Окръженият съд в Кюстендил екстрадира в Германия издирван шеф на авиокомпания, укрил 9 млн. евро данъци

13 Май, 2026 12:09 1 602 2

По време на съдебното заседание издирваният се е съгласил да бъде предаден на германските власти

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръженият съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест, разкри dariknews.bg.

Той е изпълнителен директор на чартърна авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари т.г. от властите в Дрезден.

Разследван е за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода от януари 2021 г. - февруари 2025 г. По данни на разследването по този начин е бил укрит данък на стойност 9 006 204,38 евро.

По време на съдебното заседание издирваният се е съгласил да бъде предаден на германските власти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 жалка държава

    5 0 Отговор
    А нашите бандити съд и прокуратура ги пази !!

    13:08 13.05.2026

  • 2 Анонимен

    6 0 Отговор
    Че, кой затвор ще предпочете? Нашенски или немски? Да остави тука парата и да си лежи в немско.

    13:32 13.05.2026