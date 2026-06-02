Прокурорският син с 3 нарушения откакто е в затвора

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Васил Михайлов, станал известен като "прокурорския син", е извършил три нарушения в затвора, откакто влезе там преди около седмица. Това каза правосъдният министър Николай Найденов. Той уточни, че ще бъде поискана смяна на режима на Михайлов.

Две от нарушенията са сбивания, а третото - отказал да бъде тестван за алкохол при настаняването му в затвора. Михайлов изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца за закана с убийство в затвора в Бобов дол.

Найденов коментира и казуса с "града фантом" в местността Баба Алино. "Министерството на правосъдието няма пряко отношение към незаконното строителство", подчерта той в отговор на въпрос дали е имало сигнали за незаконното строителство край Варна от 2023 г. досега.

"Документите са минали през Агенцията по вписванията, но са изготвени на база документи от други институции“, обясни Найденов. И помоли да бъде дадено време, за да се извършат всички необходими проверки.

"Ще бъдат проверени и нотариусите, които са осъществили нотариалното производство, като материалите са предадени на съответните разследващи органи. Предстои извършване на проверки, за които на този етап не бих искал да разкривам подробности. Това е процес, който ще бъде осъществен от Инспектората към Министерството на правосъдието. Изискани са всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано", подчерта правосъдният министър.


  • 1 тъй ли...

    20 3 Отговор
    Аман от гербажий!

    18:21 02.06.2026

  • 2 Още не намерил

    22 0 Отговор
    любовта.

    Коментиран от #4

    18:24 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стария писан

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Още не намерил":

    Ще, ще

    18:33 02.06.2026

  • 5 Оооо

    14 0 Отговор
    Ще спре да се сбива, когато му се наложи да заспива прекалено отпаднал от нерегламентирани физически интервенции.

    Коментиран от #13, #14, #15

    18:35 02.06.2026

  • 6 Дзак

    3 2 Отговор
    Време да наградят мющериите-провокатори от факти.бг!

    18:38 02.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Горски

    3 0 Отговор
    Защо ме цензурирате да попитам?

    Коментиран от #12

    18:43 02.06.2026

  • 10 Горски

    15 0 Отговор
    Докога цялата държава и медиите ще се занимават с този психопат? Това ли е най-важното, особено на днешния ден? Дал ли бил кръв, не бил ли, колко пъти се сбил и с коя ръка ударил, дори министърът се изказал. Има престъпник, има закони, има затвори. Осъждайте го, хвърляйте го където му е мястото и да се забравя, че такъв изрод е съществувал. По този повод - мнооого отдавна трябваше да се приеме в законите кумулативната присъда. Тъжното е, че ще създава главоболия и занапред на невинни хора, когато излезе. Това е готов кариерен престъпник. За 2 нощи изкарани там се е сбил 2 пъти, има някаква математическа закономерност. Тоя отпадък трябва всекиден да се пребива за добър ден. Колкото и да е боен, там ще му скроят шапката. В Белене ще му върнат фабрините настройки.

    18:48 02.06.2026

  • 11 браво

    0 0 Отговор
    туй момче е направо за парламентя!

    18:49 02.06.2026

  • 12 Има да питаш...

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    До сабахлен...

    18:50 02.06.2026

  • 13 Дайте му норма!

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оооо":

    На ден-3 кубика камъни ,на ден да чука...
    И после ще спи като новородено...

    18:52 02.06.2026

  • 14 Атина Паднала

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оооо":

    Може да му хареса както на всички прокурори.

    18:55 02.06.2026

  • 15 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оооо":

    Намекваш интелигентно за задника ли му?

    19:00 02.06.2026

  • 16 БАЩАТА ПРОКУРОР

    4 0 Отговор
    Синът ми е невинен , пуснете го или ще съдя Българския народ за тоя произвол които си позволява .....прокуратурата ме защитава и съм бетониран на поста си , тиква , шиши , пиши също са зад мен ....и дупе да ми е ЯКО !

    19:00 02.06.2026

  • 17 Лост

    1 0 Отговор
    Ами да го пратят в Бургаския.Там орева орталъка да го преместят към Перник.

    19:01 02.06.2026

  • 18 Мдаа

    2 0 Отговор
    Някъде беше излязла информация, че прокурорското синче правилно любов с мъже за пари, даже имало подадени сигнали от двама, единият на двадесет и няколко, другият над четиридесет години.

    19:02 02.06.2026

  • 19 Синчето на прокурора

    5 0 Отговор
    Тате задействай връзките си , да ме пуснат от тук , че искат да ме правят булка .....и ще стана ТО ...или не знам какъв си !!!!

    19:04 02.06.2026

  • 20 Сега е моментът да се действа

    3 0 Отговор
    ШИЛО В ТОРБА, СТОИ ЛИ?

    Като няма кой да му прибере перките, така ще е...

    19:04 02.06.2026

  • 21 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    На това синче , като му направят , няколко кекса във затвора и ще стане депутат !

    19:05 02.06.2026

  • 22 Хм…

    4 0 Отговор
    Там карцер нямат ли? А татенцето що не е в затвора и то, а още прокурорства, тоест защитава закона? Оплетени са като свински черва всички, от Баба Варна или к’вото беше там, та до Перник.

    19:06 02.06.2026

  • 23 Клошар

    3 0 Отговор
    Всичкото боклук е настанено във ,високите етажи на властта , най големите престъпници са децата им , приятелите им , службите , съдии , прокурори , следователи , лекари ........и надолу .....!

    19:11 02.06.2026

  • 24 Сталин

    3 0 Отговор
    В цяла България не се намери някой да очисти един боклук

    19:15 02.06.2026