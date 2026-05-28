Демерджиев отговори на ДПС: Грозно е някои хора да ползват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона

Обръщам се директно към българските мюсюлмани в тези свещени за вас дни.
Грозно е и политически нечистоплътно, някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят „етническата карта“, за да създават страх.
Проверката на законността не е репресия - тя е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо дали се моли в църква или в джамия.
България е пример за цяла Европа - единственият истински модел, където християни и мюсюлмани живеят като братя.
Това публикува на страницата си във фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев, след като лидерът на ДПС Делян Пеевски определи отвеждането на разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн като "полицейско насилие и произвол". Ето и още от коментара на Демерджиев:
Но законът е един за всички. Всеки кмет е длъжен да бъде честен пред хората си, а органите на реда са длъжни да проверяват, когато има съмнения за допуснати нарушения или извършени нарушения. Никой пост и никоя вяра не са имунитет срещу истината. Да си равен пред закона не е наказание, а висша форма на свобода. Всичко останало са манипулации на слаби хора, които искат да ви държат заложници на собствените си грешки.
МВР не дели хората по етнос, пол, религия и т.н., а на такива, които спазват закона, и такива, които мислят, че са над него. Времето на недосегаемите свърши! Бъдете спокойни, мирът в България е непоклатим, защото се гради върху справедливост, традиции и взаимно уважение, а не върху политически сделки и манипулации! Вижте по-малко
Айдееее пътеките!
10 тц тц
Мука человеческа.
Сега сериозно: Разривайте Авгиевите обори от А до Я. Имате пълна обществена подкрепа!
12 Реалностите
До коментар #1 от "Кърджали":Ще гласуват хората и направо, ще счупи рекорда по преференции!
А този който арестува Дебелото Д направо, ще стане национален герой!
13 Браво
Аз се учудвам защо изобщо е пуснат кмета. То посоката на парите е ясна.
15 ПОРЕДНИЯ ТУРБОТЪПАК
17 Министър а
18 Дориана
20 Без име
До коментар #3 от "Стенли":Ти си един от онези 20%. Другите 80 % ще ни унищожат.
До коментар #18 от "Дориана":Верно? :-)
До коментар #18 от "Дориана":Кога ще бутнат шопара 🐷🐷🐷 зад решетките?
27 Дориана
До коментар #17 от "Министър а":Всеки, който си позволи да краде пари от обществени поръчки и Евро средства независимо от какъв какъв етнос е трябва да си понесе последствията за своите действия.
28 хе хе
До коментар #1 от "Кърджали":Не само ще гласувам за Демерджиев, но и ще му дам преференция.
До коментар #13 от "Браво":Е от Пловдив и за там нищо незнае и не е чул така ли бе ?
32 Дай дай
До коментар #28 от "хе хе":Дай кото можеш но се успокой. Че с тези домати и млечни продукти си само за кардиолог че ще дигнеш кръвно споко и се затопли.
35 ще ми се
Малко корумпирана перушина да се поразхвърчи.
Тюх, размечтах се.
36 Ще има да чакаш
До коментар #12 от "Реалностите":Успокойсе че кръвно ще дигнеш. Кой може да арестува мислиш никой. Никой.
38 КУРБАНА
А ЗАПЛАТКАТА 10000 ЕВРО СИ ВЪРВИ!!!???
И КОЙ Я ПЛАЩА ?? НАРОДА КОЙ!
40 Душевеноргазъм
До коментар #12 от "Реалностите":Ааааа,щом ви устройва Аз бях точен с парите да ви е шеф,гласувайте си няма лошо.
42 никой не ви гони
До коментар #33 от "Гражданин.":Още по-малко ако сте родени тук. Всички имаме една цел - правово и проспериращо общество.
Не се опитвайте да създавате напрежение на тази основа.
Вижте си избирателната активност - в мюсюлманските райони е най-ниска. Това си е сигнал за недоволство.
43 Дардере
До коментар #1 от "Кърджали":За тях ние от дардерето гласувахме. Те знаят защо. Пак ще чакаме оферта.
45 Чекай, чекай
До коментар #5 от "Ура,,Ура":ся и варнянският жълтокрак шестоцветник ша требва да се обяснява за едни 104 украйнски юрти някъде там, у варнянско! И морски свинчета имамеееее
47 Мдаааа
До коментар #33 от "Гражданин.":Ми Сталин някога пак е бил прав,ама има и една наша поговорка - направи добро,изяж......
49 Браво
До коментар #31 от "Министър а":Знае, бъди спокоен. Всичко с времето си.
А ако си пътувал скоро към Маказа пътя казва много неща. За там става въпрос.
До коментар #23 от "Горски":До ФАКТИ тук доноси лъжи клевети яко вървят защо ме триете Този доносник е от комунистическото и сега с пълна.сила се възражда Гнусни души е като този нещастника А ви е защо ме триете а сте оставили зловердениге му доноси
53 A мета какво общо има бе с пътя за Маказ
До коментар #49 от "Браво":Ти нещо се бъркаш този път е републикански. Не е общински. Просто да говорим нали? Не го защитавам и не казвам че е Не винен или виновен Не е моя компетентност. Но 5 мил. При милиарди в големите градове с тази обществена поръчка ли ще борим корупцията в България.?
