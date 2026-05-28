Демерджиев отговори на ДПС: Грозно е някои хора да ползват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона

Обръщам се директно към българските мюсюлмани в тези свещени за вас дни.

Грозно е и политически нечистоплътно, някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят „етническата карта“, за да създават страх.

Проверката на законността не е репресия - тя е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо дали се моли в църква или в джамия.

България е пример за цяла Европа - единственият истински модел, където християни и мюсюлмани живеят като братя.

Това публикува на страницата си във фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев, след като лидерът на ДПС Делян Пеевски определи отвеждането на разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн като "полицейско насилие и произвол". Ето и още от коментара на Демерджиев:

Но законът е един за всички. Всеки кмет е длъжен да бъде честен пред хората си, а органите на реда са длъжни да проверяват, когато има съмнения за допуснати нарушения или извършени нарушения. Никой пост и никоя вяра не са имунитет срещу истината. Да си равен пред закона не е наказание, а висша форма на свобода. Всичко останало са манипулации на слаби хора, които искат да ви държат заложници на собствените си грешки.

МВР не дели хората по етнос, пол, религия и т.н., а на такива, които спазват закона, и такива, които мислят, че са над него. Времето на недосегаемите свърши! Бъдете спокойни, мирът в България е непоклатим, защото се гради върху справедливост, традиции и взаимно уважение, а не върху политически сделки и манипулации!