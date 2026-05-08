Откриха труп на французин с прерязано гърло в хотел в Банско

Откриха тяло на мъж в двора на хотел в Банско. Сигналът за човек в безпомощно състояние е подаден в петък сутринта на телефон 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които констатирали смъртта на мъжа. Под надзора на Окръжната прокуратура се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около случая.
„По първоначални данни няма следи от насилие по тялото на починалия мъж, който е французин. Той е живял от известно време в Банско, като веднъж е удължил пребиваването си в страната. Засега работната версия е самоубийство, но се работи по всички възможни други версии. Чуждият гражданин не е имал близки в града“, казаха от държавното обвинение в Благоевград за "Илинден Прес".
По неофициална информация чужденецът е бил с прерязано гърло. Според запознати напоследък се оплаквал, че го заплашват с убийство. Но е много вероятно тези негови думи са заради депресия, в която е изпаднал. Не се знае да е имал врагове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВСС
Коментиран от #14, #18, #26
12:14 08.05.2026
2 Инспектор Дюдю
12:19 08.05.2026
3 Бойко Българоубиец
12:21 08.05.2026
4 Григор
Основната версия е самоубийство. Тоест, сам си е прерязал гърлото. Направо кърти мивки!
Коментиран от #39
12:21 08.05.2026
5 Яха Биби Банско
12:23 08.05.2026
6 Ивелин Михайлов
12:23 08.05.2026
7 Лама Калушев
12:23 08.05.2026
8 Геро
България!
12:24 08.05.2026
9 Северозападняк
12:25 08.05.2026
10 пак се изложихме пред чужденците
12:26 08.05.2026
11 Исторически парк
12:26 08.05.2026
12 Сталин
12:27 08.05.2026
13 Пич
12:28 08.05.2026
14 Много ясно-няма следи от насилие
До коментар #1 от "ВСС":Само малко му е прерязано гърлото. Типично самоубийство-))
Как да не им вдигнеш заплатите ..
12:29 08.05.2026
15 лкйхгфдс
12:30 08.05.2026
16 Баааа
Коментиран от #37
12:33 08.05.2026
17 Туин Пийкс
12:35 08.05.2026
18 Тези са малко нагли
До коментар #1 от "ВСС":Преди време някакъв френски гей се тикаше под чадъра на спасителя в Поморие. Мина само с шамари. Обаче съдията наложи постоянен арест на спасителя !
12:37 08.05.2026
19 Маро
12:38 08.05.2026
20 Много
12:38 08.05.2026
21 Тези ни взеха съвсем за мезе
12:40 08.05.2026
22 сбъркали са го с манатарка....
12:42 08.05.2026
23 az СВО Победа 81
Коментиран от #24
12:42 08.05.2026
24 Тц....
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Това даа не е като ма йк кя ти?
Коментиран от #34
12:44 08.05.2026
25 МВР
12:45 08.05.2026
26 Вуте
До коментар #1 от "ВСС":100% е така !!! Ама не казват че е с джобно ножче и понеже било малко и тъпо - процеса бил продължил около 40 минути !
12:46 08.05.2026
27 Румбата
12:51 08.05.2026
28 Мимч
12:52 08.05.2026
29 Бъзиктар
12:53 08.05.2026
30 Румбата
12:54 08.05.2026
31 Тиквата +Шиши =💩
13:03 08.05.2026
32 Роза
13:05 08.05.2026
33 Мда
13:05 08.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ОПГ
13:10 08.05.2026
36 Петър
13:19 08.05.2026
37 ганю
До коментар #16 от "Баааа":и след това си самоубийство
като се е порязал и в последствие
3 пъти бучнал в гърба мъртвият
придвидливо е станал и заключил вратата отвътре
за да не бъде изненадан от полицаите
и евентуално предотвратено самоубийството...
абе за да е сигурна работата
13:25 08.05.2026
38 Анонимен
Коментиран от #41
13:40 08.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ушев
13:41 08.05.2026
41 ЯСНО!
До коментар #38 от "Анонимен":Ти си един тривиален...сеирджия!
13:42 08.05.2026