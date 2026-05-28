Шок за Яник Синер на Ролан Гарос: Световният номер 1 отпадна след драматичен обрат

Тенис светът бе разтърсен от истинска сензация на Откритото първенство на Франция! Яник Синер, считан за безспорен фаворит и актуален лидер в световната ранглиста, преживя горчиво разочарование, след като отпадна още във втория кръг на „Ролан Гарос“. Италианецът отстъпи на аржентинеца Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 в петсетова битка, която ще се помни дълго.

Синер започна срещата като ураган – доминираше на корта, пробиваше съперника си с лекота и изглеждаше, че победата е въпрос на време. Първите два сета бяха изцяло под негов контрол – 6:3 и 6:2 за по-малко от час игра. Италианската звезда дори поведе с 5:1 в третия сет, когато неочаквано всичко се преобърна.

Точно когато триумфът изглеждаше сигурен, Синер започна да изпитва сериозни физически неразположения. Мускулни крампи и видимо неразположение го принудиха да поиска медицински таймаут, а няколко прекъсвания между геймовете не успяха да подобрят състоянието му. Серундоло се възползва от ситуацията, върна се в мача и обърна третия сет до 7:5 в своя полза.

След дълга пауза между сетовете, Синер се върна на корта, но вече не беше същият. Аржентинецът усети момента и наложи волята си, като спечели четвъртия сет с убедителното 6:1. В решителната пета част Синер изглеждаше безсилен срещу устрема на Серундоло и горещото парижко време – резултатът 1:6 сложи точка на надеждите му за титла.