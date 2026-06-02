Прокурорският син с 3 нарушения откакто е в затвора

Васил Михайлов, станал известен като "прокурорския син", е извършил три нарушения в затвора, откакто влезе там преди около седмица. Това каза правосъдният министър Николай Найденов. Той уточни, че ще бъде поискана смяна на режима на Михайлов.

Две от нарушенията са сбивания, а третото - отказал да бъде тестван за алкохол при настаняването му в затвора. Михайлов изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца за закана с убийство в затвора в Бобов дол.

Найденов коментира и казуса с "града фантом" в местността Баба Алино. "Министерството на правосъдието няма пряко отношение към незаконното строителство", подчерта той в отговор на въпрос дали е имало сигнали за незаконното строителство край Варна от 2023 г. досега.

"Документите са минали през Агенцията по вписванията, но са изготвени на база документи от други институции“, обясни Найденов. И помоли да бъде дадено време, за да се извършат всички необходими проверки.

"Ще бъдат проверени и нотариусите, които са осъществили нотариалното производство, като материалите са предадени на съответните разследващи органи. Предстои извършване на проверки, за които на този етап не бих искал да разкривам подробности. Това е процес, който ще бъде осъществен от Инспектората към Министерството на правосъдието. Изискани са всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано", подчерта правосъдният министър.