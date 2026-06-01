Митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха над 3300 контрабандни детски играчки в морски контейнер със стоки от Китай.

Контейнерът е селектиран за щателна митническа проверка след извършен анализ на риска от отдел „Митническо разузнаване и разследване“. По документи той е съдържал 20 „празни машини за наградни игри с щипка“. Митническите служители установяват при проверката, че във всяка от опакованите вендинг машини са укрити недекларирани детски играчки и детски аксесоари. Установени са контрабандни общо 3320 плюшени детски играчки, пластмасови ключодържатели и други детски аксесоари с изображения на известни анимационни герои и защитени търговски марки. Контрабандните стоки са задържани и по случая ще бъде образувано административнонаказателно призводство.

От началото на годината митническите служители от ТД Митница Бургас са задържали и не са допуснали до пазара в България и ЕС над 37 200 контрабандни детски играчки и артикули в контейнери със стоки от Китай.