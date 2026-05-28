Демерджиев отговори на ДПС: Грозно е някои хора да ползват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона

28 Май, 2026 17:12 1 722 54

Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят „етническата карта“, за да създават страх, коментира още вътрешният министър

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обръщам се директно към българските мюсюлмани в тези свещени за вас дни.
Грозно е и политически нечистоплътно, някои хора да използват Курбан Байрам, за да се скрият зад него от закона. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политически играчи се опитват да отворят „етническата карта“, за да създават страх.
Проверката на законността не е репресия - тя е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо дали се моли в църква или в джамия.
България е пример за цяла Европа - единственият истински модел, където християни и мюсюлмани живеят като братя.

Това публикува на страницата си във фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев, след като лидерът на ДПС Делян Пеевски определи отвеждането на разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн като "полицейско насилие и произвол". Ето и още от коментара на Демерджиев:

Но законът е един за всички. Всеки кмет е длъжен да бъде честен пред хората си, а органите на реда са длъжни да проверяват, когато има съмнения за допуснати нарушения или извършени нарушения. Никой пост и никоя вяра не са имунитет срещу истината. Да си равен пред закона не е наказание, а висша форма на свобода. Всичко останало са манипулации на слаби хора, които искат да ви държат заложници на собствените си грешки.
МВР не дели хората по етнос, пол, религия и т.н., а на такива, които спазват закона, и такива, които мислят, че са над него. Времето на недосегаемите свърши! Бъдете спокойни, мирът в България е непоклатим, защото се гради върху справедливост, традиции и взаимно уважение, а не върху политически сделки и манипулации! Вижте по-малко


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кърджали

    15 55 Отговор
    На следващите избори помислете дали ще гласувате за Демерджиев

    Коментиран от #12, #14, #28, #43

    17:20 28.05.2026

  • 2 Тома

    35 8 Отговор
    Какво му е страшното на еволюцията мюмюн да поседи в ареста.Щом не е честен всичко ще е наред

    17:21 28.05.2026

  • 3 Стенли

    25 7 Отговор
    Огромната част от Българското общество не иска да гледа координирани пиар акции с Пеевски и Борисов а наистина съществени реформи. Преди година и 3 месеца управлението на грабежа ГЕРБ- ИТН- БСП под шапката на Пеевски вдигна заплатите на полицаи и военни със 70%. Само увеличението в МВР струва на Българския данъкоплатец над 8 милиарда лева годишно. В същото време новото правителство също заяви намерение да взема нови заеми на гърба на народа. Снощи дори Левон Хампарцумян бивш шев на съюза на банкерите заяви че драстичното увеличение на заплатите на силовите структури ще погребе икономически държавата. Публикувам снимки от протестите края на миналата година които пометоха грабителската клика в които полицай се плези на протестиращите отстъпвайки назад и пръска безразборно с лютив спрей и обгазява другите полицаи. Цяло видео е но публикувам само снимки. В един момент се засилва с палка и спрея към протестиращите като очаква че ще избягат, но чува отсреща - "Ела бе ,ела бе мършo,ти ли си полицай я се погледни мyтaнт". Полицая отново отстъпва назад като се плези и крещи "не знам какъв съм но в джоба ми влизат 7 бондака а за вас един ръбест"

    Коментиран от #20

    17:22 28.05.2026

  • 4 авантгард

    14 6 Отговор
    Делян Кой??
    Айдееее пътеките!

    17:23 28.05.2026

  • 5 Ура,,Ура

    35 11 Отговор
    Щом като прасето е ядосано и пищи, значи това е правилния път. Защо не пищеше когато арестуваха Коцев пред жена му и малкото му дете?

    Коментиран от #41, #45

    17:23 28.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    31 9 Отговор
    Щом Пеевски квичи, значи са добре нещата

    17:23 28.05.2026

  • 7 Тоя надупен празник

    17 9 Отговор
    Ще премине и пак ще му го турнат на Мюмюн!

    17:23 28.05.2026

  • 8 Оз. Ген.Румянцев

    27 11 Отговор
    А двете прасета, те са в основата на всичката помия в последните 15 години. Тия другите са дребните мишки.

    17:24 28.05.2026

  • 9 Ха ха ха ха ха ха ха

    23 7 Отговор
    Страх тресе кочината

    17:24 28.05.2026

  • 10 тц тц

    23 8 Отговор
    Ама вие човекът баш от трапезата с ягнето ли го взехте на разпит :)))

    Мука человеческа.

    Сега сериозно: Разривайте Авгиевите обори от А до Я. Имате пълна обществена подкрепа!

    Коментиран от #22

    17:24 28.05.2026

  • 11 Дано

    21 8 Отговор
    за коледа и магнитския с-и-чуг да разфасоват

    17:25 28.05.2026

  • 12 Реалностите

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Кърджали":

    Ще гласуват хората и направо, ще счупи рекорда по преференции!
    А този който арестува Дебелото Д направо, ще стане национален герой!

    Коментиран от #36, #40

    17:25 28.05.2026

  • 13 Браво

    20 8 Отговор
    Г-н Демерджиев, Кърджали е малък град и всички знаят кой колко е откраднал, кой колко е взел и на кого е дал от Обществените поръчки.
    Аз се учудвам защо изобщо е пуснат кмета. То посоката на парите е ясна.

    Коментиран от #31

    17:25 28.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПОРЕДНИЯ ТУРБОТЪПАК

    7 16 Отговор
    ЗА ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР. ЗАЩО?!

    17:26 28.05.2026

  • 16 Радев ще остане

    6 13 Отговор
    принуден да разкара този мега олигофрен.

    17:26 28.05.2026

  • 17 Министър а

    13 9 Отговор
    Да каже всички кметове с български имена на големи градове са супер местни и всичко е наред така ли? Хайде стига.. баламосвайте баламите. Просто нямаше нужда от този цирк.

    Коментиран от #27

    17:27 28.05.2026

  • 18 Дориана

    16 7 Отговор
    Да, точно така Пеевски и неговата свита винаги използват когато са притиснати за корупция или рекет да използват етническата тема. Същото направиха в Кърджали когато народа се вдигна на революция срещу корумпирания модел на управление на Борисов и Пеевски. Пак направиха същото когато купуваха гласове на изборите . Значи когато Пеевски и неговите дружки трябва да отговарят и носят последици за кражбите, рекетите, корупцията, мафиотските сделки има полицейски произвол и етническа тема. Тоест искат по този начин да бъдат оставени да вършат всякакъв произвол . За толкова ли глупави смятат целия български народ ? С пари не могат да подкупят Народа , нито да го заплашват. Възмездието идва при тях.

    Коментиран от #21, #24

    17:28 28.05.2026

  • 19 Боят настана

    7 7 Отговор
    Кърлежи с/у България

    17:29 28.05.2026

  • 20 Без име

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Ти си един от онези 20%. Другите 80 % ще ни унищожат.

    17:29 28.05.2026

  • 21 Без име

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Верно? :-)

    17:31 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Горски

    12 6 Отговор
    Обърнах се към пресцентъра на министерски съвет и на ПП "Прогресивна България". Попитах какви стъпки и действия ще бъдат предприети от правителството и партията за неоправданото и безскрупулно увеличение със 70% от предишното крадливо управление на мафията ГЕРБ+ДПС с подлоги чалга oтрeпките от ИТН и червените олигарси от БСП като последните за радост вече са приключени. Публикувах десетки мнения на икономисти и на председателя на фискалния съвет Симеон Дянков и Левон Хампарцумян бивш председател на съюза на банките в България че това неоправдано увеличение натоварва трудещите се граждани и води страната към дългова спирала. Получих отговор че няма практика в страната и ЕС вече увеличени заплати в даден сектор и бранш да бъдат намаляване. Пратих им от миналия ден че в Унгария новият премиер Петер Мадяр намалява двойно заплатите на всички държавни служители и собствената си и ще взема 3 пъти по малко от бившия премиер Орбан. В същото време Мадяр е подал 8 сигнала срещу бившия Орбан за корупция и грабеж в особено големи размери. И кога в България ще се случи същото срещу лицата ограбили България - Пеевски ,Борисов и бившата им подлога Слави Трифонов!

    Коментиран от #34, #51

    17:33 28.05.2026

  • 24 Магнитски

    10 7 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Кога ще бутнат шопара 🐷🐷🐷 зад решетките?

    17:33 28.05.2026

  • 25 Хаха

    2 9 Отговор
    Бях точен с парите е станал по-дебел от Пеевски

    17:36 28.05.2026

  • 26 мдаа

    13 3 Отговор
    Хм, ако продължават така, на следващите избори ще гласувам за Демерджиев.

    17:36 28.05.2026

  • 27 Дориана

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Министър а":

    Всеки, който си позволи да краде пари от обществени поръчки и Евро средства независимо от какъв какъв етнос е трябва да си понесе последствията за своите действия.

    17:36 28.05.2026

  • 28 хе хе

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кърджали":

    Не само ще гласувам за Демерджиев, но и ще му дам преференция.

    Коментиран от #32

    17:37 28.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гражданин.

    6 2 Отговор
    Абе некадърници сега и да е виновен ще се правят на жертви .Какво ви пречеше няколко дена по рано или по късно да го приберете.

    17:40 28.05.2026

  • 31 Министър а

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Браво":

    Е от Пловдив и за там нищо незнае и не е чул така ли бе ?

    Коментиран от #49

    17:40 28.05.2026

  • 32 Дай дай

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "хе хе":

    Дай кото можеш но се успокой. Че с тези домати и млечни продукти си само за кардиолог че ще дигнеш кръвно споко и се затопли.

    17:42 28.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ще ми се

    9 3 Отговор
    Освен из Кърджали да се развъртят и из Варна, София и пр....
    Малко корумпирана перушина да се поразхвърчи.

    Тюх, размечтах се.

    17:45 28.05.2026

  • 36 Ще има да чакаш

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Реалностите":

    Успокойсе че кръвно ще дигнеш. Кой може да арестува мислиш никой. Никой.

    17:45 28.05.2026

  • 37 Бях точен с парите

    5 6 Отговор
    Също така е грозно корупционер като тебе да ми бъде министър на МВР ама ти се насади в правителството.Също така е грозно продажника Боташов да ми е министър-председател но той е.

    17:46 28.05.2026

  • 38 КУРБАНА

    3 3 Отговор
    AЙРЯНА,БАЙРЯМА,ЗАЩО ДНЕС НЕ Е НА РАБОТА В ПАРЛАМЕНТА??
    А ЗАПЛАТКАТА 10000 ЕВРО СИ ВЪРВИ!!!???
    И КОЙ Я ПЛАЩА ?? НАРОДА КОЙ!

    17:47 28.05.2026

  • 39 Трол

    1 1 Отговор
    Браво само така

    17:47 28.05.2026

  • 40 Душевеноргазъм

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Реалностите":

    Ааааа,щом ви устройва Аз бях точен с парите да ви е шеф,гласувайте си няма лошо.

    17:48 28.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 никой не ви гони

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гражданин.":

    Още по-малко ако сте родени тук. Всички имаме една цел - правово и проспериращо общество.

    Не се опитвайте да създавате напрежение на тази основа.
    Вижте си избирателната активност - в мюсюлманските райони е най-ниска. Това си е сигнал за недоволство.

    17:51 28.05.2026

  • 43 Дардере

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кърджали":

    За тях ние от дардерето гласувахме. Те знаят защо. Пак ще чакаме оферта.

    17:54 28.05.2026

  • 44 Гледах

    1 0 Отговор
    Го гуци днес с кмета си шулшяк , то човечеца едвали е видял нещо от 5 те милиона ама той го отнесе …. Така е когато се кланяш на шиши

    17:54 28.05.2026

  • 45 Чекай, чекай

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    ся и варнянският жълтокрак шестоцветник ша требва да се обяснява за едни 104 украйнски юрти някъде там, у варнянско! И морски свинчета имамеееее

    17:56 28.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гражданин.":

    Ми Сталин някога пак е бил прав,ама има и една наша поговорка - направи добро,изяж......

    17:56 28.05.2026

  • 48 Хубава

    1 0 Отговор
    работа ама сиган

    17:56 28.05.2026

  • 49 Браво

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Министър а":

    Знае, бъди спокоен. Всичко с времето си.
    А ако си пътувал скоро към Маказа пътя казва много неща. За там става въпрос.

    Коментиран от #53

    17:57 28.05.2026

  • 50 Започнаха

    2 2 Отговор
    да преяждат с власт. Арогантни циркаджии. Тия радки са супер нагли, отвратителни

    18:04 28.05.2026

  • 51 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    До ФАКТИ тук доноси лъжи клевети яко вървят защо ме триете Този доносник е от комунистическото и сега с пълна.сила се възражда Гнусни души е като този нещастника А ви е защо ме триете а сте оставили зловердениге му доноси

    18:07 28.05.2026

  • 52 Еднакво Ги Грабят !

    1 0 Отговор
    Наред !

    18:17 28.05.2026

  • 53 A мета какво общо има бе с пътя за Маказ

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Браво":

    Ти нещо се бъркаш този път е републикански. Не е общински. Просто да говорим нали? Не го защитавам и не казвам че е Не винен или виновен Не е моя компетентност. Но 5 мил. При милиарди в големите градове с тази обществена поръчка ли ще борим корупцията в България.?

    18:21 28.05.2026

  • 54 Някой

    1 0 Отговор
    Тя тази турска незаконна етническа партия ДПС която беше създадена от бившите комунисти 89г за да разбият дясното пространство, винаги по този начин е процедирала използвайки етническия проблем затова казвам че тази партия трябва да бъде моментално забранена, защото това не е политическа партия а етническа организация !!!?

    18:24 28.05.2026

