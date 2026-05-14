Обвиненият за смъртта на Сияна поиска по-лека мярка

14 Май, 2026 12:52 1 092 25

Все още не е готова комплексната експертиза по делото

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поредно съдебно заседание по делото „Сияна“ се проведе в Плевенски окръжен съд, но без съществен напредък по казуса. Причината - комплексната автотехническа и медицинска експертиза, ключова за изясняване на фактите около тежката катастрофа, все още не е готова, съобщи Нова тв.

Въпреки това заседанието се състоя, като основната му цел бе изпълнение на процесуални формалности. Сред тях - страните да потвърдят съгласие дядото на загиналата Сияна, който е управлявал автомобила при инцидента, да бъде прегледан от вещо лице.

Защитата на Георги Александров - обвиненият за смъртта на Сияна шофьор на тир - поиска изменение на мярката му в по-лека. Очаква се съдът да се произнесе в следобедните часове.

Припомняме, че първоначалната експертиза по делото бе оспорена и отхвърлена, което наложи назначаването на нова. Очаква се тя да бъде изготвена най-рано през юни, което на практика отлага същественото развитие на процеса.

Бащата на Сияна - Николай Попов, отново изрази остро недоволство от темпото на делото. По думите му причината за забавянето е системен проблем с вещите лица и качеството на изготвяните експертизи.

Той настоя за по-строг контрол - включително създаване на регистри на вещите лица и проверки на доходите им от страна на Сметната палата, с цел ограничаване на практиките, които водят до протакане на съдебни производства.

Според Попов част от действията по делото са излишни. Като пример той посочи изискването съдът да приеме декларация от дядото на Сияна, че е съгласен да бъде прегледан - процедура, която близките определят като ненужна, но въпреки това изпълняват.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко за детето

    15 8 Отговор
    Тати ще получава 4 години субсидии

    Коментиран от #8

    12:53 14.05.2026

  • 2 Сталин

    21 0 Отговор
    А кога ще арестувате бандитите от АПИ за безумните пътища които правят в България,отсечката от Кубрат за Русе това са 50 километра са опасани от мантинели и от двете страни на пътя на равен терен където при авария няма къде да се отбие и спре това е потенциално убийство при катастрофа ,стотици милиони да откраднати от бизнеса с мантинели

    13:01 14.05.2026

  • 3 Съд от зависимимости

    15 3 Отговор
    Преминахте всякаква граница, господа СЪДИСТИ!
    Всички да си подадете оставките!
    Правим сдружение за защита на незаконно престояване в ареста!
    Бащата ще си плати за гяволъка!

    13:02 14.05.2026

  • 4 Баш експврта

    12 0 Отговор
    Тия пишман експерти какво правят цяла година че още се мотат с тази експертиза. От тук нататък нови факти не могат да се появят, а само могат да се замазват старите докато започнат да умират свидетели, да изчезват документи итн. Така е със всички дела.

    13:05 14.05.2026

  • 5 Тиквата +Шиши =ОПГ

    11 2 Отговор
    В чужбина няма такива строги мерки, освен ако не си употребил алкохол. Това се води смърт по непрадпазливост......

    13:08 14.05.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    10 6 Отговор
    анадолецьт и прегазената циганкa сияна
    всеки ден по всички турски сериали
    с оскубаните веждu

    13:16 14.05.2026

  • 7 всъщност виновния не бил обвинения а

    12 2 Отговор
    дядото

    13:30 14.05.2026

  • 8 А дядото защо не е в ареста

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко за детето":

    Разследването установява, че при удара детето е било без предпазен колан и е пътувало с крака, вдигнати на таблото на автомобила на дядо си.

    13:30 14.05.2026

  • 9 ТОКМАКОВ

    6 10 Отговор
    Той убиеца ЩЕ получи по-лека мярка.
    Живеем в Абсурдистан. Няма да се учудя ако осъдят майката и бащата, че са я създали...........съдебна система ли......съдебна за тях.
    За бедните - палач.

    13:39 14.05.2026

  • 10 КАКВО И ДА ПИШИТЕ

    5 4 Отговор
    ТОВА Е ЛЪЧЕЗАРНО КРАСИВО ДЕТЕ. ДАНО Е ЩАСТЛИВА ТАМ ГОРЕ. А ЗА ТАТКОТО ДЯДОТО НИЩО. И СПРЕТЕ В ПАМЕТТА НА ТОВА ДЕТЕ ОБЛАГИ ДА ТЪРСИТЕ.

    14:02 14.05.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Той не е виновен. Виновен е дядото.

    14:57 14.05.2026

  • 19 Тоя, пък.

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Много се радваме за мръсната Саяна":

    Такива като тебе трябва да бъдат побиване на кoл, извeрг !!! МНОГО, МНОГО, МНОГО БАВНО !!!

    15:29 14.05.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Човека трябва да го пуснат и да вкарат в ареста баща и!
    Не само, че той е истинската причина за смъртта на детето, но заради позициите си злоупотребява и влияе на делото! При всеки друг случай, човека щеше да е пуснат под гаранция

    Коментиран от #21, #22, #23, #24, #25

    19:07 14.05.2026

