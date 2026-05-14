Задържаха най-известния имотен измамник

Столичната полиция удари имотната мафия. Най-известният имотен измамник е задържан, съобщи "По света и у нас".

В столичния квартал "Факултета" е задържано едно от ключовите лица в имотните измами – Джеймса. Групата е известна с това, че мами предимно самотни възрастни хора, хора с психиатрични заболявания и такива, които нямат близки и роднини или те живеят далеч от България.

По информация на БНТ е задържан и бившият столичен нотариус с известни права Борис Янков. Той също не за първи път попада на мушката на полицията именно заради това, че консултира и ръководи групи за имотни измами. Става въпрос за десетки, а може би и стотици имотни измами.

Операцията се провежда на няколко адреса в столицата. Става въпрос за акумулиране на изключително голям по обем средство от имотни измами, може би няколко десети милиона лева. Повече подробности за тази имотна измама се очаква по-късно днес, както и в утрешния ден.