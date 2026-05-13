Шофьор изхвърли плик с близо 1 кг канабис в опит да избяга от полицията в Гоце Делчев

13 Май, 2026 11:19 1 281 3

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор, превозващ близо 1 кг марихуана, си спретна гонка с органите на реда в Гоце Делчев, съобщиха от полицията.

В обедните часове на 11 май на ул. „Панаирски ливади - Продължение“ в града униформени подали сигнал за спиране към лек автомобил. Водачът продължил движението си и изхвърлил полиетиленова чанта през прозореца на колата.

Превозното средство е установено от полицията, като в него е открита около 0,5 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис. В изхвърлената чанта са намерени около 720 грама сух канабис.

18-годишният жител на града е задържан.

По случая се води разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    16 0 Отговор
    Тамошната полиция ще се ухили за дълго време!😂😂😂

    11:22 13.05.2026

  • 2 Келешът

    10 0 Отговор
    и той бизнесмен ?! Прескача големите и милицията !

    11:51 13.05.2026

  • 3 Будител

    7 0 Отговор
    .....и сега филма веселите полицаи...

    12:08 13.05.2026