ГДБОП предупреди за нова измама

9 Май, 2026 15:11

ГДБОП предупреди за нова измама
Кадър ГДБОП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нова фишинг измама от името на МВР атакува потребители с фалшиви SMS съобщения за неплатени пътни глоби. Целта е източване на сметки, кражба на данни или заразяване на устройството.

В дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП са получени десетки сигнали от граждани, по които вече са предприети мерки.

Най-често съобщенията са с източник „Българска агенция за движение по пътищата“, „Служба за управление на превозните средства“ или „Център за цифрово наблюдение на трафика“.

Изпращат се предимно от номера в чужбина, започващи с кодове +63, +44, +212.

В съобщенията се твърди, че получателят има неплатен електронен фиш за превишена скорост и се дава срок за заплащане с 30% отстъпка. Пише още, че при неспазване на посочения срок за плащане на глобите ще бъде начислена допълнителна лихва и дори може да бъде наложено задържане и преместване на превозното средство.

„Ако кликнеш на линка на SMS-а, ще бъдеш отведен във фишинг страница, в която ще бъдеш приканен да си въведеш данните от банковата карта. Ако ги въведеш, ще ти бъде изтеглена голяма сума пари. Внимание, това е измама“, предупреди комисар Светлин Лазаров, началник на отдел „Дигитални анализи и киберразузнаване“ в ГДБОП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

