Задържаха най-известния имотен измамник

14 Май, 2026 12:59 4 216 29

Операцията се провежда на няколко адреса в столицата

Задържаха най-известния имотен измамник - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната полиция удари имотната мафия. Най-известният имотен измамник е задържан, съобщи "По света и у нас".

В столичния квартал "Факултета" е задържано едно от ключовите лица в имотните измами – Джеймса. Групата е известна с това, че мами предимно самотни възрастни хора, хора с психиатрични заболявания и такива, които нямат близки и роднини или те живеят далеч от България.

По информация на БНТ е задържан и бившият столичен нотариус с известни права Борис Янков. Той също не за първи път попада на мушката на полицията именно заради това, че консултира и ръководи групи за имотни измами. Става въпрос за десетки, а може би и стотици имотни измами.

Операцията се провежда на няколко адреса в столицата. Става въпрос за акумулиране на изключително голям по обем средство от имотни измами, може би няколко десети милиона лева. Повече подробности за тази имотна измама се очаква по-късно днес, както и в утрешния ден.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 20 Отговор
    Задържали са фараон Ивелин?

    13:01 14.05.2026

  • 2 Справедлив

    54 0 Отговор
    Дачука камъни дорде шава

    13:03 14.05.2026

  • 3 Най - известния ?

    41 1 Отговор
    А най - неизвестните ?

    Коментиран от #15

    13:06 14.05.2026

  • 4 Кога ще задържат Бойко Рашков

    33 6 Отговор
    Той е в зеницата на корупционните сделки с недвижими имоти?

    13:06 14.05.2026

  • 5 Мнение

    35 2 Отговор
    Май нещо ги подкараха по азбучен ред, или направо по домова книга.

    Коментиран от #8

    13:13 14.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кой мy дpeмe

    11 17 Отговор
    големиБОКЛУЦИ са това БЪЛГАРИТЕ много продажнаСГАН са!

    13:15 14.05.2026

  • 8 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    Повестки се разпращат по азбучен ред. Не мисли, че и теб ще пропуснат.

    Коментиран от #11

    13:19 14.05.2026

  • 9 Без да

    22 0 Отговор
    Има нотариус, схемата не е ефективна. Аман от тия...

    13:20 14.05.2026

  • 10 Цеца

    14 0 Отговор
    Уф, погрешно прочетох - Задържаха най големият импотентен измамник! Та си викам, пада му се...

    13:34 14.05.2026

  • 11 Мнение

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Поживьом, увидим. Только невъзможно срать на потолке.

    13:37 14.05.2026

  • 12 Нотариусите в схемите

    27 0 Отговор
    КОГА?

    13:39 14.05.2026

  • 13 така се прави

    42 2 Отговор
    Браво на Кандев и Демерджиев. Тези вършеят от години, умориха десетки възрастни хора, а останалите живи ги изкараха от домовете им с частни съдебни изпълнители. И репортажи се правиха, и доказателства имаше, и години наред нищо не се правеше. Най-после да видим реални действия от властта, а после ще се надяваме съдът да не оплеска нещата.

    13:46 14.05.2026

  • 14 Простият

    10 3 Отговор
    Той никой не се е криел и всички са знаели, (за компетентните органи става въпрос) с какво са се занимавали, те операция голяма направили по задържането им. И колко да е голям този "изключително голям по обем средство от имотни измами", като няколко десети от милион лева (примерно 0,2 десети) са 200000 лв, т.е. 100000€ т.е. колкото една Тесла - дори не стигат за по- сериозна кола. Известно е че на журналистите математиката не им е силата, ама поне с думите да се оправят по-добре, пък то нито едното нито другото, но важното е че информират.

    13:58 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мим

    11 0 Отговор
    Неграмотно написана статия!

    14:04 14.05.2026

  • 17 мим

    16 0 Отговор
    столичен нотариус с известни права?

    14:05 14.05.2026

  • 18 мим

    7 0 Отговор
    няколко десети милиона лева?

    14:05 14.05.2026

  • 19 Жорко

    7 3 Отговор
    Ще им направите по една хубава свкак и ще ги пуснете по живо по здраво,много шум за нищо,жалка държава!

    14:14 14.05.2026

  • 20 След два месеца

    12 3 Отговор
    Заглавие: Джеймса съди прокуратурата за незаконно задържане.

    14:17 14.05.2026

  • 21 Льольо

    10 3 Отговор
    Някой знае ли при бай Тошо какво щеше да се случи с някой който е взел на друг човек имот с измама .И дали изобщо подобно нещо би се случило тогава .

    Коментиран от #23, #28

    14:58 14.05.2026

  • 22 Голям майтап

    4 3 Отговор
    Само не разбрах кога ще го пуснат да си ходи дома, ако вече на са го сторили, ще очакваме Ченалова 2 да се активира скоро, щото са много такива Ченалки в България и все независими.

    15:00 14.05.2026

  • 23 Голям руски боклук

    8 13 Отговор

    До коментар #21 от "Льольо":

    Хайде да си пуснеш филма "Маргарит и Маргарита", за да си припомниш бай Тошовото време и престъпленията които се покриваха... няма ли да свършите някога русофилските 60клуци, ще ми хвали руския комунизъм, нещастника?

    Коментиран от #25, #26

    15:04 14.05.2026

  • 24 Нерито

    4 0 Отговор
    Ние чакаме да арестуват най имотите в
    България собственици на 30 до 50 имота,
    няма грешка, а те арестуват измамник!?
    Политическите крадци не са ли измамници в България?

    15:29 14.05.2026

  • 25 Прочети книгата, филма е слаб

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Голям руски боклук":

    Филма е български по Булгаков, адаптиран за българска среда, дори е смешен за България, не че няма продали се танцьорки и мъже, пропаднали заради шаврантии.

    15:46 14.05.2026

  • 26 Сульо

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Голям руски боклук":

    Ц.ъ.р.в.у.л.и.н .нямам спомен в който и да е соц филм някой да е взел с измами имота на някой

    16:20 14.05.2026

  • 27 Чуденка

    1 0 Отговор
    След като е известен, защо досега не са го тикнали зад решетките?

    19:53 14.05.2026

  • 28 Неси информиран

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Льольо":

    Идея си нямаш колко такива шашми се случваха по онова време.
    Сигнал за началото на имотните грабежи след 9-и септември беше изнудването на фабрикант от Сливен да се откаже от сградата с 14-стайни апартаменти, която изградил за наследниците си в София. После го хвърлили от покрива на тази сграда, уж се бил самоубил. След това там се настанили лица, които 45 години бяха във върхушката. След промените не върнаха сградата на наследниците на фабриканта, защото апартаментите били вече закупени /познай на какви цени/ от следдеветосептемврийските си обитатели - Иван Славков, Митко Григоров и други подобни.
    Друг начален старт за такива измами дали някои евреи, които вече се били изселили в Израел по време на ВСВ, като преди това продали недвижимите си имоти на българи. Нали знаеш, че такива продажби по закон можело да стават или с нотариален акт, или с договор. Тези продали имотите си с договор, а след ВСВ дошли тук с нотариалните си актове и изнудили новите собственици да им върнат имотите. Те обаче, след като си получили обратно имотите, не върнали парите на измамените българи.

    20:02 14.05.2026

  • 29 Гоя

    0 0 Отговор
    Хаосът с имотите беше изгоден за властимащите. Всички се облажиха от общонародната собственост, а покрай тях и перачи на пари и измамници от улицата за придобиване на лична собственост.

    06:41 15.05.2026