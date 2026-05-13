Шофьор изхвърли плик с близо 1 кг канабис в опит да избяга от полицията в Гоце Делчев

Шофьор, превозващ близо 1 кг марихуана, си спретна гонка с органите на реда в Гоце Делчев, съобщиха от полицията.

В обедните часове на 11 май на ул. „Панаирски ливади - Продължение“ в града униформени подали сигнал за спиране към лек автомобил. Водачът продължил движението си и изхвърлил полиетиленова чанта през прозореца на колата.

Превозното средство е установено от полицията, като в него е открита около 0,5 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис. В изхвърлената чанта са намерени около 720 грама сух канабис.

18-годишният жител на града е задържан.

По случая се води разследване.