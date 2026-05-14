Обвиненият за смъртта на Сияна поиска по-лека мярка

Поредно съдебно заседание по делото „Сияна“ се проведе в Плевенски окръжен съд, но без съществен напредък по казуса. Причината - комплексната автотехническа и медицинска експертиза, ключова за изясняване на фактите около тежката катастрофа, все още не е готова, съобщи Нова тв.
Въпреки това заседанието се състоя, като основната му цел бе изпълнение на процесуални формалности. Сред тях - страните да потвърдят съгласие дядото на загиналата Сияна, който е управлявал автомобила при инцидента, да бъде прегледан от вещо лице.
Защитата на Георги Александров - обвиненият за смъртта на Сияна шофьор на тир - поиска изменение на мярката му в по-лека. Очаква се съдът да се произнесе в следобедните часове.
Припомняме, че първоначалната експертиза по делото бе оспорена и отхвърлена, което наложи назначаването на нова. Очаква се тя да бъде изготвена най-рано през юни, което на практика отлага същественото развитие на процеса.
Бащата на Сияна - Николай Попов, отново изрази остро недоволство от темпото на делото. По думите му причината за забавянето е системен проблем с вещите лица и качеството на изготвяните експертизи.
Той настоя за по-строг контрол - включително създаване на регистри на вещите лица и проверки на доходите им от страна на Сметната палата, с цел ограничаване на практиките, които водят до протакане на съдебни производства.
Според Попов част от действията по делото са излишни. Като пример той посочи изискването съдът да приеме декларация от дядото на Сияна, че е съгласен да бъде прегледан - процедура, която близките определят като ненужна, но въпреки това изпълняват.
