Окръженият съд в Кюстендил екстрадира в Германия издирван шеф на авиокомпания, укрил 9 млн. евро данъци

Окръженият съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест, разкри dariknews.bg.

Той е изпълнителен директор на чартърна авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари т.г. от властите в Дрезден.

Разследван е за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода от януари 2021 г. - февруари 2025 г. По данни на разследването по този начин е бил укрит данък на стойност 9 006 204,38 евро.

По време на съдебното заседание издирваният се е съгласил да бъде предаден на германските власти.