор
    Няма следи от насилие по тялото на починалия мъж, освен прерязано гърло, това да не е седмия самоубиец от Петрохан.

    12:40 08.05.2026

  • 22 сбъркали са го с манатарка....

    6 0 Отговор
    тръгва сезона на гъбите...мешелче.....

    12:42 08.05.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    Украинска проститутка?

    Коментиран от #24

    12:42 08.05.2026

  • 24 Тц....

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Това даа не е като ма йк кя ти?

    Коментиран от #34

    12:44 08.05.2026

  • 25 МВР

    13 0 Отговор
    С прерязано гърло но няма следи от насилие.

    12:45 08.05.2026

  • 26 Вуте

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВСС":

    100% е така !!! Ама не казват че е с джобно ножче и понеже било малко и тъпо - процеса бил продължил около 40 минути !

    12:46 08.05.2026

  • 27 Румбата

    6 0 Отговор
    Лека прободна рана при бръснене

    12:51 08.05.2026

  • 28 Мимч

    12 0 Отговор
    И ко,ще изкарате,че сам си е прерязал гърлото.Помислете малко как могат да станат тези работи и тогава пишете глупости....

    12:52 08.05.2026

  • 29 Бъзиктар

    10 0 Отговор
    Сигурно е поискал касов бон или си е чакал рестото.Груба грршка.

    12:53 08.05.2026

  • 30 Румбата

    12 0 Отговор
    Казвал ,че е имал заплахи за убииство...прерязано гърло...твърдо самоубийство..няма две мнения

    12:54 08.05.2026

  • 31 Тиквата +Шиши =💩

    8 0 Отговор
    Не знам кой глупак който е решил да се самоубива, ще си пререже сам гърлото😯😲 ⁉️⁉️⁉️ Естествено е, че са го убили

    13:03 08.05.2026

  • 32 Роза

    7 0 Отговор
    Малко вероятно е да е самоубийство.За разследващите органи е удобно да го обявят за такова!Смятам,че човека е убит по неизвестни причини и от неизвестен засега убиец.Това,че не било известно да е имал врагове,не значи,че в действителност е нямал такива!

    13:05 08.05.2026

  • 33 Мда

    7 0 Отговор
    Статия толкова абсурдна, че човек се чуди дали няма скрита камера наблиза да заснема реакцията на нормалните мислещи хора...

    13:05 08.05.2026

  • 35 ОПГ

    6 0 Отговор
    Тез от МВР-то съвсем ни взеха за мезе... Човек, оплакващ се от заплахи за убийство, бива намерен с прерязано гърло, но родните следователи "логично" още същият ден стигат до заключението, че сам си е махнал главата... Връх в криминалистиката, тези от CSI могат само да се учат!!!

    13:10 08.05.2026

  • 36 Петър

    2 0 Отговор
    По първоначални данни няма следи от насилие по тялото на починалия мъж, който е французин. Прерязване на гърлото не е ли проява на насилие?

    13:19 08.05.2026

  • 37 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Баааа":

    и след това си самоубийство
    като се е порязал и в последствие
    3 пъти бучнал в гърба мъртвият
    придвидливо е станал и заключил вратата отвътре
    за да не бъде изненадан от полицаите
    и евентуално предотвратено самоубийството...
    абе за да е сигурна работата

    13:25 08.05.2026

  • 38 Анонимен

    2 0 Отговор
    България действително прогресира. Нямаме търпение за оставащите 99 дни на ПБ.

    Коментиран от #41

    13:40 08.05.2026

  • 40 Ушев

    3 0 Отговор
    По последни данни ножът не е намерен при самоубилия се !!! Дали пък не го е глътнал??? Чул съм че има такива - гълтачи на ножове ама това ще видим на по-късен етап!

    13:41 08.05.2026

  • 41 ЯСНО!

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Ти си един тривиален...сеирджия!

    13:42 08.05.2026